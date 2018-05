Stalder: “El objetivo es acompañar a cada una de las localidades de Las Colonias”

Desde mediados de enero de este año, Claudio Stalder se transformó en el nuevo Coordinador de la Región N° 3 Nodo Santa Fe.

A poco más de tres meses de asumir en el cargo habló con El Cronista de Las Colonias habló sobre los programas y planes de trabajo que desde el gobierno santafesino se vuelcan al territorio. “Buscamos explicar los beneficios del accionar del Estado provincial, en cada uno de los proyectos y propuestas que se generan en cada uno de los ministerios”.

Stalder explicó que la propuesta surgió a fines del mes de noviembre del año paso, después de las elecciones en las que participó como candidato a presidente comunal en San Jerónimo Norte. “Se contactaron personas del equipo del gobernador Miguel Lifschitz, para que me sume como funcionario provincial, con el objetivo de apuntalar los proyectos del gobierno en esta región. Me sorprendió por ser una persona nueva en política. Lo consideré como una forma de crecer en mi carrera, estoy convencido de que me va a servir para tener más experiencia en política”, destacó.

El funcionario manifestó que el Nodo 3, permite trabajar en seis departamentos con las 103 municipios y comunas que la integran. “Esto me permite además trabajar desde otro lugar para el crecimiento de San Jerónimo Norte”.

El funcionario destacó que el departamento Las Colonias necesitaba fortalecerse, “quizá por ello fue mi elección para este importante cargo. Si bien no están en mí las decisiones finales, llevamos adelante todas las gestiones que nos pidan las comunidades. Buscamos llevar el bienestar a todos los pueblos del distrito”.

“En el departamento las Colonias, que es por una cuestión de cercanía y conocimiento, visitamos junto a mi equipo de trabajo la mayor parte de las localidades. Aún nos resta recorrer las comunidades que están más al norte del distrito. Hemos estado reunidos con los Jefes Comunales, dado que son ellos quienes acuden al Nodo para conocer los trámites e interiorizarse de los nuevos programas que presenta el gobierno de Miguel Lifschitz”, precisó.

Proyectos

Stalder explicó que entre los temas que más coinciden en los seis departamentos que integran el Nodo Región N° 3 está el de viviendas como una de las demandas prioritarias. “Si bien el gobierno provincial viene trabajando fuerte en este aspecto, el déficit habitacional es muy grande. La mayoría de los municipios y comunas buscan avanzar en conjunto con el Estado santafesino en este tema”.

El funcionario provincial agregó además que la cuestión de la salud pública y la seguridad son los otros temas más apuntados. “Pero desde el Nodo Región 3, en conjunto con los diferentes ministerios y desde el estado provincial se trabaja para llevar soluciones a cada una de las comunidades. En estos aspectos estamos trabajando muy bien. Estoy muy contento y agradecido al gobierno por tenerme en cuenta con esta labor”.

Sobre este tema el Coordinador del Nodo N° 3 indicó que todas las semanas están visitando localidades, además de ir acompañando la agenda del gobernador Lifschitz en cada una de las actividades que realiza en el Nodo, junto a los distintos ministerios. “Estuvimos además participando en las convocatorias de todos los ministerios para llevar esas propuestas, planes y programas en toda la región. Diariamente estamos comunicando cada uno de los programas y gestionando los diferentes proyectos que presentan las comunas y municipios”.

Stalder destacó que se está evaluando para el mes de junio con los distintos ministerios, presentar los nuevos planes de gobierno en diferentes pueblos de la Región Nodo N° 3. “Si bien estamos cerca desde Recreo con el resto de los distritos, es muy importante que el funcionario se llegue hasta los pueblos a mostrar el trabajo que el gobierno santafesino está llevando adelante en obras viales, salud, vivienda, educación y programas para la ciudadanía”

Fuente: El Cronista de Las Colonias