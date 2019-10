Angelita, te fuiste de gira. Así decimos en el teatro

Gracias por enseñarnos que no pasa nada malo si no nos acordamos la letra. Que podemos aprender un guión sin saber leer. Que si nos olvidamos podemos mirar al público con una sonrisa y decir "Uy, me olvidé".

Zamba para olvidarte, era la canción que cantabas con ese vestido que odiabas pero que te quedaba precioso.

El Grupo de Teatro de San Carlos Norte "Aquellas Mujeres" y este "Profe" Nazareno Baldo te van a seguir actuando y recordando como la compañera que usaba tacos altos para hacer de todo.