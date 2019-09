Se robaron un tractor y se lo llevaron andando

Se multiplican los robos en la zona rural que comprende a Llambí Campell Cabal y Emilia. La mayoría de los robos, según denuncian productores del lugar, ocurren durante los fines de semana, en casas deshabitadas o en momentos en que los productores salen de la vivienda y roban ropa, electrodomésticos o dinero.

El sábado pasado le tocó a Juan Carlos Lovato, un productor que tiene su campo a 4 kilómetros de la localidad de Llambí Campbell, cuando ladrones ingresaron a su galpón y robaron un tractor 5090 y un mixer Tedeschi.

“El último día que estuvimos en el campo fue el sábado a las 6 de la tarde que dejamos el tractor con un mixer cargado para darle de comer a un feedlot. El domingo aproximadamente a las 8.30 de la mañana me encuentro con la tranquera abierta, habían cortado los candados. Levanto la vista y estaba el galpón abierto”, contó Lovato.

Lo más llamativo del hecho es que los delincuentes se llevaron el tractor andando, haciendo paradas por distintas localidades cercanas. “Salieron rumbo para Santo Domingo, donde hacen una maniobra a través de un campo. Después retoman por María Luisa y siguen la ruta”, explicó el productor que hizo la denuncia en una comisaría de La Pelada. “Estamos en comunicación con Los Pumas, y los últimos datos que tenemos es que siguieron camino hacia el norte; fueron captados por cámaras de seguridad en Colonia La Clara y ya se dio el aviso a los pueblos cercanos”. Además, resaltó que el tractor fue visto siempre en marcha, en ningún momento lo cargaron e iba escoltado por dos camionetas.

Con esta publicación en redes sociales se pide información sobre la maquinaria robada.

Se multiplican los robos

Según un productor de Cabal, una localidad con no más de 200 habitantes, los robos se han multiplicado a lo largo del año en una zona que solía ser bastante tranquila. “Estamos desprotegidos. La policía hace lo que puede, pero no dan abasto porque tienen un sólo móvil para cubrir tanto Emilia como Cabal”.

En una semana, delincuentes ingresaron en dos viviendas aprovechando que sus ocupantes no estaban. “La metodología es siempre la misma, esperan que el productor no está o salió por un rato, ingresan y se llevan todo lo de valor que encuentren. En estos dos casos de la semana pasada, la policía actuó rápido pero todavía no se encontró nada”, señaló. Fuente: El Litoral