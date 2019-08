Reclaman la devolución de dinero de una obra, que no se realizó en la gestión anterior, al municipio sancarlino

El Intendente Ing. Jorge Placenzotti envió una nota al Concejo Municipal, en la que la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación reclama al municipio sancarlino la devolución de dinero de una obra que no se realizó en la anterior gestión denominada "Ampliación del playón deportivo del Paseo Parque de la Ciudad", cuyos fondos fueron recibidos en la oportunidad. (Foto archivo)

Además el Ejecutivo local realiza consideraciones al respecto en esta nota que recibió el Cuerpo Legislativo.

NOTA N° 053/19

San Carlos Centro, 26 de Agosto de 2019.

Sr. Presidente

CONCEJO MUNICIPAL

Juan José Placenzotti

Adjuntamos a la presente copia de la siguiente Documentación:

-Carta Documento Nº 756825025 procedente de la Secretaria de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación por la que se reclama la devolución de $ 112.630, por el concepto que más abajo se detallara;

-Comprobante de Transferencia Nº 0011518207 por un importe de $ 112.630;

-Volante Electrónico de Pago Nº 599618339 por el mismo importe.

Cabe destacar, que el presente monto, debe sumarse a los $ 108.711 ya devueltos oportunamente durante el año 2018, por el mismo concepto y alcanzan la suma total de $ 221.341 recibidos durante el año 2013, para ser destinados a la Obra ¨AMPLIACION DEL PLAYON DEPORTIVO DEL PASEO PARQUE DE LA CIUDAD¨.

Para que los Sres/as. Concejales y la comunidad sancarlina tomen dimensión de los montos ingresados al Municipio para ser destinados a la Obra en cuestión, la suma recibida en el año 2013 actualizada a la fecha asciende a $ 2.611.823 (DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS).

No hace falta destacar aquí, que DICHA OBRA NUNCA SE REALIZO, MAS AUN, NI SIQUIERA SE COMENZÓ. Idéntica situación se repitió con los aportes recibidos para llevar adelante la Construcción de Veredas en la zona urbana o el Mejoramiento de Caminos Rurales con Ripio o la Iluminación de la Bicisenda o la Construcción de Cordón Cuneta o la incorporación de mobiliario en la Sede Municipal, etc., etc.

Luego de haber transcurrido casi 4 años de nuestra actual gestión de gobierno, con los HECHOS que están a la vista de TODOS, los Concejales Ma. Cecilia Riva y Francisco Perezlindo, dos prestigiosos Abogados del Foro sancarlino, que formaron parte y defendieron a ultranza en cada elección la gestión municipal 2007/2015, deberían cumplir, como funcionarios públicos, ellos o quien o quienes ellos consideren responsables, con la obligación de explicar y demostrar a la comunidad sancarlina, cual fue EL DESTINO DE LOS FONDOS PÚBLICOS QUE MANEJO LA MAS NEFASTA, INEFICAZ, INCAPAZ Y CORRUPTA GESTIÓN DE TODA LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD SANCARLINA.

Con este ejemplo, como con muchos otros que hemos puesto en conocimiento de ese Concejo y que también denunciamos judicialmente, queda palmariamente demostrado que la obscena matriz de corrupción que padecimos los argentinos a nivel nacional durante el periodo 2007/2015,tambiense repitió y la sufrimos los sancarlinos en el ámbito de nuestra Municipalidad.

Cuando veíamos por televisión ¨… en la Rosadita, gente contando plata…¨ o cuando mostraban que¨… las empresas de Lázaro Báez habían cobrado multimillonarios fondos por obras que nunca terminaron …¨, nos parecían hechos lejanos o aislados. Pero con el paso del tiempo queda demostrado, con los HECHOS, que exactamente lo mismo sucedió aquí en San Carlos Centro, nuestra Patria chica. UNA VERDADERA VERGÜENZA.