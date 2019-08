El mal momento que pasó la ex concejal Adriana Bonino

En su cuenta de Facebook la ex concejal Adriana Bonino comentó el mal momento que pasó ayer cuando salió a dar vueltas en bicicleta en San Carlos Sud. El Urbano se comunicó con la ex funcionaria que manifestó su malestar.

Adriana Bonino relató la situación en estos términos "cuando asistí a la escuela secundaría me enseñaron que todo sujeto es objeto de derechos, pero vos sujeto degenerado, que hoy me hiciste pasar un mal momento cuando salí a pedalear, el único derecho que podés tener es el de ir a la cárcel. Pedazo de enfermo".

Continuó con su relato "para todos los que me preguntaron, hoy salí a pedalear por la Ruta N° 6 a San Carlos Sud, pasado el pueblo me encontré con un sujeto que no conforme con exhibir cierta parte de su anatomía, se subió a su moto me sobrepasó y se detuvo en una casa cercana a la ruta y una vez que yo pasé por el cruce de caminos volvió a salir a la Ruta y allí me pasó otra vez no sin darse vuelta con insistencia".

Finalizó "por esta razón agradecí al Comando, porque mi llamado al 911 fue respondido. A las familias les digo que cuiden a sus hijas porque tenemos un degenerado a las vueltas, a quienes circulan por la ruta cuando vean alguna actitud rara presten atención quizás puedan ayudar a identificar y poner en su lugar al individuo. Gracias a todos por preguntar".