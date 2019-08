Sancarlinos damnificados en San Jerónimo reclaman la devolución de su dinero

El caso es el de una señora que te ofrece plata, que te ofrece mucho interés. Es de Rafaela. Pero no reduce su accionar a esa ciudad, sino que sale por los pueblos a ofrecer interés. Apareció por San Jerónimo, departamento Las Colonias ofreciendo interés y estafó a distintas personas.

Fernando Ruiz (sancarlino), Mario Dip (sancarlino) y Fernando Welschen son tres de sus víctimas que estuvieron en los estudios de Cadena Oh! contando lo que les sucedió.

Fernando: “Tengo un café bar en San Jerónimo Norte. Una persona me la presentó y empezamos a charlar con ella, ponía dinero y ella cumplía al principio. Puse 22 mil y me devolvió 34 mil pesos en 45 días más o menos. Yo tenía plata en el banco que fui sacando para dársela a ella”.

Mario: “A mí me llamó por teléfono y me citó en el bar de este señor. Fui con mi hijo y también, estaba en un proceso que tenía que retirar un auto y me faltaban tres meses. Tenía 60 mil y ella me dijo que me daba 100 mil pesos. En tres meses, 30, 30 y 40. Lo traje al hijo y mi yerno también puso plata y cayó en la volteada. Se junto 180 o 190 mil pesos con nosotros”.

Fernando “Con los tres cheques y el documento tengo 290 mil pesos. La mujer se llama Roxana Rita Mendoza. Una mujer de 50 y tantos años. El 10 de noviembre ella debería haber saldado todas mis cuentas y no las saldó”.

“Yo entregué la plata en diciembre y en mayo debería haber recuperado todo. Pero no recuperé nada” señaló.

Reclamos

“Siempre la excusa, que la semana que viene está, que cambio el cheque y te doy algo. En algunos casos nos dio cheques. Pero cuando queríamos depositarlos, no nos aceptaron, nos dijeron que eran adulterados” explicaron.

“Después ella puso un hombre y no pude acercarme a ella. Yo puse un abogado para negociar con ella, pero no tuve suerte. Hasta que decidí hacer la denuncia y ahí empezó toda la parte legal” destacó Fernando.

“Nosotros dos fuimos a hacer la denuncia a fiscalía, ahora tenemos que esperar si la citaban para hacer la mediación. Hubo amenazas donde me dijo que me van a cortar las piernas” señalaron. Fuente: Sin Mordaza