Forman parte de la Selección Argentina tres santafesinas: María Victoria Mayer, Sofía Meinardi (sancarlina) y Aylen Ayub.

La albiceleste debutará hoy (23:00 horas ARG) vs. Turquía. Mañana sábado vs. Serbia (19:30 horas ARG) y el próximo domingo vs. Rusia (22:00 horas ARG).