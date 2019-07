Facebook habló de la caída de sus servicios, ¿cuándo se resolverá el problema?

Cerca de las 11 de la mañana de este miércoles, usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram reportaron problemas para descargar audios, fotos y videos en las distintas plataformas. Luego de varias horas, los inconvenientes todavía persisten y desde Facebook confirmaron las fallas en los servicios y brindaron detalles de cuándo se resolverá el problema.

A través de la red social Twitter, la compañía de Mark Zukenberg indicó están "trabajando" para resolver los inconvenientes: "Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para subir o enviar imágenes, videos y otros archivos en nuestras aplicaciones. Lamentamos el problema y estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible". #facebookdown

Facebook

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown

El mensaje no detalla problemas técnicos que pudieron haber causado la caída de los servicios, ni especifica un tiempo estimado para que las plataformas vuelvan a funcionar con normalidad.

Lo cierto es que este miércoles las redes sociales que comanda Mark Zukenberg volvieron a experimentar problemas que en este caso afectaron a los usuarios de Canadá, Estados Unidos, Singapur, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Italia, Malasia y Argentina, entre otros.

A Twitter

Como sucedió en fallos anteriores, además del comunicado de Facebook por Twitter, las personas afectadas por la caída de los servicios se volcaron a la red del pajarito para expresar su indignación e incluso publicaron algunos memes para sobrellevar con humor el inconveniente. Fuente: LT10