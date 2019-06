Agradecimiento del Intendente Electo, Juan José Placenzotti

Sin dudas que el resultado plasmado mayoritariamente, no hace más que apoyar la continuidad de un modelo de gestión, que desde hace 3 años y medio, muestra hechos concretos y contundentes, todos y cada uno de los días, y que se reflejan en el crecimiento de nuestra ciudad.

Los números que arrojó el escrutinio, no hace más que cargarnos de una cuota de compromiso y responsabilidad enorme. Personalmente asumiré ese compromiso y esa responsabilidad, porque estoy convencido que con mucho trabajo y dedicación, se pueden hacer grandes cosas.

Sabemos que a partir del 10 de Diciembre nos espera un arduo camino por recorrer. También sabemos que todas las acciones que llevemos adelante deben ser exclusivamente para beneficio de la comunidad toda y no para satisfacer intereses individuales o particulares.

Quiero expresar las GRACIAS a cada uno de ustedes por el apoyo y respeto. GRACIAS a todos por los mensajes y las salutaciones que he recibido. GRACIAS a cada uno de los integrantes de este maravilloso grupo. GRACIAS a mi Padre y a Silvia por el acompañamiento y el GRAN APOYO que seguramente me seguirán brindando. MUCHAS GRACIAS a Daniela y a Micaela, que estos últimos meses me bancaron más que nunca.

Y por último, renovar públicamente ante todos ustedes, el compromiso de “SEGUIR CONSTRUYENDO FUTURO, CON LA FUERZA DE LOS HECHOS”.

Juan José Placenzotti. Intendente Electo