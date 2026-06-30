Los futbolistas que más seguidores ganaron en Instagram en fase de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó goles, sorpresas y clasificaciones inesperadas. También provocó un fuerte impacto en las redes sociales, donde varios futbolistas multiplicaron su cantidad de seguidores en Instagram gracias a la exposición que ofrece el torneo.

El caso más llamativo fue el del arquero de Cabo Verde, Vozinha, quien protagonizó el mayor crecimiento del certamen. El jugador pasó de tener poco más de 31.500 seguidores a superar los 17,2 millones, lo que representa un incremento superior al 54.600%. Este fenómeno también disparó su valor comercial, ya que una publicación patrocinada pasó de cotizar alrededor de 316 dólares a casi 173.000 dólares.

Detrás suyo aparecen dos de las máximas estrellas del fútbol mundial. Lionel Messi sumó más de 4,5 millones de nuevos seguidores durante la primera etapa, mientras que Cristiano Ronaldo incorporó un estimado de 4,2 millones. El portugués, además, cerró esta fase del torneo con casi 670 millones de usuarios, por lo que se mantiene como el futbolista con la comunidad más grande de Instagram y el mayor valor publicitario por publicación.

Otro de los nombres que sorprendió fue el del brasileño Douglas Santos. El defensor pasó de registrar menos de 200.000 seguidores a superar los 2,5 millones —un crecimiento del 1.199%—, lo que lo ubicó entre los diez jugadores con mayor incremento absoluto.

Entre las jóvenes promesas que aprovecharon la vidriera mundialista también sobresalen el mexicano Gilberto Mora, el curazoleño Eloy Room, el japonés Keito Nakamura y el marfileño Yan Diomande, además del argentino Facundo Medina, quien incrementó su comunidad un 201%.

En el análisis por selecciones, Cabo Verde lideró ampliamente el crecimiento en las plataformas digitales gracias al fenómeno generado por Vozinha. Detrás se ubicaron Brasil, Argentina y Portugal, cuyos planteles también registraron millones de nuevos usuarios durante las primeras semanas de la Copa del Mundo.

El relevamiento, realizado por la firma MyBettingSites, refleja cómo una destacada actuación en la cita mundialista puede transformar la presencia digital de los futbolistas y potenciar su valor comercial mucho más allá de lo que ocurre dentro de la cancha.

Fuente: LT10