San Carlos Sud: Una abuela generosa solicitó el crédito de ANSES de $400.000 y regaló el dinero a sus nietos

Periódico Notición dialogó con la abuela jubilada y pensionada de la localidad de San Carlos Sud, quien nos compartió su historia y nos pidió no compartir su identidad.

La señora de San Carlos Sud tiene cuatro hijos, doce nietos y siete bisnietos. Uno de sus placeres es practicar la generosidad con su familia.

En este caso, ella solicitó un crédito en ANSES de $400.000 y lo repartió en partes iguales a sus doce nietos. Una práctica maravillosa digna de ser difundida.

En palabras de la abuela "Yo soy feliz con lo que hago. Hay gente que tiene mucha plata y la guarda en el colchón. Esto no sirve, hay que ser generosa. Amarrocar o poner en plazo fijo, no es bueno. La mayoría de la gente que puede regalar a sus nietos, no lo hace, yo creo que deberían hacerlo en vida. Hay que regalarle a la familia en vida. Hay que dar ", concluyó. Fuente: Periódico Notición