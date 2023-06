Geese: “Sin seguridad no hay libertad, no podemos dejar que nos pase en Las Colonias”

Debemos recuperar el control de la seguridad de Las Colonias, tanto urbana como rural. Si realmente queremos cumplir con ese objetivo, es imposible pensar que un sólo Fiscal pueda tomar todos los delitos de un departamento como el nuestro. No dudamos de la capacidad y compromiso y el gran esfuerzo del actual Fiscal, pero en la práctica el volumen de trabajo es imposible de abarcar para una sola persona.

Es por eso que un proyecto importante como Senadora será conseguir para la Unidad General Esperanza un Fiscal más, como mínimo, y dotar de mayor cantidad de recursos presupuestarios a dicha Unidad.

En los últimos tres años Omar Perotti sólo gastó el 42% de lo que tenía disponible para gastos de capital en Seguridad, es decir, recaudó el 100% pero sólo usó una parte. Este año podría ser que invierta todo el presupuesto, pero sabemos que es tarde, el delito avanzó, se cobró vidas, perdimos libertades y no escuchamos que nuestro representante en el Senado le pidiera explicaciones mientras se veía decaer todo.

Disminuir el delito es un trabajo conjunto del gobierno provincial, el poder judicial y el legislativo, por eso necesitamos un plan para profundizar la investigación criminal, tanto para la prevención como para la persecución penal de los delitos, y ese plan tiene que proveer de los cargos, los materiales y los espacios físicos que sean necesarios para la Policía y para la Fiscalía.

Todos entendemos perfectamente que no hay soluciones mágicas, pero si no se gestionan estas necesidades para nuestra seguridad, el Senador no está haciendo parte de su trabajo y las consecuencias las pagamos los ciudadanos.