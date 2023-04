La provincia brindó el informe epidemiológico por casos de dengue

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, informó 10.085 casos de dengue en pacientes con residencia en los departamentos General Obligado, Rosario, San Cristóbal, Castellanos, La Capital, 9 de Julio, San Lorenzo, Vera, Caseros, Las Colonias, San Martín, San Javier, Belgrano, General López, Iriondo, San Jerónimo, Constitución, San Justo, Garay.

Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano confirmo que “estamos con 10.805 casos hoy, en 1.923 en la ciudad de Rosario y 476 en Santa Fe. La mayoría están en General Obligado, en el nordeste. Hay una nueva fallecida, una señora de 69 años de la ciudad de Santa Fe”.

“Hay un trabajo muy fuerte desde lo territorial, ayer estuvo la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, los equipos nacionales y trabajamos con los equipos provinciales y los municipales”, destacó la funcionaria.

Martorano agregó que las “proyecciones tienen que ver con las temperaturas. La primera vez que tuvimos dengue en la provincia fue en el año 2009, luego los casos fueron aumentando con brotes cada 4 años, hoy tenemos un cambio climático. Tenemos un clima subtropical, el Aedes Aegypti está instalado en la provincia, el calor y la humedad son propicios y esta vez tuvimos también la vuelta a la normalidad, la migración, la ida y llegada desde otros países”.

“La situación en Latinoamérica es de una altísima cantidad de casos y esa fue la puerta de ingreso”, explicó.

La ministra hizo hincapié en los cuidados y destacó que “es importante el trabajo de prevención, que es de bajo costo y alto impacto. Cada persona debe realizar el descacharrado en su casa, insistimos en esto, salgamos al patio, la terraza y el jardín, demos vuelta todo lo que pueda acumular agua, cepillemos los bebederos de perros y gatos. El mosquito es peridomiciliario, sin mosquito no hay dengue”, recordó y agregó que además “trabajamos de modo territorial, en Rosario, en Santa Fe y en la región centro norte donde estamos con nuestros equipos y con una gran colaboración de los Colegios de Enfermería”.

Santa Fe

El secretario de Salud, Jorge Prieto, se refirió al aumento de casos y coincidió en “que es muy importante la consulta temprana frente a la gran circulación viral que tenemos. Si bien es una enfermedad con características propias y con un cuadro febril, ahí aparecen los síntomas de alarma”.

“Junto a los equipos de Nación se remarcó la importancia de qué hay que tener una vigilancia muy exhausta y hay personas que clínicamente desenlazan en el 4to o 5to día un proceso inflamatorio y pueden desencadenar en una falla multiorgánica y,en este caso el fallecimiento”, dijo en relación al caso confirmado durante las últimas horas.

“La persona no tenía comorbilidades, estamos viendo en el informe de Nación y OPS que hoy tenemos que pensar en el 50% de personas que no tiene comorbilidades, las personas fallecidas a la fecha tienen un rango etario por debajo de los 40 años, y por supuesto no se exceptúan las personas mayores porque son quienes están más propensas a generar un proceso inflamatorio. Este caso se dio en el barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe”, agregó Prieto.

Rosario

El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, detalló que “la situación en la ciudad continúa con el escenario epidemiológico provincial, con un incremento de casos, la mayoría no tienen antecedentes de viaje, hay circulación, hay confirmación por laboratorio y por nexo epidemiológico de esta enfermedad. No tenemos situaciones graves pero eso no tiene que hacer bajar el trabajo preventivo porque las situaciones graves no se dan en el primer episodio sino en las re infecciones por otro cero tipo donde las complicaciones son mayores”.

El funcionario municipal agregó que “el escenario según la OMS es complejo en el cono sur y cada 4 años se da un brote con mayor intensidad”.

"Ante un síndrome febril y dolores musculares la persona se queda en su casa, no pasa a ser confirmado por lo que le solicitamos que concurra a su médico o centro de salud. Hay que utilizar repelente, estar en casa, auto aislarse y consultar”, solicitó Caruana a la población

Situación epidemiológica

Por su parte, la directora de Epidemiología, Carolina Cudós, especificó que la persona fallecida “comenzó con un cuadro clínico típico de fiebre, consulta al día 5 con un cuadro más grave por lo cual queda internado y fallece a los 10 días”.

Al mismo tiempo explicó cómo se realizan los trabajos coordinados, “el bloqueo se realiza en todos los barrios donde hay casos sospechosos”.

Consultada por el uso y entrega de repelente, Cudós sostuvo que “es una herramienta más que se da en casos puntuales de manera gratuita a personas con síntomas para que no contagien al resto”.

Además, recordó que “hasta el año 2020 no se producía el repelente en la provincia, este año se duplicó esa producción, hay cantidad pero no se le entrega a todo el mundo, está indicado para mujeres embarazadas, para quienes trabajan en los bloqueos, o en centros de salud en barrios donde hay dengue y a las personas que tienen síntomas compatibles con dengue”.

Los casos distribuidos por localidades

> Departamento General Obligado: 5665 casos confirmados

>> 1238 casos en Las Toscas

>> 1063 casos en Villa Ocampo

>> 896 casos en Reconquista

>> 719 casos en Villa Guillermina

>> 455 casos en Avellaneda

>> 447 casos en Florencia

>> 327 casos en San Antonio de Obligado

>> 189 casos en Villa Ana

>> 84 casos en Tacuarendi

>> 74 casos en Malabrigo

>> 35 casos en El Rabón

>> 30 casos en El Carmen de Avellaneda

>> 22 casos en Arroyo Ceibal

>> 15 casos en Lanteri

>> 9 casos en Campo Hardy

>> 8 casos en El Sombrerito

>> 7 casos en Guadalupe Norte

>> 7 casos en Ingeniero Chanourdie

>> 6 casos en La Sarita

>> 6 casos en Las Garzas

>> 6 casos en Los Laureles

>> 6 casos en Paraje San Manuel

>> 5 casos en El Araza

>> 4 casos en Berna

>> 3 casos en Moussy

>> 1 caso en La Potasa

>> 1 caso en La Selva

>> 1 caso en Los Lapachos

>> 1 caso en San Manuel

> Departamento Rosario: 2069 casos confirmados

>> 1923 casos en Rosario

>> 55 casos en Pérez

>> 31 casos en Granadero Baigorria

>> 13 casos en Funes

>> 11 casos en Acebal

>> 10 casos en Villa Gobernador Gálvez

>> 9 casos en Arroyo Seco

>> 5 casos en Ibarlucea

>> 4 casos en Alvear

>> 3 casos en Pueblo Esther

>> 1 caso en Alvarez

>> 1 caso en Arminda

>> 1 caso en Coronel Rodolfo s. Domínguez

>> 1 caso en Piñero

>> 1 caso en Soldini

> Departamento San Cristóbal: 1180 casos confirmados

>> 1106 casos en Ceres

>> 43 casos en Hersilia

>> 11 casos en San Guillermo

>> 7 casos en Arrufo

>> 5 casos en San Cristóbal

>> 1 caso en Ambrosetti

>> 1 caso en Colonia Rosa

>> 1 caso en Curupayti

>> 1 caso en Huanqueros

>> 1 caso en La Rubia

>> 1 caso en Ñanducita

>> 1 caso en Suardi

>> 1 caso en Villa Trinidad

> Departamento Castellanos: 856 casos confirmados

>> 795 casos en Rafaela

>> 27 casos en Sunchales

>> 7 casos en Frontera

>> 7 casos en San Vicente

>> 4 casos en San Antonio

>> 3 casos en Bauer y Sigel

>> 2 casos en Humberto Primo

>> 2 casos en Lehmann

>> 2 casos en Susana

>> 1 caso en Angélica

>> 1 caso en Ataliva

>> 1 caso en Bella Italia

>> 1 caso en Coronel Fraga

>> 1 caso en Egusquiza

>> 1 caso en Plaza Saguier

>> 1 caso en Tacural

> Departamento La Capital: 546 casos confirmados

>> 476 casos en Santa Fe

>> 31 casos en Santo Tome

>> 18 casos en Recreo

>> 6 casos en San José del Rincón

>> 3 casos en Angel Gallardo

>> 3 casos en Llambi Campbell

>> 3 casos en Sauce Viejo

>> 2 casos en Laguna Paiva

>> 2 casos en Monte Vera

>> 1 caso en Aromos

>> 1 caso en Emilia

> Departamento 9 de Julio: 196 casos confirmados

>> 147 casos en Villa Minetti

>> 38 casos en Tostado

>> 3 casos en San Bernardo

>> 2 casos en Logroño

>> 2 casos en Montefiore

>> 2 casos en Pozo Borrado

>> 1 caso en Gato Colorado

>> 1 caso en Gregoria Pérez de Denis

> Departamento San Lorenzo: 57 casos confirmados

>> 25 casos en Roldan

>> 10 casos en Timbues

>> 7 casos en San Lorenzo

>> 6 casos en Puerto General San Martín

>> 4 casos en Capitan Bermúdez

>> 3 casos en Fray Luis Beltrán

>> 1 caso en Fuentes

>> 1 caso en Pujato

> Departamento Vera: 55 casos confirmados

>> 33 casos en Vera

>> 7 casos en Los Amores

>> 3 casos en Fortin Olmos

>> 3 casos en Intiyaco

>> 3 casos en La Gallareta

>> 3 casos en Margarita

>> 2 casos en Tartagal

>> 1 caso en Golondrina

> Departamento Caseros: 50 casos confirmados

>> 24 casos en Casilda

>> 22 casos en Chabas

>> 2 casos en Sanford

>> 1 casos en Chañar Ladeado

>> 1 casos en Los Quirquinchos

> Departamento Las Colonias: 37 casos confirmados

>> 24 casos en Esperanza

>> 5 casos en San Carlos Centro

>> 2 casos en Franck

>> 1 caso en Humboldt

>> 1 caso en La Pelada

>> 1 caso en Pilar

>> 1 caso en San Carlos Norte

>> 1 caso en San Jerónimo Norte

>> 1 caso en Sarmiento

> Departamento San Martín: 34 casos confirmados

>> 25 casos en El Trébol

>> 7 casos en San Jorge

>> 1 caso en Cañada Rosquín

>> 1 caso en San Martín de las Escobas

> Departamento San Javier: 12 casos confirmados

>> 6 casos en Romang

>> 4 casos en Alejandra

>> 2 casos en San Javier

> Departamento Belgrano: 11 casos confirmados

>> 3 casos en Las Parejas

>> 3 casos en Las Rosas

>> 3 casos en Tortugas

>> 2 casos en Armstrong

> Departamento General López: 11 casos confirmados

>> 5 casos en Venado Tuerto

>> 2 casos en Firmat

>> 2 casos en Hughes

>> 2 casos en Villa Cañas

> Departamento Iriondo: 7 casos confirmados

>> 4 casos en Totoras

>> 2 casos en Oliveros

>> 1 caso en Cañada de Gómez

> Departamento San Jerónimo: 6 casos confirmados

>> 3 casos en Gálvez

>> 1 caso en Barrancas

>> 1 caso en Coronda

>> 1 caso en Gaboto

> Departamento Constitución: 5 casos confirmados

>> 3 casos en Villa Constitución

>> 1 caso en Alcorta

>> 1 caso en Bombal

> Departamento San Justo: 5 casos confirmados

>> 2 casos en Gobernador Crespo

>> 1 caso en La Penca y Caraguata

>> 1 caso en San Justo

>> 1 caso en Videla

> Departamento Garay: 3 casos confirmados

>> 3 casos en Helvecia

Fiebre Chikungunya: 66 casos confirmados

Durante el año 2023, se confirmaron 80 casos de Fiebre Chikungunya con residencia en la provincia de Santa Fe y que se distribuyen en las siguientes zonas:

> Departamento Rosario: 68 casos confirmados

>> 65 casos en Rosario

>> 1 caso en Álvarez

>> 1 caso en Ibarlucea

>> 1 caso en Villa Gobernador Gálvez

> Departamento La Capital: 10 casos confirmados

>> 10 casos en Santa Fe

> Departamento San Martín: 2 casos confirmados

>> 1 caso en María Susana

>> 1 caso en Piamonte