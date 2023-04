Consideraciones de las autoridades del espacio político Alternativa Sancarlina

Nuestro partido, mediante una convocatoria interna a todos sus afiliados y colaboradores directos el día 18 de marzo, en un acto democrático y transparente que no tiene precedente en la ciudad, votó entre la posibilidad de presentar un candidato único o habilitar la posibilidad de más de uno, la cual arrojó por amplia mayoría (75%) la decisión de presentar un candidato unificado, para no someter a todos los sancarlinos a una elección primaria local que ningún otro partido tendría, siendo coherentes con el pedido de la ciudadanía de evitar gastos eleccionarios innecesarios, presentando una oferta electoral única destinada a brindar propuestas para la ciudad y no destinar tiempo, esfuerzo y recursos a discusiones internas.

Como consecuencia de lo anterior, ALTERNATIVA SANCARLINA ya eligió a sus candidatos, y está trabajando en la elaboración de una propuesta que va a presentar a todos los sancarlinos, pensando en lo único que nos importa: una ciudad mejor.

Por último, ratificar que nuestro partido nace con voluntad de hacer las cosas diferente, en forma democrática y participativa, y por esa razón no permitirá nunca que decisiones que solo persiguen el poder personal por encima del bien común, sean una opción que nos represente. La humildad, el respeto y el consenso no se pregonan, se demuestran con hechos. Quien no sabe respetar las decisiones de su propio grupo, y cree que sólo importan sus ambiciones personales, difícilmente podrá escuchar y respetar las de los ciudadanos sancarlinos. Nuestra ciudad conoce desde hace demasiado tiempo el poder unipersonal, el autoritarismo y la arbitrariedad; NO CONTRIBUIREMOS A CREAR OTRO DIRIGENTE IGUAL a lo que aspiramos a superar.

Más que nunca, apostamos a nuestros principios democráticos y transparentes, a nuestros equipos técnicos y políticos, a un proyecto colectivo de iguales entre iguales, pensando en el bien común y no en las ambiciones individuales. Sólo queda mirar hacia adelante, y convocar a todos los sancarlinos que sientan la necesidad de tener UNA CIUDAD MEJOR, a trabajar tras ese objetivo.

JUNTA DE GOBIERNO

ALTERNATIVA SANCARLINA