El Senador Pirola entregó importantes aportes a instituciones

Esta importante suma de dinero, que se otorgó en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, será destinada a continuar con la obra del quincho en donde se realizarán fiestas pequeñas.

También, en esta ocasión, el Senador fue entrevistado por nuestro medio de comunicación de cara a las elecciones 2023 en la que puntualizó sobre diferentes temas.

¿Cómo se prepara para las elecciones 2023?

"La verdad no hay aún definiciones concretas, tampoco las tengo en términos personales, siempre digo algo cuando llega esta instancia que lo sigo sintiendo de esta manera, hago lo que me gusta, disfruto de lo que hago, me gusta participar de la política del lugar que sea, veremos cómo sigue esto en este tiempo pero sin duda vamos a ser activos partícipes de lo que tiene que ver esto que es tan importante como la democracia que tenemos y la representatividad para seguir defendiendo los intereses de cada una de nuestras comunidades".

¿Cuáles son los problemas que más le preocupa a nivel departamental?

"A nivel departamental necesitamos un sistema de salud mucha más fortalecido, la seguridad es un tema que está latente aunque en nuestro departamento no es tan crítica la situación como en otros lugares pero hay que trabajar, la vivienda también es importante por las dificultades económicas que se están transitando. Estos son temas recurrentes que nos plantean en cada una de nuestras comunidades".

Por su lado la Tesorera del Club Esther Andreoli, quien estableció el contacto con el Senador para poder acceder a esta ayuda económica, expresó su profundo agradecimiento por este valioso aporte que le permitirá avanzar con las aberturas del quincho.

Otros aportes

Además el Senador Pirola estuvo este jueves en la localidad de Matilde donde hizo entrega de un aporte de $155.000 al Club A. y Central Matilde, a Bochas Club 20 de junio $160.000, a la Escuela Nº 568 $240.000 y una ayuda económica para la Comuna para la realización de "La Robert Fest".

En tanto en San Carlos Centro los beneficiados fueron la Escuela Nº 213 con $90.000 y la Cooperadora $100.000, la Asociación Civil Tacurú con $100.000 y la Biblioteca Popular con $190.000