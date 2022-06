El secreto de la mente exitosa

Veamos ahora de que se tratan y analice usted mismo cual de los siguientes pilares está faltando o fallando en su vida, corríjalo y con certeza usted se sentirá mejor y aumentará sus rendimientos en todos los ámbitos de su vida, ya que una persona saludable es más adaptable al entorno que lo rodea y por ende más productivo (menos inasistencias laborales, mayor capacidad de concentración, mejor autoestima, etc.).

Antes déjeme decirle que el orden es aleatorio y que cada pilar fundamental de la salud es tan importante como los otros cuatro… comencemos:

1-BUENA ALIMENTACIÓN E INGESTA DE AGUA: Somos 72% agua, es la materia prima de nuestras células, la fuente de nuestras vidas, y si no llegamos a consumir cerca de 2lts de agua por día, nuestros músculos pueden acalambrarse, nuestros riñones a trabajar mal, nuestros discos intervertebrales se deshidratan y terminan herniándose, etc. La variedad de carnes, verduras, frutas, legumbres, etc., es lo que va a dar a nuestro cuerpo la capacidad de reconstruirse, de generar células nuevas de buena calidad, cicatrizar tejidos dañados y reemplazar células viejas y desgastadas por las exigencias cotidianas.

Tip: Comenzar gradualmente, agregando un vaso de agua por semana o por mes, hasta llegar a los cuatro vasos diarios mínimamente. Si usted toma agua en otras formas (mates, jugo, tereré, etc) puede contar como ingesta de agua, sería recomendable medir cuánto usted ya está ingiriendo para así saber cuántos vasos de agua por día debe agregar. Con respecto a la comida, la idea no es pasar hambre ni comer cosas que a uno no le agradan, ya que de esta manera estaremos “sufriendo” el cambio y no perduraremos por mucho tiempo… aquí el secreto es el objetivo a largo plazo (tener hábitos saludables de por vida).

2-MENTALIDAD POSITIVA: ¡Cuán importante es la autoaceptación, el conocerse y perdonarse! Todos atravesamos momentos difíciles, algunos hace mucho tiempo que aún perduran en nuestra memoria, otros cotidianamente y creemos que son de menor importancia, pero son igual de estresantes para nuestro cerebro.

Tip: Comenzar con prácticas que nos ayuden a entendernos mejor, hablando con amigos, familiares, pareja, hijos, especialistas en procesos emocionales, etc. Hará que nos sintamos mejor y con más ánimo para enfrentar el día a día.

3-ACTIVIDAD FÍSICA: Debe ser acorde por sobre todas las cosas a nuestro objetivo de vida (ser deportista de alto rendimiento, no tener sobrepeso, disminuir el peso, etc) teniendo en cuenta nuestra edad y estado físico actual.

Tip: No comenzar a exigirnos demasiado en el primer día, ni en la primera semana y ni siquiera en los primeros meses hará que logremos hacer de la práctica deportiva un hábito con regularidad por un período de tiempo más largo, siempre les digo a las personas que llegan a mi consulta que la clave está en "siempre quedarse con ganas de más”, de esa forma querrán retornar a la caminata, agarrar la bici, ir al gimnasio o a realizar la actividad que escogieron en los siguientes tres días. ¡Lo bueno además es que puedes cambiar de disciplina, día u horario en cualquier momento de tu vida!

4-CHEQUEOS QUIROPRÁCTICOS FRECUENTES: La evaluación y ajustes quiroprácticos sirven para que nuestro cerebro y cuerpo se encuentren balanceados, equilibrados y conectados, listos para resistir las fuerzas externas que nos estresan y dañan (fuerzas físicas, emocionales y químicas), es el “service” que debemos hacernos periódicamente para evitar dañar nuestro cuerpo. Es un cuidado que debemos hacernos a conciencia, como el lavado de manos, lavado bucal, etc.

Tip: Recomiendo buscar un profesional de la Salud capacitado en analizar la movilidad de cada segmento de tu columna, evaluando el tono muscular y hallazgos neurofisiológicos de cada persona.

5-BUEN DESCANSO: Las horas de reposo/sueño ayudan a nuestro cuerpo a reponerse luego de las exigencias diarias (trabajo, actividad física, tareas domésticas, etc.) y lo ideal es poder descansar un tercio de nuestro día (8 horas diarias). Muchas personas no logran llegar a las 7 horas por día, pero no es por no tener tiempo para dormir, sino por tener demasiadas distracciones en las últimas horas del día, ver una serie, ojear las redes sociales, peñas y eventos sociales, etc. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, nos damos cuenta de que nuestro cuerpo es como un celular, realiza muchas tareas durante el día y se le va agotando la batería a medida que eso pasa, si nosotros dejamos cargar nuestro celular menos de lo adecuado, la batería no se llena al 100%, permitiendo que el mismo aparato electrónico rinda menos al día siguiente… Si esto se repite reiteradamente, su capacidad va a verse realmente disminuida…Lo mismo acontece cuando tenemos una semana atareada con pocas horas de descanso, llega el Domingo y tenemos pocas energías y sentimos que el tiempo de descanso fue muy corto para lo que necesitábamos descansar.

Tip: Disminuir el uso del celular, tv y demás pantallas entre 15 y 20 minutos antes de dormir. Apagar todas las luces y sonidos antes de las 23:50 horas de cada noche.

Estamos seguros que modificando, aumentando y mejorando estos hábitos saludables, usted gozará de mayor calidad de vida, mejor concentración y rendimiento diario.

