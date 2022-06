Santa Fe es una de las provincias con más problemas por la falta de gasoil

Así lo aseguró Mario Ramello, coordinador de las Cámaras de Transporte de la provincia, adherida a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas.

Si bien, casi todo el país sufre la falta del combustible con el que circulan los camiones, Santa Fe es una de las provincias que más padece la situación.

Esto se debe a que "la provincia de Santa Fe está atravesada por varias rutas nacionales como la 34, 11 y 9. Segundo que gran parte del transporte de carga del NOA y norte, pasa por nuestra provincia, somos punto de tránsito internacional".

En este sentido, Ramello destacó que "tenemos un alto tránsito tanto nacional como internacional, lo que nos convierte en un lugar de alto consumo" al que se le suma el consumo del transporte local de una provincia "altamente productiva" en la que se transporta cereal, hacienda, y otros productos como remolques y acoplados, y "todo eso se mueve arriba de camiones".

"A partir de hoy debería notarse una pequeña mejoría porque se liberaron los cupos mensuales, y las petroleras tendrían que distribuir a las estaciones de servicio, pero esa mejoría no alcanzará para más allá de una semana o 10 días. Pero esto es un problema de fondo que necesita de políticas públicas nacionales que perduren en el tiempo" agregó Ramello.

Lo que sucede es que en Argentina solo se produce el 70% del gasoil, y el 30% restante se importaba, y ahora esta situación no se puede realizar por cuestiones económicas, fundamentalmente el dólar.

"El gasoil se puede conseguir, pagando sobreprecios, pero no se pueden llenar tanques" detalló Ramello. En los países limítrofes, el litro cuesta entre un 1.15 o 1.45 de dólar, lo que se traduce en $230 contra los $130 que sale en Argentina el oficial.

Ante este panorama, una encuesta reveló que el 26% de los conductores esperan más de 12 horas para cargar algo de combustible para seguir viaje. Mientras que el 57% espera entre tres y cuatro horas.

"Hoy en día un transportista sabe cuándo comienza el viaje, pero no sabe cuando llega (...) es una sumatoria de problemas que se traduce en incremento de costos para las empresas, inseguridad vial por las colas en las ruta de camiones" concluyó el coordinador que confirmó que "hasta hoy no hay desabastecimiento, pero en algún momento si no hay gasoil, ese camión va a quedar varado". LT10