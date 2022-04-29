Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este viernes

Locales 29 de abril de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de personas para vacunarse contra el Covid-19 este viernes 29 de abril.
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Además destaca que “no es necesario esperar un período de tiempo determinado para realizarse la vacuna Covid si se han aplicado otra vacuna en esos días, inclusive el mismo día se pueden aplicar juntas con otras vacunas”.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AIRALDI    MARCELA VIVIANA    20140045
ALBRECHT    OFELIA CATALINA    2967658
ALBRECHT    ZULMA ASUNCION    2967682
AMARAL    NILDA ILUMINADA    1687375
AMHERD    HAYDÉE CATALINA    3238331
ANGELINI    HUMBERTO ALBINO    6226567
ARCANDO    ELEUTERIO JOSE    6216739
AROLFO    ESTELA LUCIA    591154
ATTOLINI    ELDA INÉS    1687368
BAUCERO    CANDIDO VICENTE    12155759
BELTRAME    ROSA LIDIA    2970077
BENEDETTO    ARTEMIO ANTONIO JOSE    10057756
BERGE    ROBERTO ANTONIO    20876177
BERTONE    REMO AGUSTIN    10974390
BERTOSSI    GLADIS GUADALUPE    13861909
BERTRAM    BEATRIZ MARIA DEL CARMEN    2967716
BERUTTI    OLGA DEONILDA    1530594
BESSONE    ALIDA ESTHER    1687232
BETTIG    MARTA ISABEL    10058486
BIGLIANI    OSCAR ALBERTO    16165799
BOLLA    CARMEN RITA BENJAMINA    1687331
BONATTI    AGUSTIN FERNANDO    6214666
BOSCOVICH    PEDRO RAMON    10338513
BOSCOVICH    JERÒNIMO DANIEL    10338514
BOSCOVICH    MARIA INELDA    11405580
CACCIOLATTO    VILLIAM FERNANDO ALFREDO    6224123
CARDOZO    DELICIA    18891723
CARLINI    ALDO PEDRO    12241406
CASSINI    MIGUEL LUIS JOSE    12369555
CASTELUCE    NOEMI BALBINA    11900103
CAUSERO    JUANA MIRIAN    13012735
CERQUETTI    GLADYS ESTELA    1687320
CHACON    ELENA BEATRIZ    6214664
CHATELEIN    JOSE LUIS    8467604
CHIESA    LUCRECIA IRMA    3171917
CIGNETTI    OSCAR RICARDO    10822012
CLEMENZ    RENE SANTIAGO    12353735
COGGIOLA    DOMINGO ANSELMO    16445524
CORTES    RITA GRISELDA    10338524
DENIS    EMERITO BERNARDO    6219194
DIAZ    AMALIO JOSÉ    6213997
DIAZ    MARIA ESTHER    1687328
DIAZ    EDUARDO    6223586
DOBLER    MARÍA ESTHER    2631725
DUARTE    VICTORIANO    13377001
FAVOLE    ELIDE MARIANA    1444514
FERNANDEZ    ROSA ELIDA    10316417
FERRERO    ENRIQUE JOSE    13779758
FIGLIA    ELENA FANNY    1687373
FONTANA    RUFINO    8492669
FRUTOS    ELSA CLARISE    2954617
GALVAGNO    ELVA IRENE BLANCA    1687283
GALVAN    ERMELINDA    11387344
GARCIA    LIDIA TERESA    2334311
GAYOZO    SUSANA    13191631
GEREZ    SIXTO    17352596
GIACOMINO    TELMO RUBÉN    13779774
GODANO    ENZO RENÉ    12020164
GOMEZ    ALBINA    10155864
GONZALEZ    NORMA GRACIELA    13504563
GONZALEZ ANSEDE    MANUEL    93663164
GORGO    YANINA PAOLA    33652968
GRIGNAFINI    HAYDEE BLANCA    591686
GROSS    MARIO ATILIO    6220449
HÄMMERLY    WALDEMAR LORENZO    6219183
HIPPENMEYER    CLARIBEL EMILIA    2983525
HOFER    WALTTER JOSE    6219197
HUMELER    AMELIA ROSA    3192710
IMHOFF    DELFINA CATALINA    1631780
IMSAND    EDELMIRO LUIS    6223638
IMWINKELRIED    CARMEN JOSEFINA    2967653
INGARAMO    MAVILDA ANTONIA    1687348
INVINKELRIED    HÉCTOR RAÚL    6223276
JULLIER    IMELDA CRECENCIA    2967730
KILLER    DIONISIA    2367275
KILLER    PACIFICO    5920028
KLEIN    RAÚL OVIDIO    11922988
KLENZI    DOLLY ELVIRA    1689211
KLENZI    ADORIS MARINA    1687277
KUCHEN    ISABEL NIDIA    2967687
LANFRANCO    ARMANDO ROGELIO    12417698
LENTASIO    RICARDO JOSE    6216753
LESCHENNE    DORA ANITA    3171921
LOPEZ    RICARDO EUCLIDES    92177953
MANSILLA    GUILLERMO EDUARDO    14342415
MAQUIEL    NIDIA IRMA    6116365
MARIN    EMMA NATALIA    1687270
MARTIN    NÉSTOR ANGEL    6219175
MARZIONI    ENZO MIGUEL    12661276
MARZIONI    ALBERTO RAÚL    13951052
MEDINA    PEDRO    5527216
MICOL    GLADIS MARIA    13779754
MOLINA    GRACIELA ESTELA    11199349
MONUTTI    ANITA MARIA    2079890
MORENO IBARRA    JOSÉ LUIS    92482250
MOSMANN    ODILIA SARA    12296657
MULLER    NELDA OLGA    1687347
MULLER    REMIGIO JOSÉ    4615251
NEPOTTE    ELSIDE HÉCTOR    6223261
NORIEGA    LUIS ANTONIO    4843251
NOTTA    AMAVELIA MARIA URSULA    1530588
OCCELLO    GRACIELA RAQUEL    13762326
OGGIER    LIDIA MARIA    2744655
ORFORTE    MAGDALENA TERESA    2408271
ORTIZ    NORMA CLARA    11067136
PADILLA ESPINOZA    RUTH ESTER    92482264
PAOLONI    LUCAS JOSE    6540441
PEKER    HILDA    1774499
PEREYRA    FELISA LUCIA    2434511
PERIOTTI    ABEL BERNARDO    6217179
PERREN    RICARDO    6219226
PERREN    JACINTO    6220447
PICCOLI    NELIDA ANA    1530577
PILLONEL    DELIA JOSEFA    1687379
PIZZOLITO    JOSEFA SUNTA    3075420
PRINAZ    AMINTA DOMINGA    1687340
RABELLINO    JOSEFINA    93249239
RIQUELME    DOLORES    3006700
RODRIGUEZ    NELIDA LIDIA    14949291
ROSSI    DELIA MARIA    1530597
RYCZAN    JUANA    2987182
RYEZAN    EMILIA    1726845
SALLES    RICARDO    11160712
SARRIA    ALFREDO JOSE    14364608
SCHWAB    VICTOR    5911091
SEGOVIA    ELSA CRISTINA    21619212
SILVA    GLADYS GORGELINA    10427554
SOSA    NILDA BELKIS    1687273
STALDER    RAFAEL ADOLFO    6222303
STANICH    SILVIA BEATRIZ    13105046
THEILER    ELSIDA ELVA    1631781
THEILER    ELIDE AVELINA    1687306
TIRONI    ROQUE ALBERTO    20320147
TORELLI    SERENO FRANCISCO TERSILO    6219184
VALLEJO    MARIA CRISTINA    10413919
VALLEJOS    ELVECIO ALBERTO    6223291
VAZQUEZ    LUIS ANTONIO    12347981
VEGA    EDGARDO    6217850
VERONESI    EDUARDO LUIS    13154162
VIGLIETTI    MAVILDA CATALINA    1687261
VILLALBA    ELEUTERIO    7708663
VILLALBA    NORMA BEATRIZ    18641012
WALKER    JORGE OMAR    8379051
WEGGENER    OMAR JOSÉ    10732715
WEGGENER    ALICIA ROSA    12512398
YOSSEN    RITA MARIA    10665951
YOSSEN    RITA INES    10732704
ZAPATA    OLGA ESTHER    10058491
ZUBER    HERMINDA AURORA    13377020
ZURBRIGGEN    EUGENIO EDUARDO    6223636

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