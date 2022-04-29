Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este viernes
Además destaca que “no es necesario esperar un período de tiempo determinado para realizarse la vacuna Covid si se han aplicado otra vacuna en esos días, inclusive el mismo día se pueden aplicar juntas con otras vacunas”.
Apellido Nombre Número de Documento
AIRALDI MARCELA VIVIANA 20140045
ALBRECHT OFELIA CATALINA 2967658
ALBRECHT ZULMA ASUNCION 2967682
AMARAL NILDA ILUMINADA 1687375
AMHERD HAYDÉE CATALINA 3238331
ANGELINI HUMBERTO ALBINO 6226567
ARCANDO ELEUTERIO JOSE 6216739
AROLFO ESTELA LUCIA 591154
ATTOLINI ELDA INÉS 1687368
BAUCERO CANDIDO VICENTE 12155759
BELTRAME ROSA LIDIA 2970077
BENEDETTO ARTEMIO ANTONIO JOSE 10057756
BERGE ROBERTO ANTONIO 20876177
BERTONE REMO AGUSTIN 10974390
BERTOSSI GLADIS GUADALUPE 13861909
BERTRAM BEATRIZ MARIA DEL CARMEN 2967716
BERUTTI OLGA DEONILDA 1530594
BESSONE ALIDA ESTHER 1687232
BETTIG MARTA ISABEL 10058486
BIGLIANI OSCAR ALBERTO 16165799
BOLLA CARMEN RITA BENJAMINA 1687331
BONATTI AGUSTIN FERNANDO 6214666
BOSCOVICH PEDRO RAMON 10338513
BOSCOVICH JERÒNIMO DANIEL 10338514
BOSCOVICH MARIA INELDA 11405580
CACCIOLATTO VILLIAM FERNANDO ALFREDO 6224123
CARDOZO DELICIA 18891723
CARLINI ALDO PEDRO 12241406
CASSINI MIGUEL LUIS JOSE 12369555
CASTELUCE NOEMI BALBINA 11900103
CAUSERO JUANA MIRIAN 13012735
CERQUETTI GLADYS ESTELA 1687320
CHACON ELENA BEATRIZ 6214664
CHATELEIN JOSE LUIS 8467604
CHIESA LUCRECIA IRMA 3171917
CIGNETTI OSCAR RICARDO 10822012
CLEMENZ RENE SANTIAGO 12353735
COGGIOLA DOMINGO ANSELMO 16445524
CORTES RITA GRISELDA 10338524
DENIS EMERITO BERNARDO 6219194
DIAZ AMALIO JOSÉ 6213997
DIAZ MARIA ESTHER 1687328
DIAZ EDUARDO 6223586
DOBLER MARÍA ESTHER 2631725
DUARTE VICTORIANO 13377001
FAVOLE ELIDE MARIANA 1444514
FERNANDEZ ROSA ELIDA 10316417
FERRERO ENRIQUE JOSE 13779758
FIGLIA ELENA FANNY 1687373
FONTANA RUFINO 8492669
FRUTOS ELSA CLARISE 2954617
GALVAGNO ELVA IRENE BLANCA 1687283
GALVAN ERMELINDA 11387344
GARCIA LIDIA TERESA 2334311
GAYOZO SUSANA 13191631
GEREZ SIXTO 17352596
GIACOMINO TELMO RUBÉN 13779774
GODANO ENZO RENÉ 12020164
GOMEZ ALBINA 10155864
GONZALEZ NORMA GRACIELA 13504563
GONZALEZ ANSEDE MANUEL 93663164
GORGO YANINA PAOLA 33652968
GRIGNAFINI HAYDEE BLANCA 591686
GROSS MARIO ATILIO 6220449
HÄMMERLY WALDEMAR LORENZO 6219183
HIPPENMEYER CLARIBEL EMILIA 2983525
HOFER WALTTER JOSE 6219197
HUMELER AMELIA ROSA 3192710
IMHOFF DELFINA CATALINA 1631780
IMSAND EDELMIRO LUIS 6223638
IMWINKELRIED CARMEN JOSEFINA 2967653
INGARAMO MAVILDA ANTONIA 1687348
INVINKELRIED HÉCTOR RAÚL 6223276
JULLIER IMELDA CRECENCIA 2967730
KILLER DIONISIA 2367275
KILLER PACIFICO 5920028
KLEIN RAÚL OVIDIO 11922988
KLENZI DOLLY ELVIRA 1689211
KLENZI ADORIS MARINA 1687277
KUCHEN ISABEL NIDIA 2967687
LANFRANCO ARMANDO ROGELIO 12417698
LENTASIO RICARDO JOSE 6216753
LESCHENNE DORA ANITA 3171921
LOPEZ RICARDO EUCLIDES 92177953
MANSILLA GUILLERMO EDUARDO 14342415
MAQUIEL NIDIA IRMA 6116365
MARIN EMMA NATALIA 1687270
MARTIN NÉSTOR ANGEL 6219175
MARZIONI ENZO MIGUEL 12661276
MARZIONI ALBERTO RAÚL 13951052
MEDINA PEDRO 5527216
MICOL GLADIS MARIA 13779754
MOLINA GRACIELA ESTELA 11199349
MONUTTI ANITA MARIA 2079890
MORENO IBARRA JOSÉ LUIS 92482250
MOSMANN ODILIA SARA 12296657
MULLER NELDA OLGA 1687347
MULLER REMIGIO JOSÉ 4615251
NEPOTTE ELSIDE HÉCTOR 6223261
NORIEGA LUIS ANTONIO 4843251
NOTTA AMAVELIA MARIA URSULA 1530588
OCCELLO GRACIELA RAQUEL 13762326
OGGIER LIDIA MARIA 2744655
ORFORTE MAGDALENA TERESA 2408271
ORTIZ NORMA CLARA 11067136
PADILLA ESPINOZA RUTH ESTER 92482264
PAOLONI LUCAS JOSE 6540441
PEKER HILDA 1774499
PEREYRA FELISA LUCIA 2434511
PERIOTTI ABEL BERNARDO 6217179
PERREN RICARDO 6219226
PERREN JACINTO 6220447
PICCOLI NELIDA ANA 1530577
PILLONEL DELIA JOSEFA 1687379
PIZZOLITO JOSEFA SUNTA 3075420
PRINAZ AMINTA DOMINGA 1687340
RABELLINO JOSEFINA 93249239
RIQUELME DOLORES 3006700
RODRIGUEZ NELIDA LIDIA 14949291
ROSSI DELIA MARIA 1530597
RYCZAN JUANA 2987182
RYEZAN EMILIA 1726845
SALLES RICARDO 11160712
SARRIA ALFREDO JOSE 14364608
SCHWAB VICTOR 5911091
SEGOVIA ELSA CRISTINA 21619212
SILVA GLADYS GORGELINA 10427554
SOSA NILDA BELKIS 1687273
STALDER RAFAEL ADOLFO 6222303
STANICH SILVIA BEATRIZ 13105046
THEILER ELSIDA ELVA 1631781
THEILER ELIDE AVELINA 1687306
TIRONI ROQUE ALBERTO 20320147
TORELLI SERENO FRANCISCO TERSILO 6219184
VALLEJO MARIA CRISTINA 10413919
VALLEJOS ELVECIO ALBERTO 6223291
VAZQUEZ LUIS ANTONIO 12347981
VEGA EDGARDO 6217850
VERONESI EDUARDO LUIS 13154162
VIGLIETTI MAVILDA CATALINA 1687261
VILLALBA ELEUTERIO 7708663
VILLALBA NORMA BEATRIZ 18641012
WALKER JORGE OMAR 8379051
WEGGENER OMAR JOSÉ 10732715
WEGGENER ALICIA ROSA 12512398
YOSSEN RITA MARIA 10665951
YOSSEN RITA INES 10732704
ZAPATA OLGA ESTHER 10058491
ZUBER HERMINDA AURORA 13377020
ZURBRIGGEN EUGENIO EDUARDO 6223636