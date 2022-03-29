Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este martes 29 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ACCASTELLI MAXIMILIANO 37450847
ACQUATTI FERNANDO EMANUEL 37199173
ADROVER FRANCO ERIC 37773451
ALARCON MARTIN EDUARDO 37921826
ALBRECHT DIEGO RENE 24249766
ALEGRE JULIETA JOANA 36658221
AMHERDT LUCIA MARIA 37686315
ANGELINI TAMARA GISELA 37773502
ARAUJO JESICA ANAHI 37199193
ARCE VANESA SOLEDAD 36796895
ARROYO NICOLAS DANIEL 37452319
BAEZ NOELIA ALDANA 37773466
BALBINO MATIAS ARIEL 37077235
BARRETO MARCOS ALBERTO DAVID 37765860
BARRIOS BRUNO EDUARDO MICHEL 34274177
BASSINO ROCIO BELEN 37773439
BERTOSSI DAIANA SOLEDAD 37199145
BERTOSSI MARCOS JAVIER 37199136
BERTOSSI AGUSTIN JESUS 37774594
BESSON FACUNDO ADRIAN 37773412
BETTIG MATIAS EXEQUIEL 37773498
BEVEGNI FABIANA LUCIA 30894274
BULCHI RENZO FRANCO 37263934
BUSQUET ALEJANDRO NAHUEL 37696067
CACCIOLATTO MAGALI ANABELA 36619171
CAMARA NÉSTOR EDUARDO 37333679
CEBALLOS LEANDRO FEDERICO 31718719
CEJAS BRIAN ULISES 44427134
CERRUDO LEANDRO JESUS GABRIEL 35440838
CERRUDO JENARO VICTOR MAXIMILIANO 37562157
CHAVE DANIELA ALEJANDRA 37329608
CLAUSEN SEBASTIAN ALEJANDRO 25763792
CLEMENTE MARINA SOLEDAD 37773501
CONTRERAS NATALI 36776833
CORTESE MAXIMILIANO DANIEL 37822641
COSTAMAGNA MARIANO ROBERTO 37773409
DAROS TAMARA ROCIO 39630302
DEJON DANTE SANTIAGO 37773515
DEL BARCO VIRGINIA 37773424
DENIS MARIANO CARLOS 37199170
DONADIO SOFIA ALDANA 37199176
DONNET JOSE IGNACIO 37260582
DONNET LUCIA ROMINA 37686317
DONNET MARIA BELEN 37686319
EBERHARDT EXEQUIEL CARLOS 32068819
EBERHARDT JUAN MANUEL 37773437
EHRSAM GABRIELA SOLEDAD 37774592
ESTRADA ELIZABETH JUDITH DEL VALLE 37199164
FAVRE EZEQUIEL ALEJANDRO 37773410
FERRARIS EVELYN GUADALUPE 37774595
FERREYRA ARIANA CELINA 37461296
GALARZA GRECIA GABRIELA 37461285
GARBOSO EZEQUIEL DAMIAN 37254574
GARCIA NOELIA TAMARA 36776842
GARONI LUCAS GABRIEL 37199183
GARONI DIEGO MATIAS 37773441
GATTI ELIAS JOSE 37774552
GAUNA EMANUEL FRANCO 37773434
GIACOMINO XIMENA ESTEFANIA 37461282
GODOY TAMARA BEATRIZ 37773435
GORGO JOEL MAXIMILIANO 36837458
HAMMERLY EZEQUIEL DAVID 37773505
HEINEN GISELA NATALI 37260577
HILLMANN FLORENCIA 37199139
HUMELER MACARENA AYELEN 37260558
IGLESIAS DIEGO MARIO 24630019
IMVINKELRIEDT ESTEFANÍA 37686301
JULLIER LEANDRO 37686321
KUCHEN CAMILA EUGENIA 37260553
KUCHEN WALTER REMIGIO 37773446
LANDRA CARLOS EMANUEL 37451275
LASSO ORIANA 44576292
LATUF SOFÍA 41086827
LEDESMA MARIA MERCEDES 38226168
LEIKER MARIANELA 37773483
LERIN YANINA ESTEFANIA 37183445
LOSTUZZI LUCAS MANUEL 37337210
MARELLI GIANLUCA 37210024
MARTINEZ BRIAN HERNAN 39629185
MARTINEZ FABRIZIO 37773418
MARTINEZ ALAN EMANUEL 37329354
MEDINA JULIO CESAR 36776834
MEURZET ERICA DAIANA 37199124
MILONO ANDREA BELEN 37199195
MINARI CAROLINA BELEN 37773477
MIOLA DANIEL ALEJANDRO 36738396
MONZON JORGE MAXIMILIANO 37285127
MOSQUEDA PABLO DAVID 28958693
NIERENBERGER FRANCO GASTÓN 37199186
NIETO FLORENCIA SOFIA 37078548
ODASSO RODRIGO JESUS 37773482
OGGIER RODRIGO 37199189
OSTRALEGA KEVIN JOSÉ 37773423
PALACIOS LARA ANABELLA 37337324
PALAVECINO GERARDO ALFONSO 37761903
PARRA KEVIN ALEXIS PEDRO 42332849
PERASSI MARIA TERESA 37713895
PEREZ FACUNDO CAYETANO 37263937
PERREN MAXIMILIANO EZEQUIEL 37199166
PERREN MARTIN 37773408
PEYRONEL STEFANIA MARINES 37337184
POCHETTINO LEONARDO EZEQUIEL 35748099
POLIMENA ANTONELLA 37686311
PRATTO JULIETA ALDANA 37686323
PRETTO MICAELA ANDREA 37199187
PUCHETA ALEXIS ELIAS 37260641
PUZZOLO VALENTIN 37773506
RAMIREZ ORLANDO LEONARDO 37773489
RAMIREZ PABLO 37199158
RAMOS SEBASTIAN NATALIO 39630372
RENK ALEXIS EZEQUIEL 37472336
REQUENA LEONARDO GABRIEL 37802342
RIVA IVANA AGOSTINA 37263930
ROBLES ABEL FELIPE 37199197
RODRIGUEZ HORACIO FABIÁN 37461297
RODRIGUEZ LEONARDO GERONIMO 36776847
ROJAS MARIANA ELVIRA 32871728
RUBIES SOFIA 37153762
SANTILLAN NATALIA SOLEDAD 36868098
SARCO FRANCO MAXIMILIANO 37199168
SARETTO ANTONELLA DANA 37773464
SATTLER DAIANA BELKIS 37260592
SAUCEDO YANINA 36300904
SCHEHTEL FERNANDO JULIO 37199152
SCHMIDT EMILIA 37686320
SCHNEIDER GUILLERMO EZEQUIEL 37773405
SCHONFELD CORINA MICAELA 39630391
SCHUERI MAXIMILIANO ANDRES 37300705
SILVA GUSTAVO JESUS 37199132
SOSA EMANUEL MATIAS 37773507
SOSTRE YAMILA NOELIA 37802629
SOTO FRANCO LEONEL 37773465
SPADA TIZIANA 19063935
TRENTINO EMILIANO RAUL 37773407
TSCHIEDER CRISTIAN OSCAR 35749128
VEGA WALTER JOSE RAMON 37078536
VELAZQUEZ NESTOR FABIAN 37472370
VIGLIETTI WALTER JAVIER 37199184
WELSCHEN ERIKA 36776838
YOST LAUTARO 37199161
ZABALA SILVINA MARIA 25721963
ZABALA JESICA ESTEFANIA 36264816
ZABALA CRISTIAN ALEJANDRO 37260584
ZALVA JESICA EVELYN 37284286
ZANUTTINI ALEJANDRO DANIEL 37260572
ZARI ABRAHAM 37263919
ZEBALLOS LAUTARO RAFAEL 36776848
ZEITER LEANDRO GABRIEL 33654603
ZURSCHMITTEN KLAUS ALFREDO 37686308
ZURSCHMITTEN FLORENCIA ANELEY 37711915