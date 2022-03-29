Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este martes 29 de marzo

Locales 29 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este martes 29 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACCASTELLI    MAXIMILIANO    37450847
ACQUATTI    FERNANDO EMANUEL    37199173
ADROVER    FRANCO ERIC    37773451
ALARCON    MARTIN EDUARDO    37921826
ALBRECHT    DIEGO RENE    24249766
ALEGRE    JULIETA JOANA    36658221
AMHERDT    LUCIA MARIA    37686315
ANGELINI    TAMARA GISELA    37773502
ARAUJO    JESICA ANAHI    37199193
ARCE    VANESA SOLEDAD    36796895
ARROYO    NICOLAS DANIEL    37452319
BAEZ    NOELIA ALDANA    37773466
BALBINO    MATIAS ARIEL    37077235
BARRETO    MARCOS ALBERTO DAVID    37765860
BARRIOS    BRUNO EDUARDO MICHEL    34274177
BASSINO    ROCIO BELEN    37773439
BERTOSSI    DAIANA SOLEDAD    37199145
BERTOSSI    MARCOS JAVIER    37199136
BERTOSSI    AGUSTIN JESUS    37774594
BESSON    FACUNDO ADRIAN    37773412
BETTIG    MATIAS EXEQUIEL    37773498
BEVEGNI    FABIANA LUCIA    30894274
BULCHI    RENZO FRANCO    37263934
BUSQUET    ALEJANDRO NAHUEL    37696067
CACCIOLATTO    MAGALI ANABELA    36619171
CAMARA    NÉSTOR EDUARDO    37333679
CEBALLOS    LEANDRO FEDERICO    31718719
CEJAS    BRIAN ULISES    44427134
CERRUDO    LEANDRO JESUS GABRIEL    35440838
CERRUDO    JENARO VICTOR MAXIMILIANO    37562157
CHAVE    DANIELA ALEJANDRA    37329608
CLAUSEN    SEBASTIAN ALEJANDRO    25763792
CLEMENTE    MARINA SOLEDAD    37773501
CONTRERAS    NATALI    36776833
CORTESE    MAXIMILIANO DANIEL    37822641
COSTAMAGNA    MARIANO ROBERTO    37773409
DAROS    TAMARA ROCIO    39630302
DEJON    DANTE SANTIAGO    37773515
DEL BARCO    VIRGINIA    37773424
DENIS    MARIANO CARLOS    37199170
DONADIO    SOFIA ALDANA    37199176
DONNET    JOSE IGNACIO    37260582
DONNET    LUCIA ROMINA    37686317
DONNET    MARIA BELEN    37686319
EBERHARDT    EXEQUIEL CARLOS    32068819
EBERHARDT    JUAN MANUEL    37773437
EHRSAM    GABRIELA SOLEDAD    37774592
ESTRADA    ELIZABETH JUDITH DEL VALLE    37199164
FAVRE    EZEQUIEL ALEJANDRO    37773410
FERRARIS    EVELYN GUADALUPE    37774595
FERREYRA    ARIANA CELINA    37461296
GALARZA    GRECIA GABRIELA    37461285
GARBOSO    EZEQUIEL DAMIAN    37254574
GARCIA    NOELIA TAMARA    36776842
GARONI    LUCAS GABRIEL    37199183
GARONI    DIEGO MATIAS    37773441
GATTI    ELIAS JOSE    37774552
GAUNA    EMANUEL FRANCO    37773434
GIACOMINO    XIMENA ESTEFANIA    37461282
GODOY    TAMARA BEATRIZ    37773435
GORGO    JOEL MAXIMILIANO    36837458
HAMMERLY    EZEQUIEL DAVID    37773505
HEINEN    GISELA NATALI    37260577
HILLMANN    FLORENCIA    37199139
HUMELER    MACARENA AYELEN    37260558
IGLESIAS    DIEGO MARIO    24630019
IMVINKELRIEDT    ESTEFANÍA    37686301
JULLIER    LEANDRO    37686321
KUCHEN    CAMILA EUGENIA    37260553
KUCHEN    WALTER REMIGIO    37773446
LANDRA    CARLOS EMANUEL    37451275
LASSO    ORIANA    44576292
LATUF    SOFÍA    41086827
LEDESMA    MARIA MERCEDES    38226168
LEIKER    MARIANELA    37773483
LERIN    YANINA ESTEFANIA    37183445
LOSTUZZI    LUCAS MANUEL    37337210
MARELLI    GIANLUCA    37210024
MARTINEZ    BRIAN HERNAN    39629185
MARTINEZ    FABRIZIO    37773418
MARTINEZ    ALAN EMANUEL    37329354
MEDINA    JULIO CESAR    36776834
MEURZET    ERICA DAIANA    37199124
MILONO    ANDREA BELEN    37199195
MINARI    CAROLINA BELEN    37773477
MIOLA    DANIEL ALEJANDRO    36738396
MONZON    JORGE MAXIMILIANO    37285127
MOSQUEDA    PABLO DAVID    28958693
NIERENBERGER    FRANCO GASTÓN    37199186
NIETO    FLORENCIA SOFIA    37078548
ODASSO    RODRIGO JESUS    37773482
OGGIER    RODRIGO    37199189
OSTRALEGA    KEVIN JOSÉ    37773423
PALACIOS    LARA ANABELLA    37337324
PALAVECINO    GERARDO ALFONSO    37761903
PARRA    KEVIN ALEXIS PEDRO    42332849
PERASSI    MARIA TERESA    37713895
PEREZ    FACUNDO CAYETANO    37263937
PERREN    MAXIMILIANO EZEQUIEL    37199166
PERREN    MARTIN    37773408
PEYRONEL    STEFANIA MARINES    37337184
POCHETTINO    LEONARDO EZEQUIEL    35748099
POLIMENA    ANTONELLA    37686311
PRATTO    JULIETA ALDANA    37686323
PRETTO    MICAELA ANDREA    37199187
PUCHETA    ALEXIS ELIAS    37260641
PUZZOLO    VALENTIN    37773506
RAMIREZ    ORLANDO LEONARDO    37773489
RAMIREZ    PABLO    37199158
RAMOS    SEBASTIAN NATALIO    39630372
RENK    ALEXIS EZEQUIEL    37472336
REQUENA    LEONARDO GABRIEL    37802342
RIVA    IVANA AGOSTINA    37263930
ROBLES    ABEL FELIPE    37199197
RODRIGUEZ    HORACIO FABIÁN    37461297
RODRIGUEZ    LEONARDO GERONIMO    36776847
ROJAS    MARIANA ELVIRA    32871728
RUBIES    SOFIA    37153762
SANTILLAN    NATALIA SOLEDAD    36868098
SARCO    FRANCO MAXIMILIANO    37199168
SARETTO    ANTONELLA DANA    37773464
SATTLER    DAIANA BELKIS    37260592
SAUCEDO    YANINA    36300904
SCHEHTEL    FERNANDO JULIO    37199152
SCHMIDT    EMILIA    37686320
SCHNEIDER    GUILLERMO EZEQUIEL    37773405
SCHONFELD    CORINA MICAELA    39630391
SCHUERI    MAXIMILIANO ANDRES    37300705
SILVA    GUSTAVO JESUS    37199132
SOSA    EMANUEL MATIAS    37773507
SOSTRE    YAMILA NOELIA    37802629
SOTO    FRANCO LEONEL    37773465
SPADA    TIZIANA    19063935
TRENTINO    EMILIANO RAUL    37773407
TSCHIEDER    CRISTIAN OSCAR    35749128
VEGA    WALTER JOSE RAMON    37078536
VELAZQUEZ    NESTOR FABIAN    37472370
VIGLIETTI    WALTER JAVIER    37199184
WELSCHEN    ERIKA    36776838
YOST    LAUTARO    37199161
ZABALA    SILVINA MARIA    25721963
ZABALA    JESICA ESTEFANIA    36264816
ZABALA    CRISTIAN ALEJANDRO    37260584
ZALVA    JESICA EVELYN    37284286
ZANUTTINI    ALEJANDRO DANIEL    37260572
ZARI    ABRAHAM    37263919
ZEBALLOS    LAUTARO RAFAEL    36776848
ZEITER    LEANDRO GABRIEL    33654603
ZURSCHMITTEN    KLAUS ALFREDO    37686308
ZURSCHMITTEN    FLORENCIA ANELEY    37711915

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