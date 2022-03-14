Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este martes 15 de marzo

Locales 14 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este martes 15 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ADALID    TERESA ISABEL    11425016
AGUIRRE    ROMINA ERICA ETEL    32105560
ALBERTO    HUGO EDILIO    8280534
ALBERTO    FLORENCIA JUDITH    31960614
ANDRIAN    OFELIA CECILIA    5710737
ANDRIAN    ANGEL MARIO    10571579
ANTONIN    MARIA EVA    4750784
ARTAZA    JESÚS IGNACIO    32059458
AYALA    AVEL MARIO    10058148
BALMACEDA    RICARDO DANIEL    31602477
BARBAGLIA    CRISTIAN EDUARDO    31503662
BARRIOS    ZULEMA ELODIA    6155944
BASTINO    TERESA MERCEDES    10064717
BASTINO    JUAN ANDRES    11800681
BELLINI    VICTOR JULIO CESAR    13105098
BENASSI    DIOLY GRISELDA ANTONIA    4973621
BENAVIDEZ    RAQUEL MARIA    5733554
BERBERICH    MARÍA ESTER    4940131
BERNARDI    RICARDO JOSE    6305119
BERTOSSI    AVELINO ANTONIO    5068907
BERTOSSI    RICARDO ALBERTO    5408660
BERTOSSI    ENZO CARLOS    5408679
BERTOSSI    ATILIO JOSE    7649813
BERUTTI    OSCAR JOSÉ    7708023
BESSONE    JUAN CARLOS    8501199
BESSONE    AIDA ROSA    5973609
BETTICK    RITA MARIA    4874929
BEVILACQUA    JORGE ARMANDO    10302765
BOLIS    ANGELA ELENA    5122102
BONETTO    MARÍA TERESA    5964598
BORETTO    OSVALDO DOMINGO    8501177
BRUN    RAUL ALFREDO    5408667
BULCHI    AMANDA ROSA    5256795
BURGENER    JUAN CARLOS    7708041
CALVO    MARIA DEL CARMEN    5115823
CARLINI    DORITA IDELMA    5122193
CASTILLO    MIRNA GRACIELA    5811859
CASTILLO    OSCAR IRINEO    12020152
CAVAGLIATTO    MARIA DEL CARMEN    5165024
CAVALERO    MARIA ELENA    5122093
CAVALLERO    MIRTA MERCEDES    4973611
CEBALLOS    MARCO JOSÉ    31503621
CERDA    LUIS ALBERTO    7708031
CIGNETTI    MAURO RICARDO    31092498
CLAUSEN    UNILCE EMA    5809783
CLEMENTI    EVITA JOSEFA VICTORIA    4920575
COCCO    ESTER DEL CARMEN    5973603
COLAUTTI    REINALDO ROBERTO    6308893
CORNAGLIA    HECTOR CARLOS    8501188
CORONEL    ARNALDO ANDRES    31386752
CORVI    ALEJANDRO ROBERTO    31503666
DEGLI ESPOSTI    OSCAR ALFONSO    8379056
DEJON    EVA CLARA    5914513
DEL BARCO    ZUNILDA MARIA GUADALUPE    5122172
DENIPOTTI    MARIA ROSA    5973601
DI TEODORO    MIGUEL ANGEL    7709990
DIAZ    MARIANA SOLEDAD    31955057
DIP    ERNESTO PEDRO    5408663
DOMINGORENA    NORMA TERESA    5122159
DONNET    RAUL SILVANO    6305109
DONNET    JOSE LUIS    6305135
DORSCH    DELIA LEA    5690618
EHRSAM    MARTA CELIA    4648996
ENRICO    RITA ESTER    5285498
ERBA    MARTA EDITA    5122147
ESCOBAR    RAMON ANGEL    5224755
ESCOBAR    ANA MARÍA    5122188
FARIAS    MIGUEL ANGEL    11608903
FAVRE    RUBEN RICARDO    6308902
FAVRE    SERGIO ELISEO    6308883
FAVRE    PABLO ANDRÉS    31503620
FERNANDEZ CORIA    ROBERTO JULIO    5408671
FERRERO    MARTA ANA    6529396
FLORES    FEDERICO CARLOS    31978405
FRANZEN    ABEL ANGEL    6307439
FRUTOS    EVANGELINA SOLEDAD    31503683
GABBARINI    ELISABET ANALÍA    31503648
GALLARDO    MARCELO OSCAR    31503681
GALLO    ELDA MARIA    5122110
GARCIA    BLANCA ZULEMA    5704087
GARNERO    MELINA LUZ    31503616
GASSER    MARIA CRISTINA    5809728
GIACOSA    JULIO HECTOR    5408688
GIMENEZ    ELIDA OTILIA    5122119
GODINO    STELLA MARIS    5122120
GOLOSETTI    ROBERTO CONSTANCIO    5408669
GOMEZ    LUIS RODOLFO    8306154
GOMEZ    LUCIA SUSANA    4648993
GOMEZ    ELSA BEATRIZ    11608950
GOMEZ    VANINA SOLEDAD    31881887
GÓMEZ    JUAN ALFREDO    6187368
GRIMI    DOMINGO ANGEL    8501182
GSCHWIND    ESTELA IRENE    5122194
GUSSMAN    JOSE LUIS    6308879
HAMMERLY    OLGA ROSA    5997601
HÄMMERLY    BEATRIZ EMA    4648978
HANG    IRENE MARIA    4649671
HEINZEN    RITA LUCIA    12067539
HERRERA    ESTELA DORIS    41812766
HILD    MARGARITA MARIA EVA    5640552
HISCHIER    ANABELA SOLEDAD    31503647
IBAÑEZ    MARIA LUISA    4920482
IMHOFF    CARLITOS CELESTINO    6308892
IMHOFF    EXEQUIEL    41217683
IMHOFF    GISELA CAROLINA    31960612
IMSAND    DIEGO ALBERTO    31503645
IMVINKELRIED    MARTA ANGELA    5599342
INGARAMO    HECTOR ANTONIO    6305132
INGARAMO    JOSEFINA OLGA    5122135
INGARAMO    AMALIA ESTER    5973649
KLING    FEDERICO    31386448
KLIPAN    JOSÉ GABRIEL    31503670
KLOSTER    ROSA ADELA    4940132
KUÑICHEK    ESTEBAN DANIEL    41733328
LASSO    RENE IRINEO    6308916
LEIKER    ROGELIO JOSE    7891031
LUDUEÑA    GEORGINA EVELYN DEL VALLE    32068953
MALETTI    ELBA MARÍA    5122094
MANZANARES    STELLA MARIS    4648982
MANZOTTI    MIRTA INES CATALINA    5122108
MARIANI    MIGUEL ANGEL JUAN    10847709
MARTINELLI    MARTA ESTER    5122190
MARTINEZ    MARTA SUSANA    5122173
MARTINEZ    ISIDRO    6613559
MARTINEZ    MAURO EZEQUIEL    31023027
MARTIREZ    EDUARDO    7635599
MASINO    OMAR PEDRO    8501749
MASINO    MARCELO LUIS GABRIEL    5068111
MASSINI    FEDERICO RENÉ    31503630
MATHEY    LUIS MIGUEL    32076913
MATTIG    CARLOS EMILIO    6307424
MATTIO    MELISA MARIA    31960629
MAZZUCHELLI    MARIA CRISTINA    5604991
MERLO    ALICIA MARTA    5122118
MEURZET    CARLOS ALBERTO    5408668
MEYNET    HERNÁN DANIEL    31503687
MOINE    LISI SOLEDAD    31503664
MOLINA    JUAN CARLOS    8508561
MOLINA    DELFINA    11440281
MONNEY    MIRTA ISABEL    5809748
MORENO    EMILIA DE JESUS    5893223
MULLER    HECTOR LUIS    6308881
MULLER    BELKIS CATALINA    5165022
MÜLLER    RAUL JULIO    6308912
NAVARRETE    ISIDRO FLORENCIO    6307813
NEFFEN    ELSA TERESITA    4940130
NEFFEN    MARÍA GUADALUPE    5285477
NORIEGA    YOLANDA ISABEL    10915181
NUÑEZ    DANTE JUAN    7891019
NUÑEZ    MARIA LAURA    31503652
OGGIER    GLADIS JOSEFINA    5285491
OLIVA    NÉLIDA ROSA    5973628
OYARZABAL    RUBEN ALFREDO    6254297
PACHECO    RUFINO    8281756
PANIGGI    SILVIA MARGARITA    5733564
PAOLETTI    MARIANO RAÙL    31503658
PAPORELLO    DANIEL ERNESTO    6309031
PAYVA    PETRONA    11899975
PEREYRA    EMANUEL    31503639
PEREZ    JULIO ALBERTO    10246386
PERREN    MARTA DELIA    5122156
PERREN    DINA ANA DEL HUERTO    5973639
PERREN    DANILA CLARIBEL    44062780
PEVERELLI    ALCIRA ONELIA    4940138
PIAGGIO    RAÚL HUMBERTO    5068901
PINCIROLI    ITALO RENÉ    6308880
PINTOS    WALTER JORGE    12393179
PODDA    MARCOS DAMIAN    32068971
POLONIO    MARIA DEL CARMEN    5122180
POZZO    ESTHER AMALIA    5122134
PRATTO    ENZO OSCAR    6308917
PRESSER    VILMA ISABEL    6411231
PRIMO    RAQUEL MARIA    5122191
RAMIREZ    LUCAS EXEQUIEL    31873402
RAMONDA    EDUARDO DOMINGO UNALDO    6308878
RAMONDA    NORMA LUCIA    5973617
REGNER    GONZALO MIGUEL    31503637
REUTEMANN    OSCAR ALBERTO    5408693
RISSO    MARIA DEL CARMEN    5105618
RODRIGUEZ    OSCAR ALBERTO    31386751
ROMERO    ISABEL    4648983
ROSSETTI    ANGELA MARIA    5733555
RUIZ    MARIA HAYDEE    11381190
SAC    MIGUEL ANGEL    6308901
SALZMANN    RICARDO JUAN    5408680
SARETTO    RAÚL ALBERTO    6308908
SARTORELLI    VIRGINIA INES    32059521
SCHAAF    NOELIA EVELINA    31891511
SCHEHTEL    MAURO ARIEL    31503636
SEJAS    ALDO LEONEL    31960628
SERRA    MIGUEL ANGEL    8501190
SOSA    AGUSTINA    31503640
STANICH    JUAN DOMINGO    12273388
TELL    VILMA ELENA    5122088
TELLO    LILIANA GUADALUPE    11919715
TOSELLO    ELDA MARGARITA    5122168
TSCHOPP    RAUL GUILLERMO    6308905
UBAIT    RAÚL ANTONIO    6305107
UVIEDO    LINA RAMONA    5682412
VILLARRUEL    RAMONA IRENE    4750779
VIÑAS    NAHUEL MAXIMILIANO    32113321
VOGT    ELIDA MARIA    4874925
WAIGANDTE    MICAELA ESTEFANÍA    39857014
WALKER    OSCAR EDUARDO ANTONIO    5408655
WALKER    JAVIER    31960627
WASINGER    JUAN CARLOS    31386834
WELSCHEN    GLADIS ELVIRA    5809705
YUSCHAK    ALICIA SUSANA GUADALUPE    5802080
ZAGAYNY    FABIAN GABRIEL    31503660
ZAPATA    MARIA ESTHER    5165032
ZAUGG    BEATRIZ LUISA    4794038
ZUCHIATTI    RAUL DOMINGO    6308884
ZURBRIGGEN    EDUARDO IGNACIO    6307416
ZURSCHMITTEN    DORA MABEL    5285476
ZURSCHMITTEN    ALICIA DELIA    5122131

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