Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este martes 15 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ADALID TERESA ISABEL 11425016
AGUIRRE ROMINA ERICA ETEL 32105560
ALBERTO HUGO EDILIO 8280534
ALBERTO FLORENCIA JUDITH 31960614
ANDRIAN OFELIA CECILIA 5710737
ANDRIAN ANGEL MARIO 10571579
ANTONIN MARIA EVA 4750784
ARTAZA JESÚS IGNACIO 32059458
AYALA AVEL MARIO 10058148
BALMACEDA RICARDO DANIEL 31602477
BARBAGLIA CRISTIAN EDUARDO 31503662
BARRIOS ZULEMA ELODIA 6155944
BASTINO TERESA MERCEDES 10064717
BASTINO JUAN ANDRES 11800681
BELLINI VICTOR JULIO CESAR 13105098
BENASSI DIOLY GRISELDA ANTONIA 4973621
BENAVIDEZ RAQUEL MARIA 5733554
BERBERICH MARÍA ESTER 4940131
BERNARDI RICARDO JOSE 6305119
BERTOSSI AVELINO ANTONIO 5068907
BERTOSSI RICARDO ALBERTO 5408660
BERTOSSI ENZO CARLOS 5408679
BERTOSSI ATILIO JOSE 7649813
BERUTTI OSCAR JOSÉ 7708023
BESSONE JUAN CARLOS 8501199
BESSONE AIDA ROSA 5973609
BETTICK RITA MARIA 4874929
BEVILACQUA JORGE ARMANDO 10302765
BOLIS ANGELA ELENA 5122102
BONETTO MARÍA TERESA 5964598
BORETTO OSVALDO DOMINGO 8501177
BRUN RAUL ALFREDO 5408667
BULCHI AMANDA ROSA 5256795
BURGENER JUAN CARLOS 7708041
CALVO MARIA DEL CARMEN 5115823
CARLINI DORITA IDELMA 5122193
CASTILLO MIRNA GRACIELA 5811859
CASTILLO OSCAR IRINEO 12020152
CAVAGLIATTO MARIA DEL CARMEN 5165024
CAVALERO MARIA ELENA 5122093
CAVALLERO MIRTA MERCEDES 4973611
CEBALLOS MARCO JOSÉ 31503621
CERDA LUIS ALBERTO 7708031
CIGNETTI MAURO RICARDO 31092498
CLAUSEN UNILCE EMA 5809783
CLEMENTI EVITA JOSEFA VICTORIA 4920575
COCCO ESTER DEL CARMEN 5973603
COLAUTTI REINALDO ROBERTO 6308893
CORNAGLIA HECTOR CARLOS 8501188
CORONEL ARNALDO ANDRES 31386752
CORVI ALEJANDRO ROBERTO 31503666
DEGLI ESPOSTI OSCAR ALFONSO 8379056
DEJON EVA CLARA 5914513
DEL BARCO ZUNILDA MARIA GUADALUPE 5122172
DENIPOTTI MARIA ROSA 5973601
DI TEODORO MIGUEL ANGEL 7709990
DIAZ MARIANA SOLEDAD 31955057
DIP ERNESTO PEDRO 5408663
DOMINGORENA NORMA TERESA 5122159
DONNET RAUL SILVANO 6305109
DONNET JOSE LUIS 6305135
DORSCH DELIA LEA 5690618
EHRSAM MARTA CELIA 4648996
ENRICO RITA ESTER 5285498
ERBA MARTA EDITA 5122147
ESCOBAR RAMON ANGEL 5224755
ESCOBAR ANA MARÍA 5122188
FARIAS MIGUEL ANGEL 11608903
FAVRE RUBEN RICARDO 6308902
FAVRE SERGIO ELISEO 6308883
FAVRE PABLO ANDRÉS 31503620
FERNANDEZ CORIA ROBERTO JULIO 5408671
FERRERO MARTA ANA 6529396
FLORES FEDERICO CARLOS 31978405
FRANZEN ABEL ANGEL 6307439
FRUTOS EVANGELINA SOLEDAD 31503683
GABBARINI ELISABET ANALÍA 31503648
GALLARDO MARCELO OSCAR 31503681
GALLO ELDA MARIA 5122110
GARCIA BLANCA ZULEMA 5704087
GARNERO MELINA LUZ 31503616
GASSER MARIA CRISTINA 5809728
GIACOSA JULIO HECTOR 5408688
GIMENEZ ELIDA OTILIA 5122119
GODINO STELLA MARIS 5122120
GOLOSETTI ROBERTO CONSTANCIO 5408669
GOMEZ LUIS RODOLFO 8306154
GOMEZ LUCIA SUSANA 4648993
GOMEZ ELSA BEATRIZ 11608950
GOMEZ VANINA SOLEDAD 31881887
GÓMEZ JUAN ALFREDO 6187368
GRIMI DOMINGO ANGEL 8501182
GSCHWIND ESTELA IRENE 5122194
GUSSMAN JOSE LUIS 6308879
HAMMERLY OLGA ROSA 5997601
HÄMMERLY BEATRIZ EMA 4648978
HANG IRENE MARIA 4649671
HEINZEN RITA LUCIA 12067539
HERRERA ESTELA DORIS 41812766
HILD MARGARITA MARIA EVA 5640552
HISCHIER ANABELA SOLEDAD 31503647
IBAÑEZ MARIA LUISA 4920482
IMHOFF CARLITOS CELESTINO 6308892
IMHOFF EXEQUIEL 41217683
IMHOFF GISELA CAROLINA 31960612
IMSAND DIEGO ALBERTO 31503645
IMVINKELRIED MARTA ANGELA 5599342
INGARAMO HECTOR ANTONIO 6305132
INGARAMO JOSEFINA OLGA 5122135
INGARAMO AMALIA ESTER 5973649
KLING FEDERICO 31386448
KLIPAN JOSÉ GABRIEL 31503670
KLOSTER ROSA ADELA 4940132
KUÑICHEK ESTEBAN DANIEL 41733328
LASSO RENE IRINEO 6308916
LEIKER ROGELIO JOSE 7891031
LUDUEÑA GEORGINA EVELYN DEL VALLE 32068953
MALETTI ELBA MARÍA 5122094
MANZANARES STELLA MARIS 4648982
MANZOTTI MIRTA INES CATALINA 5122108
MARIANI MIGUEL ANGEL JUAN 10847709
MARTINELLI MARTA ESTER 5122190
MARTINEZ MARTA SUSANA 5122173
MARTINEZ ISIDRO 6613559
MARTINEZ MAURO EZEQUIEL 31023027
MARTIREZ EDUARDO 7635599
MASINO OMAR PEDRO 8501749
MASINO MARCELO LUIS GABRIEL 5068111
MASSINI FEDERICO RENÉ 31503630
MATHEY LUIS MIGUEL 32076913
MATTIG CARLOS EMILIO 6307424
MATTIO MELISA MARIA 31960629
MAZZUCHELLI MARIA CRISTINA 5604991
MERLO ALICIA MARTA 5122118
MEURZET CARLOS ALBERTO 5408668
MEYNET HERNÁN DANIEL 31503687
MOINE LISI SOLEDAD 31503664
MOLINA JUAN CARLOS 8508561
MOLINA DELFINA 11440281
MONNEY MIRTA ISABEL 5809748
MORENO EMILIA DE JESUS 5893223
MULLER HECTOR LUIS 6308881
MULLER BELKIS CATALINA 5165022
MÜLLER RAUL JULIO 6308912
NAVARRETE ISIDRO FLORENCIO 6307813
NEFFEN ELSA TERESITA 4940130
NEFFEN MARÍA GUADALUPE 5285477
NORIEGA YOLANDA ISABEL 10915181
NUÑEZ DANTE JUAN 7891019
NUÑEZ MARIA LAURA 31503652
OGGIER GLADIS JOSEFINA 5285491
OLIVA NÉLIDA ROSA 5973628
OYARZABAL RUBEN ALFREDO 6254297
PACHECO RUFINO 8281756
PANIGGI SILVIA MARGARITA 5733564
PAOLETTI MARIANO RAÙL 31503658
PAPORELLO DANIEL ERNESTO 6309031
PAYVA PETRONA 11899975
PEREYRA EMANUEL 31503639
PEREZ JULIO ALBERTO 10246386
PERREN MARTA DELIA 5122156
PERREN DINA ANA DEL HUERTO 5973639
PERREN DANILA CLARIBEL 44062780
PEVERELLI ALCIRA ONELIA 4940138
PIAGGIO RAÚL HUMBERTO 5068901
PINCIROLI ITALO RENÉ 6308880
PINTOS WALTER JORGE 12393179
PODDA MARCOS DAMIAN 32068971
POLONIO MARIA DEL CARMEN 5122180
POZZO ESTHER AMALIA 5122134
PRATTO ENZO OSCAR 6308917
PRESSER VILMA ISABEL 6411231
PRIMO RAQUEL MARIA 5122191
RAMIREZ LUCAS EXEQUIEL 31873402
RAMONDA EDUARDO DOMINGO UNALDO 6308878
RAMONDA NORMA LUCIA 5973617
REGNER GONZALO MIGUEL 31503637
REUTEMANN OSCAR ALBERTO 5408693
RISSO MARIA DEL CARMEN 5105618
RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO 31386751
ROMERO ISABEL 4648983
ROSSETTI ANGELA MARIA 5733555
RUIZ MARIA HAYDEE 11381190
SAC MIGUEL ANGEL 6308901
SALZMANN RICARDO JUAN 5408680
SARETTO RAÚL ALBERTO 6308908
SARTORELLI VIRGINIA INES 32059521
SCHAAF NOELIA EVELINA 31891511
SCHEHTEL MAURO ARIEL 31503636
SEJAS ALDO LEONEL 31960628
SERRA MIGUEL ANGEL 8501190
SOSA AGUSTINA 31503640
STANICH JUAN DOMINGO 12273388
TELL VILMA ELENA 5122088
TELLO LILIANA GUADALUPE 11919715
TOSELLO ELDA MARGARITA 5122168
TSCHOPP RAUL GUILLERMO 6308905
UBAIT RAÚL ANTONIO 6305107
UVIEDO LINA RAMONA 5682412
VILLARRUEL RAMONA IRENE 4750779
VIÑAS NAHUEL MAXIMILIANO 32113321
VOGT ELIDA MARIA 4874925
WAIGANDTE MICAELA ESTEFANÍA 39857014
WALKER OSCAR EDUARDO ANTONIO 5408655
WALKER JAVIER 31960627
WASINGER JUAN CARLOS 31386834
WELSCHEN GLADIS ELVIRA 5809705
YUSCHAK ALICIA SUSANA GUADALUPE 5802080
ZAGAYNY FABIAN GABRIEL 31503660
ZAPATA MARIA ESTHER 5165032
ZAUGG BEATRIZ LUISA 4794038
ZUCHIATTI RAUL DOMINGO 6308884
ZURBRIGGEN EDUARDO IGNACIO 6307416
ZURSCHMITTEN DORA MABEL 5285476
ZURSCHMITTEN ALICIA DELIA 5122131