Crimen del Puerto: en el cierre del juicio por la muerte del sancarlino, el imputado expresó su arrepentimiento

Este jueves se llevó adelante la tercera etapa del juicio oral y público por la muerte de Claudio Alegre en el Dique I del Puerto de Santa Fe, el 23 de marzo del 2020. Las partes manifestaron y sostuvieron ante el tribunal de jueces sus pretensiones en los alegatos de clausura en torno a la causa que tiene a Andrés Castagnino como el principal acusado. El veredicto final se conocerá este viernes.

En el transcurso de la audiencia, el imputado expresó su arrepentimiento con respecto a lo sucedido, pidió perdón a los familiares y mencionó que no tuvo intención de matarlo. Además, agregó: “Soy un chico bueno, yo mismo me entregué para no tener problemas con la ley”. Por otra parte, el acusado mostró su malestar por no haberse concretado juicio abreviado durante la etapa de la investigación que estaba en tratativas con la fiscalía.

El juicio a Castagnino comenzó el pasado 7 de marzo en los tribunales santafesinos y esta mañana se desarrollaron los alegatos de cierre en los que la fiscalía mantuvo la acusación y la culpabilidad del acusado pidiendo que cumpla 20 años de prisión. En tanto, el defensor Germán Corazza mantuvo la preterintencionalidad de su defendido mencionando que no tuvo intención de matar a Alegre, y acusó de negligencia a la Prefectura Naval Argentina.

Los fiscales Andrés Marchi y Estanislao Giavedoni sostuvieron en sus alegatos el pedido de prisión por un lapso de 20 años para Andrés Castagnino por el homicidio de Claudio Alegre. Al repasar la prueba producida, se pudo acreditar que los registros fílmicos, las fotografías, las pericias y todo los componentes probatorios establecen que no hay duda que el imputado es el responsable del hecho.

Por otra parte, Marchi dijo que “el acusado era consciente de todo lo que hizo, desde cuando comenzó a golpear a la víctima y luego subirse a la baranda para empujar al agua a Alegre” por lo tanto no quedan dudas de la responsabilidad del mismo. El fiscal destacó que “el hecho está grabado, la acción de Castagnino está registrada, tanto dentro como fuera del Casino, por eso no veo contradicciones en los testimonios”.

Además, Giavedoni agregó que "el video es clarísimo porque se ve que Alegre está en desventaja, en plena actitud de defensa y con la intención de querer resguardarse tras la baranda de contención pero Castagnino vuelve, traspone la misma y empuja con los pies a la víctima al agua”, e hizo énfasis en que lo visto en el vídeo corresponde con los testimonios de los amigos de la víctima, de la novia de Luna y de la pareja de Castagnino.

“La acción desplegada por el acusado se dio luego de que la pelea haya cesado, porque los otros coimputados Luna y Cosme se estaban retirando del lugar pero el vuelve encaramándose y empujando a Alegre con patadas en sus brazos para tirarlo al agua” precisó Marchi. A raíz de esto, volvieron a reiterar que la calificación del hecho es la de “autor de homicidio simple'' y la pretensión de la fiscalía es que cumpla una condena de 20 años.

Sin embargo, por parte de la defensa el núcleo de los alegatos giró en torno a que entienden que el hecho fue preterintencional. Esto quiere decir que lo que sucedió tuvo un efecto de mayor gravedad a lo que en realidad se pretendía causar. El abogado Corazza expresó que el acusado en ningún momento quiso dar muerte a Claudio Alegre porque el medio que utilizó no fue el que mató a la víctima sino que murió a causa de ahogo.

Además, la defensa consideró que hay una gran responsabilidad por parte del efectivo de Prefectura Naval Argentina debido a que en el momento que cayó la víctima estaba con vida y los testigos -amigos de Alegre- aseguraron verlo salir del agua buscando aire durante dos minutos e incitaron al mismo a que se tire a salvarlo pero se demoró en desvestirse y cuando fue a buscar el salvavidas el hombre no se veía más. Acusaron al prefecto de negligencia por no cumplir con su deber, por no conocer las leyes y tampoco la funcionalidad legal.

El tribunal a cargo del juicio oral y público está conformado por los jueces Nicolás Falkenberg (presidente), Sergio Carraro y Pablo Ruiz Steiger. La lectura del veredicto será este viernes 11 de marzo. Fuente: Aire Digital