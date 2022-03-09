Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este jueves 10 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ABATE DOMINGO ALBERTO 14558559
ALARCON GONZALO RAÚL 29793691
ALARCON ESTEFANIA VERONICA 32274656
ALBERA ANTONIO RAMÓN 28499485
ALBRECHT VALERIA ANALIA 28571866
AMHERDT ELINA LORENA 28571347
ANGELI CLAUDIO ALBERTO 28692550
AROLFO RAÚL EDUARDO 30693030
BASSI CARLOS HORACIO 28976631
BECCHIO VANINA ELIZABET 26655427
BEGUIRISTAIN LATORRE GABRIEL SEBASTIAN 28663997
BERARDO NATALIA PAOLA 29793672
BERNHARD MARISA RAQUEL 34663250
BERRA MAURICIO ALEJANDRO 28976645
BERTOLÉ NICOLÁS SEBASTIÁN 28347439
BERTOSSI NADIA SOLEDAD 28976641
BERTOSSI JUAN MANUEL 30373445
BERTOSSI ENRIQUE ROBERTO 30693014
BESSONE LUCIANA ANDREA 28567979
BETIQUE GERMÁN AUGUSTO 30285215
BETTICK MARIA BELEN 30693009
BLANC JUAN CARLOS 29793667
BOASSO PICATTO PRISCILA NATACHA 29793685
BORETTO MARIA SILVIA 28567464
BOTELLI WALDO AMBROSIO 28072284
BREUZA JIMENA MARIA 29793697
BULLA CARLA CECILIA 30285202
BUONAGEMMA ISABELA 30265254
BÜRCHER GABRIELA MARIA 28212548
BURGI ROBERTO LUIS 28928511
BUSTOS ANDREA PAOLA 29806104
CABRERA JERONIMO LUIS 28976653
CACCIOLATTO MARIA BELEN 29793648
CACERES FLAVIA GISELA 30173295
CAPAFONS LORENA BEATRIZ 23532279
CAPELLO GUILLERMO SEBASTIAN 30624031
CARBONE ALEJANDRA ISABEL 28571340
CARLINI CECILIA ANABEL 28879764
CASTILLO ANTONIO FELIPE 29229005
CASTILLO DIEGO MARTIN 28242538
CAVALIERI GLADIS RAQUEL 30614923
CENCI ARIEL ANTONIO 26055952
CENTURION LUCAS SEBASTIAN 30796864
CHERVAT NICOLÁS MATÍAS 30171963
CITRARO CESAR FRANCISCO 28567478
CLAUSEN SILVINA MARÍA 28571316
COGGIOLA CAROLINA GUADALUPE 28468599
COLLA CARLOS ALBERTO 28567467
CORREA CARLOS CEFERINO 28758417
CORTES SILVINA LORENA 28571869
CORTES ROMINA SOLEDAD 29179377
CROATTO FLORENCIA MARIA 33664701
DAROS GABRIEL FABIÁN 29180766
DESTEFANIS EZEQUIEL ALBERTO 28567418
DI STEFANO MARIA EMILIA 28764861
DIAZ ROGELIA MARGARITA 3592436
DIETRICH RAÚL ANGEL 28567480
EBERHARDT CRISTIAN DANIEL 28571313
EBERHARDT ANDRES EDUARDO 28928517
EBERHARDT ROMINA MERCEDES 29095693
EGGEL MARIA BELÉN 30171926
EHRSAM LAURA OLGA 29793674
ERNI MILENA VANESA 30360351
ESCOBAR JUAN CARLOS 30266698
ESCUDERO DANIEL ALBERTO RAFAEL 29095711
ESPINDOLA PAOLA BEATRIZ 30842209
FALCHINI MARÍA CECILIA 28567406
FALCHINI ISMAEL LUIS 28976687
FANTINI VANESA MARÍA 30305690
FERRARIS MELISA BELÉN 28468592
FERRARIS NOELIA ANDREA 29940451
FLAMENCO BAUTISTA 44848512
FLEURY NICOLÁS SILVIO 28513737
FRANCHINO LUCAS MANUEL 29793633
FRANZEN MARCIA BIBIANA 28571312
FRIGIERI MARIA EUGENIA 29793693
GAIDO ERIKA FLAVIA 28947248
GALARZA MATIAS AGUSTIN 30285204
GALLARDO LEANDRO DAMIAN 30516905
GARCIA FERNANDO DAMIAN 30007224
GARNERO SOLEDAD GRACIELA 28567495
GASSER PAOLA LILIANA 30171952
GAUNA JUAN ANTONIO 27795986
GIONE CESAR ALBERTO 30171968
GIROD NICOLAS DANIEL 30171953
GIUPPONI CRISTIAN DAVID 30487743
GODANO SERGIO ERNESTO 29180877
GODANO ADRIANA BEATRIZ 30292052
GODOY MARINA ANTONINA 28513702
GODOY DIEGO ARMANDO 28736193
GOMEZ LORENA BEATRIZ 28019536
GOMEZ ABBA EZEQUIEL NICOLAS 30562233
GONZALEZ ELISABET SOLEDAD 30171958
GONZALEZ NOELIA SOLEDAD 30693008
GORGO HUGO DANIEL 29793675
GUEVARA DARIO RAMON 28651793
GUTIERREZ MARCELA ANTONIA 28759610
HERNANDEZ JESICA GERALDINE 28938885
HUMELER CINTIA SABRINA 28928544
IBAÑEZ DIEGO LUIS 29793669
IMHOFF SEBASTIAN EMILIO 28571334
IMHOFF DANIEL MATIAS 30693152
IMHOFF FERNANDO DANIEL 30292038
IMSAND FERNANDO ARIEL 28928505
IMSANT DIEGO ALBERTO 28928502
IMVINKELRIED CRISTIAN RUBEN 28513715
IMVINKELRIED CECILIA LEONOR 28928564
IMVINKELRIED EZEQUIEL ANGEL 30171933
INGARAMO SEBASTIÁN NORBERTO 28513710
INSAURRALDE LUCERO LUCAS SEBASTIAN 28490718
ISHIKAWA MARIA VIRGINIA 28567492
JACOB ANDREA VANINA 28928553
JAZMIN ELISA FABIANA 30452357
JULLIER PABLO ENRIQUE 28928540
JUNCOS JORGE ANDRES 30373449
KESSLER JOSÉ ALBERTO 30265305
KLENZI PRISCILA CARINA 28428618
KLING PATRICIA PAOLA 30373448
KRENZ RODRIGO JOSÉ 28567455
KUCHEN MATIAS EDUARDO 30171959
KUMMER ANDREA GUADALUPE 28882181
KUÑICHEK NANCI FABIANA 20254284
LANDOLT JEREMIAS 30693005
LEIVA LUCÍA CRISOSTA 10475191
LONGONI LORENA SOLEDAD 28856080
LOPEZ MARCELA YANINA 28055721
MAIDANA MARIA SOLEDAD 28442145
MANGIAUT RAFAEL ADRIAN 28567465
MARIN LORENA PAOLA 29793676
MARTINELLI CAROLINA ELENA 28567442
MARTINEZ HERNÁN GUSTAVO 25728843
MASSÉ NADIA NOEMI 28522753
MATTIO CECILIA INES 30171934
MEDINA MARIA LORENA 30693033
MEHRING MARIA ASUNCION 28249411
MELCHIORRI EDUARDO RAMÓN 12541767
MELIA SAMANTA VANINA 28764721
MENDEZ CECILIA ADRIANA 30696426
MONDINO JUAN MARTIN ANTONIO 28567874
MONTERO JUAN CARLOS 28976616
MONZON VERÓNICA YOLANDA 31069152
MORALES RAMIRO BENITO 30185651
MOREIRA MARCELA BETIANA 28744346
MOREL MARIA SOLEDAD 30185945
NAGEL LUIS ORLANDO 30097446
NEUMANN MATIAS 28567484
NICOLLIER MAURO ABEL 29793643
NUÑEZ PAULA BELÉN 28976677
OBINO GUSTAVO ANTONIO 23027480
ODASSO MARTIN DANIEL 28022859
OGGIER ANALIA GUADALUPE 28571305
OGGIER MARTIN ENRIQUE 30171923
OLMEDO LUCIANO CARLOS 28567491
ORPIANESI MARILIN DIANA 28499498
ORTIZ PAOLA EDITH 29940388
OVANDO MARTÍN JOSÉ 28524603
PACHECO SERGIO ALEJANDRO 29799405
PALACIOS JULIO ALBERTO 29793649
PASTOR ERIKA ROXANA 28332946
PASTOR HUGO ALBERTO 30185497
PEREIRA DE REZENDE MICAELA 28879767
PEREZ LUCIANA NAZARENA 30285203
PEREZLINDO SILVIA LEONOR 39371341
PERREN LAURA SOLEDAD 28212542
PERREN HERNAN JERÓNIMO 28571874
PERREN FERNANDO JORGE 30171943
PERRIG JESICA BEATRIZ 30171940
PILLONEL MARTIN SEBASTIAN 28976633
PINTOS GUSTAVO 33994260
PLACENZOTTI JUAN MANUEL 30693017
POZZO CAROLINA SOLEDAD 28022857
PRATTO JUAN PABLO 28567458
PRATTO NADIA SOLEDAD 29185121
RAICHHOLZ ALBERTO GUILLERMO 29793641
RAMONDA GISELA ALEJANDRA 28567497
RAMONDA RAFAEL SEBASTIAN 29793666
RAMOS SILVINA VALERIA 27875407
RAMSEYER VALERIA SOLEDAD 28513711
RAMSEYER MARIA GABRIELA 30786503
REGALDO VANINA SOLEDAD 30693019
REGNER RUBÉN OMAR 28976667
REYNOSO DIEGO CARLOS 30292039
RIVA JUAN MARCELO 30693036
ROMERO HÉCTOR LUCAS 30407097
ROMITELLI BORETTO ROMINA DANIELA 30693120
SARANDON MARTIN OSCAR 28567454
SATTLER MARCELA ALEJANDRA 30373444
SATTLER PAOLA ANDREA 30373443
SCHAMNE CRISTIAN JAVIER 29793642
SCHELL VICTOR DANIEL 28584750
SCHINNER WALTER NICOLAS 28571348
SCHMIDT MARCOS AGUSTÍN 28567409
SCOTTA LUCAS LUIS 29793557
SEJAS JUAN LUIS 30171930
SIVERA MARTINA FANI 28928513
SORÚ NATALIA GABRIELA 28567457
SOSA ERIKA VIVIANA 28931393
SOTO NAZARENA NOELIA 30677016
STALDER MARCELO SILVIO 28212549
STERZER ROMINA FERNANDA 28994795
STETTLER CECILIA 28513724
SUAREZ MIRTA LILIANA 28526915
TELLO MARIANO AUGUSTO 27245162
TEVEZ SANDRA ROXANA 20519513
THEILER SILVANA GUADALUPE 28567439
TREVISAN JORGE LUIS 30373447
TSCHIEDER HERNAN CEFERINO 21870446
TSCHOPP RUBEN LUIS 28513703
VILLALBA CRISTIAN DANIEL 29793700
VILLARROEL EDITH MABEL 28527089
VINDEROLA DIEGO OSCAR 28976657
VOLKEN WALTER ABRAHAM 29793680
WALKER DARDO EMILIO 28928514
WALKER ANDREA DEL CARMEN 23422943
WELSCHEN PATRICIA RAQUEL 28571336
WELSCHEN DARDO OMAR 30171962
YERI CARLOS ALBERTO 29940453
YONES ANDREA VANINA 27891059
YOSSEN MARCELA VERONICA 30266746
YOSSEN MAURO JAVIER 28522785
ZANUTTINI GERMAN ROBERTO 30336789
ZEITER ALEJANDRO FABIAN 28571306
ZENCLUSEN ALEJANDRINA VERONICA 30474934
ZUCHIATTI JAVIER ALBERTO 28567481
ZUCHIATTI GABRIELA BEATRIZ 29793639