Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este jueves 10 de marzo

Locales 09 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este jueves 10 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABATE    DOMINGO ALBERTO    14558559
ALARCON    GONZALO RAÚL    29793691
ALARCON    ESTEFANIA VERONICA    32274656
ALBERA    ANTONIO RAMÓN    28499485
ALBRECHT    VALERIA ANALIA    28571866
AMHERDT    ELINA LORENA    28571347
ANGELI    CLAUDIO ALBERTO    28692550
AROLFO    RAÚL EDUARDO    30693030
BASSI    CARLOS HORACIO    28976631
BECCHIO    VANINA ELIZABET    26655427
BEGUIRISTAIN LATORRE    GABRIEL SEBASTIAN    28663997
BERARDO    NATALIA PAOLA    29793672
BERNHARD    MARISA RAQUEL    34663250
BERRA    MAURICIO ALEJANDRO    28976645
BERTOLÉ    NICOLÁS SEBASTIÁN    28347439
BERTOSSI    NADIA SOLEDAD    28976641
BERTOSSI    JUAN MANUEL    30373445
BERTOSSI    ENRIQUE ROBERTO    30693014
BESSONE    LUCIANA ANDREA    28567979
BETIQUE    GERMÁN AUGUSTO    30285215
BETTICK    MARIA BELEN    30693009
BLANC    JUAN CARLOS    29793667
BOASSO PICATTO    PRISCILA NATACHA    29793685
BORETTO    MARIA SILVIA    28567464
BOTELLI    WALDO AMBROSIO    28072284
BREUZA    JIMENA MARIA    29793697
BULLA    CARLA CECILIA    30285202
BUONAGEMMA    ISABELA    30265254
BÜRCHER    GABRIELA MARIA    28212548
BURGI    ROBERTO LUIS    28928511
BUSTOS    ANDREA PAOLA    29806104
CABRERA    JERONIMO LUIS    28976653
CACCIOLATTO    MARIA BELEN    29793648
CACERES    FLAVIA GISELA    30173295
CAPAFONS    LORENA BEATRIZ    23532279
CAPELLO    GUILLERMO SEBASTIAN    30624031
CARBONE    ALEJANDRA ISABEL    28571340
CARLINI    CECILIA ANABEL    28879764
CASTILLO    ANTONIO FELIPE    29229005
CASTILLO    DIEGO MARTIN    28242538
CAVALIERI    GLADIS RAQUEL    30614923
CENCI    ARIEL ANTONIO    26055952
CENTURION    LUCAS SEBASTIAN    30796864
CHERVAT    NICOLÁS MATÍAS    30171963
CITRARO    CESAR FRANCISCO    28567478
CLAUSEN    SILVINA MARÍA    28571316
COGGIOLA    CAROLINA GUADALUPE    28468599
COLLA    CARLOS ALBERTO    28567467
CORREA    CARLOS CEFERINO    28758417
CORTES    SILVINA LORENA    28571869
CORTES    ROMINA SOLEDAD    29179377
CROATTO    FLORENCIA MARIA    33664701
DAROS    GABRIEL FABIÁN    29180766
DESTEFANIS    EZEQUIEL ALBERTO    28567418
DI STEFANO    MARIA EMILIA    28764861
DIAZ    ROGELIA MARGARITA    3592436
DIETRICH    RAÚL ANGEL    28567480
EBERHARDT    CRISTIAN DANIEL    28571313
EBERHARDT    ANDRES EDUARDO    28928517
EBERHARDT    ROMINA MERCEDES    29095693
EGGEL    MARIA BELÉN    30171926
EHRSAM    LAURA OLGA    29793674
ERNI    MILENA VANESA    30360351
ESCOBAR    JUAN CARLOS    30266698
ESCUDERO    DANIEL ALBERTO RAFAEL    29095711
ESPINDOLA    PAOLA BEATRIZ    30842209
FALCHINI    MARÍA CECILIA    28567406
FALCHINI    ISMAEL LUIS    28976687
FANTINI    VANESA MARÍA    30305690
FERRARIS    MELISA BELÉN    28468592
FERRARIS    NOELIA ANDREA    29940451
FLAMENCO    BAUTISTA    44848512
FLEURY    NICOLÁS SILVIO    28513737
FRANCHINO    LUCAS MANUEL    29793633
FRANZEN    MARCIA BIBIANA    28571312
FRIGIERI    MARIA EUGENIA    29793693
GAIDO    ERIKA FLAVIA    28947248
GALARZA    MATIAS AGUSTIN    30285204
GALLARDO    LEANDRO DAMIAN    30516905
GARCIA    FERNANDO DAMIAN    30007224
GARNERO    SOLEDAD GRACIELA    28567495
GASSER    PAOLA LILIANA    30171952
GAUNA    JUAN ANTONIO    27795986
GIONE    CESAR ALBERTO    30171968
GIROD    NICOLAS DANIEL    30171953
GIUPPONI    CRISTIAN DAVID    30487743
GODANO    SERGIO ERNESTO    29180877
GODANO    ADRIANA BEATRIZ    30292052
GODOY    MARINA ANTONINA    28513702
GODOY    DIEGO ARMANDO    28736193
GOMEZ    LORENA BEATRIZ    28019536
GOMEZ ABBA    EZEQUIEL NICOLAS    30562233
GONZALEZ    ELISABET SOLEDAD    30171958
GONZALEZ    NOELIA SOLEDAD    30693008
GORGO    HUGO DANIEL    29793675
GUEVARA    DARIO RAMON    28651793
GUTIERREZ    MARCELA ANTONIA    28759610
HERNANDEZ    JESICA GERALDINE    28938885
HUMELER    CINTIA SABRINA    28928544
IBAÑEZ    DIEGO LUIS    29793669
IMHOFF    SEBASTIAN EMILIO    28571334
IMHOFF    DANIEL MATIAS    30693152
IMHOFF    FERNANDO DANIEL    30292038
IMSAND    FERNANDO ARIEL    28928505
IMSANT    DIEGO ALBERTO    28928502
IMVINKELRIED    CRISTIAN RUBEN    28513715
IMVINKELRIED    CECILIA LEONOR    28928564
IMVINKELRIED    EZEQUIEL ANGEL    30171933
INGARAMO    SEBASTIÁN NORBERTO    28513710
INSAURRALDE LUCERO    LUCAS SEBASTIAN    28490718
ISHIKAWA    MARIA VIRGINIA    28567492
JACOB    ANDREA VANINA    28928553
JAZMIN    ELISA FABIANA    30452357
JULLIER    PABLO ENRIQUE    28928540
JUNCOS    JORGE ANDRES    30373449
KESSLER    JOSÉ ALBERTO    30265305
KLENZI    PRISCILA CARINA    28428618
KLING    PATRICIA PAOLA    30373448
KRENZ    RODRIGO JOSÉ    28567455
KUCHEN    MATIAS EDUARDO    30171959
KUMMER    ANDREA GUADALUPE    28882181
KUÑICHEK    NANCI FABIANA    20254284
LANDOLT    JEREMIAS    30693005
LEIVA    LUCÍA CRISOSTA    10475191
LONGONI    LORENA SOLEDAD    28856080
LOPEZ    MARCELA YANINA    28055721
MAIDANA    MARIA SOLEDAD    28442145
MANGIAUT    RAFAEL ADRIAN    28567465
MARIN    LORENA PAOLA    29793676
MARTINELLI    CAROLINA ELENA    28567442
MARTINEZ    HERNÁN GUSTAVO    25728843
MASSÉ    NADIA NOEMI    28522753
MATTIO    CECILIA INES    30171934
MEDINA    MARIA LORENA    30693033
MEHRING    MARIA ASUNCION    28249411
MELCHIORRI    EDUARDO RAMÓN    12541767
MELIA    SAMANTA VANINA    28764721
MENDEZ    CECILIA ADRIANA    30696426
MONDINO    JUAN MARTIN ANTONIO    28567874
MONTERO    JUAN CARLOS    28976616
MONZON    VERÓNICA YOLANDA    31069152
MORALES    RAMIRO BENITO    30185651
MOREIRA    MARCELA BETIANA    28744346
MOREL    MARIA SOLEDAD    30185945
NAGEL    LUIS ORLANDO    30097446
NEUMANN    MATIAS    28567484
NICOLLIER    MAURO ABEL    29793643
NUÑEZ    PAULA BELÉN    28976677
OBINO    GUSTAVO ANTONIO    23027480
ODASSO    MARTIN DANIEL    28022859
OGGIER    ANALIA GUADALUPE    28571305
OGGIER    MARTIN ENRIQUE    30171923
OLMEDO    LUCIANO CARLOS    28567491
ORPIANESI    MARILIN DIANA    28499498
ORTIZ    PAOLA EDITH    29940388
OVANDO    MARTÍN JOSÉ    28524603
PACHECO    SERGIO ALEJANDRO    29799405
PALACIOS    JULIO ALBERTO    29793649
PASTOR    ERIKA ROXANA    28332946
PASTOR    HUGO ALBERTO    30185497
PEREIRA DE REZENDE    MICAELA    28879767
PEREZ    LUCIANA NAZARENA    30285203
PEREZLINDO    SILVIA LEONOR    39371341
PERREN    LAURA SOLEDAD    28212542
PERREN    HERNAN JERÓNIMO    28571874
PERREN    FERNANDO JORGE    30171943
PERRIG    JESICA BEATRIZ    30171940
PILLONEL    MARTIN SEBASTIAN    28976633
PINTOS    GUSTAVO    33994260
PLACENZOTTI    JUAN MANUEL    30693017
POZZO    CAROLINA SOLEDAD    28022857
PRATTO    JUAN PABLO    28567458
PRATTO    NADIA SOLEDAD    29185121
RAICHHOLZ    ALBERTO GUILLERMO    29793641
RAMONDA    GISELA ALEJANDRA    28567497
RAMONDA    RAFAEL SEBASTIAN    29793666
RAMOS    SILVINA VALERIA    27875407
RAMSEYER    VALERIA SOLEDAD    28513711
RAMSEYER    MARIA GABRIELA    30786503
REGALDO    VANINA SOLEDAD    30693019
REGNER    RUBÉN OMAR    28976667
REYNOSO    DIEGO CARLOS    30292039
RIVA    JUAN MARCELO    30693036
ROMERO    HÉCTOR LUCAS    30407097
ROMITELLI BORETTO    ROMINA DANIELA    30693120
SARANDON    MARTIN OSCAR    28567454
SATTLER    MARCELA ALEJANDRA    30373444
SATTLER    PAOLA ANDREA    30373443
SCHAMNE    CRISTIAN JAVIER    29793642
SCHELL    VICTOR DANIEL    28584750
SCHINNER    WALTER NICOLAS    28571348
SCHMIDT    MARCOS AGUSTÍN    28567409
SCOTTA    LUCAS LUIS    29793557
SEJAS    JUAN LUIS    30171930
SIVERA    MARTINA FANI    28928513
SORÚ    NATALIA GABRIELA    28567457
SOSA    ERIKA VIVIANA    28931393
SOTO    NAZARENA NOELIA    30677016
STALDER    MARCELO SILVIO    28212549
STERZER    ROMINA FERNANDA    28994795
STETTLER    CECILIA    28513724
SUAREZ    MIRTA LILIANA    28526915
TELLO    MARIANO AUGUSTO    27245162
TEVEZ    SANDRA ROXANA    20519513
THEILER    SILVANA GUADALUPE    28567439
TREVISAN    JORGE LUIS    30373447
TSCHIEDER    HERNAN CEFERINO    21870446
TSCHOPP    RUBEN LUIS    28513703
VILLALBA    CRISTIAN DANIEL    29793700
VILLARROEL    EDITH MABEL    28527089
VINDEROLA    DIEGO OSCAR    28976657
VOLKEN    WALTER ABRAHAM    29793680
WALKER    DARDO EMILIO    28928514
WALKER    ANDREA DEL CARMEN    23422943
WELSCHEN    PATRICIA RAQUEL    28571336
WELSCHEN    DARDO OMAR    30171962
YERI    CARLOS ALBERTO    29940453
YONES    ANDREA VANINA    27891059
YOSSEN    MARCELA VERONICA    30266746
YOSSEN    MAURO JAVIER    28522785
ZANUTTINI    GERMAN ROBERTO    30336789
ZEITER    ALEJANDRO FABIAN    28571306
ZENCLUSEN    ALEJANDRINA VERONICA    30474934
ZUCHIATTI    JAVIER ALBERTO    28567481
ZUCHIATTI    GABRIELA BEATRIZ    29793639

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