Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este lunes 7 de marzo
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA ANGELICA VICTORIA ESTELA 31503665
ACUÑA HUGO ALBERTO 17790522
AGUIRRE CLAUDIO CRISTIAN 28217154
AGUIRRE AMÉRICO RAMÓN 16561051
ALANDA JULIANA MELANI 43843355
ALARCON ESMERALDA LUCIA 18106972
ALBERA SEBASTIAN MAURICIO 26629752
ALCARAZ DARIO MARTIN 26594593
ALFONSO AGUSTIN ANDRES 45413695
AMBORT YANDIRA NOELI 42333129
AMESA PABLO ALEJANDRO 26962355
AMHERDT MONICA MARIA DEL ROSARIO 26546267
AMHERDT ROBERTO LUIS 18046829
ANDRADA CRISTIAN LAUTARO 42558837
ARCEL NELSON DANIEL 17055897
AREVALO GUADALUPE CEFERINA 17516578
BAEZ MIGUEL 16539299
BALISARDI JORGE EDUARDO 26376690
BALLY SILVIA PATRICIA 13762465
BARBAGLIA MARICEL ALEJANDRA 27770968
BARRETO ANA MARÍA 21556521
BATTAUZ EDGARDO DANIEL 16272701
BECKER CAMILA VANESA 45058166
BECKER LUIS OSCAR 14743091
BELSITO LAUTARO TOMÁS 43644491
BENASSI CLAUDIO MATEO 20140911
BENITEZ DOLORES BEATRIZ 14949294
BERARDO PATRICIO 44780696
BERTOLE MARIANO MARTIN 26409052
BERTONE GRACIELA YOLANDA 20373010
BERTOSSI DIEGO CARLOS 26055948
BERTOSSI SERGIO OMAR 26409094
BERTOSSI ELISABET SOLEDAD 31503574
BERTRAM ADRIANA GUADALUPE 20274193
BETTICK JORGELINA SOLEDAD 26409071
BETTIG NAIM GUSTAVO 44292903
BILLOUD NORMA ISABEL 12541757
BIOLATTO VICTOR LUIS 16643378
BOLLA SUSANA CRISTINA 20563798
BROCHERO ELENA BEATRIZ 16561099
BUGDAHL GUSTAVO FABIAN 22039235
BUZZINELLO ORNELLA TAMARA 36793701
CAMILO CESAR ADRIAN 26178372
CANDERAN LAURA ANDREA 26733762
CANDIA DIEGO ERNESTO 29793610
CARRIZO DANIEL ALFREDO 17033365
CASCO GLADIS ANTONIA 14295020
CASTAGNOLA MIRTA JORGELINA 16169646
CHAVASA MARIANA INES 22620268
COCCO ROBERTO DARIO 26369762
COCCO HECTOR HUGO 17982776
COCCO JOSÉ CARLOS 21689132
COL CARLA ANDREA 26409318
COLAUTTI MARTÍN 43378229
COLOMBA GERARDO EZEQUIEL 31092476
CORDOBA EZEQUIEL MATIAS 25651980
CORIA CABRERA NANCI ANDREA 18524572
CORONEL BRAIAN EMANUEL 38817667
CORONEL MICHEL 42127770
CORTES MATIAS JESUS 25926461
CORTES ARIEL ALEJANDRO 14707316
COSTANZO HECTOR ARMANDO 17873081
CRAVERO CLAUDIO ESTEBAN 22282838
CRESPO CLARA AURELIA 17655387
DALLA COSTA LAUTARO MARCELO 34770668
DALL'ASTA JUAN CARLOS 18106925
DEJON MARIA ANGELICA 17367521
DEJON JOSE ANGEL 17929395
DENING CLAUDIA JOVITA 22308958
DEPAOLA MARCELA GUADALUPE 25976035
DESTEFANIS MATÍAS SALVADOR 26055941
DIAZ MANUEL SIMON 17929392
DONNET GUSTAVO HECTOR 26449593
DRICH GUSTAVO HORACIO 37773552
DUARTE SILVIA RAQUEL 26252469
EBERHARDT KAREN MARIA 38139220
EBERHARDT MARIA SUSANA 21413355
EBERHARDT ELISABET 17908740
ENRIA RUBEN DARIO RAMON 18539104
FARIOLI FABIO ROBERTO 27292494
FAVRE TOBÍAS DANIEL 41733377
FAVRE VICTORIA 45058169
FEDELE ROBERTO JOSÉ PEDRO 12698436
FEDERICHI JESÚS MARÍA 34081878
FENSKE SILVIA INES GUADALUPE 14731684
FERNANDEZ FRANCO GASPAR 44525063
FERNANDEZ FERNANDO ARIEL 44917274
FORASTIERI MICAELA SOLEDAD 44576300
FOURNELL ANA ANDREA 20180312
FROMONT VANINA 24740790
GAITAN ESTELA SUSANA 16629448
GAITAN DANIEL OMAR 17496296
GAMBA JIMENA LIA 25651970
GEREZ JOSÉ LUIS 17955160
GIACOMINO ROBERTO EZEQUIEL 26334729
GILLIARD MAURICIO OSCAR 26369771
GILOTTI MARCELO ARIEL 25163747
GIMENEZ CIAN LUCAS GABRIEL 45343427
GIROD DANA PAULA 44576297
GOMEZ MARIA ALEJANDRA 28022986
GONZALEZ LIDIA SUSANA 14743066
GONZALEZ OMAR 17930028
GRANDOLI CANDELA BELÉN 45343415
GRILL CLAUDIO CARLOS 17752789
GROSSO MARCOS GASTON 40036253
GUSSMAN LEONARDO FABIAN 26055943
HARMACIJ ALEJANDRA ELISA 18106975
HILGERT HUGO CARLOS 14364617
HISCHIER HERNAN DARIO 26055960
HISCHIER DANIEL HERNÁN 26409053
HOFFMANN ALDO JOSE MARIA 17848448
IMHOFF MARCOS CESAR 44810513
IMVINKELRIED MARÍA DÉBORA 26064343
IMVINKELRIED RUBÉN DARIO 18106944
JACQUIER MARÍA DE LUJAN 17908726
JOAQUIN MANUEL 45215036
JULLIER ELIANA 42330359
KERN MAURO LUIS 25651966
KLOTZ LARDITO ANA 45058964
KLUG ARIEL MARCELO 26055973
KOCHAN GUSTAVO FRANCISCO 22415564
KOGEL VICTOR HUGO 17882331
KUCHEN CRISTIAN ANDRES 26449595
KUCHEN ORIANA AGOSTINA 42926802
LANG EDGARDO GREGORIO MIGUEL 17061369
LEHMANN MARIANA CECILIA 26055987
LEIVA MARCELO RAÚL 14743106
LHERITIER DIEGO DANIEL 26190153
LIRUSSO MARCELO OSCAR 21413338
LIZARRAGA VALERIA GUADALUPE 42530078
LOPEZ REMIGIO DAMASIO 16719651
MADERA JOAQUÍN DANIEL 42926823
MAIDANA CLAUDIO CESAR 16195857
MANGIATERRA ENRIQUE EDUARDO 16445511
MARTINEZ FABIANA GUADALUPE 21620894
MARTINEZ CLAUDIO ROBERTO 18106941
MATTIG CLAUDIA OFELIA 26450140
MENDEZ MIRTA BEATRIZ 17368334
MICHLIG RUBEN CESAR 20140888
MILLA GISELA MARINA 34466432
MIRETTI ALEJANDRA IRIS 14743047
MONTERO CLAUDIA MARÍA 27532957
MOTTURA DANILO JUAN 17661668
NANZER MARILINA SOLEDAD 30171971
NIERENBERGER GERÓNIMO PABLO 16561072
NIETO DANIEL ORFILIO 14364612
NIEVA FABRICIO LEONEL 45029210
NOROÑA NICOLAS RODOLFO 44715220
NOTTA DIEGO RUBÉN 29793530
NOTTA JUAN DELFOR 14364623
NOVOA JIMENA ALEJANDRA 45215043
NUSBAUM MAXIMILIANO RAUL 38727457
OGGIER MARINA DEL CARMEN 25651957
OGGIER DARIO ALBERTO 26449594
OGGIER FABIAN NORBERTO 17353573
ORMAECHEA MARIA SOL 45343402
PALAVECINO CARLOS FLORENCIO 16450502
PAPURELLO RENÉ ALBERTO 17930052
PELEGRINA PATRICIA ALEJANDRA 38372011
PERALTA TOMÁS HUGO 45411905
PERALTA DANIEL ALBERTO 16445501
PERREN JAVIER CARLOS 26639805
PERREN ANTONIO ADOLFO 16445513
PIÑERO DÉBORA 29793611
PIÑERO SERGIO FABIAN 18046810
PORTIGLIATTI MAURICIO JAVIER 23872588
PORTILLO JOSÉ MARÍA 26334736
PRATTO LUCIANA MELINA 26409080
PRIMO VERÓNICA ISABEL 26629757
QUIROZ LUIS RENÉ 17990082
RAMIREZ BRUNO AGUSTIN 32895391
RAMIREZ MAMANI SEVERINA 94350187
RAMONDA CLAUDIO ABEL 17783419
RAMOS RODRIGO RAFAEL 43282814
RAMOS OSVALDO RAUL 21884701
REGNER LUIS ALBERTO 21804140
RETAMOSO SANDRA MABEL 26573085
REY JORGE CARLOS JOSE 13762460
RODRIGUEZ ARDELIAN OVIDIO ALEJANDRO 26409085
ROLDÁN MABEL ALICIA 16211474
ROSSI RAQUEL MARIA 14364618
RUIZ SEBASTIAN OSCAR 26016118
RUIZ CARLOS ALBERTO 18000599
SACCO MARTÍN ALBERTO 26055938
SAID JACINTO JOSE 5068449
SALZMANN ADRIAN ERNESTO 26855523
SANCHEZ MARCELA CLAUDIA 17339403
SANSONE GUADALUPE VIVIANA 17876766
SANTÓN OSCAR 17955153
SCHMIDHALTTER GUSTAVO ADRIAN 25651964
SCHMIDT ROY 41217658
SCHMIDT GABRIEL SERGIO 17027925
SCHNIDRIG FEDERICO JAVIER 33218636
SEGOVIA OMAR ROLANDO 14968187
SERRAMOGLIA AURELIA MARCELINA 3989818
SORIA GUSTAVO PEDRO 20140918
SOSA HILDA ELVA 24996065
SOSA JORGE ABEL 21768917
STANICH ANA CLAUDIA 17897039
STERZZER FABIAN MARCELO 26409086
TABORDA RUBEN EZEQUIEL 29800100
TERNAVASIO JUAN CARLOS 16141812
TESSI CARLOS IGNACIO 25046763
THEILER MATÍAS HIPÓLITO 42559236
TISLER ELIDA MAGDALENA 16720799
TOMATIS JUAN MANUEL 17611998
TONEATTI IVAN EDUARDO 32886151
TRONCOSO GLADIS DELFINA 17982778
TSCHIEDER ADRIANA RAQUEL 21870430
VERWIMP DALILA DEL VALLE 33924631
VIERA GUILLERMO RICARDO 32889679
VILEJI MARIA ROSA 14743152
VIOTTI ROSANA FABIANA 17964451
VOGT JOSÉ MARÍA 26639802
WALKER GLADIS BEATRIZ 18106901
WELSCHEN CORA ANDREA 25651981
WELSCHEN VICTOR RAUL 16861383
YOST NESTOR ARIEL 18106964
ZANUTTINI CLAUDIO CARLOS 25652000
ZEBALLOS VERONICA CELESTE 36868149
ZEITER JUAN CARLOS 17055896
ZENCLUSSEN RODRIGO ARIEL 26639804
ZUCHIATTI SILVIA ROSANA 26409096
ZURSCHMITTEN TERESA SUSANA 17101558
ZURSCHMITTEN DANIEL ELIGIO 18046811