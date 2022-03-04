Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este lunes 7 de marzo

Locales 04 de marzo de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este lunes 7 de marzo en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

La vacunación de la 3º dosis es libre para mayores de 18 años, siempre y cuando hayan pasado 120 días de la aplicación de la 2º dosis.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    ANGELICA VICTORIA ESTELA    31503665
ACUÑA    HUGO ALBERTO    17790522
AGUIRRE    CLAUDIO CRISTIAN    28217154
AGUIRRE    AMÉRICO RAMÓN    16561051
ALANDA    JULIANA MELANI    43843355
ALARCON    ESMERALDA LUCIA    18106972
ALBERA    SEBASTIAN MAURICIO    26629752
ALCARAZ    DARIO MARTIN    26594593
ALFONSO    AGUSTIN ANDRES    45413695
AMBORT    YANDIRA NOELI    42333129
AMESA    PABLO ALEJANDRO    26962355
AMHERDT    MONICA MARIA DEL ROSARIO    26546267
AMHERDT    ROBERTO LUIS    18046829
ANDRADA    CRISTIAN LAUTARO    42558837
ARCEL    NELSON DANIEL    17055897
AREVALO    GUADALUPE CEFERINA    17516578
BAEZ    MIGUEL    16539299
BALISARDI    JORGE EDUARDO    26376690
BALLY    SILVIA PATRICIA    13762465
BARBAGLIA    MARICEL ALEJANDRA    27770968
BARRETO    ANA MARÍA    21556521
BATTAUZ    EDGARDO DANIEL    16272701
BECKER    CAMILA VANESA    45058166
BECKER    LUIS OSCAR    14743091
BELSITO    LAUTARO TOMÁS    43644491
BENASSI    CLAUDIO MATEO    20140911
BENITEZ    DOLORES BEATRIZ    14949294
BERARDO    PATRICIO    44780696
BERTOLE    MARIANO MARTIN    26409052
BERTONE    GRACIELA YOLANDA    20373010
BERTOSSI    DIEGO CARLOS    26055948
BERTOSSI    SERGIO OMAR    26409094
BERTOSSI    ELISABET SOLEDAD    31503574
BERTRAM    ADRIANA GUADALUPE    20274193
BETTICK    JORGELINA SOLEDAD    26409071
BETTIG    NAIM GUSTAVO    44292903
BILLOUD    NORMA ISABEL    12541757
BIOLATTO    VICTOR LUIS    16643378
BOLLA    SUSANA CRISTINA    20563798
BROCHERO    ELENA BEATRIZ    16561099
BUGDAHL    GUSTAVO FABIAN    22039235
BUZZINELLO    ORNELLA TAMARA    36793701
CAMILO    CESAR ADRIAN    26178372
CANDERAN    LAURA ANDREA    26733762
CANDIA    DIEGO ERNESTO    29793610
CARRIZO    DANIEL ALFREDO    17033365
CASCO    GLADIS ANTONIA    14295020
CASTAGNOLA    MIRTA JORGELINA    16169646
CHAVASA    MARIANA INES    22620268
COCCO    ROBERTO DARIO    26369762
COCCO    HECTOR HUGO    17982776
COCCO    JOSÉ CARLOS    21689132
COL    CARLA ANDREA    26409318
COLAUTTI    MARTÍN    43378229
COLOMBA    GERARDO EZEQUIEL    31092476
CORDOBA    EZEQUIEL MATIAS    25651980
CORIA CABRERA    NANCI ANDREA    18524572
CORONEL    BRAIAN EMANUEL    38817667
CORONEL    MICHEL    42127770
CORTES    MATIAS JESUS    25926461
CORTES    ARIEL ALEJANDRO    14707316
COSTANZO    HECTOR ARMANDO    17873081
CRAVERO    CLAUDIO ESTEBAN    22282838
CRESPO    CLARA AURELIA    17655387
DALLA COSTA    LAUTARO MARCELO    34770668
DALL'ASTA    JUAN CARLOS    18106925
DEJON    MARIA ANGELICA    17367521
DEJON    JOSE ANGEL    17929395
DENING    CLAUDIA JOVITA    22308958
DEPAOLA    MARCELA GUADALUPE    25976035
DESTEFANIS    MATÍAS SALVADOR    26055941
DIAZ    MANUEL SIMON    17929392
DONNET    GUSTAVO HECTOR    26449593
DRICH    GUSTAVO HORACIO    37773552
DUARTE    SILVIA RAQUEL    26252469
EBERHARDT    KAREN MARIA    38139220
EBERHARDT    MARIA SUSANA    21413355
EBERHARDT    ELISABET    17908740
ENRIA    RUBEN DARIO RAMON    18539104
FARIOLI    FABIO ROBERTO    27292494
FAVRE    TOBÍAS DANIEL    41733377
FAVRE    VICTORIA    45058169
FEDELE    ROBERTO JOSÉ PEDRO    12698436
FEDERICHI    JESÚS MARÍA    34081878
FENSKE    SILVIA INES GUADALUPE    14731684
FERNANDEZ    FRANCO GASPAR    44525063
FERNANDEZ    FERNANDO ARIEL    44917274
FORASTIERI    MICAELA SOLEDAD    44576300
FOURNELL    ANA ANDREA    20180312
FROMONT    VANINA    24740790
GAITAN    ESTELA SUSANA    16629448
GAITAN    DANIEL OMAR    17496296
GAMBA    JIMENA LIA    25651970
GEREZ    JOSÉ LUIS    17955160
GIACOMINO    ROBERTO EZEQUIEL    26334729
GILLIARD    MAURICIO OSCAR    26369771
GILOTTI    MARCELO ARIEL    25163747
GIMENEZ CIAN    LUCAS GABRIEL    45343427
GIROD    DANA PAULA    44576297
GOMEZ    MARIA ALEJANDRA    28022986
GONZALEZ    LIDIA SUSANA    14743066
GONZALEZ    OMAR    17930028
GRANDOLI    CANDELA BELÉN    45343415
GRILL    CLAUDIO CARLOS    17752789
GROSSO    MARCOS GASTON    40036253
GUSSMAN    LEONARDO FABIAN    26055943
HARMACIJ    ALEJANDRA ELISA    18106975
HILGERT    HUGO CARLOS    14364617
HISCHIER    HERNAN DARIO    26055960
HISCHIER    DANIEL HERNÁN    26409053
HOFFMANN    ALDO JOSE MARIA    17848448
IMHOFF    MARCOS CESAR    44810513
IMVINKELRIED    MARÍA DÉBORA    26064343
IMVINKELRIED    RUBÉN DARIO    18106944
JACQUIER    MARÍA DE LUJAN    17908726
JOAQUIN    MANUEL    45215036
JULLIER    ELIANA    42330359
KERN    MAURO LUIS    25651966
KLOTZ LARDITO    ANA    45058964
KLUG    ARIEL MARCELO    26055973
KOCHAN    GUSTAVO FRANCISCO    22415564
KOGEL    VICTOR HUGO    17882331
KUCHEN    CRISTIAN ANDRES    26449595
KUCHEN    ORIANA AGOSTINA    42926802
LANG    EDGARDO GREGORIO MIGUEL    17061369
LEHMANN    MARIANA CECILIA    26055987
LEIVA    MARCELO RAÚL    14743106
LHERITIER    DIEGO DANIEL    26190153
LIRUSSO    MARCELO OSCAR    21413338
LIZARRAGA    VALERIA GUADALUPE    42530078
LOPEZ    REMIGIO DAMASIO    16719651
MADERA    JOAQUÍN DANIEL    42926823
MAIDANA    CLAUDIO CESAR    16195857
MANGIATERRA    ENRIQUE EDUARDO    16445511
MARTINEZ    FABIANA GUADALUPE    21620894
MARTINEZ    CLAUDIO ROBERTO    18106941
MATTIG    CLAUDIA OFELIA    26450140
MENDEZ    MIRTA BEATRIZ    17368334
MICHLIG    RUBEN CESAR    20140888
MILLA    GISELA MARINA    34466432
MIRETTI    ALEJANDRA IRIS    14743047
MONTERO    CLAUDIA MARÍA    27532957
MOTTURA    DANILO JUAN    17661668
NANZER    MARILINA SOLEDAD    30171971
NIERENBERGER    GERÓNIMO PABLO    16561072
NIETO    DANIEL ORFILIO    14364612
NIEVA    FABRICIO LEONEL    45029210
NOROÑA    NICOLAS RODOLFO    44715220
NOTTA    DIEGO RUBÉN    29793530
NOTTA    JUAN DELFOR    14364623
NOVOA    JIMENA ALEJANDRA    45215043
NUSBAUM    MAXIMILIANO RAUL    38727457
OGGIER    MARINA DEL CARMEN    25651957
OGGIER    DARIO ALBERTO    26449594
OGGIER    FABIAN NORBERTO    17353573
ORMAECHEA    MARIA SOL    45343402
PALAVECINO    CARLOS FLORENCIO    16450502
PAPURELLO    RENÉ ALBERTO    17930052
PELEGRINA    PATRICIA ALEJANDRA    38372011
PERALTA    TOMÁS HUGO    45411905
PERALTA    DANIEL ALBERTO    16445501
PERREN    JAVIER CARLOS    26639805
PERREN    ANTONIO ADOLFO    16445513
PIÑERO    DÉBORA    29793611
PIÑERO    SERGIO FABIAN    18046810
PORTIGLIATTI    MAURICIO JAVIER    23872588
PORTILLO    JOSÉ MARÍA    26334736
PRATTO    LUCIANA MELINA    26409080
PRIMO    VERÓNICA ISABEL    26629757
QUIROZ    LUIS RENÉ    17990082
RAMIREZ    BRUNO AGUSTIN    32895391
RAMIREZ MAMANI    SEVERINA    94350187
RAMONDA    CLAUDIO ABEL    17783419
RAMOS    RODRIGO RAFAEL    43282814
RAMOS    OSVALDO RAUL    21884701
REGNER    LUIS ALBERTO    21804140
RETAMOSO    SANDRA MABEL    26573085
REY    JORGE CARLOS JOSE    13762460
RODRIGUEZ ARDELIAN    OVIDIO ALEJANDRO    26409085
ROLDÁN    MABEL ALICIA    16211474
ROSSI    RAQUEL MARIA    14364618
RUIZ    SEBASTIAN OSCAR    26016118
RUIZ    CARLOS ALBERTO    18000599
SACCO    MARTÍN ALBERTO    26055938
SAID    JACINTO JOSE    5068449
SALZMANN    ADRIAN ERNESTO    26855523
SANCHEZ    MARCELA CLAUDIA    17339403
SANSONE    GUADALUPE VIVIANA    17876766
SANTÓN    OSCAR    17955153
SCHMIDHALTTER    GUSTAVO ADRIAN    25651964
SCHMIDT    ROY    41217658
SCHMIDT    GABRIEL SERGIO    17027925
SCHNIDRIG    FEDERICO JAVIER    33218636
SEGOVIA    OMAR ROLANDO    14968187
SERRAMOGLIA    AURELIA MARCELINA    3989818
SORIA    GUSTAVO PEDRO    20140918
SOSA    HILDA ELVA    24996065
SOSA    JORGE ABEL    21768917
STANICH    ANA CLAUDIA    17897039
STERZZER    FABIAN MARCELO    26409086
TABORDA    RUBEN EZEQUIEL    29800100
TERNAVASIO    JUAN CARLOS    16141812
TESSI    CARLOS IGNACIO    25046763
THEILER    MATÍAS HIPÓLITO    42559236
TISLER    ELIDA MAGDALENA    16720799
TOMATIS    JUAN MANUEL    17611998
TONEATTI    IVAN EDUARDO    32886151
TRONCOSO    GLADIS DELFINA    17982778
TSCHIEDER    ADRIANA RAQUEL    21870430
VERWIMP    DALILA DEL VALLE    33924631
VIERA    GUILLERMO RICARDO    32889679
VILEJI    MARIA ROSA    14743152
VIOTTI    ROSANA FABIANA    17964451
VOGT    JOSÉ MARÍA    26639802
WALKER    GLADIS BEATRIZ    18106901
WELSCHEN    CORA ANDREA    25651981
WELSCHEN    VICTOR RAUL    16861383
YOST    NESTOR ARIEL    18106964
ZANUTTINI    CLAUDIO CARLOS    25652000
ZEBALLOS    VERONICA CELESTE    36868149
ZEITER    JUAN CARLOS    17055896
ZENCLUSSEN    RODRIGO ARIEL    26639804
ZUCHIATTI    SILVIA ROSANA    26409096
ZURSCHMITTEN    TERESA SUSANA    17101558
ZURSCHMITTEN    DANIEL ELIGIO    18046811

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