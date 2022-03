Y un día, el Concejo Municipal volvió a ¨funcionar¨

SEÑOR FISCAL:

JUAN JOSE PLACENZOTTI, DNI 28.567.421, en mi carácter de Intendente de la Municipalidad de San Carlos Centro, con domicilio legal en calle Tomás Lubary 452 de la misma ciudad, correo electrónico [email protected], ante Ud. comparezco y respetuosamente digo:

Que, como se adelantara, poseo el carácter de Intendente electo del Municipio de la Ciudad de San Carlos Centro, desde 10 de diciembre de 2019 Se acompaña Acta Nº 1411, celebrada el 10 de Diciembre de 2019 de Asunción de Autoridades Municipales, toma de juramento y posesión del cargo de Intendente electo.

Que en tal carácter, vengo a formular formal denuncia contra los que se identifican en las imágenes que se acompañan y se identifican personalmente como: MARTINEZ Andrés Ramón, con domicilio en Mendoza 790; MORETTI Hugo Antonio, con domicilio en Beck y Herzog 854; ROSADO Sebastián Manuel, con domicilio en Rivadavia 165; y PORETTI Claudia Guadalupe con domicilio en Beck y Herzog 435; por el ataque proferido hacia mi persona en el día de la fecha – 03 de marzo de 2022- a las 10:35 Hs. en la sede del Concejo Municipal de San Carlos Centro – Tomás Lubary 452- en ocasión en que intentaba retirarme del mismo luego de haber realizado la apertura de sesiones ordinarias correspondiente al presente período. Luego de la exposición que me demandara 30 minutos, y habiendo pedido el Presidente del Concejo un cuarto intermedio, me levanto dirigiéndome a la única puerta con que cuenta el recinto, y la misma me es BLOQUEADA desde adentro por cuatro personas que se identifican como Andrés Martínez, Hugo Moretti, Sebastián Rosado y Claudia Poretti. El primero que se conoce como secretario general de SITRAM San Carlos y los otros tres Ex empleados municipales, siendo abordado primero por Martínez quién refiere a una fecha de reunión, cuestión que le es aclarada, y a la par el nombrado Moretti con contactos físicos violentos, materializados por empujones varios, pisotones, exponiéndome el cuerpo pegado a mí para provocarme o causarme amenaza concreta, profiere insultos hacia mi persona, al ex Intendente, a la Apoderada del Municipio, mientras se dirige con violentas exigencias, causando un grado de violencia que sólo pudo destrabarse por el ingreso de un personal dependiente de la administración, que acudió para poder sacarme de allí abriendo la puerta desde afuera hacia adentro; y lo hizo ante lo que se evidenció como amenaza concreta hacia mi persona por quienes estaban siguiendo la transmisión en directo de las redes de difusión pública que se habían reunido allí para transmitir la apertura de sesiones. De otra forma me hubiera sido imposible salir, ya que habían concretado mediante la fuerza el cierre por completo de la puerta – que abre hacia adentro- y los concejales presentes no hacían nada para impedir el ataque, incumpliendo de esa manera con la obligación legal que les cabe, de preservar el orden, y sin hacer uso de la facultad del llamado de la fuerza pública en caso necesario. Nada hicieron para preservar mi persona del ataque violento, muy por el contrario, por los antecedentes habidos en la relación con los mencionados atacantes se puede afirmar que ha sido éste un hecho “armado”, “consensuado” para materializar el ataque concreto en ese ámbito y en esta oportunidad en que tenían la seguridad que el Intendente acudiría como cada año, a dar el mensaje de apertura. Y es más, fue incentivado por el concejal Perezlindo, ello cuando ya los violentos se encontraban en el interior de la sala. Conmigo se encontraba el Secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Pierini, a quien también le impedían la salida, y recién pudo hacerlo detrás de mí cuando la Sra. Luciana Weihmüller – empleado dependiente- acude en ayuda, y abre la puerta con lo que los violentos deben ceder el paso, siguiendo Moretti hasta el umbral de la puerta del Concejo profiriendo amenazas y otros dichos de orden hacia la Sra. Weihmüller para silenciarla o disuadirla diciendo “VOS CALLATE!!”, y detrás otra voz de Rosado dirigiéndose a la misma como “Barbie”, y hacia el Sr. Pierini que se retiraba detrás. Luego se puede observar que reingresa al Concejo y permanece allí junto al grupo mencionado y a los concejales, lo que demuestra la connivencia en el accionar, ya que los concejales presentes – Claudio Gerstner, Francisco Perezlindo, Ariel Rinaudo, Elina Terisotto e Ivana Frutos- nada hicieron para evitar el ataque, ni denunciarlo a las autoridades policiales para que acudan en ayuda. Se encontraba también presente la Secretaria del Concejo, Gabriela Pretti. Además, debe aportarse como dato que podrá ser corroborado por las imágenes, que en el recinto se encontraba la hermana del concejal Perezlindo, llamada Aldana Perezlindo, y la misma cuando me apresto a retirarme es cuando comienza con su teléfono a filmarme y a tomar las imágenes de los violentos durante el ataque, en una clara exposición de amenaza hacia mi persona.

Todo lo relatado se puede comprobar de las imágenes extraídas de las grabaciones del Facebook y del canal Youtube oficial, grabaciones tomadas por el personal dependiente de la Emisora Municipal, por ser de práctica normal ante cada acto-institucional. Link://www.youtube.com/watch?v=yKmA6jn1rKo

Por lo expuesto solicito al señor Fiscal:

1) Tenga presente la denuncia formulada;

2) Se imprima a la presente el trámite de ley;

3) Quedo a disposición para ratificar y/o aclarar y/o ampliar los términos de esta presentación.

Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de San Carlos Centro. Año 2022