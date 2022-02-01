Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este miércoles 2 de febrero
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA RAMÓN HORACIO 25721143
ALBERA ANDREA FABIANA 25499717
ALBRECHT DIEGO HERNAN 24240088
ANDRADE GABRIELA ALEJANDRA 24019247
ARDIZZONE VÍCTOR DARÍO 25834108
BATISTA ANABEL 25728816
BECHI LETICIA FERNANDA 25728819
BERTAINA SEBASTIÁN CEFERINO RAMÓN 25280013
BERTOLÉ CINTIA OLGA 23872512
BERTOSSI DANIELA GUADALUPE 25728842
BESSONE EVELIN GISELA 25728830
BIANCUCCI DANIELA MARINA 25555907
BLANC MELINA 25728822
BOCASSI CAROLINA DEOLINDA 24039097
BOCASSI DIEGO GASTON 26629754
BOCASSI SILVINA INÉS 26773260
BONETTI MARIELA RITA 27245151
BOSKOVIC DAVID HERNÁN 25244180
BRUN MARÍA LORENA 25728838
BUSTOS RAMÓN ANDRÉS 22764501
CAPELLUTO MARÍA JOSÉ 25629464
CASTAGNO MONICA BEATRIZ 24688681
CAVALIERI LORENZO ABEL 24747888
CHIAVARINI LAURA 25651902
CLEMENZ BETIANA MARIA 26757340
COLAUTTI MARTIN ALCIDES 25728839
COLOMBOTTO SEBASTIAN ALEJANDRO 29869468
CRESPO EDUARDO ALEJANDRO 25616045
DALLA FONTANA JULIANA 25280085
DIAZ BALTASAR IGNACIO 24249757
DONNET OMAR LUIS 25728845
DONNET DIEGO DAMIAN 26773254
DUEIP JOSE LUIS 23071836
EBERHARDT LAURA BEATRIZ 26055961
EBERHARDT FERNANDO ABEL 25280091
EGGEL ARIEL DESIDERIO 23758077
EGGEL HERNAN OSVALDO 24249743
EGGEL VIRGINIA ANA 25651907
ENRICO FERNANDA SOLEDAD 26724368
FAVRE HORACIO GERMAN 28976629
FONTANA NORA MARICEL 31267911
GALVAN SERGIO RAMÓN 25728803
GILLIARD MARILINA ELSA 25555903
GONZALEZ CARLOS ALBERTO 32068962
GUASTAVINO MARIA SOLEDAD 26396642
GUDIÑO MARIA ANGELICA 25280005
GUINDON DIEGO CÉSAR 26773268
HÄMMERLY MELINA GUADALUPE 25728818
HEINZEN SEBASTIAN ANDRES 25280089
HOFFMANN RENÉ CLAUDIO 25763789
IMHOFF MARINA SOLEDAD 25283464
JUAREZ RAMON ESTEBAN 24451680
JUNCOS SERGIO RENE 25721107
KESTLER ANDRES FEDERICO 26724374
KILLER MARÍA LAURA 26785207
LANCE LUCAS SEBASTIAN 25609181
LAVATELLI LORENA PAOLA 24943993
LENCINA MIRIAM LUCIA 25721072
LOPEZ FEDERICO RAÚL 22514533
LUQUE DIEGO DANTE 24943947
LUQUE DIEGO GUSTAVO 25833828
MALIZIA EFRAIN 25751968
MARIN BETIANA SOLEDAD 25555904
MARQUEZ VANESA SOLEDAD 30285211
MARTINELLI HUGO ALBERTO 26055967
MEDINA ZULMA VERÓNICA 30794489
MEDINA LIZA SILVIA 25163742
MENDOZA SILVIA MARCELA 28416126
MOLINA LIDIA GLADIS 24673185
MONTERO MARTA RAQUEL 25280100
MORO MARIA LAURA 26773270
MORO OMAR EDUARDO 25280080
MORO JUAN JOSÉ MANUEL 25644162
NOCELLI SEBASTIAN JORGE 27957502
ODASSO JUDITH BEATRIZ 25728827
ODDO MARIKENA 27073704
OJEDA RODRIGO ARIEL 26347959
PERALTA MARTA VIVIANA 23691563
PERALTA JUAN AMÉRICO 25453325
PERALTA ANGEL ALBERTO 25728852
PEREIRA CRISTIAN BERNARDO 25280088
PERREN LORENA SOLEDAD 26369756
PERREN NICOLÁS JESÚS 29717872
PERRIG RODOLFO MARTIN 24943997
PIAGGIO MARÍA LUISA 25280077
PILLONEL DIEGO MARCELO 23872522
PINCIROLI MARIANO ANTONIO 25339468
PINES ANGELINA ROXANA 26907068
PLACENZOTTI JUAN PABLO 26773271
PLATINI MARIO ALEJANDRO 25480323
PORTO SERGIO DANIEL 25728832
PRIERI DIEGO JAVIER 25728817
PUZ ALEJANDRO AGUSTIN 25728835
REQUENA WALTER RUBEN 24539304
REUTEMANN CORINA ALEJANDRA 25280060
RIOS SEBASTIÁN GABRIEL 25280081
RIPANI SILVIA DANIELA 25329170
RODRIGUEZ WALTER GABRIEL 25497680
ROMERO MARCELO FABIAN 22740630
ROSSI SILVINA MARIA 25644624
RUSSEMBERGER MÒNICA NANCI 24240082
SAAVEDRA CLAUDIA ROSANA 24138100
SALLIK ALBERTO BLADIMIRO 25209806
SARETTO ROXANA DANIELA 27770991
SCHAMME JESUS ABEL 27862125
SCHINNER ARIEL MARTIN 25629549
SCHMIDHALTER CRISTIAN GUSTAVO 25280082
SEJAS ISMAEL EDUARDO 29179374
SILVA CLAUDIO LUCIANO 24747898
SILVA VALENTÍN GABINO 25574381
SIMIONATTO SILVINA GUADALUPE 26773283
SOTO HISCHIER CRISTIAN EDUARDO 25728814
STANICH GONZALO SEBASTIAN 25555906
STANICH EZEQUIEL MARTIN 26409072
STEBER GUILLERMO FEDERICO 25555908
STETTLER GUSTAVO 30693089
TAVELLA SILVIA ALEJANDRA 26492634
TEJEDA MARIO ALBERTO 25616805
TERISOTTO MARTIN MIGUEL 30693143
TORRES CRISTIAN ADRIAN 23694854
TOSELLO ANDREA GUADALUPE 25315789
TOURN LORENA JUDITH 25609025
VALLEJOS DANIEL OSCAR 32730205
VERGE JOSE LUIS 22155092
VILLAVERDE MARÍA JOSÉ 33859924
WALKER DIEGO FERNANDO 24249746
WALKER FABIÁN ESTEBAN 25763784
WEIHMULLER WALDEMAR FEDERICO 26773278
WEIHMÜLLER LUCIANA INES 25728823
WELSCHEN ALICIA BEATRIZ 24438680
YENSEN FANY SAMANTA 25244171
YENSEN WALDEMAR ALEJANDRO 23910834
YOVALDI LEONARDO JESUS 25453268
ZANUTTINI MARICEL GUADALUPE 25763785
ZUCHIATTI CRISTIAN RAUL 26055914