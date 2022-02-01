Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este miércoles 2 de febrero

Locales 01 de febrero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este miércoles 2 de febrero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    RAMÓN HORACIO    25721143
ALBERA    ANDREA FABIANA    25499717
ALBRECHT    DIEGO HERNAN    24240088
ANDRADE    GABRIELA ALEJANDRA    24019247
ARDIZZONE    VÍCTOR DARÍO    25834108
BATISTA    ANABEL    25728816
BECHI    LETICIA FERNANDA    25728819
BERTAINA    SEBASTIÁN CEFERINO RAMÓN    25280013
BERTOLÉ    CINTIA OLGA    23872512
BERTOSSI    DANIELA GUADALUPE    25728842
BESSONE    EVELIN GISELA    25728830
BIANCUCCI    DANIELA MARINA    25555907
BLANC    MELINA    25728822
BOCASSI    CAROLINA DEOLINDA    24039097
BOCASSI    DIEGO GASTON    26629754
BOCASSI    SILVINA INÉS    26773260
BONETTI    MARIELA RITA    27245151
BOSKOVIC    DAVID HERNÁN    25244180
BRUN    MARÍA LORENA    25728838
BUSTOS    RAMÓN ANDRÉS    22764501
CAPELLUTO    MARÍA JOSÉ    25629464
CASTAGNO    MONICA BEATRIZ    24688681
CAVALIERI    LORENZO ABEL    24747888
CHIAVARINI    LAURA    25651902
CLEMENZ    BETIANA MARIA    26757340
COLAUTTI    MARTIN ALCIDES    25728839
COLOMBOTTO    SEBASTIAN ALEJANDRO    29869468
CRESPO    EDUARDO ALEJANDRO    25616045
DALLA FONTANA    JULIANA    25280085
DIAZ    BALTASAR IGNACIO    24249757
DONNET    OMAR LUIS    25728845
DONNET    DIEGO DAMIAN    26773254
DUEIP    JOSE LUIS    23071836
EBERHARDT    LAURA BEATRIZ    26055961
EBERHARDT    FERNANDO ABEL    25280091
EGGEL    ARIEL DESIDERIO    23758077
EGGEL    HERNAN OSVALDO    24249743
EGGEL    VIRGINIA ANA    25651907
ENRICO    FERNANDA SOLEDAD    26724368
FAVRE    HORACIO GERMAN    28976629
FONTANA    NORA MARICEL    31267911
GALVAN    SERGIO RAMÓN    25728803
GILLIARD    MARILINA ELSA    25555903
GONZALEZ    CARLOS ALBERTO    32068962
GUASTAVINO    MARIA SOLEDAD    26396642
GUDIÑO    MARIA ANGELICA    25280005
GUINDON    DIEGO CÉSAR    26773268
HÄMMERLY    MELINA GUADALUPE    25728818
HEINZEN    SEBASTIAN ANDRES    25280089
HOFFMANN    RENÉ CLAUDIO    25763789
IMHOFF    MARINA SOLEDAD    25283464
JUAREZ    RAMON ESTEBAN    24451680
JUNCOS    SERGIO RENE    25721107
KESTLER    ANDRES FEDERICO    26724374
KILLER    MARÍA LAURA    26785207
LANCE    LUCAS SEBASTIAN    25609181
LAVATELLI    LORENA PAOLA    24943993
LENCINA    MIRIAM LUCIA    25721072
LOPEZ    FEDERICO RAÚL    22514533
LUQUE    DIEGO DANTE    24943947
LUQUE    DIEGO GUSTAVO    25833828
MALIZIA    EFRAIN    25751968
MARIN    BETIANA SOLEDAD    25555904
MARQUEZ    VANESA SOLEDAD    30285211
MARTINELLI    HUGO ALBERTO    26055967
MEDINA    ZULMA VERÓNICA    30794489
MEDINA    LIZA SILVIA    25163742
MENDOZA    SILVIA MARCELA    28416126
MOLINA    LIDIA GLADIS    24673185
MONTERO    MARTA RAQUEL    25280100
MORO    MARIA LAURA    26773270
MORO    OMAR EDUARDO    25280080
MORO    JUAN JOSÉ MANUEL    25644162
NOCELLI    SEBASTIAN JORGE    27957502
ODASSO    JUDITH BEATRIZ    25728827
ODDO    MARIKENA    27073704
OJEDA    RODRIGO ARIEL    26347959
PERALTA    MARTA VIVIANA    23691563
PERALTA    JUAN AMÉRICO    25453325
PERALTA    ANGEL ALBERTO    25728852
PEREIRA    CRISTIAN BERNARDO    25280088
PERREN    LORENA SOLEDAD    26369756
PERREN    NICOLÁS JESÚS    29717872
PERRIG    RODOLFO MARTIN    24943997
PIAGGIO    MARÍA LUISA    25280077
PILLONEL    DIEGO MARCELO    23872522
PINCIROLI    MARIANO ANTONIO    25339468
PINES    ANGELINA ROXANA    26907068
PLACENZOTTI    JUAN PABLO    26773271
PLATINI    MARIO ALEJANDRO    25480323
PORTO    SERGIO DANIEL    25728832
PRIERI    DIEGO JAVIER    25728817
PUZ    ALEJANDRO AGUSTIN    25728835
REQUENA    WALTER RUBEN    24539304
REUTEMANN    CORINA ALEJANDRA    25280060
RIOS    SEBASTIÁN GABRIEL    25280081
RIPANI    SILVIA DANIELA    25329170
RODRIGUEZ    WALTER GABRIEL    25497680
ROMERO    MARCELO FABIAN    22740630
ROSSI    SILVINA MARIA    25644624
RUSSEMBERGER    MÒNICA NANCI    24240082
SAAVEDRA    CLAUDIA ROSANA    24138100
SALLIK    ALBERTO BLADIMIRO    25209806
SARETTO    ROXANA DANIELA    27770991
SCHAMME    JESUS ABEL    27862125
SCHINNER    ARIEL MARTIN    25629549
SCHMIDHALTER    CRISTIAN GUSTAVO    25280082
SEJAS    ISMAEL EDUARDO    29179374
SILVA    CLAUDIO LUCIANO    24747898
SILVA    VALENTÍN GABINO    25574381
SIMIONATTO    SILVINA GUADALUPE    26773283
SOTO HISCHIER    CRISTIAN EDUARDO    25728814
STANICH    GONZALO SEBASTIAN    25555906
STANICH    EZEQUIEL MARTIN    26409072
STEBER    GUILLERMO FEDERICO    25555908
STETTLER    GUSTAVO    30693089
TAVELLA    SILVIA ALEJANDRA    26492634
TEJEDA    MARIO ALBERTO    25616805
TERISOTTO    MARTIN MIGUEL    30693143
TORRES    CRISTIAN ADRIAN    23694854
TOSELLO    ANDREA GUADALUPE    25315789
TOURN    LORENA JUDITH    25609025
VALLEJOS    DANIEL OSCAR    32730205
VERGE    JOSE LUIS    22155092
VILLAVERDE    MARÍA JOSÉ    33859924
WALKER    DIEGO FERNANDO    24249746
WALKER    FABIÁN ESTEBAN    25763784
WEIHMULLER    WALDEMAR FEDERICO    26773278
WEIHMÜLLER    LUCIANA INES    25728823
WELSCHEN    ALICIA BEATRIZ    24438680
YENSEN    FANY SAMANTA    25244171
YENSEN    WALDEMAR ALEJANDRO    23910834
YOVALDI    LEONARDO JESUS    25453268
ZANUTTINI    MARICEL GUADALUPE    25763785
ZUCHIATTI    CRISTIAN RAUL    26055914

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