Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este martes 1 de febrero

Locales 31 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este martes 1 de febrero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    CLAUDIA DEL CARMEN    24655886
AGUIRRE    ROBERTO RITO    25014196
ALBERTO    NATALIA BELEN    31797436
ALVES    ANDREA GUADALUPE    24688651
AROLFO    DIEGO RAÚL    24747889
AYALA    MARÍA ESTER    25163729
BERARDO    MARIO OSCAR    24688642
BERUTO    ARIEL ANDRES    24719585
BESSONE    NATALIA ESTER    24688614
BLANC    NURIA ESTER    24688628
BOCASSI    VIVIANA MARCELA    24688615
BOCCARDO    CAROLINA NATALIA    24763723
BOUHIER    JAVIER DARIO    25244161
BRODBECK    MARTÍN DIEGO    24763706
BRUSSINI    CECILIA MARIANA    24610742
BUCHMAN    JORGE ARIEL    24965927
BURGI    LEANDRO NILO    24845985
CABALLERO    JORGE LUIS    24673664
CABRERA    ROBERTO RAMON    24441457
CAPELLO    ANA SILVIA    24688636
CARLINI    MARTA MARGARITA    24132994
CARRANZA    ARIEL ALEJANDRO    25183256
CASTRO    CLAUDIO ALEJANDRO    24408149
CEBALLOS    SILVINA ANDREA    25046537
CHERVAT    ELISABET BEATRIZ    25120404
CLAUSEN    ROBERTO CARLOS    23243019
COLLA    GABRIELA MARIA    24688700
CORDOBA    WALTER SEBASTIAN    21350966
CORDOBA    CRISTIAN DANIEL    24943935
CORIA    IRENE LEONILDA    24952004
DEBENEDETTO    MIRIAM MARIA DE LOURDES    25280014
DEBRUYNE    HECTOR DAMIAN    24589006
DENIS    MARIO ALDO    25046167
DI BERNARDINI    MARIA SOLEDAD    25283451
DIAZ    MARTÍN ALBERTO    24855255
DOBLER    DAVID ANTONIO    24317811
DOMINGORENA    MARIA GUADALUPE    24688601
DONNET    MARIA DE LOS ANGELES    24249771
EBERHARDT    DARIO MARIO    24943960
EGGEL    ANDRES RAUL    24249767
ENRICO    ANDRÉS MIGUEL    24845955
ESCOBAR    BETINA ANAHÍ    25267434
ESPINDOLA    MAXIMILIANO RAMÓN    24688624
EXNER    HERALDO DANIEL    24632397
FAVRE    JAVIER HERNÁN    24688627
FERRERO    JOSÉ MIGUEL    24929062
FILARDO    JULIETA MARIANA    24688675
FILIPPI    MARINA RITA    24969170
FRANZEN    MARIA FERNANDA    25244155
FRUTOS    NANCI RAQUEL    24740707
FRUTOS    CRISTIAN ARIEL    24688638
GALIANO    ISABEL BEATRIZ    24249769
GARIGLIO    ARIEL OSVALDO    25280035
GARNERO    MARÍA ANDREA    24688626
GAUTE    JULIO JORGE    29808004
GIACOSA    MARIA LAURA    24747891
GIONE    SILVIA GRACIELA    25172501
GONZALEZ    ALEJANDRO MARCELO    24969204
IFRAN    MARIA RITA    25329005
IMHOFF    OSCAR GERARDO    13052988
IMHOFF    ARIEL JULIO    24610740
IMHOFF    JUAN CARLOS    25283454
INGARAMO    VERÓNICA GUADALUPE    24688618
IOMMI    MARÍA DEL CARMEN    24688608
KRENZ    SEBASTIAN MARIO    25120405
KUÑICHEK    NATALIA VERÓNICA    24943942
LAGGER    CARLOS ESTEBAN    24943906
LARESE    JORGELINA MARIA    25276754
LEIKER    JOSE LUIS    24763725
LEIVA    DIEGO MARTIN    24688633
LESCANO    LAURA BEATRIZ    24902584
LORETAN    HERNAN LUIS FEDERICO    24740748
LOYEAU    ELISABET MARIA DEL VALLE    25183259
MAGNIN    LUCIANO HUGO    24747876
MANGINI    GABRIELA ALEJANDRA    25116250
MANGOLDT    NATALI    31960635
MANZO    CLAUDIA MARCELA    23719484
MARTINEZ    JOSÉ MANUEL    24929064
MASSINI    MAURO SEBASTIÁN    25280004
MATEUCHI    CLAUDINA ROSA    24249788
MENDOZA    CLAUDIO ALBERTO    24722177
MENDOZA    VICTOR HUGO    25244157
MERCIEL    ADRIAN EDUARDO    24794810
MICHELONI    LAURA CECILIA    25101262
MÜLLER    ALICIA RAQUEL    24943967
NOTTA    ARIEL JOSÉ    25163731
OJEDA    MARIA ROSA    24965914
ORTIZ    CARINA ROSANA    23659161
PANUNCIO    SILVIA ELISABET    25280025
PAOLONI    WALTER JOAQUIN    31503672
PAREDES    DARIO JAVIER    24943912
PERALTA    MARIA DEL CARMEN    25280010
PEREZ    RAÚL ALBERTO    24747877
PERREN    VICTOR HUGO    24943968
PILLONEL    GABRIELA LUCIA    25280012
PORTILLO    MARCOS GUSTAVO    23890850
PRIMO    SEBASTIÁN ALBERTO    24688662
PUCHETA    GISELA ELISABET    24902764
PUMA SALINAS NOVERO    MANUEL MAXIMO    24747894
QUIROGA    MERCEDES GUADALUPE    14887139
QUIROGA    MARTIN ANIBAL    25157009
REGGIARDO    CARINA ANDREA    24317813
RETAMOSA    NORMA BEATRIZ    24673645
RIVERO    PAOLA CECILIA    24542000
ROA    EVANGELINA ANDREA    23982224
ROCA    MARCELA FABIANA    25326048
RODA    ADRIANA YOLANDA    24361177
RODRIGUEZ    MARIELA GUADALUPE    24688604
ROMAGNOLI    CLAUDIO EDUARDO    25280027
ROSSI    DIEGO EDUARDO    24903390
ROTH    CRISTIAN ROBERTO    24688630
ROTSCHY    MARÍA JULIETA    24688664
ROUGIER    LORENA BEATRIZ    24659187
RUIZ    CRISTIAN MIGUEL    25325290
SALERA    LUCIANA CAROLINA    24834739
SANTILLAN    ROSANA IRENE    24719415
SAVINO    ERIKA JUDITH    24688673
SCHIAVI    NATALIA MARIA SOLEDAD    23646493
SCHINNER    ADRIAN EMILIO    25244152
SERRA    ANGEL MIGUEL    24688602
SOTTOCORNO    MARCELA RAQUEL    24903392
STALDER    CLAUDIO CESAR    24249778
STALDER    MARCELA SUSANA    24688629
TEJEDA    MARCELA ALEJANDRA    23890848
TRISTANY    NATALIA EVELYN    31502525
UBAIT    GERMÁN ARIEL    24688668
VERGE    OSVALDO FRANCISCO    24747879
VILLANUEVA    WALTER JOSÉ    25157093
WAIGANDTE    JUAN MANUEL    24740747
WALKER    LORENA GUADALUPE    24349947
WALPEN    ARIEL CARLOS    25063779
YOSSEN    GABRIEL MATIAS    24943954
YUAN    JUAN MANUEL    25125924
ZABALA    NORBERTO DANIEL    25280003
ZAUSI    MAXIMILIANO RENE    24844959

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