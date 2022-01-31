Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este martes 1 de febrero
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE CLAUDIA DEL CARMEN 24655886
AGUIRRE ROBERTO RITO 25014196
ALBERTO NATALIA BELEN 31797436
ALVES ANDREA GUADALUPE 24688651
AROLFO DIEGO RAÚL 24747889
AYALA MARÍA ESTER 25163729
BERARDO MARIO OSCAR 24688642
BERUTO ARIEL ANDRES 24719585
BESSONE NATALIA ESTER 24688614
BLANC NURIA ESTER 24688628
BOCASSI VIVIANA MARCELA 24688615
BOCCARDO CAROLINA NATALIA 24763723
BOUHIER JAVIER DARIO 25244161
BRODBECK MARTÍN DIEGO 24763706
BRUSSINI CECILIA MARIANA 24610742
BUCHMAN JORGE ARIEL 24965927
BURGI LEANDRO NILO 24845985
CABALLERO JORGE LUIS 24673664
CABRERA ROBERTO RAMON 24441457
CAPELLO ANA SILVIA 24688636
CARLINI MARTA MARGARITA 24132994
CARRANZA ARIEL ALEJANDRO 25183256
CASTRO CLAUDIO ALEJANDRO 24408149
CEBALLOS SILVINA ANDREA 25046537
CHERVAT ELISABET BEATRIZ 25120404
CLAUSEN ROBERTO CARLOS 23243019
COLLA GABRIELA MARIA 24688700
CORDOBA WALTER SEBASTIAN 21350966
CORDOBA CRISTIAN DANIEL 24943935
CORIA IRENE LEONILDA 24952004
DEBENEDETTO MIRIAM MARIA DE LOURDES 25280014
DEBRUYNE HECTOR DAMIAN 24589006
DENIS MARIO ALDO 25046167
DI BERNARDINI MARIA SOLEDAD 25283451
DIAZ MARTÍN ALBERTO 24855255
DOBLER DAVID ANTONIO 24317811
DOMINGORENA MARIA GUADALUPE 24688601
DONNET MARIA DE LOS ANGELES 24249771
EBERHARDT DARIO MARIO 24943960
EGGEL ANDRES RAUL 24249767
ENRICO ANDRÉS MIGUEL 24845955
ESCOBAR BETINA ANAHÍ 25267434
ESPINDOLA MAXIMILIANO RAMÓN 24688624
EXNER HERALDO DANIEL 24632397
FAVRE JAVIER HERNÁN 24688627
FERRERO JOSÉ MIGUEL 24929062
FILARDO JULIETA MARIANA 24688675
FILIPPI MARINA RITA 24969170
FRANZEN MARIA FERNANDA 25244155
FRUTOS NANCI RAQUEL 24740707
FRUTOS CRISTIAN ARIEL 24688638
GALIANO ISABEL BEATRIZ 24249769
GARIGLIO ARIEL OSVALDO 25280035
GARNERO MARÍA ANDREA 24688626
GAUTE JULIO JORGE 29808004
GIACOSA MARIA LAURA 24747891
GIONE SILVIA GRACIELA 25172501
GONZALEZ ALEJANDRO MARCELO 24969204
IFRAN MARIA RITA 25329005
IMHOFF OSCAR GERARDO 13052988
IMHOFF ARIEL JULIO 24610740
IMHOFF JUAN CARLOS 25283454
INGARAMO VERÓNICA GUADALUPE 24688618
IOMMI MARÍA DEL CARMEN 24688608
KRENZ SEBASTIAN MARIO 25120405
KUÑICHEK NATALIA VERÓNICA 24943942
LAGGER CARLOS ESTEBAN 24943906
LARESE JORGELINA MARIA 25276754
LEIKER JOSE LUIS 24763725
LEIVA DIEGO MARTIN 24688633
LESCANO LAURA BEATRIZ 24902584
LORETAN HERNAN LUIS FEDERICO 24740748
LOYEAU ELISABET MARIA DEL VALLE 25183259
MAGNIN LUCIANO HUGO 24747876
MANGINI GABRIELA ALEJANDRA 25116250
MANGOLDT NATALI 31960635
MANZO CLAUDIA MARCELA 23719484
MARTINEZ JOSÉ MANUEL 24929064
MASSINI MAURO SEBASTIÁN 25280004
MATEUCHI CLAUDINA ROSA 24249788
MENDOZA CLAUDIO ALBERTO 24722177
MENDOZA VICTOR HUGO 25244157
MERCIEL ADRIAN EDUARDO 24794810
MICHELONI LAURA CECILIA 25101262
MÜLLER ALICIA RAQUEL 24943967
NOTTA ARIEL JOSÉ 25163731
OJEDA MARIA ROSA 24965914
ORTIZ CARINA ROSANA 23659161
PANUNCIO SILVIA ELISABET 25280025
PAOLONI WALTER JOAQUIN 31503672
PAREDES DARIO JAVIER 24943912
PERALTA MARIA DEL CARMEN 25280010
PEREZ RAÚL ALBERTO 24747877
PERREN VICTOR HUGO 24943968
PILLONEL GABRIELA LUCIA 25280012
PORTILLO MARCOS GUSTAVO 23890850
PRIMO SEBASTIÁN ALBERTO 24688662
PUCHETA GISELA ELISABET 24902764
PUMA SALINAS NOVERO MANUEL MAXIMO 24747894
QUIROGA MERCEDES GUADALUPE 14887139
QUIROGA MARTIN ANIBAL 25157009
REGGIARDO CARINA ANDREA 24317813
RETAMOSA NORMA BEATRIZ 24673645
RIVERO PAOLA CECILIA 24542000
ROA EVANGELINA ANDREA 23982224
ROCA MARCELA FABIANA 25326048
RODA ADRIANA YOLANDA 24361177
RODRIGUEZ MARIELA GUADALUPE 24688604
ROMAGNOLI CLAUDIO EDUARDO 25280027
ROSSI DIEGO EDUARDO 24903390
ROTH CRISTIAN ROBERTO 24688630
ROTSCHY MARÍA JULIETA 24688664
ROUGIER LORENA BEATRIZ 24659187
RUIZ CRISTIAN MIGUEL 25325290
SALERA LUCIANA CAROLINA 24834739
SANTILLAN ROSANA IRENE 24719415
SAVINO ERIKA JUDITH 24688673
SCHIAVI NATALIA MARIA SOLEDAD 23646493
SCHINNER ADRIAN EMILIO 25244152
SERRA ANGEL MIGUEL 24688602
SOTTOCORNO MARCELA RAQUEL 24903392
STALDER CLAUDIO CESAR 24249778
STALDER MARCELA SUSANA 24688629
TEJEDA MARCELA ALEJANDRA 23890848
TRISTANY NATALIA EVELYN 31502525
UBAIT GERMÁN ARIEL 24688668
VERGE OSVALDO FRANCISCO 24747879
VILLANUEVA WALTER JOSÉ 25157093
WAIGANDTE JUAN MANUEL 24740747
WALKER LORENA GUADALUPE 24349947
WALPEN ARIEL CARLOS 25063779
YOSSEN GABRIEL MATIAS 24943954
YUAN JUAN MANUEL 25125924
ZABALA NORBERTO DANIEL 25280003
ZAUSI MAXIMILIANO RENE 24844959