Continúa la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este lunes 31 de enero
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA VALERIA ROMINA 29339268
Albelo Nazareno 52902649
ALBRECHT EMILIANO LUIS 50605293
ALBRECHT CHUARD AZUL 57456909
AMBORT DAIANA MIRTA 37260571
ANANIA PUZ CHLOE 57326893
ARNOLDT HERNAN GASTON 37260589
ARRIETA JONATAN GABRIEL 39537222
BARRETTA CLEMENZ FRANCCESCA 53619724
BELLON CORDOBA OLIVIA MARIA 56964437
BERDINELLI KEILA NAIARA 55714514
BERTOLINO PERREN Segundo 56962134
BRUN GUILLERMINA 51403536
BRUNO IMHOFF ABIGAIL INÉS 56964436
BURGI JULIETA 50756910
Cacciolatto Giulia 56964434
CACCIOLATTO GIANELLA 49979011
CASCO FERNANDO EMANUEL 44429682
CASSINI SALVADOR 50314057
CASSINI EMMA 52632665
CASSINI PAZ 54205839
CASTILLO SERGIO MARTIN 27204753
CHELINI IVAN AGUSTIN 32331572
CLEMENZ CAMILO GERMÁN 54026812
CLEMENZ CIRO GERMÁN 57042980
COLOMBO LUCÍA CANDELA 41637253
CORTESE CRISTIAN ARIEL 26977197
DIP PEDRO ANTONIO 6305111
DURE JESICA IRINA 43125483
EBERHARDT CIELO 57206569
EBERHARDT FELIPE 57456997
EBERHARDT JESÚS MARÍA 30292068
ESCALANTE ELENA ISABEL 23737675
FAES JOSÉ IGNACIO 55531071
FENETZ CRISTIAN FABIO 21423276
FERNANDEZ GASTÓN 41633695
FERREYRA JUANA 57136921
FEULIEN JOSE LUIS 38133654
FORTUNA JAZMÍN BELÉN 56689454
FUSSI HORACIO UBALDO 17612106
GALARZA RUBEN GERARDO 33829677
GARBARINI EMILIA 56853979
GARNERO JULIANA CECILIA 24349939
GASPOZ DANIELA ALEJANDRA 22144636
GASTRICINI SANTIAGO OSCAR 29793673
GIACOMINO SILVIA RAQUEL 35748057
GONZALEZ JAZMÍN MILAGROS 44776887
HOFSTETTER NICOLÁS MATÍAS 55403150
IMHOFF JUAN 50037715
IMHOFF JOSE 50037716
JACQUIER FELICITAS 52752895
JACQUIER MARGARITA 56298906
KUCHEN NOELIA IMELDA 31163286
LAGGER GUILLERMO ABEL 40363735
LALLANA CLAUDIA CARINA 22183497
LANCE GASTON ELIAS 29717892
LELLI SANTIAGO NICOLAS 39047946
LOZANO LUCAS ANDRÉS 41860884
MANGINI ADRIANA BEATRIZ 24411239
MANSILLA MELINA SOLEDAD 39581934
MANSILLA CRISTIAN DANIEL 43644899
MARTIN ANA YSABEL 11825793
MARTINELLI JOAQUÍN 57456266
MARTINEZ EMA MARIA 34466362
MARTINEZ MARIA LUCILA 37211796
MELGAREJO CAROLINA SOLEDAD 31578255
NEFFEN OMAR LUCIANO 40363702
NORIEGA ELIGIO HECTOR 14707306
OGGIER PEDRO 54338235
OVANDO PALOMA 52903357
PAGLIOLICO SUSANA BEATRIZ 23171416
PAPORELLO LEONARDO DANIEL 24160996
PERREN ANALIA 31960625
PERREN MARIA BELEN 35749029
PERREN JUAN CARLOS 14743192
PICATTO LAURA VANESA 30693125
PIGHIN MARCOS LEANDRO 28022828
PINCIROLI ESTEFANIA NATIVIDAD 51502638
PINCIROLI ANA PAULA 54768135
PODDA SANTIAGO 54622824
PODDA IGNACIO 54622825
PRINCIPE MARIA DE LOS ANGELES 13105018
PULPEIRO CALA 56847801
QUIRICO BRENDA YAMILE 37396229
RAJOY DAIANA YAMILA 35444458
Ramos Dana jasmin 56298397
RANZANI MIGUEL ANGEL 43958673
REISCH ERMINDA AGUEDA 13183469
RETAMOSO MAXIMILIANO ANDRES 38978252
RIFF LEANDRO DAVID 33452412
ROHOR RAÚL ALCIDES 21804064
SAUCEDO JULIO ISMAEL 31111207
SCAGLIA ARIEL FERNANDO 24160991
SCHMIDHALTTER TAMARA AYELÉN 41733307
SCHMIDT CLAUDIA BEATRIZ 20141126
SCHMITHALTER NORA MARTA 14743019
SCHROEDER JOSEFINA ANGELA 54768610
SEJAS ELISABET IVÓN 34267569
SERRUDO PEDRO ELBIO 35652893
SOTTINI FACUNDO EZEQUIEL 44995410
STEBER ALEJANDRA MARIANA 24039100
sutter ruben jacinto 26016059
TARCAYA DAIANA BEATRIZ 42127410
VERGE SILVIA HONORIA 22971310
VIERA GINO 52871999
VILLARREAL IGNACIO 50449222
Vogt Nicol milena 53183052
ZENCLUSSEN PERREN SALVADOR 56528941
ZURBRIGGEN BAUTISTA 55932542