Continúa la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este lunes 31 de enero

Locales 31 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este lunes 31 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    VALERIA ROMINA    29339268
Albelo    Nazareno    52902649
ALBRECHT    EMILIANO LUIS    50605293
ALBRECHT CHUARD    AZUL    57456909
AMBORT    DAIANA MIRTA    37260571
ANANIA PUZ    CHLOE    57326893
ARNOLDT    HERNAN GASTON    37260589
ARRIETA    JONATAN GABRIEL    39537222
BARRETTA CLEMENZ    FRANCCESCA    53619724
BELLON CORDOBA    OLIVIA MARIA    56964437
BERDINELLI    KEILA NAIARA    55714514
BERTOLINO PERREN    Segundo    56962134
BRUN    GUILLERMINA    51403536
BRUNO IMHOFF    ABIGAIL INÉS    56964436
BURGI    JULIETA    50756910
Cacciolatto    Giulia    56964434
CACCIOLATTO    GIANELLA    49979011
CASCO    FERNANDO EMANUEL    44429682
CASSINI    SALVADOR    50314057
CASSINI    EMMA    52632665
CASSINI    PAZ    54205839
CASTILLO    SERGIO MARTIN    27204753
CHELINI    IVAN AGUSTIN    32331572
CLEMENZ    CAMILO GERMÁN    54026812
CLEMENZ    CIRO GERMÁN    57042980
COLOMBO    LUCÍA CANDELA    41637253
CORTESE    CRISTIAN ARIEL    26977197
DIP    PEDRO ANTONIO    6305111
DURE    JESICA IRINA    43125483
EBERHARDT    CIELO    57206569
EBERHARDT    FELIPE    57456997
EBERHARDT    JESÚS MARÍA    30292068
ESCALANTE    ELENA ISABEL    23737675
FAES    JOSÉ IGNACIO    55531071
FENETZ    CRISTIAN FABIO    21423276
FERNANDEZ    GASTÓN    41633695
FERREYRA    JUANA    57136921
FEULIEN    JOSE LUIS    38133654
FORTUNA    JAZMÍN BELÉN    56689454
FUSSI    HORACIO UBALDO    17612106
GALARZA    RUBEN GERARDO    33829677
GARBARINI    EMILIA    56853979
GARNERO    JULIANA CECILIA    24349939
GASPOZ    DANIELA ALEJANDRA    22144636
GASTRICINI    SANTIAGO OSCAR    29793673
GIACOMINO    SILVIA RAQUEL    35748057
GONZALEZ    JAZMÍN MILAGROS    44776887
HOFSTETTER    NICOLÁS MATÍAS    55403150
IMHOFF    JUAN    50037715
IMHOFF    JOSE    50037716
JACQUIER    FELICITAS    52752895
JACQUIER    MARGARITA    56298906
KUCHEN    NOELIA IMELDA    31163286
LAGGER    GUILLERMO ABEL    40363735
LALLANA    CLAUDIA CARINA    22183497
LANCE    GASTON ELIAS    29717892
LELLI    SANTIAGO NICOLAS    39047946
LOZANO    LUCAS ANDRÉS    41860884
MANGINI    ADRIANA BEATRIZ    24411239
MANSILLA    MELINA SOLEDAD    39581934
MANSILLA    CRISTIAN DANIEL    43644899
MARTIN    ANA YSABEL    11825793
MARTINELLI    JOAQUÍN    57456266
MARTINEZ    EMA MARIA    34466362
MARTINEZ    MARIA LUCILA    37211796
MELGAREJO    CAROLINA SOLEDAD    31578255
NEFFEN    OMAR LUCIANO    40363702
NORIEGA    ELIGIO HECTOR    14707306
OGGIER    PEDRO    54338235
OVANDO    PALOMA    52903357
PAGLIOLICO    SUSANA BEATRIZ    23171416
PAPORELLO    LEONARDO DANIEL    24160996
PERREN    ANALIA    31960625
PERREN    MARIA BELEN    35749029
PERREN    JUAN CARLOS    14743192
PICATTO    LAURA VANESA    30693125
PIGHIN    MARCOS LEANDRO    28022828
PINCIROLI    ESTEFANIA NATIVIDAD    51502638
PINCIROLI    ANA PAULA    54768135
PODDA    SANTIAGO    54622824
PODDA    IGNACIO    54622825
PRINCIPE    MARIA DE LOS ANGELES    13105018
PULPEIRO    CALA    56847801
QUIRICO    BRENDA YAMILE    37396229
RAJOY    DAIANA YAMILA    35444458
Ramos    Dana jasmin    56298397
RANZANI    MIGUEL ANGEL    43958673
REISCH    ERMINDA AGUEDA    13183469
RETAMOSO    MAXIMILIANO ANDRES    38978252
RIFF    LEANDRO DAVID    33452412
ROHOR    RAÚL ALCIDES    21804064
SAUCEDO    JULIO ISMAEL    31111207
SCAGLIA    ARIEL FERNANDO    24160991
SCHMIDHALTTER    TAMARA AYELÉN    41733307
SCHMIDT    CLAUDIA BEATRIZ    20141126
SCHMITHALTER    NORA MARTA    14743019
SCHROEDER    JOSEFINA ANGELA    54768610
SEJAS    ELISABET IVÓN    34267569
SERRUDO    PEDRO ELBIO    35652893
SOTTINI    FACUNDO EZEQUIEL    44995410
STEBER    ALEJANDRA MARIANA    24039100
sutter    ruben jacinto    26016059
TARCAYA    DAIANA BEATRIZ    42127410
VERGE    SILVIA HONORIA    22971310
VIERA    GINO    52871999
VILLARREAL    IGNACIO    50449222
Vogt    Nicol milena    53183052
ZENCLUSSEN PERREN    SALVADOR    56528941
ZURBRIGGEN    BAUTISTA    55932542

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