Covid-19: Personas que deberán vacunarse este viernes 28 de enero en el Hospital Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA VICTOR MANUEL 24150138
ACOSTA MATIAS ALEJANDRO 23872515
ACOSTA CRISTIAN DAVID 24465496
AGUIRRE ALICIA MARGARITA 24116787
ALBELO CARLOS MANUEL 23935244
ALBRECHT ROBERTO CARLOS 22324796
ALEGRE RAMON GUILLERMO 24243862
ALONSO MATÍAS JOSÉ 24322040
AMHERD MARCELO JOSE 23758009
ANDREU LAURA BEATRIZ 24254209
ARANCIO NATALIA DANIELA 24039085
ARDIZZONE HERNAN RAUL 23758073
BALLY MARIELA FERNANDA 24160915
BARZAGHI DANIEL MARCOS 24160906
BELSITO DANIEL OSVALDO 24171184
BENASSI VANINA GUADALUPE 24160962
BERNARDI MARIA EUGENIA 24160982
BERTAINA LAURA ELIZABET 23872599
BERTAINA GUSTAVO ALBERTO 24160945
BERTINAT IVANA ROSA 24039087
BERTOSSI JAVIER MATIAS 24386051
BERTOSSI CRISTIAN DANIEL 24160990
BORETTO ESTEBAN ANDRES 24464350
BOVO ESTEBAN NICOLÁS 24763721
BROCHERO ROGELIO CONRADO 4449823
BRUN RODRIGO SEBASTIÁN 24160994
BRUSCHI JERÓNIMO RUBÉN 24280459
BRUSSA MARTÍN MIGUEL 24688692
CABRAL VERONICA ANDREA 23610472
CABRERA ROBERTO ANDRES 24233118
CACCIOLATTO ESTEBAN HUGO 24610726
CACERES MARGARITA CRISTINA 24217133
CACHIARELLI JUAN JOSE 24105781
CASSINI ADRIÁN JOSÉ 24160940
CHEN JIANFENG 94014459
CITRONI JUAN PABLO 24160908
CLAUSEN MARIA AMELIA 22324797
CLAUSEN SERGIO DANIEL 24240076
CLEMENZ JAQUELINA CECILIA 24571940
COGGIOLA GASTON DOMINGO 32207629
COLAUTTI HERNÁN MARCELO 23872576
COLOMBERO JULIETA MIRTA GUADALUPE 24160983
DEBONA ROSANA ELISABET 24278629
DEBRUYNE ARIEL GASPAR 24160939
DEJON HECTOR EDUARDO 24160901
DIP GUILLERMO ALBERTO 24160944
DONNET VALERIA ANA 24160961
DUPUY ANGÉLICA CATALINA 6089961
DUTRUEL MARÍA FERNANDA 24105013
EBERHARDT ALFREDO ADOLFO 23385170
EBERHARDT GERMAN EMILIO 24160965
FAVRE ARIEL GUSTAVO 23345067
FAVRE DIEGO DANIEL 24610730
FEULIEN MÓNICA ISABEL 24039089
FONTANA RAMON ERNESTO 23982988
GALVAN MARISOL 24160989
GARUTI GUSTAVO CARLOS 24160917
GIACOSA PAOLA SOLEDAD 24160911
GIAMPIERI SERGIO LUIS 24417986
GIANOGLIO PABLO FEDERICO 24309136
GIGENA MARCELO HUGO 23872575
GOETTE JAVIER ALFREDO 24249717
GOMEZ CRISTIAN CEFERINO 24344786
GONZALEZ ANGEL RAMON 28567435
GONZALEZ CARLA MONICA NELLI 22760342
GONZALEZ JUAN MATIAS 24398691
GORGO ARIEL ROBERTO 24419865
GORGO OSCAR ADRIAN 24317809
GRANDOLI CÉSAR MAURICIO 24160921
HAMMERLY LIDIA NOEMI 24160912
HARMACIJ NICOLÁS ENRIQUE 24160974
INGARAMO CARINA MARIA 24160925
JONAS MARCELA CAROLINA 23719460
KLATETZKI AKAO KARIM 18831738
KLEIN MARCELA BEATRIZ 23345064
KLUG CARLOS GUSTAVO 24160928
LAGGER ANA MARIA 24249710
LELLI JOSE ANTONIO 24160941
LOPEZ CRISTIAN RAÚL SILVESTRE 24050565
MAAS ANDREA VIRGINIA 24129646
MALAMBO MEJIA MARY LUZ 95444545
MARIANI DAMIAN LUIS 29793655
MARIN MARCELA JULIETA 24160920
MARTIN NÉSTOR WALTER 24160907
MARTINELLI ADRIAN RENÉ 24160967
MARTINEZ JORGE LUIS 24317805
MEINARDI CLAUDIA ESTELA 23872579
MONJE CLAUDIA SILVIA 24320464
MONTTI VICTOR HUGO 24160955
MONZON SERGIO ADRIAN 23872597
MORALES PEDRO DELFINO 23719421
NIEVA MIGUEL ANGEL 24201700
OGGIER RUBEN LUIS 23758086
OGGIER MAURICIO MARTIN 24160902
OLIVA MARIELA GUADALUPE 24039091
OLMEDO DARIO FABIAN 23695489
ORDOÑEZ JULIO CESAR 23039145
PANUNCIO DIEGO DANIEL 23872577
PASCHETTA JORGE LUIS 24610729
PASCUALE ARIEL JOSE 24850065
PEREZ JOSÉ MARÍA 24160916
PICATTO LAURA ELISABET 24160931
PORATTI VANINA DEL VALLE 24035241
PRETTO MARIEL EDITH 23345066
REINHARDT FABIÀN ALBERTO 24160973
REY BETIANA ALEJANDRA 24349927
RIBA LUCÍA GUADALUPE 24039076
RIFF RAUL DANIEL 14811713
RIVAROLA WALTER ALFREDO 23770373
RIVERO ARIEL ANDRÉS 24292476
ROBLEDO CESAR DANIEL 23758067
RODRIGUEZ WALTER GERMAN 23695894
ROHR ANDREA CARINA 24232680
ROJAS CARLA ANDREA 24287255
RUIZ CLAUDIA MAGDALENA 24267209
SCARAFIA DANIELA ALEJANDRA 23726807
SCARPECCIO PIERRE NICOLAS ERNESTO 24320510
SCHAMNE BETIANA LEONOR 23719452
SCHINNER LIONEL EMILIO 23758082
SCHINNER JAQUELINA GUADALUPE 24249735
SCHNELL PABLO MARCELO 24238701
SCHNIDER MARCOS FEDERICO 24267217
SCOTTA GUILLERMO GASTÓN 23872596
SCUDALETTI DIEGO OSCAR 24214619
SILVA SANDRA LUCÍA 24271079
STANICH FABRICIO ADOLFO 24160978
STETTLER FEDERICO CARLOS 24160948
TANTERA JUAN JOSE 23890845
TORRES LEOPOLDO JOSÉ 24173330
TRAVACHINO GABRIEL GONZALO 25280008
TRAVACHINO SEBASTIAN ANIBAL 24039086
TRIVISONNO MATIAS NICOLÁS 23872590
VACHINO FACUNDO ANDRES 24039080
VALLEJO MARCELO ANTONIO 24132983
VILLALBA CARINA LUCRECIA 23872598
WAIGANDTE MARIO AMBROSIO 23694883
WALKER JOSE LUIS 23758088
WEISSEN MARCELA LILIANA 23719442
WIDDER MARCOS SEBASTIAN 24249740
YOSSEN NATALIA MABEL 24226983
ZARATE MARIA EUGENIA 23759920
ZARATE ANDREA GUADALUPE 23759925
ZURSCHMITTEN MARCELO LUIS 24249753