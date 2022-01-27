Covid-19: Personas que deberán vacunarse este viernes 28 de enero en el Hospital Suchón

Locales 27 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este viernes 28 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    VICTOR MANUEL    24150138
ACOSTA    MATIAS ALEJANDRO    23872515
ACOSTA    CRISTIAN DAVID    24465496
AGUIRRE    ALICIA MARGARITA    24116787
ALBELO    CARLOS MANUEL    23935244
ALBRECHT    ROBERTO CARLOS    22324796
ALEGRE    RAMON GUILLERMO    24243862
ALONSO    MATÍAS JOSÉ    24322040
AMHERD    MARCELO JOSE    23758009
ANDREU    LAURA BEATRIZ    24254209
ARANCIO    NATALIA DANIELA    24039085
ARDIZZONE    HERNAN RAUL    23758073
BALLY    MARIELA FERNANDA    24160915
BARZAGHI    DANIEL MARCOS    24160906
BELSITO    DANIEL OSVALDO    24171184
BENASSI    VANINA GUADALUPE    24160962
BERNARDI    MARIA EUGENIA    24160982
BERTAINA    LAURA ELIZABET    23872599
BERTAINA    GUSTAVO ALBERTO    24160945
BERTINAT    IVANA ROSA    24039087
BERTOSSI    JAVIER MATIAS    24386051
BERTOSSI    CRISTIAN DANIEL    24160990
BORETTO    ESTEBAN ANDRES    24464350
BOVO    ESTEBAN NICOLÁS    24763721
BROCHERO    ROGELIO CONRADO    4449823
BRUN    RODRIGO SEBASTIÁN    24160994
BRUSCHI    JERÓNIMO RUBÉN    24280459
BRUSSA    MARTÍN MIGUEL    24688692
CABRAL    VERONICA ANDREA    23610472
CABRERA    ROBERTO ANDRES    24233118
CACCIOLATTO    ESTEBAN HUGO    24610726
CACERES    MARGARITA CRISTINA    24217133
CACHIARELLI    JUAN JOSE    24105781
CASSINI    ADRIÁN JOSÉ    24160940
CHEN    JIANFENG    94014459
CITRONI    JUAN PABLO    24160908
CLAUSEN    MARIA AMELIA    22324797
CLAUSEN    SERGIO DANIEL    24240076
CLEMENZ    JAQUELINA CECILIA    24571940
COGGIOLA    GASTON DOMINGO    32207629
COLAUTTI    HERNÁN MARCELO    23872576
COLOMBERO    JULIETA MIRTA GUADALUPE    24160983
DEBONA    ROSANA ELISABET    24278629
DEBRUYNE    ARIEL GASPAR    24160939
DEJON    HECTOR EDUARDO    24160901
DIP    GUILLERMO ALBERTO    24160944
DONNET    VALERIA ANA    24160961
DUPUY    ANGÉLICA CATALINA    6089961
DUTRUEL    MARÍA FERNANDA    24105013
EBERHARDT    ALFREDO ADOLFO    23385170
EBERHARDT    GERMAN EMILIO    24160965
FAVRE    ARIEL GUSTAVO    23345067
FAVRE    DIEGO DANIEL    24610730
FEULIEN    MÓNICA ISABEL    24039089
FONTANA    RAMON ERNESTO    23982988
GALVAN    MARISOL    24160989
GARUTI    GUSTAVO CARLOS    24160917
GIACOSA    PAOLA SOLEDAD    24160911
GIAMPIERI    SERGIO LUIS    24417986
GIANOGLIO    PABLO FEDERICO    24309136
GIGENA    MARCELO HUGO    23872575
GOETTE    JAVIER ALFREDO    24249717
GOMEZ    CRISTIAN CEFERINO    24344786
GONZALEZ    ANGEL RAMON    28567435
GONZALEZ    CARLA MONICA NELLI    22760342
GONZALEZ    JUAN MATIAS    24398691
GORGO    ARIEL ROBERTO    24419865
GORGO    OSCAR ADRIAN    24317809
GRANDOLI    CÉSAR MAURICIO    24160921
HAMMERLY    LIDIA NOEMI    24160912
HARMACIJ    NICOLÁS ENRIQUE    24160974
INGARAMO    CARINA MARIA    24160925
JONAS    MARCELA CAROLINA    23719460
KLATETZKI AKAO    KARIM    18831738
KLEIN    MARCELA BEATRIZ    23345064
KLUG    CARLOS GUSTAVO    24160928
LAGGER    ANA MARIA    24249710
LELLI    JOSE ANTONIO    24160941
LOPEZ    CRISTIAN RAÚL SILVESTRE    24050565
MAAS    ANDREA VIRGINIA    24129646
MALAMBO MEJIA    MARY LUZ    95444545
MARIANI    DAMIAN LUIS    29793655
MARIN    MARCELA JULIETA    24160920
MARTIN    NÉSTOR WALTER    24160907
MARTINELLI    ADRIAN RENÉ    24160967
MARTINEZ    JORGE LUIS    24317805
MEINARDI    CLAUDIA ESTELA    23872579
MONJE    CLAUDIA SILVIA    24320464
MONTTI    VICTOR HUGO    24160955
MONZON    SERGIO ADRIAN    23872597
MORALES    PEDRO DELFINO    23719421
NIEVA    MIGUEL ANGEL    24201700
OGGIER    RUBEN LUIS    23758086
OGGIER    MAURICIO MARTIN    24160902
OLIVA    MARIELA GUADALUPE    24039091
OLMEDO    DARIO FABIAN    23695489
ORDOÑEZ    JULIO CESAR    23039145
PANUNCIO    DIEGO DANIEL    23872577
PASCHETTA    JORGE LUIS    24610729
PASCUALE    ARIEL JOSE    24850065
PEREZ    JOSÉ MARÍA    24160916
PICATTO    LAURA ELISABET    24160931
PORATTI    VANINA DEL VALLE    24035241
PRETTO    MARIEL EDITH    23345066
REINHARDT    FABIÀN ALBERTO    24160973
REY    BETIANA ALEJANDRA    24349927
RIBA    LUCÍA GUADALUPE    24039076
RIFF    RAUL DANIEL    14811713
RIVAROLA    WALTER ALFREDO    23770373
RIVERO    ARIEL ANDRÉS    24292476
ROBLEDO    CESAR DANIEL    23758067
RODRIGUEZ    WALTER GERMAN    23695894
ROHR    ANDREA CARINA    24232680
ROJAS    CARLA ANDREA    24287255
RUIZ    CLAUDIA MAGDALENA    24267209
SCARAFIA    DANIELA ALEJANDRA    23726807
SCARPECCIO PIERRE    NICOLAS ERNESTO    24320510
SCHAMNE    BETIANA LEONOR    23719452
SCHINNER    LIONEL EMILIO    23758082
SCHINNER    JAQUELINA GUADALUPE    24249735
SCHNELL    PABLO MARCELO    24238701
SCHNIDER    MARCOS FEDERICO    24267217
SCOTTA    GUILLERMO GASTÓN    23872596
SCUDALETTI    DIEGO OSCAR    24214619
SILVA    SANDRA LUCÍA    24271079
STANICH    FABRICIO ADOLFO    24160978
STETTLER    FEDERICO CARLOS    24160948
TANTERA    JUAN JOSE    23890845
TORRES    LEOPOLDO JOSÉ    24173330
TRAVACHINO    GABRIEL GONZALO    25280008
TRAVACHINO    SEBASTIAN ANIBAL    24039086
TRIVISONNO    MATIAS NICOLÁS    23872590
VACHINO    FACUNDO ANDRES    24039080
VALLEJO    MARCELO ANTONIO    24132983
VILLALBA    CARINA LUCRECIA    23872598
WAIGANDTE    MARIO AMBROSIO    23694883
WALKER    JOSE LUIS    23758088
WEISSEN    MARCELA LILIANA    23719442
WIDDER    MARCOS SEBASTIAN    24249740
YOSSEN    NATALIA MABEL    24226983
ZARATE    MARIA EUGENIA    23759920
ZARATE    ANDREA GUADALUPE    23759925
ZURSCHMITTEN    MARCELO LUIS    24249753

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