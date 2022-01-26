Covid-19: Continúa la vacunación este jueves 27 de enero en el Suchón

Locales 26 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este jueves 27 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACQUATTI    HUGO DARIO    23691845
ACUÑA    JOSE LUIS    23280091
ADROVER    WALDO ROLANDO    23610461
AGUIRRE    STELLA MARIS    23427810
AIMARETTI    MARTÍN GUILLERMO    23630780
ALBORNOZ    JOSÉ LUIS    23872549
ALBRECHT    JUAN MARCELO    23422924
ALVAREZ    PABLO ANDRES    23405051
AMBORT    MARIA FLORENCIA    23872561
ANDEREGGEN    SILVIA MABEL    23065019
ANTONIN    JUAN ERNESTO    23350756
ARANDA    CARLOS ARIEL    23092967
AVILA    ANDREA SILVIA    23613060
AYALA    MARCELO GUSTAVO    23630785
BANCHIO    MARIELA VERÓNICA    23350782
BASUALDO    MARCELA ALEJANDRA    23719412
BEDINI    ARIEL PASCUAL    23350734
BERRA    SILVINA ALEJANDRA    23872550
BERTELLO    MIRTA TERESA    22977971
BERTONE    RICARDO RUBEN    23872514
BERTOSSI    FABIAN MARCELO    23392318
BERTOSSI    CARINA VERÓNICA    23872527
BETTICK    DIEGO BERNARDO    23872566
BETTIG    ANDRES OSCAR    23691841
BISIGNANO    CARLOS DANTE    23350753
BORETTO    FERNANDO VICTOR    23527899
BRUSSINI    CORINA INÉS    23345050
CACCIOLATTO    FABIAN ALBERTO    23345057
CAPALDI    RICARDO ALEJANDRO    23394621
CAPOVILLA    LEANDRO GERMAN    23622118
CARENA    JOSÉ LUIS    23872524
CASTELLARIN    ANGEL VICENTE    23350773
CASTELLI    MARISA FERNANDA    23390388
CAVALCA    MARIA LAURA GUADALUPE    22971315
CHALITA    FERNANDO GABRIEL    23872542
CHAVARINI    ANA LAURA    23808961
CISNERO    JOSÉ MARÍA    23270664
CISTERNA    MARTIN SANTIAGO    23855154
CITRONI    LEONEL FERNANDO    23872510
COCCO    MARISA LILIANA    23027041
CORTESINI    ALEJANDRA GUADALUPE    23677114
CORVI    CARINA ALEJANDRA    22977964
DALL' ASTA    GUSTAVO JOSE    23872556
DAROS    BELKIS ESTER    23758033
DEGLI ESPOSTI    ANALÍA VERÓNICA    23872552
DEJON    ELBA BEATRIZ    23350761
DEJON    PATRICIA OFELIA    23759916
DEL BARCO    DIEGO ALBERTO    23350727
DEL FANTE    EUGENIO CLAUDIO    23233963
DI TEODORO    MARIANA CECILIA    23814459
DOBLER    ROBERTO CARLOS    23345110
EBERHARDT    CRISTIAN MAURICIO    23027045
EGGEL    MARIELA DEL VALLE    23422930
EGGEL    MARICEL ANA    23758022
FARIAS    MARIA CRISTINA    23081970
FAVRE    ROSANA MARINA    23910831
FERNANDEZ    MONICA GRACIELA    23017790
FONTANINI    ALEJANDRO MARTIN    23973420
FRITZLER    ROSANA CARINA    23405025
GALVAN    LIDIA ELENA    24513661
GAMBA    ADRIANA CARINA    23872535
GARCIA    NORMA BEATRIZ    23882813
GAUCHAT    MÓNICA MARISA    23345114
GOLD    VERÓNICA ANDREA NORA    23027046
GONZALEZ    MARTA ESTER    23485715
GOSSO    RODOLFO CARLOS    23350776
GREGGIO    GUILLERMO JAVIER    23758010
GSCHWIND    CRISTIAN FEDERICO    23872541
IMSAND    FEDERICO FRANCISCO    23350735
IMVINKELRIED    MARIA JOSE    23872569
IZQUIERDO    LEANDRO ARIEL    23798186
JONAS    SILVINA RAQUEL    23630777
JULLIER    ROSANA    23422922
KELLER    JOSE MARIA    23758042
KESSLER    ROSANA BEATRIZ    23881955
KRENZ    ANDREA DEL CARMEN    23837302
KUCHEN    MARCELO BENITO    23422938
KÜMMER    HUGO CESAR    23758016
LAPASSINI    GABRIEL MARTIN    23092979
LATTANZI    MARIA MERCEDES    23649005
LATUF    GRACIELA ROSANA    23872517
LEIKER    MARÍA FERNANDA    23610465
LENCINA    FLORENTINO JERONIMO    23264887
LEVRINO    MIRTA ANDREA    23392319
LUNA    ROSANA ANALIA    23872502
LUPIS    JUAN MANUEL    23427809
MACIEL    MARCOS MIGUEL    23758013
MAQUIEL    JULIAN OSCAR    23350736
MARRERO    ANTONIO ARIEL    23405188
MARTINEZ    ENRIQUE RAMON    23264733
MARTINEZ    ESTEBAN ANDRES    23394801
MARTINEZ    RUBEN HORACIO    22763010
MATEUCHI    HERNANDO CESAR    23758048
MATTIG    CARINA MARIELA    24019173
MEYNET    LORENA ANDREA    23855327
MICHLIG    ANDREA VERONICA    23872581
MINETTI    ANALIA ESTER    24097351
MORO    VIVIANA INÉS    23350731
MORO    SILVIA GUADALUPE    23872559
MÜLLER    CRISTIÁN ANDRÉS    23872570
NAVARRETE    DEOLINDO FLORENCIO    23999088
NOTTA    HERNAN RAFAEL    24132976
OGGIER    FABIÁN CELESTINO    21804179
OLDANI    SEBASTIÁN LUIS    23872574
ORIATTI    MARIA SOLEDAD    23610468
OYARZABAL    ARNALDO RUBEN    23630782
PAGANI    DIONICIO    30568862
PEDEMONTE    MARIA NATALIA    23613987
PEDROZZA    ALBERTO AGUSTIN    23719409
PERREN    HERNAN MARCELO    23422913
PERREN    EVELINA LAURA    23345055
PERREN    MARTÍN FEDERICO    23872555
PINI    JOSÉ RICARDO    23027049
PRATTO    MIGUEL ANGEL    23872521
PROBST    MONICA RAQUEL    23808954
PUZ    ALICIA SILVIA    23350716
RAMOS    SUSANA GUADALUPE    23027040
REY    CARINA ANDREA    23039146
RIOS    SANDRO ARIEL    23350714
RODRIGUEZ    SUSANA ITATI    23361451
RODRIGUEZ    SANDRA GUADALUPE    23394529
RODRIGUEZ    ARIEL RAMON    23559765
ROSALEZ    MARÍA YOLANDA    23610466
RUFINO    JORGELINA    23350755
RUIZ    DELFINA VICTORIA    23107041
RUIZ    GRACIELA NOEMI    23813604
SACCO    CRISTIAN ARIEL    23808958
SANCHEZ    MÓNICA GRACIELA    23651252
SARETTO    WALTER DANIEL    23872547
SATTLER    CRISTIAN MARIO    23385159
SCHMIDHALTER    CLAUDIO RAUL    22971319
SERENO    SILVINA LILIANA    23027042
SERRA    MARIA EUGENIA    23350775
SOLA    MARIA CRISTINA    23872539
SOTTINI    JORGE ALBERTO    24006549
STALDER    MARIA ISABEL    23422940
TELL    ADRIAN FLAVIO JESUS    23890830
TESSI    MIRIAM CARINA    23264422
TOLEDO    CARINA ROSANA    23390339
TRAVACHINO    FABIÁN DARÍO    23350790
UZIN    CLAUDIA CARINA    23814884
VERA    FRANCISCO JAVIER    30290447
VIDAL    OSCAR ALEJANDRO    23729342
VILLALBA    HECTOR JOSE    24943310
VILLAN    CARLOS ALBERTO    23872508
VINCENTI    MARIANELA    23345117
VITELLI    MARIA ALEJANDRA    23630776
WALKER    SONIA NOEMI    23872526
WALPEN    DANIEL HECTOR    23385157
WALTER    ROSALINA MARIA    23422933
ZAGAYNY    DIEGO ELDO    23422908
ZALAZAR    ABEL ARIEL    23559400
ZURSCHMITTER    CLAUDIO HERNAN    23207098

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