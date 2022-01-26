Covid-19: Continúa la vacunación este jueves 27 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACQUATTI HUGO DARIO 23691845
ACUÑA JOSE LUIS 23280091
ADROVER WALDO ROLANDO 23610461
AGUIRRE STELLA MARIS 23427810
AIMARETTI MARTÍN GUILLERMO 23630780
ALBORNOZ JOSÉ LUIS 23872549
ALBRECHT JUAN MARCELO 23422924
ALVAREZ PABLO ANDRES 23405051
AMBORT MARIA FLORENCIA 23872561
ANDEREGGEN SILVIA MABEL 23065019
ANTONIN JUAN ERNESTO 23350756
ARANDA CARLOS ARIEL 23092967
AVILA ANDREA SILVIA 23613060
AYALA MARCELO GUSTAVO 23630785
BANCHIO MARIELA VERÓNICA 23350782
BASUALDO MARCELA ALEJANDRA 23719412
BEDINI ARIEL PASCUAL 23350734
BERRA SILVINA ALEJANDRA 23872550
BERTELLO MIRTA TERESA 22977971
BERTONE RICARDO RUBEN 23872514
BERTOSSI FABIAN MARCELO 23392318
BERTOSSI CARINA VERÓNICA 23872527
BETTICK DIEGO BERNARDO 23872566
BETTIG ANDRES OSCAR 23691841
BISIGNANO CARLOS DANTE 23350753
BORETTO FERNANDO VICTOR 23527899
BRUSSINI CORINA INÉS 23345050
CACCIOLATTO FABIAN ALBERTO 23345057
CAPALDI RICARDO ALEJANDRO 23394621
CAPOVILLA LEANDRO GERMAN 23622118
CARENA JOSÉ LUIS 23872524
CASTELLARIN ANGEL VICENTE 23350773
CASTELLI MARISA FERNANDA 23390388
CAVALCA MARIA LAURA GUADALUPE 22971315
CHALITA FERNANDO GABRIEL 23872542
CHAVARINI ANA LAURA 23808961
CISNERO JOSÉ MARÍA 23270664
CISTERNA MARTIN SANTIAGO 23855154
CITRONI LEONEL FERNANDO 23872510
COCCO MARISA LILIANA 23027041
CORTESINI ALEJANDRA GUADALUPE 23677114
CORVI CARINA ALEJANDRA 22977964
DALL' ASTA GUSTAVO JOSE 23872556
DAROS BELKIS ESTER 23758033
DEGLI ESPOSTI ANALÍA VERÓNICA 23872552
DEJON ELBA BEATRIZ 23350761
DEJON PATRICIA OFELIA 23759916
DEL BARCO DIEGO ALBERTO 23350727
DEL FANTE EUGENIO CLAUDIO 23233963
DI TEODORO MARIANA CECILIA 23814459
DOBLER ROBERTO CARLOS 23345110
EBERHARDT CRISTIAN MAURICIO 23027045
EGGEL MARIELA DEL VALLE 23422930
EGGEL MARICEL ANA 23758022
FARIAS MARIA CRISTINA 23081970
FAVRE ROSANA MARINA 23910831
FERNANDEZ MONICA GRACIELA 23017790
FONTANINI ALEJANDRO MARTIN 23973420
FRITZLER ROSANA CARINA 23405025
GALVAN LIDIA ELENA 24513661
GAMBA ADRIANA CARINA 23872535
GARCIA NORMA BEATRIZ 23882813
GAUCHAT MÓNICA MARISA 23345114
GOLD VERÓNICA ANDREA NORA 23027046
GONZALEZ MARTA ESTER 23485715
GOSSO RODOLFO CARLOS 23350776
GREGGIO GUILLERMO JAVIER 23758010
GSCHWIND CRISTIAN FEDERICO 23872541
IMSAND FEDERICO FRANCISCO 23350735
IMVINKELRIED MARIA JOSE 23872569
IZQUIERDO LEANDRO ARIEL 23798186
JONAS SILVINA RAQUEL 23630777
JULLIER ROSANA 23422922
KELLER JOSE MARIA 23758042
KESSLER ROSANA BEATRIZ 23881955
KRENZ ANDREA DEL CARMEN 23837302
KUCHEN MARCELO BENITO 23422938
KÜMMER HUGO CESAR 23758016
LAPASSINI GABRIEL MARTIN 23092979
LATTANZI MARIA MERCEDES 23649005
LATUF GRACIELA ROSANA 23872517
LEIKER MARÍA FERNANDA 23610465
LENCINA FLORENTINO JERONIMO 23264887
LEVRINO MIRTA ANDREA 23392319
LUNA ROSANA ANALIA 23872502
LUPIS JUAN MANUEL 23427809
MACIEL MARCOS MIGUEL 23758013
MAQUIEL JULIAN OSCAR 23350736
MARRERO ANTONIO ARIEL 23405188
MARTINEZ ENRIQUE RAMON 23264733
MARTINEZ ESTEBAN ANDRES 23394801
MARTINEZ RUBEN HORACIO 22763010
MATEUCHI HERNANDO CESAR 23758048
MATTIG CARINA MARIELA 24019173
MEYNET LORENA ANDREA 23855327
MICHLIG ANDREA VERONICA 23872581
MINETTI ANALIA ESTER 24097351
MORO VIVIANA INÉS 23350731
MORO SILVIA GUADALUPE 23872559
MÜLLER CRISTIÁN ANDRÉS 23872570
NAVARRETE DEOLINDO FLORENCIO 23999088
NOTTA HERNAN RAFAEL 24132976
OGGIER FABIÁN CELESTINO 21804179
OLDANI SEBASTIÁN LUIS 23872574
ORIATTI MARIA SOLEDAD 23610468
OYARZABAL ARNALDO RUBEN 23630782
PAGANI DIONICIO 30568862
PEDEMONTE MARIA NATALIA 23613987
PEDROZZA ALBERTO AGUSTIN 23719409
PERREN HERNAN MARCELO 23422913
PERREN EVELINA LAURA 23345055
PERREN MARTÍN FEDERICO 23872555
PINI JOSÉ RICARDO 23027049
PRATTO MIGUEL ANGEL 23872521
PROBST MONICA RAQUEL 23808954
PUZ ALICIA SILVIA 23350716
RAMOS SUSANA GUADALUPE 23027040
REY CARINA ANDREA 23039146
RIOS SANDRO ARIEL 23350714
RODRIGUEZ SUSANA ITATI 23361451
RODRIGUEZ SANDRA GUADALUPE 23394529
RODRIGUEZ ARIEL RAMON 23559765
ROSALEZ MARÍA YOLANDA 23610466
RUFINO JORGELINA 23350755
RUIZ DELFINA VICTORIA 23107041
RUIZ GRACIELA NOEMI 23813604
SACCO CRISTIAN ARIEL 23808958
SANCHEZ MÓNICA GRACIELA 23651252
SARETTO WALTER DANIEL 23872547
SATTLER CRISTIAN MARIO 23385159
SCHMIDHALTER CLAUDIO RAUL 22971319
SERENO SILVINA LILIANA 23027042
SERRA MARIA EUGENIA 23350775
SOLA MARIA CRISTINA 23872539
SOTTINI JORGE ALBERTO 24006549
STALDER MARIA ISABEL 23422940
TELL ADRIAN FLAVIO JESUS 23890830
TESSI MIRIAM CARINA 23264422
TOLEDO CARINA ROSANA 23390339
TRAVACHINO FABIÁN DARÍO 23350790
UZIN CLAUDIA CARINA 23814884
VERA FRANCISCO JAVIER 30290447
VIDAL OSCAR ALEJANDRO 23729342
VILLALBA HECTOR JOSE 24943310
VILLAN CARLOS ALBERTO 23872508
VINCENTI MARIANELA 23345117
VITELLI MARIA ALEJANDRA 23630776
WALKER SONIA NOEMI 23872526
WALPEN DANIEL HECTOR 23385157
WALTER ROSALINA MARIA 23422933
ZAGAYNY DIEGO ELDO 23422908
ZALAZAR ABEL ARIEL 23559400
ZURSCHMITTER CLAUDIO HERNAN 23207098