Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este miércoles 26 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE ANALIA 22771193
ALEGRE RUBEN RAMON 6246654
AMBORDT ELSA EMMA 11377754
AMBORDT ELVIO FAUSTINO 11674349
AMBORT ROCIO GABRIELA 38727452
AMHERDT ENRIQUE MIGUEL 10191590
AMHERDT MARIA DEL HUERTO 13052980
AMHERDT CARLOS ALBERTO 22764518
AMHERDT ROSANA CELIA 22324784
ARROYO CAROLINA LOURDES 34466469
ASTUENA JUAN DANTE 22961167
BARBERO MARCELO OVIDIO 23071786
BARBERO ROBERTO CARLOS 23071785
BARBERO MARIANO HÉCTOR 23071783
BARSANTI HÉCTOR BARTOLOMÉ 14612043
BATALLA ALFREDO LEANDRO 14743010
BEDINI LILIANA DEL CARMEN 12512377
BEDINI XIMENA FABIANA 33955522
BELTRAMONE JORGELINA SOFIA 37830669
BERTINETTI DANIEL ARMANDO 12067574
BERTOLE CARINA GUADALUPE 23350705
BETTIG GUILLERMO DAVID 22352813
BIELER WALTER JOSE 23207071
BOCASSI ADRIANA MONICA 23071844
BONACINA GISELA BELÉN 35033711
BRESSI JORGE JUAN 11415893
BRUSSINI MARIA CECILIA 37260597
BÜRCHER PAOLA MARIA 34081849
CASTAGNO ANGELA SOLEDAD 23185691
CAVALLERO LIONEL VICTOR 14305711
CENTANI JESICA BELEN 32939453
CHATELEIN NILDA IRMA 10466182
CHAVEZ MARISELA BEATRIZ 37199051
CLAUSEN JUAN CARLOS 13294293
CLAUSEN EUSEBIO ALFONSO 11674311
CONTRERA RAUL GUILLERMO 12136282
DAJAN YOHANA DALMA 36691938
DEJÓN LUCAS GABRIEL 38817739
DONNET EVANGELINA SOLEDAD 31473522
EBERHARDT AMELIA CELINA 11043558
EBERHARDT MELISA NATALIA 32229043
EBERHARDT FABIAN MARCELO 22832483
EBERHARDT HORACIO RAÚL 23027032
EIER GERMAN ROBERTO 32068864
EIER FLORENCIA BELEN 37686347
EMMERT VALERIA 32557987
FERREYRA VANESA ROCIO 36619061
FRANZEN FERNANDO BENJAMIN 23207076
FUSSI MARINA MARCELA 34663244
FUX ELOISA BELÉN 37395910
GALARZA LILIANA NOEMI 14021138
GALLAY GEORGINA SELENE 33924608
GAMARRA BELQUIS BEATRIZ 13504583
GARCIA ALBERTO ALFREDO 11241232
GARUTI CLAUDIA DEL LUJAN 32802602
GAZZANO MARIA EUGENIA 32839471
GIONE PAMELA GISELA 33924639
GIROD MELISA BELEN 35749105
GOROSITO MARISOL 32841403
GOROSITO MÓNICA MARTA 23071837
HILGERT MARIANA ALEJANDRA 34466433
HISCHIER LORENA 34466367
HUMELER DANIEL LUIS 13052924
IMHOFF ESTER AMELIA 5809737
IMHOFF CELIA ROSA 13762404
IMHOFF MABEL LIDIA 12354748
IMHOFF LUISINA 36300996
IMHOFF MARISEL ESTER 23207068
IMSAND IMELDA TERESA 13762461
IMSAND ANDREA MARCELA 23071787
IMVINKELRIED ESTEFANIA SOLEDAD 32068814
INVINKEBRIED MARIA DIONISIA 10846319
JULLIER LILIANA ANA 11900125
JULLIER EUSEBIO EDUARDO 12067515
KESTLER LIDIA MARÍA 12512375
KLOTZ LEONARDO HERNAN 23027033
KUCHEN ALEXIS RAUL 33654621
KURIGER ROSANA ANDREA 23071784
LAGGER JORGE EDUARDO 13123511
LEIVA ADRIAN DANIEL 23350709
LEVRINO JUAN PABLO 32456217
LOPEZ FERRO HECTOR MARIO 22679814
LUQUE ADRIANA BEATRIZ 14811702
MANDIROLA EDITH LEONOR ROSA 10246440
MARTINEZ ROCIO BELEN 38723210
MARTINEZ SANDRA MABEL 22499046
MATHIEU LOURDES MARIA DE LOS MILAGROS 37831389
MAZZONI NORIS RITA 10776032
MEDINA JULIAN VENERO 5925387
MERCADO MATIAS 34827638
MEZA FABIÁN ALBERTO 23030883
NEUMANN CARLOS ENRIQUE JORGE 10430298
NIERENBERGER MARCIA ROXANA 35250046
NISTAL LEANDRO IGNACIO 35748068
NORIEGA AMERICO RICARDO 18355718
NORIEGA YAMILA 36776812
OGGIER ALBERTO JOSE 10516400
OGGIER IRENE DORA 13762420
OGGIER MARIANELA 32068809
OJEDA MARÍA CELESTE 34466340
OJEDA ANDREA SILVINA 23345046
ORTIZ ALCIDES HECTOR 11722350
PALACIOS JORGE ERNESTO RAMON 12512310
PELOSIO MIGUEL SANTOS 6253198
PERREN GLADYS TERESITA 12067526
PERREN FLORENCIA ELISA 37774958
PERREN JOSÉ LEANDRO 22511966
PIGHIN HECTOR RICARDO 12488583
PILLONEL RAÚL ALBERTO 23345056
PINTOS VIRGINIA 35033729
PONCE LUCIANA BELÉN 37199010
PRATTO MARÍA BELÉN 35749013
QUARTINO SERGIO HERNAN 22499816
RAMBO ANA MARÍA 13201821
RINALDI GRACIELA MARÍA 10745600
RIVA BELEN GUADALUPE 33654611
ROCHA MONICA EDITH 22887532
RODRIGUEZ CECILIA ANTONIA 13894744
RODRIGUEZ RUBEN OMAR 13762414
ROSSI ARACELI BEATRIZ 39052058
SACCO MELISA CAROLINA 33664844
SACHETTO NOELIA ANA 34868708
SALAS ANDREA MARICEL 23233213
SALZMANN GISELA MARIA 32274734
SATTLER ANA 6088135
SCANDALO YANINA LUJAN 36619092
SCARAFIA ILIANA LORENA 22763095
SCHMIDHALTER JOSE LUIS 23207069
SCHWICH AGOSTINA 37773509
SIMIONATTO RITA NOEMÍ 12368391
STANICH RENÉ OMAR 11899946
STERREN RAQUEL ROSA 11674321
STOFFEL ENRIQUE JUAN 8507353
TERISOTTO ANTONELA 32274788
VEGA MARIA SALOME 34166843
VILLAN HECTOR 10466193
VILLARREAL IRMA ALICIA 10057686
VILLORDO VICTOR JAVIER 23347307
VINCENTI MARISABEL 23345103
VITOLA CAROLINA GISEL 32734154
WALKER JUAN JOSE 10058289
WEGGENER GRACIELA FRIDOLINA 11060495
YOSSEN OSCAR JULIO 11377775
YOST MARIANA GUADALUPE 28571338
ZANUTTINI JUAN MANUEL 10244329
ZAPATA MELINA GISELA 36776830
ZARATE MARIA LAURA 22679815
ZEITER SILVIA BEATRIZ 13658761
ZURBRIGGEN GUSTAVO MARIO 13052985
ZURBRIGGEN MARTINA 33452453
ZURSCHMITTEN OLGA LAURA 12512387
ZURSCHMITTEN CAROLINA SUSANA 34081852
ZURSCHMITTEN MONICA GUADALUPE 23071838