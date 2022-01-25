Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este miércoles 26 de enero en el Suchón

Locales 25 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este miércoles 26 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    ANALIA    22771193
ALEGRE    RUBEN RAMON    6246654
AMBORDT    ELSA EMMA    11377754
AMBORDT    ELVIO FAUSTINO    11674349
AMBORT    ROCIO GABRIELA    38727452
AMHERDT    ENRIQUE MIGUEL    10191590
AMHERDT    MARIA DEL HUERTO    13052980
AMHERDT    CARLOS ALBERTO    22764518
AMHERDT    ROSANA CELIA    22324784
ARROYO    CAROLINA LOURDES    34466469
ASTUENA    JUAN DANTE    22961167
BARBERO    MARCELO OVIDIO    23071786
BARBERO    ROBERTO CARLOS    23071785
BARBERO    MARIANO HÉCTOR    23071783
BARSANTI    HÉCTOR BARTOLOMÉ    14612043
BATALLA    ALFREDO LEANDRO    14743010
BEDINI    LILIANA DEL CARMEN    12512377
BEDINI    XIMENA FABIANA    33955522
BELTRAMONE    JORGELINA SOFIA    37830669
BERTINETTI    DANIEL ARMANDO    12067574
BERTOLE    CARINA GUADALUPE    23350705
BETTIG    GUILLERMO DAVID    22352813
BIELER    WALTER JOSE    23207071
BOCASSI    ADRIANA MONICA    23071844
BONACINA    GISELA BELÉN    35033711
BRESSI    JORGE JUAN    11415893
BRUSSINI    MARIA CECILIA    37260597
BÜRCHER    PAOLA MARIA    34081849
CASTAGNO    ANGELA SOLEDAD    23185691
CAVALLERO    LIONEL VICTOR    14305711
CENTANI    JESICA BELEN    32939453
CHATELEIN    NILDA IRMA    10466182
CHAVEZ    MARISELA BEATRIZ    37199051
CLAUSEN    JUAN CARLOS    13294293
CLAUSEN    EUSEBIO ALFONSO    11674311
CONTRERA    RAUL GUILLERMO    12136282
DAJAN    YOHANA DALMA    36691938
DEJÓN    LUCAS GABRIEL    38817739
DONNET    EVANGELINA SOLEDAD    31473522
EBERHARDT    AMELIA CELINA    11043558
EBERHARDT    MELISA NATALIA    32229043
EBERHARDT    FABIAN MARCELO    22832483
EBERHARDT    HORACIO RAÚL    23027032
EIER    GERMAN ROBERTO    32068864
EIER    FLORENCIA BELEN    37686347
EMMERT    VALERIA    32557987
FERREYRA    VANESA ROCIO    36619061
FRANZEN    FERNANDO BENJAMIN    23207076
FUSSI    MARINA MARCELA    34663244
FUX    ELOISA BELÉN    37395910
GALARZA    LILIANA NOEMI    14021138
GALLAY    GEORGINA SELENE    33924608
GAMARRA    BELQUIS BEATRIZ    13504583
GARCIA    ALBERTO ALFREDO    11241232
GARUTI    CLAUDIA DEL LUJAN    32802602
GAZZANO    MARIA EUGENIA    32839471
GIONE    PAMELA GISELA    33924639
GIROD    MELISA BELEN    35749105
GOROSITO    MARISOL    32841403
GOROSITO    MÓNICA MARTA    23071837
HILGERT    MARIANA ALEJANDRA    34466433
HISCHIER    LORENA    34466367
HUMELER    DANIEL LUIS    13052924
IMHOFF    ESTER AMELIA    5809737
IMHOFF    CELIA ROSA    13762404
IMHOFF    MABEL LIDIA    12354748
IMHOFF    LUISINA    36300996
IMHOFF    MARISEL ESTER    23207068
IMSAND    IMELDA TERESA    13762461
IMSAND    ANDREA MARCELA    23071787
IMVINKELRIED    ESTEFANIA SOLEDAD    32068814
INVINKEBRIED    MARIA DIONISIA    10846319
JULLIER    LILIANA ANA    11900125
JULLIER    EUSEBIO EDUARDO    12067515
KESTLER    LIDIA MARÍA    12512375
KLOTZ    LEONARDO HERNAN    23027033
KUCHEN    ALEXIS RAUL    33654621
KURIGER    ROSANA ANDREA    23071784
LAGGER    JORGE EDUARDO    13123511
LEIVA    ADRIAN DANIEL    23350709
LEVRINO    JUAN PABLO    32456217
LOPEZ FERRO    HECTOR MARIO    22679814
LUQUE    ADRIANA BEATRIZ    14811702
MANDIROLA    EDITH LEONOR ROSA    10246440
MARTINEZ    ROCIO BELEN    38723210
MARTINEZ    SANDRA MABEL    22499046
MATHIEU    LOURDES MARIA DE LOS MILAGROS    37831389
MAZZONI    NORIS RITA    10776032
MEDINA    JULIAN VENERO    5925387
MERCADO    MATIAS    34827638
MEZA    FABIÁN ALBERTO    23030883
NEUMANN    CARLOS ENRIQUE JORGE    10430298
NIERENBERGER    MARCIA ROXANA    35250046
NISTAL    LEANDRO IGNACIO    35748068
NORIEGA    AMERICO RICARDO    18355718
NORIEGA    YAMILA    36776812
OGGIER    ALBERTO JOSE    10516400
OGGIER    IRENE DORA    13762420
OGGIER    MARIANELA    32068809
OJEDA    MARÍA CELESTE    34466340
OJEDA    ANDREA SILVINA    23345046
ORTIZ    ALCIDES HECTOR    11722350
PALACIOS    JORGE ERNESTO RAMON    12512310
PELOSIO    MIGUEL SANTOS    6253198
PERREN    GLADYS TERESITA    12067526
PERREN    FLORENCIA ELISA    37774958
PERREN    JOSÉ LEANDRO    22511966
PIGHIN    HECTOR RICARDO    12488583
PILLONEL    RAÚL ALBERTO    23345056
PINTOS    VIRGINIA    35033729
PONCE    LUCIANA BELÉN    37199010
PRATTO    MARÍA BELÉN    35749013
QUARTINO    SERGIO HERNAN    22499816
RAMBO    ANA MARÍA    13201821
RINALDI    GRACIELA MARÍA    10745600
RIVA    BELEN GUADALUPE    33654611
ROCHA    MONICA EDITH    22887532
RODRIGUEZ    CECILIA ANTONIA    13894744
RODRIGUEZ    RUBEN OMAR    13762414
ROSSI    ARACELI BEATRIZ    39052058
SACCO    MELISA CAROLINA    33664844
SACHETTO    NOELIA ANA    34868708
SALAS    ANDREA MARICEL    23233213
SALZMANN    GISELA MARIA    32274734
SATTLER    ANA    6088135
SCANDALO    YANINA LUJAN    36619092
SCARAFIA    ILIANA LORENA    22763095
SCHMIDHALTER    JOSE LUIS    23207069
SCHWICH    AGOSTINA    37773509
SIMIONATTO    RITA NOEMÍ    12368391
STANICH    RENÉ OMAR    11899946
STERREN    RAQUEL ROSA    11674321
STOFFEL    ENRIQUE JUAN    8507353
TERISOTTO    ANTONELA    32274788
VEGA    MARIA SALOME    34166843
VILLAN    HECTOR    10466193
VILLARREAL    IRMA ALICIA    10057686
VILLORDO    VICTOR JAVIER    23347307
VINCENTI    MARISABEL    23345103
VITOLA    CAROLINA GISEL    32734154
WALKER    JUAN JOSE    10058289
WEGGENER    GRACIELA FRIDOLINA    11060495
YOSSEN    OSCAR JULIO    11377775
YOST    MARIANA GUADALUPE    28571338
ZANUTTINI    JUAN MANUEL    10244329
ZAPATA    MELINA GISELA    36776830
ZARATE    MARIA LAURA    22679815
ZEITER    SILVIA BEATRIZ    13658761
ZURBRIGGEN    GUSTAVO MARIO    13052985
ZURBRIGGEN    MARTINA    33452453
ZURSCHMITTEN    OLGA LAURA    12512387
ZURSCHMITTEN    CAROLINA SUSANA    34081852
ZURSCHMITTEN    MONICA GUADALUPE    23071838

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