Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este lunes 24 de enero en el Suchón

Locales 24 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este lunes 24 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    MONICA BEATRIZ    22405136
AGUIRRE    MÍA JAZMÍN    57136912
AIMARETTI    MARTINA    52371196
ALANIS ZEITER    EMMA VICTORIA    55715279
ALBRECHT    MATEO AGUSTÍN    56964439
Albrecht    BeNJAMIN    49924664
Alegre    Jonás Eloy    54447387
ALMADA    MARIA CRISTINA    13043966
ARANDA    BAUTISTA NICOLÁS    52443936
ARANDA REGNER    JULIETA ANAHÍ    53778484
AROLFO    BETINA FABIANA    23890842
ASSELBORN    MIGUEL ANGEL    20148177
AYALA    MORENA    56304897
BARRETO    EMILIANO BENJAMÍN    57041687
BARRIOS    MAURO ALEJANDRO DAVID    43378232
BATTISTA    PENÉLOPE    52372862
BERBERICH    ELÍAS SIMÓN    53918427
BERTAINA    JUNIOR    55535420
Berutti    Maximo    57136920
BORDON    MADELAINE JAZMÍN    47209704
BOUHIER NANZER    BAUTISTA    51322969
BRUN    MATEO    49638835
bÜRCHER    BAUTISTA    53398137
BÜRCHER    MARTÍN    56624998
BURGI    LOLA    53181422
CAPELLO IMSAND    FACUNDO    54505832
CAPOVILLA osta    Lucia    57044336
CARBALLO    BENJAMÌN ARIEL    47769813
CASCO    PIER DAVID    46369911
CEBALLOS ALEGRE    MATEO    47769848
CIAN    PAULINA NOELIA    50556659
CIAN    MATEO MIGUEL    53776770
CORDOBA    JESICA ALDANA    46763530
DEGLI ESPOSTI    MORA    56962577
DEL BARCO    SANTINO    52362540
DOBLER    AUGUSTO    56852290
DONADIO    VALENTINO    51355945
DONADIO    PAULA    54118942
duarte    priscila    45343406
EBENEGGER    JUAN IGNACIO    48188535
EBENEGGER    JUAN JOSÉ    16861360
EBERHARDT    FRANCISCO    50406099
EBERHARDT    AYRTON RENÉ    45829694
EBERHARDT    MARCOS EZEQUIEL    46839939
Feulien    VALENTINO    57328619
FRANCO    ZHAIR LEONEL    54204084
FRANCO    JEZIEL AMIEL    56162980
Garcia GOmez    sai shankara    95679382
GIGENA    JOAQUINA PILAR    55535450
GIONE    MATÍAS ARIEL    45508634
GIONE    MANUEL ALEJANDRO    47922732
GODANO    PAULO    52871948
GODOY    LISANDRO LUIS    57324053
GOMEZ VARGAS    BENICIO LISANDRO    54505891
GUEVARA    LORENZO    56852812
Heinze    Ana yanina    34887506
HERMANN    ISABELLA BELÉN    57042987
IGLESIA    JOSEFINA    55717313
IMSAND LASSO    ANA PAULA    57136925
JULLIER    IGNACIO HUGO    47922647
KLEIN    JOSEFINA    47922734
KLOSTER    FRANCO ANDRÉS    57456952
KOGEL    SANTIAGO JESÚS    52871941
KUCHEN    STEVE    46042816
KUCHEN    BRUCE NICOLÁS    46970043
LANCE    GIANFRANCO ELÍAS    52750996
LASSO    JULIAN    47769637
LEGUIZA    VALENTINA FLORENCIA    47761100
LEIVA    CAROLINA LAURA    27532922
LENCINA    GABRIEL SEBASTIÁN    26857388
LLANES    ISABELLA ROCIO    54844817
LLANES    PAULINA SOFÍA    56162974
MALETTI    ALEJANDRO DAMIAN    34466487
MARTINELLI    GERÓNIMO    57136915
MASINO    FACUNDO    57136924
MASSE    NAHIR AYELEN    48251526
MILESI    FRANCHESCA    55716897
MORETTI    GIOVANNI    56162368
NEUMANN    EMMA    50788384
NEUMANN    LISA    53917386
NEUMANN    HANS ERWIN    49042371
NIERENBERGER    ISABELLA MARÍA ITATÍ    55714415
NIERENBERGER    TOBÍAS EZEQUIEL    56525528
OGGIER    BAUTISTA    55532778
Ojeda    Gabriel    46848044
OJEDA    JORGE RAUL    49017905
PERALTA    PAULINA INÉS    46540798
PEREIRA    MARTINA ROSARIO    45637410
PERREN    NICOLAS    49979009
PERREN    VALENTINA    47922650
PETROSELLI    ASTOR    57456234
RAMONDA    VILDA LUISA    6119720
ROGGERO    BRUNO OCTAVIO    46497426
RONCHINO    BRENDA MICAELA    48710049
RUIZ    SANTIAGO DAVID    47207385
SALAS    RODRIGO MAXIMILIANO    49815904
Sánchez    Shayla sol    46136176
SANDILLÚ    SANTIAGO MATEO    48710043
SATTLER    MARTÍN    50605296
SATTLER    BRENDA    54026806
Schamne    Julia    55533956
SCHINNER    BAUTISTA    54505979
SCHINNER    DELFINA    46970062
SCHMIDHALTER    BRENDA DENISE    51404006
SCHMIDT    MORENA MAGALI    50122120
SCHUMACHER    CRISTINA MARIA    30007208
SCHWINDT BIDEVICH    EMILIA BELÉN    57136916
SEJAS    AARON DAMIÁN    56021147
SEJAS    GIANFRANCO GAEL    56963163
SERRA    SANTIAGO ANGEL    49394638
SPOTTI    THIAGO    49108574
STALDER    JUAN IGNACIO    52371156
STANICH INGARAMO    ADOLFINA    52870215
SUAREZ    AXEL VALENTÌN    56852772
TABORDA    ESTER AMELIA    16329368
TANTERA    MARTINO JOSÉ    48469785
TIBUSSI ROSSI    SANTINO RICARDO    47761536
TRONCOSO    ANGEL RODRIGO    42923410
UBAIT    EMILIA    50788374
VOGT    OMAR ANIBAL    11919706
Wiscop    Samanta    31459472
YOSSEN    CONSTANTINA    54203111
YOSSEN    BENJAMIN    49106275
YULLIER    JULIETA    48188537
ZARI    BENICIO    54845268
Zenklusen    Nicolás Gerónimo    52371493
ZENKLUSEN    EMILIO ALEJANDRO    55717218
ZINGERLING    PRISCILA    46763588

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