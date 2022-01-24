Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este lunes 24 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA MONICA BEATRIZ 22405136
AGUIRRE MÍA JAZMÍN 57136912
AIMARETTI MARTINA 52371196
ALANIS ZEITER EMMA VICTORIA 55715279
ALBRECHT MATEO AGUSTÍN 56964439
Albrecht BeNJAMIN 49924664
Alegre Jonás Eloy 54447387
ALMADA MARIA CRISTINA 13043966
ARANDA BAUTISTA NICOLÁS 52443936
ARANDA REGNER JULIETA ANAHÍ 53778484
AROLFO BETINA FABIANA 23890842
ASSELBORN MIGUEL ANGEL 20148177
AYALA MORENA 56304897
BARRETO EMILIANO BENJAMÍN 57041687
BARRIOS MAURO ALEJANDRO DAVID 43378232
BATTISTA PENÉLOPE 52372862
BERBERICH ELÍAS SIMÓN 53918427
BERTAINA JUNIOR 55535420
Berutti Maximo 57136920
BORDON MADELAINE JAZMÍN 47209704
BOUHIER NANZER BAUTISTA 51322969
BRUN MATEO 49638835
bÜRCHER BAUTISTA 53398137
BÜRCHER MARTÍN 56624998
BURGI LOLA 53181422
CAPELLO IMSAND FACUNDO 54505832
CAPOVILLA osta Lucia 57044336
CARBALLO BENJAMÌN ARIEL 47769813
CASCO PIER DAVID 46369911
CEBALLOS ALEGRE MATEO 47769848
CIAN PAULINA NOELIA 50556659
CIAN MATEO MIGUEL 53776770
CORDOBA JESICA ALDANA 46763530
DEGLI ESPOSTI MORA 56962577
DEL BARCO SANTINO 52362540
DOBLER AUGUSTO 56852290
DONADIO VALENTINO 51355945
DONADIO PAULA 54118942
duarte priscila 45343406
EBENEGGER JUAN IGNACIO 48188535
EBENEGGER JUAN JOSÉ 16861360
EBERHARDT FRANCISCO 50406099
EBERHARDT AYRTON RENÉ 45829694
EBERHARDT MARCOS EZEQUIEL 46839939
Feulien VALENTINO 57328619
FRANCO ZHAIR LEONEL 54204084
FRANCO JEZIEL AMIEL 56162980
Garcia GOmez sai shankara 95679382
GIGENA JOAQUINA PILAR 55535450
GIONE MATÍAS ARIEL 45508634
GIONE MANUEL ALEJANDRO 47922732
GODANO PAULO 52871948
GODOY LISANDRO LUIS 57324053
GOMEZ VARGAS BENICIO LISANDRO 54505891
GUEVARA LORENZO 56852812
Heinze Ana yanina 34887506
HERMANN ISABELLA BELÉN 57042987
IGLESIA JOSEFINA 55717313
IMSAND LASSO ANA PAULA 57136925
JULLIER IGNACIO HUGO 47922647
KLEIN JOSEFINA 47922734
KLOSTER FRANCO ANDRÉS 57456952
KOGEL SANTIAGO JESÚS 52871941
KUCHEN STEVE 46042816
KUCHEN BRUCE NICOLÁS 46970043
LANCE GIANFRANCO ELÍAS 52750996
LASSO JULIAN 47769637
LEGUIZA VALENTINA FLORENCIA 47761100
LEIVA CAROLINA LAURA 27532922
LENCINA GABRIEL SEBASTIÁN 26857388
LLANES ISABELLA ROCIO 54844817
LLANES PAULINA SOFÍA 56162974
MALETTI ALEJANDRO DAMIAN 34466487
MARTINELLI GERÓNIMO 57136915
MASINO FACUNDO 57136924
MASSE NAHIR AYELEN 48251526
MILESI FRANCHESCA 55716897
MORETTI GIOVANNI 56162368
NEUMANN EMMA 50788384
NEUMANN LISA 53917386
NEUMANN HANS ERWIN 49042371
NIERENBERGER ISABELLA MARÍA ITATÍ 55714415
NIERENBERGER TOBÍAS EZEQUIEL 56525528
OGGIER BAUTISTA 55532778
Ojeda Gabriel 46848044
OJEDA JORGE RAUL 49017905
PERALTA PAULINA INÉS 46540798
PEREIRA MARTINA ROSARIO 45637410
PERREN NICOLAS 49979009
PERREN VALENTINA 47922650
PETROSELLI ASTOR 57456234
RAMONDA VILDA LUISA 6119720
ROGGERO BRUNO OCTAVIO 46497426
RONCHINO BRENDA MICAELA 48710049
RUIZ SANTIAGO DAVID 47207385
SALAS RODRIGO MAXIMILIANO 49815904
Sánchez Shayla sol 46136176
SANDILLÚ SANTIAGO MATEO 48710043
SATTLER MARTÍN 50605296
SATTLER BRENDA 54026806
Schamne Julia 55533956
SCHINNER BAUTISTA 54505979
SCHINNER DELFINA 46970062
SCHMIDHALTER BRENDA DENISE 51404006
SCHMIDT MORENA MAGALI 50122120
SCHUMACHER CRISTINA MARIA 30007208
SCHWINDT BIDEVICH EMILIA BELÉN 57136916
SEJAS AARON DAMIÁN 56021147
SEJAS GIANFRANCO GAEL 56963163
SERRA SANTIAGO ANGEL 49394638
SPOTTI THIAGO 49108574
STALDER JUAN IGNACIO 52371156
STANICH INGARAMO ADOLFINA 52870215
SUAREZ AXEL VALENTÌN 56852772
TABORDA ESTER AMELIA 16329368
TANTERA MARTINO JOSÉ 48469785
TIBUSSI ROSSI SANTINO RICARDO 47761536
TRONCOSO ANGEL RODRIGO 42923410
UBAIT EMILIA 50788374
VOGT OMAR ANIBAL 11919706
Wiscop Samanta 31459472
YOSSEN CONSTANTINA 54203111
YOSSEN BENJAMIN 49106275
YULLIER JULIETA 48188537
ZARI BENICIO 54845268
Zenklusen Nicolás Gerónimo 52371493
ZENKLUSEN EMILIO ALEJANDRO 55717218
ZINGERLING PRISCILA 46763588