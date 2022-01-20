Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este viernes 21 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO ALICIA MIRTA 14780850
ACEVEDO MARISA GABRIELA 23092802
ACUÑA MARILINA DE LOS ANGELES 24610741
AGUIRRE NATALIA YAQUELINA 29841088
ALANIS VENDRELL IVANA VANESA 31161589
ALBORNOZ MELINA ANELEY 37774792
ALONSO ROMINA PAOLA 27015596
AMATI ANALÍA MABEL 26289886
AMBORT SCHARON KIMEY 33924621
AMHERDT LILIANA MABEL 36002458
AVILES VIRGINIA NATALIA 35019513
BARTOLE CONRADO ALBERTO 24039094
BECHI LAURA ANDREA 24688635
BELTRAMONE LUCIA VICTORIA 37199121
BERNAL YANINA SOLEDAD 23720921
BERONE LUCAS RAFAEL 25697959
BERTELLO MARIA VIRGINIA 31565403
BERTOLÉ MÓNICA MARÍA 29185150
BERTONE ROMINA CELESTE 35250004
BERTOSSI MARIEL SILVIA 23071825
BERTOSSI MARICEL MONICA 23071824
BERTOSSI CORINA GUADALUPE 23630789
BERTOSSI CECILIA MARCELA 30010159
BERTOSSI ILEANA BETINA 23350715
BIGLIANI DANIELA VIRGINIA 35748064
BIGLIANI VALERIA GUADALUPE 30614957
BOERO JORGELINA LORENA 23092905
BOGAO DAVID OMAR 31386414
BONAVIA KARINA VIVIANA 23228051
BONETTI JORGELINA MARIA 29185137
BONINI MARIA CECILIA 24238771
BONINO GERALDINA LOURDES 30171947
BONOMO MARINA GRACIELA 26190159
BORGOGNO SEBASTIAN ALEJANDRO 28522796
BOSCHETTO JULIANA NATALI 35705754
BOTTERI GEORGINA LIDIA 27862892
BRAEM MARÍA CAROLINA 26773269
BUFFA CAROLINA ANDREA 22758610
CABRERA LAURA SOLEDAD 28567411
CAMPANA LUCIANO MARTIN 25157520
CASTELLARIN EMILCE MARIANA 26492554
CERATTO PERLA SOLEDAD 25616809
CHANTIRI ELINA MERI BELÉN 34466491
CHIAVÓN PAOLA GISELA 29157058
CIGNETTI IVANA ELISABET 37773411
COASSOLO FLAVIA GABRIELA 22749102
COLASSO CRISTIAN GABRIEL 22833367
COLUSSI PAOLA JESICA 27407549
CORNIER MARIA CECILIA 23872540
CORNIER MARÍA ALEJANDRA 24688695
CORTESE MARIANELA GUADALUPE 36602012
DE ALMEIDA PIRES PAOLA ELIZABETH 27289966
DONNET ARACELI BELÉN 36619121
DUARTE MIRIAM ANABEL 23832292
EBERHARDT MARIANA ANDREA 23422902
EBERHARDT MARIA INES 26301921
EBERHARDT NATALIA GUADALUPE 29352864
EGGEL MARIA EMILIA 28928515
EHRSAM HORACIO RODOLFO 33664787
EHRSAM MARIA LAURA 25555923
EIER VIRGINIA PAOLA 30171909
FAES VANINA 27220074
FAES PATRICIA SOLEDAD 30693064
FASSETTA JONATAN 32724015
FAUST ROSANA MARIA 23422934
FAVRE JORGELINA GUADALUPE 24160924
FAVRE VERÓNICA INÉS 27292460
FAVRE LORENA MARIEL 23350712
FERNANDEZ ANALIA ROSANA ELISABET 24952014
FERNANDEZ CORIA MARÍA FLORENCIA 27862138
FERRERO ANDREA MARTA 31386833
FIRUT BRUNO CÉSAR 28022820
FREY MARIELA NOEMÍ 26546740
FRIGIERI CARINA BEATRIZ 24688656
GALVAGNO PAOLA 31503605
GARBAGNATTI NADIA LUCIANA 27492970
GARBOLINO ROMINA SOLEDAD 34466338
GASSER LUCRECIA 27862889
GAUCHAT ESTEFANÍA 34466392
GAVATORTA VERONICA MABEL 30265249
GENERO MARCELA FABIANA 25651921
GENERO MARIELA ALEJANDRA 26724353
GIACOMINO ANALÍA VERÓNICA 23890826
GIACOMINO CLAUDIA LORENA 23890847
GIACOMINO CAROLINA INES 28072271
GIACOSA ANDREA VERONICA 25233025
GIGENA LEANDRO DAVID 28017143
GIORDA MILENA JUDITH 28793391
GOICOECHEA GISELA NORMA 25497418
GOMEZ GISEL VANINA 27762361
GOSSO ESTEBAN JUAN 28976693
GRASSO BETIANA GUADALUPE 27038930
GRIMI GERMAN MARTIN 23610464
HAMMERLY MARISOL GUADALUPE 25183253
HELDNER MARÍA LAURA 28212531
HILDBRAND ESTELA VERONICA 28928574
HOFFMANN ANDREA GUADALUPE 24238725
IMHOFF ESTEFANIA 37773562
IMHOFF GABRIELA GUADALUPE 26449592
IMHOFF YANINA DEL CARMEN 30705356
IMVINKELRIED CARINA RAQUEL 25763791
IMVINKELRIED GABRIELA GUADALUPE 27862164
IMVINKELRIED MARIA LAURA 23758061
IMVINKELRIED MALVINA SOLEDAD 29352867
JACOB ROSANA ANALIA 23207066
JACOB MATIAS ANDRES 29352871
JACQUIER PABLO CESAR 25651955
JULLIER MARIANA PAULA 24943932
JULLIER SOLEDAD 31092448
KLEIN NOELIA MARIA 28798829
KLEIN MARIA BELEN 30007229
KLING PATRICIA MONICA 14743043
KLUCZKIEWICZ DARÍO 25616808
KRAUSE NATALIA GUADALUPE 32185279
KUCHEN CAMILA SOLEDAD 37773497
KUNZ DANIELA ANDREA 23758065
LAGGER LORENA BEATRIZ 24943921
LAGGER MARIANA GUADALUPE 25651975
LAPCIK ANDREA ROSA 26004536
LARDITO EVELIN DE LOS ANGELES 26376659
LAVATELLI VIVIANA 27292755
LEIVA ROSANA SOLEDAD 26937271
LOPEZ SILVIA SUSANA 26594440
LUNA LAURA CARINA 23027043
MACOVAZ ANA LAURA 24317810
MAIZA SILVANA MABEL 25163730
MALLARINO SILVIA LETICIA 23259329
MARSÓ MARÍA VICTORIA 31103391
MARTIN MARIA LORENA 26025066
MARTINEZ CLAUDIO ALBERTO 22764548
MARTINEZ ANDREA DAMIANA 22511970
MARTINUZZI LELIA MARÍA LIZA 24789071
MATTER EVANGELINA ITATÍ 28513731
MEDINA CLAUDIA SILVINA 22677323
MEYNET GABRIELA VANINA 24610743
MILONO SILVANA LAURA 27584212
MINDEL ADRIANA ELENA 26492602
MONUTTI MELINA SOLEDAD 29352861
NAGEL ROMINA 24943986
NAVARRETE PATRICIA ZULEMA 22418745
NAVARRO SILVINA ELIANA 23434463
NEUMANN SILVANA GUADALUPE 25280037
NICOLA CAROLINA ANA GUADALUPE 31503531
NORIEGA MARIA ALEJANDRA 25244182
OCAMPO VERÓNICA SUSANA 23382867
ODASSO AINELEN GUADALUPE 34466467
OGGIER MARIA ROSA 28928539
OGGIER LUCIANA MARIA 29053349
ORPIANESI BETINA CLARA 26074023
OSELLA CAROLINA LAURA 27292484
OSTTA MATIAS JESUS 33664875
PAEZ WALTER JESÚS 28331904
PAGLIERO VICTORIA 29793567
PAPORELLO ADRIANA MARGARITA 22971307
PASCUALE MARCELA LUCIANA 30285201
PELEGRINI LORENA FABIANA 23698307
PELOSIO IRIS GISELA 30671241
PERNUSSI EVANGELINA SOLEDAD 28567482
PERNUSSI BETINA MARIEL 26773276
PERNUZZI ALBA CARINA 24684131
PERREN MARIELA BEATRIZ 23422950
PERREN ELISABET RITA 25651906
PERREN MARÍA LAURA 25651927
PERREN FERNANDA LAURA 24249752
PETROSELLI FERNANDO HUGO 36300964
PETROSELLI MARIANELA 29684928
PIETRONI MARTINA 33218635
PIETRONI CARLA DANIELA 34466360
PIÑERO ANDREA FABIANA 24249714
PONTARELLI DIEGO NICOLAS 27461623
PORETTI VIVIANA MARCELA 22995045
PRIMO ALINA MARIA 24688670
RAMOS DANIEL PABLO 29717860
RATTO ANALIA IRENE 22893693
RAVEA DARIO ALBERTO 23358362
RAVELLI OLGA LILIANA 25339870
RESEK CESAR MIGUEL 23695818
REUTEMANN VIRGINIA SOLEDAD 30693123
RÍOS VERÓNICA DANIELA 26548550
RODRIGO ROCIO XIMENA 26716512
RODRIGUEZ JESICA VANINA 34466485
ROMAN CLAUDIO GABRIEL 25615766
ROSALEZ VANINA SOLEDAD 28022842
ROSSI MARIANA NATIVIDAD 24097359
SALERNO VIRGINIA GUADALUPE 22861263
SALZMANN NATALIA LORENA 25763797
SALZMANN VANINA SOLEDAD 29793637
SANCHEZ MALVINA SOLEDAD 29391721
SARU MARINA SOLEDAD 30705369
SCHEFER ERIKA BELÉN 35772818
SCHINNER LUCIANA ISABEL 26639819
SCHWICH GABRIEL ALEJANDRO 36619162
SECCHI ELIANA GUADALUPE 28309028
SEGOVIA MARIA DE LUJÀN 31503595
SIVERA MAYRA DANIELA 26639814
SIVERA CAROLINA GUADALUPE 28212535
SOLDATI JUAN JOSE 36796405
SOSA ANABEL CARINA 26596530
SOTO GRACIELA ISABEL 28976658
SPOTTI MARIA FERNANDA 26190165
STALDER ROSANA MIRTA 24249755
STANGAFERRO NATALIA IVON 28567424
TELL ANALIA GUADALUPE 29028935
TEMPO ROMINA ARACELIS DE LOS MILAGROS 26785209
TRONCOSO SILVANA GUADALUPE 24943936
VAZQUEZ ANDREA FERNANDA 26152146
VERGARA MARÍA SILVINA 33664722
VERON BAEZ ANALIA SOLEDAD 23080695
VICENTE TAMARA GUADALUPE 37830684
VILLALBA NATALIA VANESA 31503596
VILLANUEVA SANDRA LAURA 28240664
VINDEROLA MARIANA MARTA 22971309
VIVAS VIVIANA VANESA 26614487
WALKER SANDRA PAOLA 24943971
WEGGENER ANALIA ANDREA 23071778
WELSCHEN ANDREA MARIA 23243001
WELSCHEN VALENTINA 26724358
YENSEN MALVINA DE DIOS 21350964
YENSEN DUILIO BALTASAR 23243002
YENSEN MARÍA BELÉN 25244181
YOST MARIA SOLEDAD 25651953
ZAGAYNY PATRICIA BEATRIZ 24943918
ZEITER MARIANA 26208014
ZEITER VALERIA GUADALUPE 29179380
ZENCLUSSEN NATALIA SOLEDAD 28571333