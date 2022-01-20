Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este viernes 21 de enero en el Suchón

Locales 20 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este viernes 21 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    ALICIA MIRTA    14780850
ACEVEDO    MARISA GABRIELA    23092802
ACUÑA    MARILINA DE LOS ANGELES    24610741
AGUIRRE    NATALIA YAQUELINA    29841088
ALANIS VENDRELL    IVANA VANESA    31161589
ALBORNOZ    MELINA ANELEY    37774792
ALONSO    ROMINA PAOLA    27015596
AMATI    ANALÍA MABEL    26289886
AMBORT    SCHARON KIMEY    33924621
AMHERDT    LILIANA MABEL    36002458
AVILES    VIRGINIA NATALIA    35019513
BARTOLE    CONRADO ALBERTO    24039094
BECHI    LAURA ANDREA    24688635
BELTRAMONE    LUCIA VICTORIA    37199121
BERNAL    YANINA SOLEDAD    23720921
BERONE    LUCAS RAFAEL    25697959
BERTELLO    MARIA VIRGINIA    31565403
BERTOLÉ    MÓNICA MARÍA    29185150
BERTONE    ROMINA CELESTE    35250004
BERTOSSI    MARIEL SILVIA    23071825
BERTOSSI    MARICEL MONICA    23071824
BERTOSSI    CORINA GUADALUPE    23630789
BERTOSSI    CECILIA MARCELA    30010159
BERTOSSI    ILEANA BETINA    23350715
BIGLIANI    DANIELA VIRGINIA    35748064
BIGLIANI    VALERIA GUADALUPE    30614957
BOERO    JORGELINA LORENA    23092905
BOGAO    DAVID OMAR    31386414
BONAVIA    KARINA VIVIANA    23228051
BONETTI    JORGELINA MARIA    29185137
BONINI    MARIA CECILIA    24238771
BONINO    GERALDINA LOURDES    30171947
BONOMO    MARINA GRACIELA    26190159
BORGOGNO    SEBASTIAN ALEJANDRO    28522796
BOSCHETTO    JULIANA NATALI    35705754
BOTTERI    GEORGINA LIDIA    27862892
BRAEM    MARÍA CAROLINA    26773269
BUFFA    CAROLINA ANDREA    22758610
CABRERA    LAURA SOLEDAD    28567411
CAMPANA    LUCIANO MARTIN    25157520
CASTELLARIN    EMILCE MARIANA    26492554
CERATTO    PERLA SOLEDAD    25616809
CHANTIRI    ELINA MERI BELÉN    34466491
CHIAVÓN    PAOLA GISELA    29157058
CIGNETTI    IVANA ELISABET    37773411
COASSOLO    FLAVIA GABRIELA    22749102
COLASSO    CRISTIAN GABRIEL    22833367
COLUSSI    PAOLA JESICA    27407549
CORNIER    MARIA CECILIA    23872540
CORNIER    MARÍA ALEJANDRA    24688695
CORTESE    MARIANELA GUADALUPE    36602012
DE ALMEIDA PIRES    PAOLA ELIZABETH    27289966
DONNET    ARACELI BELÉN    36619121
DUARTE    MIRIAM ANABEL    23832292
EBERHARDT    MARIANA ANDREA    23422902
EBERHARDT    MARIA INES    26301921
EBERHARDT    NATALIA GUADALUPE    29352864
EGGEL    MARIA EMILIA    28928515
EHRSAM    HORACIO RODOLFO    33664787
EHRSAM    MARIA LAURA    25555923
EIER    VIRGINIA PAOLA    30171909
FAES    VANINA    27220074
FAES    PATRICIA SOLEDAD    30693064
FASSETTA    JONATAN    32724015
FAUST    ROSANA MARIA    23422934
FAVRE    JORGELINA GUADALUPE    24160924
FAVRE    VERÓNICA INÉS    27292460
FAVRE    LORENA MARIEL    23350712
FERNANDEZ    ANALIA ROSANA ELISABET    24952014
FERNANDEZ CORIA    MARÍA FLORENCIA    27862138
FERRERO    ANDREA MARTA    31386833
FIRUT    BRUNO CÉSAR    28022820
FREY    MARIELA NOEMÍ    26546740
FRIGIERI    CARINA BEATRIZ    24688656
GALVAGNO    PAOLA    31503605
GARBAGNATTI    NADIA LUCIANA    27492970
GARBOLINO    ROMINA SOLEDAD    34466338
GASSER    LUCRECIA    27862889
GAUCHAT    ESTEFANÍA    34466392
GAVATORTA    VERONICA MABEL    30265249
GENERO    MARCELA FABIANA    25651921
GENERO    MARIELA ALEJANDRA    26724353
GIACOMINO    ANALÍA VERÓNICA    23890826
GIACOMINO    CLAUDIA LORENA    23890847
GIACOMINO    CAROLINA INES    28072271
GIACOSA    ANDREA VERONICA    25233025
GIGENA    LEANDRO DAVID    28017143
GIORDA    MILENA JUDITH    28793391
GOICOECHEA    GISELA NORMA    25497418
GOMEZ    GISEL VANINA    27762361
GOSSO    ESTEBAN JUAN    28976693
GRASSO    BETIANA GUADALUPE    27038930
GRIMI    GERMAN MARTIN    23610464
HAMMERLY    MARISOL GUADALUPE    25183253
HELDNER    MARÍA LAURA    28212531
HILDBRAND    ESTELA VERONICA    28928574
HOFFMANN    ANDREA GUADALUPE    24238725
IMHOFF    ESTEFANIA    37773562
IMHOFF    GABRIELA GUADALUPE    26449592
IMHOFF    YANINA DEL CARMEN    30705356
IMVINKELRIED    CARINA RAQUEL    25763791
IMVINKELRIED    GABRIELA GUADALUPE    27862164
IMVINKELRIED    MARIA LAURA    23758061
IMVINKELRIED    MALVINA SOLEDAD    29352867
JACOB    ROSANA ANALIA    23207066
JACOB    MATIAS ANDRES    29352871
JACQUIER    PABLO CESAR    25651955
JULLIER    MARIANA PAULA    24943932
JULLIER    SOLEDAD    31092448
KLEIN    NOELIA MARIA    28798829
KLEIN    MARIA BELEN    30007229
KLING    PATRICIA MONICA    14743043
KLUCZKIEWICZ    DARÍO    25616808
KRAUSE    NATALIA GUADALUPE    32185279
KUCHEN    CAMILA SOLEDAD    37773497
KUNZ    DANIELA ANDREA    23758065
LAGGER    LORENA BEATRIZ    24943921
LAGGER    MARIANA GUADALUPE    25651975
LAPCIK    ANDREA ROSA    26004536
LARDITO    EVELIN DE LOS ANGELES    26376659
LAVATELLI    VIVIANA    27292755
LEIVA    ROSANA SOLEDAD    26937271
LOPEZ    SILVIA SUSANA    26594440
LUNA    LAURA CARINA    23027043
MACOVAZ    ANA LAURA    24317810
MAIZA    SILVANA MABEL    25163730
MALLARINO    SILVIA LETICIA    23259329
MARSÓ    MARÍA VICTORIA    31103391
MARTIN    MARIA LORENA    26025066
MARTINEZ    CLAUDIO ALBERTO    22764548
MARTINEZ    ANDREA DAMIANA    22511970
MARTINUZZI    LELIA MARÍA LIZA    24789071
MATTER    EVANGELINA ITATÍ    28513731
MEDINA    CLAUDIA SILVINA    22677323
MEYNET    GABRIELA VANINA    24610743
MILONO    SILVANA LAURA    27584212
MINDEL    ADRIANA ELENA    26492602
MONUTTI    MELINA SOLEDAD    29352861
NAGEL    ROMINA    24943986
NAVARRETE    PATRICIA ZULEMA    22418745
NAVARRO    SILVINA ELIANA    23434463
NEUMANN    SILVANA GUADALUPE    25280037
NICOLA    CAROLINA ANA GUADALUPE    31503531
NORIEGA    MARIA ALEJANDRA    25244182
OCAMPO    VERÓNICA SUSANA    23382867
ODASSO    AINELEN GUADALUPE    34466467
OGGIER    MARIA ROSA    28928539
OGGIER    LUCIANA MARIA    29053349
ORPIANESI    BETINA CLARA    26074023
OSELLA    CAROLINA LAURA    27292484
OSTTA    MATIAS JESUS    33664875
PAEZ    WALTER JESÚS    28331904
PAGLIERO    VICTORIA    29793567
PAPORELLO    ADRIANA MARGARITA    22971307
PASCUALE    MARCELA LUCIANA    30285201
PELEGRINI    LORENA FABIANA    23698307
PELOSIO    IRIS GISELA    30671241
PERNUSSI    EVANGELINA SOLEDAD    28567482
PERNUSSI    BETINA MARIEL    26773276
PERNUZZI    ALBA CARINA    24684131
PERREN    MARIELA BEATRIZ    23422950
PERREN    ELISABET RITA    25651906
PERREN    MARÍA LAURA    25651927
PERREN    FERNANDA LAURA    24249752
PETROSELLI    FERNANDO HUGO    36300964
PETROSELLI    MARIANELA    29684928
PIETRONI    MARTINA    33218635
PIETRONI    CARLA DANIELA    34466360
PIÑERO    ANDREA FABIANA    24249714
PONTARELLI    DIEGO NICOLAS    27461623
PORETTI    VIVIANA MARCELA    22995045
PRIMO    ALINA MARIA    24688670
RAMOS    DANIEL PABLO    29717860
RATTO    ANALIA IRENE    22893693
RAVEA    DARIO ALBERTO    23358362
RAVELLI    OLGA LILIANA    25339870
RESEK    CESAR MIGUEL    23695818
REUTEMANN    VIRGINIA SOLEDAD    30693123
RÍOS    VERÓNICA DANIELA    26548550
RODRIGO    ROCIO XIMENA    26716512
RODRIGUEZ    JESICA VANINA    34466485
ROMAN    CLAUDIO GABRIEL    25615766
ROSALEZ    VANINA SOLEDAD    28022842
ROSSI    MARIANA NATIVIDAD    24097359
SALERNO    VIRGINIA GUADALUPE    22861263
SALZMANN    NATALIA LORENA    25763797
SALZMANN    VANINA SOLEDAD    29793637
SANCHEZ    MALVINA SOLEDAD    29391721
SARU    MARINA SOLEDAD    30705369
SCHEFER    ERIKA BELÉN    35772818
SCHINNER    LUCIANA ISABEL    26639819
SCHWICH    GABRIEL ALEJANDRO    36619162
SECCHI    ELIANA GUADALUPE    28309028
SEGOVIA    MARIA DE LUJÀN    31503595
SIVERA    MAYRA DANIELA    26639814
SIVERA    CAROLINA GUADALUPE    28212535
SOLDATI    JUAN JOSE    36796405
SOSA    ANABEL CARINA    26596530
SOTO    GRACIELA ISABEL    28976658
SPOTTI    MARIA FERNANDA    26190165
STALDER    ROSANA MIRTA    24249755
STANGAFERRO    NATALIA IVON    28567424
TELL    ANALIA GUADALUPE    29028935
TEMPO    ROMINA ARACELIS DE LOS MILAGROS    26785209
TRONCOSO    SILVANA GUADALUPE    24943936
VAZQUEZ    ANDREA FERNANDA    26152146
VERGARA    MARÍA SILVINA    33664722
VERON BAEZ    ANALIA SOLEDAD    23080695
VICENTE    TAMARA GUADALUPE    37830684
VILLALBA    NATALIA VANESA    31503596
VILLANUEVA    SANDRA LAURA    28240664
VINDEROLA    MARIANA MARTA    22971309
VIVAS    VIVIANA VANESA    26614487
WALKER    SANDRA PAOLA    24943971
WEGGENER    ANALIA ANDREA    23071778
WELSCHEN    ANDREA MARIA    23243001
WELSCHEN    VALENTINA    26724358
YENSEN    MALVINA DE DIOS    21350964
YENSEN    DUILIO BALTASAR    23243002
YENSEN    MARÍA BELÉN    25244181
YOST    MARIA SOLEDAD    25651953
ZAGAYNY    PATRICIA BEATRIZ    24943918
ZEITER    MARIANA    26208014
ZEITER    VALERIA GUADALUPE    29179380
ZENCLUSSEN    NATALIA SOLEDAD    28571333

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