Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este jueves 20 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ADROVER OMAR RUMALDO 14019396
AIMARETTI ANDREA VIVIANA 23350722
ALAGUIVE JUAN JOSE 14294569
ALBERA VERONICA VIVIANA 23872537
ALBERA MARCELA FERNANDA 24688686
ALBRECHT LETICIA MARIA MERCEDES 13772306
ALVEIRA JUANA ANASTACIA 2035488
AMBORDT LEO PABLO 12496789
AMBORT ABEL ELADIO 10732703
ANTONIN SILVIA GRACIELA 14743035
APOSTOLO NESTOR CESAR 12517534
APUT ESTEFANIA 25728866
AYALA JUAN PABLO 31718786
BALZA DIANA IRIS 14853441
BARRERAS MARIA ELENA 4920570
BARRETO ADELA 13877143
BARUKEL MARIA NOEL 29607392
BASSI HUGO LUIS 10058151
BELLA MARIA EUGENIA 27770924
BELLON CARLOS DANTE 13873026
BENASSI EMILIA EMA 29185162
BENZO MARÍA CLARA EUGENIA 25728882
BERNARDI VALERIA 22511455
BERTAINA NATALIA CAROLINA 27245163
BERTOSSI MARIELA MONICA 21804185
BERTOSSI BETINA GUADALUPE 26055999
BERTOSSI MARIA FERNANDA 27532937
BESSONE JULIETA VERONICA 24688653
BESSONE NANCY DE LOS MILAGROS 30023785
BIANCHI FRANCISCO HUGO 14683931
BOCARDO MARÍA DE GUADALUPE 14853442
BOTELLI EMILIO GERARDO LUIS 8501973
BRUNO SUSANA SILVIA 22832459
BUTKUS MARÍA JOSÉ 28072289
BUZZOLARO GRACIELA ESTER 14019395
CACCIOLATTO MIGUEL ALFREDO 12368324
CACCIOLATTO RICARDO ALFREDO 13762459
CAÑETE OLGA ESTER 12658399
CAPELLO GABRIELA MARIA 25728870
CAPOVILLA CONSTANZA 27862170
CARBALLO LUIS OSCAR 13143767
CARBONE JOSE LUIS 13459962
CASCO JOSE LUIS 11900114
CEJAS ENRIQUE RAÚL 27292485
CERE MARIA VIRGINIA 25519670
CHATELAIN RAUL FRANCISCO 12368329
CHAVARINI SUSANA INÉS 12368302
CHAVARINI JOSE LUIS 14743016
CHAVARINI MARÍA INÉS 24688685
COLLA DAVID GUSTAVO 23350758
COLOMBA MIRTA TERESITA 4874948
COLOMBA VERONICA GISELA 27463280
CORDOBA ANDREA LORENA 28567446
CORNIER MARIA CARLA 26937287
COSTANTINI SILVIA DEL CARMEN 12698428
CRISPENS OLGA IRENE 14506964
D'ADDARIO MARIANELA 27093021
DALL'ASTA GABRIELA MARTA 27862188
DE BÓRTOLI ELISA ROSA 14743018
DENIS AYELÉN MARÍA 32274611
DESTEFANIS ALBA ROSA 10413925
DIAZ GABRIELA VANINA 27862108
DONNET CARMEN MARIA 13659610
DONNET GRISELDA MARIA 4221263
EBERHARDT RODOLFO NESTOR 12020192
EBERHARDT JUAN CARLOS 10191583
EBERHARDT DELIA ROSA 10822048
EBERHARDT GABRIELA INES 22511983
EBERHARDT ERICA BEATRIZ 23872504
EBERHARDT GONZALO IGNACIO 30007226
ERBA CRISTINA CLOTILDE JUANA 3989672
ERNI PAULINA BELEN 30693114
ERNI ESTEFANIA ROSA 32274605
ESCOBAR IMHOFF ANALÍA VERÓNICA 30693025
ESPINDOLA MARIO RAFAEL 6248858
FARIAS SUNIER FEDERICO DANIEL 26152527
FAVRE LAURA MARIELA 25283453
FAVRE CAROLINA INES 27770978
FERRERO ENRIQUE GABRIEL 6197007
FERRERO LUIS MARCELO 28242541
FERRI SUSANA LUCIA 13947089
FIORINI NATALIA SOLEDAD 28731200
FLORES ROBERTO JOSE 14113259
GALARZA GISELA GUADALUPE 31023015
GAMBA JUAN CARLOS 8507332
GARCIA JERÓNIMO ALTAMIRANO 13873030
GARIGLIO HORACIO EVARISTO 14853427
GEUNA NORMA MARIA 3246444
GIACOSA GISELA ROSANA 28976627
GIONES SILVIA ROSA 12368348
GIRAUDO ARMANDO RICARDO 6244546
GIRAUDO CAROLINA ALEJANDRA 25283468
GIRAUDO MARIA LAURA 26703420
GOROSITO OSCAR BERNARDO 7708045
GOROSITO MIGUEL ANGEL 11946941
GRANDOLIO MARIA DEL CARMEN 13459990
GRIBAUDO MÓNICA ALEJANDRA 29793690
GRILL CARINA ROSANA 24132977
GROSSO ANABELIA ROSA 29003896
GULLINO LIZA CAROLINA 24688661
HANG ALBA BEATRIZ 14811708
HILGERT RAUL AVELINO 14364607
HISCHIER GUILLERMO OSVALDO 13947147
IGLESIAS MARA CORINA 24160972
IMHOFF ROBERTO LUIS 13294287
IMHOFF LAURA BEATRIZ 13947062
IMHOFF LORENA GUADALUPE 28571314
IMHOFF ANABEL 33218619
IMVINKELRIED MARIA RAQUEL 23207096
IMVINKELRIEDT MARIANA 24688679
INGARAMO FABIAN HECTOR 26055984
INVINKELRIED BERNARDITA LUCIA 5809710
ISHIKAWA FEDERICO ROBERTO 29793507
JACQUIER RODOLFO HUGO 14811725
JANDA RAFAEL JOSÉ 13658798
JUNCO LORENZO RENE 14072631
JUNCOS PATRICIA ALICIA 21547049
KEMMERER BERNARDO CELSO 13024167
KESLER GRACIELA BEATRIZ 13205720
KLEIN JESICA 32274797
KOCH CARLA ANAHI 31155552
KOGEL NORMA ELIDA 12603904
KUCHEN MARTA MARIA DE LOURDES 13123503
KUCHEN MARIELA LAURA 25283462
LANDOLT EVANGELINA ESTHER 28567403
LEGUIZAMON VERONICA GRISELDA 25403829
LEIGGENER DINA MARIA 13201955
LEMOS BARBARA DANIELA 22764538
LENCINA FERNANDO HORACIO 13839838
LHERITIER OLGA BEATRIZ 11899966
LOBO PATRICIO DANIEL 30501645
LOYEAU ADRIANA RAQUEL 14418568
LUNA ROSA DEL CARMEN 12494241
LUQUE BETIANA LORENA 26773300
LUQUE SILVIA FERNANDA DANIELA 28204366
MACOVAZ ENSO JUAN 6257284
MAGLIA VIVIANA ELISABET 27770963
MAGNIN RUBEN DARIO 23872558
MAIDANA MARIO OSCAR 13568072
MANSILLA ROSENDO EDGARDO 14295008
MARANO MERCEDES BEATRIZ 12368334
MARIANI MARÍA INÉS 27770989
MARQUEZ SILVIA RAQUEL 13676419
MARTIN EMA LUCY 14719508
MARTINEZ CARLA MARÍA JULIANA 28450665
MARTINEZ LORENA SOLEDAD 28567477
MEDINA BLANCA OLGA 14364616
MEYNET JOSE ALFREDO 14852667
MISEREZ ILEANA GUADALUPE 26055977
MONTERO JOSÉ ALBERTO 13947006
MONTERO CESAR RICARDO 13947065
MORCILLO SILVINA INÉS 28567452
MORON MARIELA VERONICA 28700265
MOTTURA RAÚL MIGUEL 12353750
MÜHN GISELA SOLEDAD 28976694
MÜLLER BERTONA EVELYN BEATRIZ 29221212
NANZER GERMÁN ANTONIO 14529895
NEPOTTE MARIA CARINA 23350742
NISTAL JUAN CARLOS 12123798
NUÑEZ INÉS GLADYS 2297800
NUÑEZ EMANUEL SEBASTIAN 23719498
OBERLIN OMAR AUDILIO 10338589
OCELLA ANDREA LAURA 25280033
PALACIO ALEJANDRA 29793573
PALACIO CORINA INES 32274616
PERREN NESTOR ROBERTO 13873038
PIGHIN ELSA CAROLINA 27501132
PONCIO RODOLFO JUAN 14743001
PORTIGLIATTI CELESTINO RAMÓN 13947182
PRONE VIVIANA GUADALUPE 31503661
PROPST NORA ESTER 11608915
RAMONDA MARINA MARTA 27584210
RAU MARÍA VICTORIA 27770962
RENK GRISELDA GUADALUPE 12505600
RIOS MARCELA DEL VALLE 22647861
RIOS MARIA EUGENIA 28571879
RIPANI CARINA RAQUEL 23185643
RIVERO MARIELA LORENA 26271183
ROBLES RODOLFO OSCAR 14558083
RODRIGUEZ ARGÜELLO MIGUEL ANGEL 14305855
ROMANI ROSANA NORMA 25063242
ROMERO LUCIA DEL CARMEN 12578763
RONCHINO ESTELA BASILISA 11899945
ROSSI JULIO CESAR 14336735
ROTSCHY MARIA FLORENCIA 22764514
SACCO ELINA FERNANDA 24160905
SAIRE VERÓNICA ANDREA 27891554
SALZMANN SERGIO DANIEL 21870447
SCHAMNE MARILINA SOLEDAD 28976648
SCHINNER LORENA VERÓNICA 26055998
SCHINNER GISELA SOLEDAD 26720274
SCHLAPBACH FERNANDO DANIEL 32274728
SCHMIDHALTER ARTEMIO LUIS 6613598
SCHMIDT MIGUEL ANGEL 12698420
SERRA PAOLA SOLEDAD 29793613
SORIA ESTELA MARIS 10742954
SOTTOCORNO GABRIELA GUADALUPE 25453280
SOULIER RUBÉN JUAN 13478724
STAPINATO MARIA CAROLINA 27532913
SUAREZ MIGUEL ANGEL 14681480
TELL CAPPELLETTI ROXANA MARÍA GABRIELA 24688650
TELMO MAURICIO ALBERTO 22217668
TERISOTTO ELINA CARLA 32274800
THEILER MARIELA MARIA DE LUJAN 23719449
TOMATIS MARIELA ALEJANDRA 23187027
TRICONE RITA FELICITA TERESA 14418565
TUNINETTI ELISABET NATALIA 24943684
UBAIT MELINA VALERIA 29185128
VELAZQUEZ NATALIA MARIA 24116789
VICTOR VICENTE 3166323
VICTOR NORMA MARIA DEL HUERTO 14219335
VIDUSSI EDISON PEDRO 6233805
VUAGNOUX JULIO CESAR 23350765
WAGNER CLAUDIA ELENA 24160919
WELSCHEN CARLOS ALBERTO 14320689
WELSCHEN VIRGINIA MARÍA 30167590
WILLINER DANIELA GUADALUPE 26724359
YOSSEN IRMA TERESITA 11377794
ZAMORA ALBERTO MARTIN 26320484
ZARATE GABRIELA 26113241
ZENCLUSSEN JORGE EDUARDO 8485559
ZINGERLING NANCY GUADALUPE 24688680
ZUBER CARMEN ISABEL 12020166
ZUBER JOSE LUIS 14320657
ZURSCHMITTEN LAURA MARIA 14811701