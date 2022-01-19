Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este jueves 20 de enero en el Suchón

Locales 19 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este jueves 20 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ADROVER    OMAR RUMALDO    14019396
AIMARETTI    ANDREA VIVIANA    23350722
ALAGUIVE    JUAN JOSE    14294569
ALBERA    VERONICA VIVIANA    23872537
ALBERA    MARCELA FERNANDA    24688686
ALBRECHT    LETICIA MARIA MERCEDES    13772306
ALVEIRA    JUANA ANASTACIA    2035488
AMBORDT    LEO PABLO    12496789
AMBORT    ABEL ELADIO    10732703
ANTONIN    SILVIA GRACIELA    14743035
APOSTOLO    NESTOR CESAR    12517534
APUT    ESTEFANIA    25728866
AYALA    JUAN PABLO    31718786
BALZA    DIANA IRIS    14853441
BARRERAS    MARIA ELENA    4920570
BARRETO    ADELA    13877143
BARUKEL    MARIA NOEL    29607392
BASSI    HUGO LUIS    10058151
BELLA    MARIA EUGENIA    27770924
BELLON    CARLOS DANTE    13873026
BENASSI    EMILIA EMA    29185162
BENZO    MARÍA CLARA EUGENIA    25728882
BERNARDI    VALERIA    22511455
BERTAINA    NATALIA CAROLINA    27245163
BERTOSSI    MARIELA MONICA    21804185
BERTOSSI    BETINA GUADALUPE    26055999
BERTOSSI    MARIA FERNANDA    27532937
BESSONE    JULIETA VERONICA    24688653
BESSONE    NANCY DE LOS MILAGROS    30023785
BIANCHI    FRANCISCO HUGO    14683931
BOCARDO    MARÍA DE GUADALUPE    14853442
BOTELLI    EMILIO GERARDO LUIS    8501973
BRUNO    SUSANA SILVIA    22832459
BUTKUS    MARÍA JOSÉ    28072289
BUZZOLARO    GRACIELA ESTER    14019395
CACCIOLATTO    MIGUEL ALFREDO    12368324
CACCIOLATTO    RICARDO ALFREDO    13762459
CAÑETE    OLGA ESTER    12658399
CAPELLO    GABRIELA MARIA    25728870
CAPOVILLA    CONSTANZA    27862170
CARBALLO    LUIS OSCAR    13143767
CARBONE    JOSE LUIS    13459962
CASCO    JOSE LUIS    11900114
CEJAS    ENRIQUE RAÚL    27292485
CERE    MARIA VIRGINIA    25519670
CHATELAIN    RAUL FRANCISCO    12368329
CHAVARINI    SUSANA INÉS    12368302
CHAVARINI    JOSE LUIS    14743016
CHAVARINI    MARÍA INÉS    24688685
COLLA    DAVID GUSTAVO    23350758
COLOMBA    MIRTA TERESITA    4874948
COLOMBA    VERONICA GISELA    27463280
CORDOBA    ANDREA LORENA    28567446
CORNIER    MARIA CARLA    26937287
COSTANTINI    SILVIA DEL CARMEN    12698428
CRISPENS    OLGA IRENE    14506964
D'ADDARIO    MARIANELA    27093021
DALL'ASTA    GABRIELA MARTA    27862188
DE BÓRTOLI    ELISA ROSA    14743018
DENIS    AYELÉN MARÍA    32274611
DESTEFANIS    ALBA ROSA    10413925
DIAZ    GABRIELA VANINA    27862108
DONNET    CARMEN MARIA    13659610
DONNET    GRISELDA MARIA    4221263
EBERHARDT    RODOLFO NESTOR    12020192
EBERHARDT    JUAN CARLOS    10191583
EBERHARDT    DELIA ROSA    10822048
EBERHARDT    GABRIELA INES    22511983
EBERHARDT    ERICA BEATRIZ    23872504
EBERHARDT    GONZALO IGNACIO    30007226
ERBA    CRISTINA CLOTILDE JUANA    3989672
ERNI    PAULINA BELEN    30693114
ERNI    ESTEFANIA ROSA    32274605
ESCOBAR IMHOFF    ANALÍA VERÓNICA    30693025
ESPINDOLA    MARIO RAFAEL    6248858
FARIAS SUNIER    FEDERICO DANIEL    26152527
FAVRE    LAURA MARIELA    25283453
FAVRE    CAROLINA INES    27770978
FERRERO    ENRIQUE GABRIEL    6197007
FERRERO    LUIS MARCELO    28242541
FERRI    SUSANA LUCIA    13947089
FIORINI    NATALIA SOLEDAD    28731200
FLORES    ROBERTO JOSE    14113259
GALARZA    GISELA GUADALUPE    31023015
GAMBA    JUAN CARLOS    8507332
GARCIA    JERÓNIMO ALTAMIRANO    13873030
GARIGLIO    HORACIO EVARISTO    14853427
GEUNA    NORMA MARIA    3246444
GIACOSA    GISELA ROSANA    28976627
GIONES    SILVIA ROSA    12368348
GIRAUDO    ARMANDO RICARDO    6244546
GIRAUDO    CAROLINA ALEJANDRA    25283468
GIRAUDO    MARIA LAURA    26703420
GOROSITO    OSCAR BERNARDO    7708045
GOROSITO    MIGUEL ANGEL    11946941
GRANDOLIO    MARIA DEL CARMEN    13459990
GRIBAUDO    MÓNICA ALEJANDRA    29793690
GRILL    CARINA ROSANA    24132977
GROSSO    ANABELIA ROSA    29003896
GULLINO    LIZA CAROLINA    24688661
HANG    ALBA BEATRIZ    14811708
HILGERT    RAUL AVELINO    14364607
HISCHIER    GUILLERMO OSVALDO    13947147
IGLESIAS    MARA CORINA    24160972
IMHOFF    ROBERTO LUIS    13294287
IMHOFF    LAURA BEATRIZ    13947062
IMHOFF    LORENA GUADALUPE    28571314
IMHOFF    ANABEL    33218619
IMVINKELRIED    MARIA RAQUEL    23207096
IMVINKELRIEDT    MARIANA    24688679
INGARAMO    FABIAN HECTOR    26055984
INVINKELRIED    BERNARDITA LUCIA    5809710
ISHIKAWA    FEDERICO ROBERTO    29793507
JACQUIER    RODOLFO HUGO    14811725
JANDA    RAFAEL JOSÉ    13658798
JUNCO    LORENZO RENE    14072631
JUNCOS    PATRICIA ALICIA    21547049
KEMMERER    BERNARDO CELSO    13024167
KESLER    GRACIELA BEATRIZ    13205720
KLEIN    JESICA    32274797
KOCH    CARLA ANAHI    31155552
KOGEL    NORMA ELIDA    12603904
KUCHEN    MARTA MARIA DE LOURDES    13123503
KUCHEN    MARIELA LAURA    25283462
LANDOLT    EVANGELINA ESTHER    28567403
LEGUIZAMON    VERONICA GRISELDA    25403829
LEIGGENER    DINA MARIA    13201955
LEMOS    BARBARA DANIELA    22764538
LENCINA    FERNANDO HORACIO    13839838
LHERITIER    OLGA BEATRIZ    11899966
LOBO    PATRICIO DANIEL    30501645
LOYEAU    ADRIANA RAQUEL    14418568
LUNA    ROSA DEL CARMEN    12494241
LUQUE    BETIANA LORENA    26773300
LUQUE    SILVIA FERNANDA DANIELA    28204366
MACOVAZ    ENSO JUAN    6257284
MAGLIA    VIVIANA ELISABET    27770963
MAGNIN    RUBEN DARIO    23872558
MAIDANA    MARIO OSCAR    13568072
MANSILLA    ROSENDO EDGARDO    14295008
MARANO    MERCEDES BEATRIZ    12368334
MARIANI    MARÍA INÉS    27770989
MARQUEZ    SILVIA RAQUEL    13676419
MARTIN    EMA LUCY    14719508
MARTINEZ    CARLA MARÍA JULIANA    28450665
MARTINEZ    LORENA SOLEDAD    28567477
MEDINA    BLANCA OLGA    14364616
MEYNET    JOSE ALFREDO    14852667
MISEREZ    ILEANA GUADALUPE    26055977
MONTERO    JOSÉ ALBERTO    13947006
MONTERO    CESAR RICARDO    13947065
MORCILLO    SILVINA INÉS    28567452
MORON    MARIELA VERONICA    28700265
MOTTURA    RAÚL MIGUEL    12353750
MÜHN    GISELA SOLEDAD    28976694
MÜLLER BERTONA    EVELYN BEATRIZ    29221212
NANZER    GERMÁN ANTONIO    14529895
NEPOTTE    MARIA CARINA    23350742
NISTAL    JUAN CARLOS    12123798
NUÑEZ    INÉS GLADYS    2297800
NUÑEZ    EMANUEL SEBASTIAN    23719498
OBERLIN    OMAR AUDILIO    10338589
OCELLA    ANDREA LAURA    25280033
PALACIO    ALEJANDRA    29793573
PALACIO    CORINA INES    32274616
PERREN    NESTOR ROBERTO    13873038
PIGHIN    ELSA CAROLINA    27501132
PONCIO    RODOLFO JUAN    14743001
PORTIGLIATTI    CELESTINO RAMÓN    13947182
PRONE    VIVIANA GUADALUPE    31503661
PROPST    NORA ESTER    11608915
RAMONDA    MARINA MARTA    27584210
RAU    MARÍA VICTORIA    27770962
RENK    GRISELDA GUADALUPE    12505600
RIOS    MARCELA DEL VALLE    22647861
RIOS    MARIA EUGENIA    28571879
RIPANI    CARINA RAQUEL    23185643
RIVERO    MARIELA LORENA    26271183
ROBLES    RODOLFO OSCAR    14558083
RODRIGUEZ ARGÜELLO    MIGUEL ANGEL    14305855
ROMANI    ROSANA NORMA    25063242
ROMERO    LUCIA DEL CARMEN    12578763
RONCHINO    ESTELA BASILISA    11899945
ROSSI    JULIO CESAR    14336735
ROTSCHY    MARIA FLORENCIA    22764514
SACCO    ELINA FERNANDA    24160905
SAIRE    VERÓNICA ANDREA    27891554
SALZMANN    SERGIO DANIEL    21870447
SCHAMNE    MARILINA SOLEDAD    28976648
SCHINNER    LORENA VERÓNICA    26055998
SCHINNER    GISELA SOLEDAD    26720274
SCHLAPBACH    FERNANDO DANIEL    32274728
SCHMIDHALTER    ARTEMIO LUIS    6613598
SCHMIDT    MIGUEL ANGEL    12698420
SERRA    PAOLA SOLEDAD    29793613
SORIA    ESTELA MARIS    10742954
SOTTOCORNO    GABRIELA GUADALUPE    25453280
SOULIER    RUBÉN JUAN    13478724
STAPINATO    MARIA CAROLINA    27532913
SUAREZ    MIGUEL ANGEL    14681480
TELL CAPPELLETTI    ROXANA MARÍA GABRIELA    24688650
TELMO    MAURICIO ALBERTO    22217668
TERISOTTO    ELINA CARLA    32274800
THEILER    MARIELA MARIA DE LUJAN    23719449
TOMATIS    MARIELA ALEJANDRA    23187027
TRICONE    RITA FELICITA TERESA    14418565
TUNINETTI    ELISABET NATALIA    24943684
UBAIT    MELINA VALERIA    29185128
VELAZQUEZ    NATALIA MARIA    24116789
VICTOR    VICENTE    3166323
VICTOR    NORMA MARIA DEL HUERTO    14219335
VIDUSSI    EDISON PEDRO    6233805
VUAGNOUX    JULIO CESAR    23350765
WAGNER    CLAUDIA ELENA    24160919
WELSCHEN    CARLOS ALBERTO    14320689
WELSCHEN    VIRGINIA MARÍA    30167590
WILLINER    DANIELA GUADALUPE    26724359
YOSSEN    IRMA TERESITA    11377794
ZAMORA    ALBERTO MARTIN    26320484
ZARATE    GABRIELA    26113241
ZENCLUSSEN    JORGE EDUARDO    8485559
ZINGERLING    NANCY GUADALUPE    24688680
ZUBER    CARMEN ISABEL    12020166
ZUBER    JOSE LUIS    14320657
ZURSCHMITTEN    LAURA MARIA    14811701

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