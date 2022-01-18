Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este miércoles 19 de enero en el Suchón

Locales 18 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este miércoles 19 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    ISABEL    11733695
ALBERA    LILIANA MIRTA    14314332
ALEGRE    TOMÁS ADÁN    14556433
AMHERD    RITA ANGELICA    14207792
AMHERDT    OMAR AVELINO    14320695
ANTONIN    BLANCA ESTER    13947083
ARCANDO    ALICIA MATILDE    14364602
AREVALO    MIGUEL ANGEL    14146113
ARROYO    LUIS OSCAR    11429023
BARAVALLE    EMIR CLARA CATALINA    10246452
BELLINI    CARLOS ALBERTO    13947119
BERGOEN    HUGO ALBERTO    13947124
BESSONE    MARIA LILIANA    13873047
BIANCO    LILIANA MARIA    14342463
BOFFELLI    GUILLERMO SIMÓN    14336025
BORETTO    RAQUEL LILIANA    13873041
BORTOLOZZI    HORACIO JOSE    13779772
BOTELLI    EVE ROMILDA    591176
BUSTOS    BENITO ABEL    14320700
CABRERA    CARLOS ALBERTO    14328821
CAMARA    EDUARDO RUBÉN    14397651
CAMPOS    ERMELINDO FELIX    14207131
CANE    ALEJANDRA ELENA    13947099
CARLOTTA    GERARDO OSCAR    14527217
CEAGLIO    SERGIO JUAN    13205705
CECOTTI    RENÉ ARTURO    13762437
CERUTTI    AURELIO LUIS    13377012
COCCO    RAQUEL ALICIA    13123508
COLOMBA    RENÉ MIGUEL    13947108
COLUSSI    ISABEL ELCIDA    14418561
CONCHA    JOSE LUIS    14532928
CORTES    DIANA GABRIELA    14295006
COTICHINI    HÉCTOR ALCIDES    13947113
CUARANTA    SERGIO HERMENEGILDO    14396897
CURA    MARIA ROSA    13947094
d`angelo    analia del carmen    17114433
DOBLER    GRACIELA BEATRIZ    14094067
DONNET    HECTOR EMILIO    14558032
DREILING    NÉLIDA REGINA    1228066
EBERHARDT    CARLOS ALBERTO    14529865
EBERHARDT    RAFAEL EDUARDO    6307405
EMMERT    ALCIRA MARIA    14529874
EYMANN    NÉLIDA BEATRIZ    14418562
FELKER    ELSA GRACIELA    14320676
FRANZEN    DELIA MARIA    3897207
FUNES    LILIA ANA    12304116
FUX    GLADIS BEATRIZ    14398243
GARNERO    VICTOR HUGO    11711470
GASSER    BELQUIS MARIA    14529876
GAUCHAT RIOS    RAQUEL ALICIA    13947136
GHELFI    NELVIS HAYDEE    14320690
GIORDANO    ALEJANDRO OSCAR    14337336
GIULIANO    LUIS ALBERTO    14538061
GORGO    VICTOR HUGO    13965836
GRILL    MARTA BEATRIZ    14418553
GUTIERREZ    ALCIDES MARÍA    13658742
HUG    LUIS GUILLERMO    13873050
IBAÑEZ    JOSÉ LUIS    13762443
IMHOFF    NORA ELIDA    13947103
IMHOFF    LUIS MARIA    14320662
IMSAND    EDUARDO RAÚL    13762440
INGARAMO    OLGA TERESA    13947139
KLEIN    HUGO NORBERTO    14299153
KUCHEN    MARIA CRISTINA    13709214
LAGGER    CARLOS RAUL    13762432
MANSILLA    OVIDIO AMERICO    13762448
MANSILLA    EDELINA TOMASA    1689216
MARGARIA    ISABEL GUADALUPE    13947059
MARTINEZ    JORGE ALBERTO    13947102
MARTINEZ    ALICIA EUSEBIA    13947111
MATERA    LILIANA GUADALUPE RAMONA    13459955
MATHIEU    ALBERTO EDGARDO    14111838
MENA    RAMONA ISABEL    14853919
MEURZET    NORMA GLADYS    3340143
MEURZET    SUNILDA EMMA    3990129
MINARI    ANA MARÍA    13965842
MONTERO    MIGUEL ANGEL    14204644
MONTERO    JUAN CARLOS    13459975
MONZON    ANA MARIA    13947153
MULLER    ANA MARIA RITA    13873049
NEFFEN    LAURA GRACIELA    13772302
NIEREMBERGER    OLGA BEATRIZ    14514769
NORIEGA    CRISTINA MATILDE    12512472
ODASSO    MARCELO AMERICO    13947013
OGGIER    MARÍA CRISTINA    13658795
OGGIER    DORA MATILDE    13762439
ORMAECHEA    RODOLFO JULIO    14402072
PAEZ    OSCAR ALFREDO    13947109
PALACIOS    ELENA ESTER    14484970
PATRONO    OLGA SUSANA    10058566
PELEGRINA    MARGARITA BLANCA    12545068
PELOSIO    JULIO ALBERTO    13947092
PERREN    EMILIANO JERÓNIMO    13947105
PERREN    MIRTA NOEMI    12368392
PICATTO    CARLOS ALBERTO    13947116
PIERINI    ANIBAL JESÚS    8584695
PINTOS    MARCIANA    14207592
PONS    ALBINO EVARISTO    13947114
PRIMO    SERGIO CONRADO    13105059
PRINCIPE    IRMA TERESA    1687219
PRINCIPE    MARIA ROSA    10430369
RACIGH    DANIEL CARLOS RAMON    13105022
RAMOS    PEDRO LUIS    13762444
RÉBOLA    LILIANA BEATRIZ    13947122
REGNER    JOSÉ RICARDO    13947145
REY    MÓNICA GUADALUPE    13762447
ROSSI    ALICIA TERESA    14514763
ROSTAGNO    ANGÉLICA BEATRIZ    13947095
RUFINO    ALBERTO ALCIDES    13947125
SACCO    RAUL HECTOR CAYETANO    12020188
SARRIA    ROBERTO EDGARDO    13101617
SARU    NIDIA DE LURDES    13947137
SCHOMFELD    ALBERTO EMILIO    13947131
SEJAS    VICTOR HUGO    13947133
SOTO    MIGUEL ANGEL    11899962
STALDER    RAUL ALBERTO    13659619
STURTZ    MARIA YOLANDA    6545963
TELAGA    ALEJANDRO LUCIANO    25401220
TERRAGNI CENCI    FIORELA INÉS    33664717
TOMBA    MÓNICA GRACIELA    13708597
TORRES    SERGIO EDUARDO    14131951
TOSSONE    ROBERTO RAUL    6258433
VAILLARD    MABEL DEL CARMEN    14320652
VALLEJOS    JUAN ANTONIO    13459986
VOGT    LIDIA ANA    13894742
VOLKART    ALICIA ALBINA    13762408
WEIGANDT    LIDIA JOSEFA    10413880
WEISSEN    JORGE LUIS    14207753
WELSCHEN    MARIA ROSA    13762429
WENDLER    ELIDA MABEL    12950573
YEDRO    CRISTINA POMPEYA    14301730
ZALAZAR ESCALANTE    GUILLERMINA DOLORES    6473060
ZANUTTINI    SERGIO OSCAR    14320698
ZAPATA    HILDA GRACIELA    12399407
ZOPPI    LAURA SUSANA    13947076

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