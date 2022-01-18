Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este miércoles 19 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO ISABEL 11733695
ALBERA LILIANA MIRTA 14314332
ALEGRE TOMÁS ADÁN 14556433
AMHERD RITA ANGELICA 14207792
AMHERDT OMAR AVELINO 14320695
ANTONIN BLANCA ESTER 13947083
ARCANDO ALICIA MATILDE 14364602
AREVALO MIGUEL ANGEL 14146113
ARROYO LUIS OSCAR 11429023
BARAVALLE EMIR CLARA CATALINA 10246452
BELLINI CARLOS ALBERTO 13947119
BERGOEN HUGO ALBERTO 13947124
BESSONE MARIA LILIANA 13873047
BIANCO LILIANA MARIA 14342463
BOFFELLI GUILLERMO SIMÓN 14336025
BORETTO RAQUEL LILIANA 13873041
BORTOLOZZI HORACIO JOSE 13779772
BOTELLI EVE ROMILDA 591176
BUSTOS BENITO ABEL 14320700
CABRERA CARLOS ALBERTO 14328821
CAMARA EDUARDO RUBÉN 14397651
CAMPOS ERMELINDO FELIX 14207131
CANE ALEJANDRA ELENA 13947099
CARLOTTA GERARDO OSCAR 14527217
CEAGLIO SERGIO JUAN 13205705
CECOTTI RENÉ ARTURO 13762437
CERUTTI AURELIO LUIS 13377012
COCCO RAQUEL ALICIA 13123508
COLOMBA RENÉ MIGUEL 13947108
COLUSSI ISABEL ELCIDA 14418561
CONCHA JOSE LUIS 14532928
CORTES DIANA GABRIELA 14295006
COTICHINI HÉCTOR ALCIDES 13947113
CUARANTA SERGIO HERMENEGILDO 14396897
CURA MARIA ROSA 13947094
d`angelo analia del carmen 17114433
DOBLER GRACIELA BEATRIZ 14094067
DONNET HECTOR EMILIO 14558032
DREILING NÉLIDA REGINA 1228066
EBERHARDT CARLOS ALBERTO 14529865
EBERHARDT RAFAEL EDUARDO 6307405
EMMERT ALCIRA MARIA 14529874
EYMANN NÉLIDA BEATRIZ 14418562
FELKER ELSA GRACIELA 14320676
FRANZEN DELIA MARIA 3897207
FUNES LILIA ANA 12304116
FUX GLADIS BEATRIZ 14398243
GARNERO VICTOR HUGO 11711470
GASSER BELQUIS MARIA 14529876
GAUCHAT RIOS RAQUEL ALICIA 13947136
GHELFI NELVIS HAYDEE 14320690
GIORDANO ALEJANDRO OSCAR 14337336
GIULIANO LUIS ALBERTO 14538061
GORGO VICTOR HUGO 13965836
GRILL MARTA BEATRIZ 14418553
GUTIERREZ ALCIDES MARÍA 13658742
HUG LUIS GUILLERMO 13873050
IBAÑEZ JOSÉ LUIS 13762443
IMHOFF NORA ELIDA 13947103
IMHOFF LUIS MARIA 14320662
IMSAND EDUARDO RAÚL 13762440
INGARAMO OLGA TERESA 13947139
KLEIN HUGO NORBERTO 14299153
KUCHEN MARIA CRISTINA 13709214
LAGGER CARLOS RAUL 13762432
MANSILLA OVIDIO AMERICO 13762448
MANSILLA EDELINA TOMASA 1689216
MARGARIA ISABEL GUADALUPE 13947059
MARTINEZ JORGE ALBERTO 13947102
MARTINEZ ALICIA EUSEBIA 13947111
MATERA LILIANA GUADALUPE RAMONA 13459955
MATHIEU ALBERTO EDGARDO 14111838
MENA RAMONA ISABEL 14853919
MEURZET NORMA GLADYS 3340143
MEURZET SUNILDA EMMA 3990129
MINARI ANA MARÍA 13965842
MONTERO MIGUEL ANGEL 14204644
MONTERO JUAN CARLOS 13459975
MONZON ANA MARIA 13947153
MULLER ANA MARIA RITA 13873049
NEFFEN LAURA GRACIELA 13772302
NIEREMBERGER OLGA BEATRIZ 14514769
NORIEGA CRISTINA MATILDE 12512472
ODASSO MARCELO AMERICO 13947013
OGGIER MARÍA CRISTINA 13658795
OGGIER DORA MATILDE 13762439
ORMAECHEA RODOLFO JULIO 14402072
PAEZ OSCAR ALFREDO 13947109
PALACIOS ELENA ESTER 14484970
PATRONO OLGA SUSANA 10058566
PELEGRINA MARGARITA BLANCA 12545068
PELOSIO JULIO ALBERTO 13947092
PERREN EMILIANO JERÓNIMO 13947105
PERREN MIRTA NOEMI 12368392
PICATTO CARLOS ALBERTO 13947116
PIERINI ANIBAL JESÚS 8584695
PINTOS MARCIANA 14207592
PONS ALBINO EVARISTO 13947114
PRIMO SERGIO CONRADO 13105059
PRINCIPE IRMA TERESA 1687219
PRINCIPE MARIA ROSA 10430369
RACIGH DANIEL CARLOS RAMON 13105022
RAMOS PEDRO LUIS 13762444
RÉBOLA LILIANA BEATRIZ 13947122
REGNER JOSÉ RICARDO 13947145
REY MÓNICA GUADALUPE 13762447
ROSSI ALICIA TERESA 14514763
ROSTAGNO ANGÉLICA BEATRIZ 13947095
RUFINO ALBERTO ALCIDES 13947125
SACCO RAUL HECTOR CAYETANO 12020188
SARRIA ROBERTO EDGARDO 13101617
SARU NIDIA DE LURDES 13947137
SCHOMFELD ALBERTO EMILIO 13947131
SEJAS VICTOR HUGO 13947133
SOTO MIGUEL ANGEL 11899962
STALDER RAUL ALBERTO 13659619
STURTZ MARIA YOLANDA 6545963
TELAGA ALEJANDRO LUCIANO 25401220
TERRAGNI CENCI FIORELA INÉS 33664717
TOMBA MÓNICA GRACIELA 13708597
TORRES SERGIO EDUARDO 14131951
TOSSONE ROBERTO RAUL 6258433
VAILLARD MABEL DEL CARMEN 14320652
VALLEJOS JUAN ANTONIO 13459986
VOGT LIDIA ANA 13894742
VOLKART ALICIA ALBINA 13762408
WEIGANDT LIDIA JOSEFA 10413880
WEISSEN JORGE LUIS 14207753
WELSCHEN MARIA ROSA 13762429
WENDLER ELIDA MABEL 12950573
YEDRO CRISTINA POMPEYA 14301730
ZALAZAR ESCALANTE GUILLERMINA DOLORES 6473060
ZANUTTINI SERGIO OSCAR 14320698
ZAPATA HILDA GRACIELA 12399407
ZOPPI LAURA SUSANA 13947076