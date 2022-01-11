Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este miércoles 12 de enero en el Suchón

Locales 11 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este miércoles 12 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    STELLA MARIS    11731583
AIMARETTI    ANTONIO DANIEL    11899926
AIRALDI    OSVALDO CÉSAR    12417690
ALARCON    RAÚL ELSO    13105020
ALASIA    MABEL RITA    12866428
ALBERA    NORA MARCELA    14418574
ALBINO    EDELMA BEATRIZ    5622472
ALBORNOZ    MARCELO SEBASTIAN    14019400
ALBORNOZ    NORMA GUADALUPE    12541780
ALBRECHT    MIRIAN ESTER    12496797
AMBORDT    ELZEVIR HERALDO    12496790
AMBORT    ALBERTO JUAN    12698446
AMHERDT    RAUL OSVALDO    12512319
ANDRIAN    ELDA DELIA    10946915
ANTHIENI    ELVIO JOSÉ    6258428
ANTONIN    ALBERTO DOMINGO    11405601
APPENDINO    RITA LUCY    11899967
ARAMAYO    NELIDA ELIZABETH    13318152
ARZAMENDIA    GERARDO ALBERTO    14093224
BARBAGLIA    OMAR LEONILDO    11899920
BARBAGLIA    JORGE ALBERTO    13105001
BAUDINO    LUCY ISELDA    12435645
BELTRAN    ZULEMA MARÍA    10430301
BENASSI GAMBA    MARIA DE LAS MERCEDES    10430248
BERARDO    ROBERTO CARLOS    12368395
BERESVIL    ISABEL MARÍA    13658793
BERTONE    RUBEN ALBERTO    12698440
BETTIG    ELENA GUARDALUPE    17954482
BETTIG    ROSA MAGDALENA    13036655
BLATTER    BERNARDO JULIO    6236367
BONETTO    GLADIS ELISA    12533473
BONINO    ADRIANA REGINA    11899987
BROSSIO    SERGIO HÉCTOR    14714338
BUGDAHL    RAÚL ENRIQUE    13459931
BURALLI    MARIA RAMONA    11715843
CAPROLI    JUAN CARLOS    12698498
CARENA    GRACIELA BEATRIZ    12698477
CARIAGA    HORACIO OSVALDO    14743004
CARIBAUX    RODOLFO ENRIQUE    12512323
CASSINI    GLADYS TERESITA    13101607
CAVAGLIATTO    MÓNICA CRISTINA    12698484
CERATTO    ALICIA MARIA MERCEDES    12698403
CHIAVON    NORBERTO ARNOLDO    12730376
CITRONI    MARÍA ISABEL    13947085
COGGIOLA    ELBIO ELEUTERIO PEDRO    6208070
COLOMBERO    MARCOS JAVIER    13459918
COLUSSI    OSCAR NILO    12541753
COSTANTINO    ALICIA GUADALUPE    12929816
DIAZ    MAGDALENA ADELINDA    12766164
DIAZ    CIPRIANA INÉS    14507223
DONATI    MIRTA INÉS    12698432
EBERHARDT    MARIA MERCEDES    12541765
ENRIA    OSCAR ANGEL    13459907
ESPOSITO    ALFREDO DEL CORAZON DE JESUS    12891837
FERRARIS    MARIO ALFREDO    12541773
FERREYRA    HECTOR JUAN    12257617
FERREYRA    MIGUEL ANGEL    12541777
FRANCHI    NORBERTO ENRIQUE    10430307
FUN    OMAR ANTONIO    13116086
GALVAGNO    SUSANA NOEMÍ    12698476
GARDIOL    ELDA ALICIA    11425017
GASSER    CELIA BEATRIZ    4928738
GERBAUDO    HECTOR ESTEBAN    13105002
GIMENEZ    STELLA MARYS    5973719
GODOY    JUAN LUCIO    11608918
GONZALEZ    SANTINA MIRIAM    2967759
GORGO    HERNAN HUGO    13193254
GORIA ORFORTE    PATRICIA ROXANA    13947164
GSCHWIND    LETICIA ISABEL    12698497
GUTIERREZ    MIRTA MABEL    12698421
HAMMERLY    CELSO EDUARDO    12698445
HILGERT    ALFONSO JOSÉ    6238850
INGARAMO    RAÙL OSVALDO    13105083
JORGE    MARTA INES    12698404
KACZMARSKI    ORLANDO ESTANISLAO    11569130
KESSLER    EVELIO JORGE    5408672
KLENZI    LILIANA LETICIA    12541785
KOHLBRENER    TELMO MARIA    13658716
KUCHEN    RITA MARIA    12541784
LEGUIZAMON    RUBÉN OMAR    14207788
LOPEZ    SILVIA NOEMI    12437211
LORETAN    HUGO JOSÉ    13193273
MARCONI    JORGE ALBERTO    12698424
MARCONI    SUSANA ALICIA    12698426
MARIN    CARMEN ROSA    13459911
MARTINEZ    MIGUEL ANGEL    12698482
MARTINEZ    MIRTA ROSA    10732717
MARTINEZ    MIGUEL ANGEL    10742955
MATHIEU    VICENTE MANUEL    6249216
MATTIG    RAUL ANTONIO    13903836
MATTONE    LILIANA ESTER    12212016
MAURER    DANIEL RICARDO    12541769
MAURINO    YOLANDA CATALINA    6118030
MEINARDI    OMAR ALCIDES    12354732
MEYNET    OSCAR ALFONSO    11608908
MEYNET    NORMA NELI    13105034
MIÑO    JUANA EVA    10430338
MORETTI    CESAR JOSE    12596031
MOREYRA    ROBERTO LUIS    12123541
NANZER    STELLA MARIS PIA    13658760
ODASSO    SILVIA MARIA    12698409
OGGIER    ZUNILDA MARIA    4233441
OGGIER    GRACIELA MARÍA    10058300
OITANA    ALICIA MARIA ESTER    12698479
OITANA    ESTELA MARGARITA    10430355
OJEDA    JULIO CESAR    13762411
PALACIOS    ANTONIO GABRIEL    14036878
PAPORELLO    LAURA PATRICIA    12766160
PASQUALI    MARIA INES    12804206
PASTOR    CARLOS ALBERTO    18106958
PERREN    EDUARDO LUIS    13123512
PERRIG    ABELARDO ELBIO    11641387
PETROSELLI    VIVIANA ORFELIA    13478702
PISSINI    PABLO RAÚL    12123790
PLACENZOTTI    JORGE ALBERTO    10430273
PONCE    ELSA ELBA    12882384
PORTO    EDELMIRO PEDRO    7875799
POZZO    NESTOR ALBERTO    12020190
PRIMO    HECTOR MARCELO    13947155
PRINCIPE    CARLOS RAÚL    13105079
PUTTERO    OSVALDO JOSE    11544279
QUIROGA    ALBERTO ANIBAL    13193269
REICHERT    DIANA LUZ    13947071
RIGHI    CLELIA RITA    11899942
RIGHI    BELQUIS GUADALUPE    12541755
RINAUDO    MARIA ELVA    13105069
ROMAGNOLI    LILIANA BEATRIZ    13947150
ROMERO    JUAN JOSE    12545020
ROSALEZ    JUAN CARLOS    12541768
ROSSI    ADRIANA GUADALUPE    13947042
RUIZ    CESAR MIGUEL    8501193
SANCHEZ    ELISA MAGDALENA    6120598
SARA    CARLOS RUBÉN    14743025
SAVINO    MARIA ESTER    12417689
SCANDALO    JUAN CARLOS    12661255
SCHNIDRIG    LILIANA DEL CARMEN    12368372
SCHREIBER    BIBIANA ESTHER SOFÍA    12698458
SCOTTA    RICARDO PEDRO    12368368
SEGOVIA    NORA RAQUEL    12190340
SEJAS    ANTONIO GERONIMO    13056785
SERRA    CARLOS ANTONIO    12698454
SILVA    DANIEL FRANCISCO    12698431
STOFFEL    SOFIA INES    13377008
STRATTA    RAQUEL GUADALUPE    13205703
TIONE    DANIEL EDGARDO    13029476
TOSONE    MARÍA CRISTINA    12368326
VALLONE    SOFÍA    1530582
VICCO    DANIEL CARLOS    10430347
WALTER    NÉSTOR JUAN    11954905
WASINGER    HUGO ROBERTO    12541775
ZANUTTINI    JOSE LUIS    12541770
ZEITER    EDUARDO ARGENTINO    6220453
ZENCLUSEN    VALERIO ARIEL    12512467

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