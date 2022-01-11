Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este miércoles 12 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA STELLA MARIS 11731583
AIMARETTI ANTONIO DANIEL 11899926
AIRALDI OSVALDO CÉSAR 12417690
ALARCON RAÚL ELSO 13105020
ALASIA MABEL RITA 12866428
ALBERA NORA MARCELA 14418574
ALBINO EDELMA BEATRIZ 5622472
ALBORNOZ MARCELO SEBASTIAN 14019400
ALBORNOZ NORMA GUADALUPE 12541780
ALBRECHT MIRIAN ESTER 12496797
AMBORDT ELZEVIR HERALDO 12496790
AMBORT ALBERTO JUAN 12698446
AMHERDT RAUL OSVALDO 12512319
ANDRIAN ELDA DELIA 10946915
ANTHIENI ELVIO JOSÉ 6258428
ANTONIN ALBERTO DOMINGO 11405601
APPENDINO RITA LUCY 11899967
ARAMAYO NELIDA ELIZABETH 13318152
ARZAMENDIA GERARDO ALBERTO 14093224
BARBAGLIA OMAR LEONILDO 11899920
BARBAGLIA JORGE ALBERTO 13105001
BAUDINO LUCY ISELDA 12435645
BELTRAN ZULEMA MARÍA 10430301
BENASSI GAMBA MARIA DE LAS MERCEDES 10430248
BERARDO ROBERTO CARLOS 12368395
BERESVIL ISABEL MARÍA 13658793
BERTONE RUBEN ALBERTO 12698440
BETTIG ELENA GUARDALUPE 17954482
BETTIG ROSA MAGDALENA 13036655
BLATTER BERNARDO JULIO 6236367
BONETTO GLADIS ELISA 12533473
BONINO ADRIANA REGINA 11899987
BROSSIO SERGIO HÉCTOR 14714338
BUGDAHL RAÚL ENRIQUE 13459931
BURALLI MARIA RAMONA 11715843
CAPROLI JUAN CARLOS 12698498
CARENA GRACIELA BEATRIZ 12698477
CARIAGA HORACIO OSVALDO 14743004
CARIBAUX RODOLFO ENRIQUE 12512323
CASSINI GLADYS TERESITA 13101607
CAVAGLIATTO MÓNICA CRISTINA 12698484
CERATTO ALICIA MARIA MERCEDES 12698403
CHIAVON NORBERTO ARNOLDO 12730376
CITRONI MARÍA ISABEL 13947085
COGGIOLA ELBIO ELEUTERIO PEDRO 6208070
COLOMBERO MARCOS JAVIER 13459918
COLUSSI OSCAR NILO 12541753
COSTANTINO ALICIA GUADALUPE 12929816
DIAZ MAGDALENA ADELINDA 12766164
DIAZ CIPRIANA INÉS 14507223
DONATI MIRTA INÉS 12698432
EBERHARDT MARIA MERCEDES 12541765
ENRIA OSCAR ANGEL 13459907
ESPOSITO ALFREDO DEL CORAZON DE JESUS 12891837
FERRARIS MARIO ALFREDO 12541773
FERREYRA HECTOR JUAN 12257617
FERREYRA MIGUEL ANGEL 12541777
FRANCHI NORBERTO ENRIQUE 10430307
FUN OMAR ANTONIO 13116086
GALVAGNO SUSANA NOEMÍ 12698476
GARDIOL ELDA ALICIA 11425017
GASSER CELIA BEATRIZ 4928738
GERBAUDO HECTOR ESTEBAN 13105002
GIMENEZ STELLA MARYS 5973719
GODOY JUAN LUCIO 11608918
GONZALEZ SANTINA MIRIAM 2967759
GORGO HERNAN HUGO 13193254
GORIA ORFORTE PATRICIA ROXANA 13947164
GSCHWIND LETICIA ISABEL 12698497
GUTIERREZ MIRTA MABEL 12698421
HAMMERLY CELSO EDUARDO 12698445
HILGERT ALFONSO JOSÉ 6238850
INGARAMO RAÙL OSVALDO 13105083
JORGE MARTA INES 12698404
KACZMARSKI ORLANDO ESTANISLAO 11569130
KESSLER EVELIO JORGE 5408672
KLENZI LILIANA LETICIA 12541785
KOHLBRENER TELMO MARIA 13658716
KUCHEN RITA MARIA 12541784
LEGUIZAMON RUBÉN OMAR 14207788
LOPEZ SILVIA NOEMI 12437211
LORETAN HUGO JOSÉ 13193273
MARCONI JORGE ALBERTO 12698424
MARCONI SUSANA ALICIA 12698426
MARIN CARMEN ROSA 13459911
MARTINEZ MIGUEL ANGEL 12698482
MARTINEZ MIRTA ROSA 10732717
MARTINEZ MIGUEL ANGEL 10742955
MATHIEU VICENTE MANUEL 6249216
MATTIG RAUL ANTONIO 13903836
MATTONE LILIANA ESTER 12212016
MAURER DANIEL RICARDO 12541769
MAURINO YOLANDA CATALINA 6118030
MEINARDI OMAR ALCIDES 12354732
MEYNET OSCAR ALFONSO 11608908
MEYNET NORMA NELI 13105034
MIÑO JUANA EVA 10430338
MORETTI CESAR JOSE 12596031
MOREYRA ROBERTO LUIS 12123541
NANZER STELLA MARIS PIA 13658760
ODASSO SILVIA MARIA 12698409
OGGIER ZUNILDA MARIA 4233441
OGGIER GRACIELA MARÍA 10058300
OITANA ALICIA MARIA ESTER 12698479
OITANA ESTELA MARGARITA 10430355
OJEDA JULIO CESAR 13762411
PALACIOS ANTONIO GABRIEL 14036878
PAPORELLO LAURA PATRICIA 12766160
PASQUALI MARIA INES 12804206
PASTOR CARLOS ALBERTO 18106958
PERREN EDUARDO LUIS 13123512
PERRIG ABELARDO ELBIO 11641387
PETROSELLI VIVIANA ORFELIA 13478702
PISSINI PABLO RAÚL 12123790
PLACENZOTTI JORGE ALBERTO 10430273
PONCE ELSA ELBA 12882384
PORTO EDELMIRO PEDRO 7875799
POZZO NESTOR ALBERTO 12020190
PRIMO HECTOR MARCELO 13947155
PRINCIPE CARLOS RAÚL 13105079
PUTTERO OSVALDO JOSE 11544279
QUIROGA ALBERTO ANIBAL 13193269
REICHERT DIANA LUZ 13947071
RIGHI CLELIA RITA 11899942
RIGHI BELQUIS GUADALUPE 12541755
RINAUDO MARIA ELVA 13105069
ROMAGNOLI LILIANA BEATRIZ 13947150
ROMERO JUAN JOSE 12545020
ROSALEZ JUAN CARLOS 12541768
ROSSI ADRIANA GUADALUPE 13947042
RUIZ CESAR MIGUEL 8501193
SANCHEZ ELISA MAGDALENA 6120598
SARA CARLOS RUBÉN 14743025
SAVINO MARIA ESTER 12417689
SCANDALO JUAN CARLOS 12661255
SCHNIDRIG LILIANA DEL CARMEN 12368372
SCHREIBER BIBIANA ESTHER SOFÍA 12698458
SCOTTA RICARDO PEDRO 12368368
SEGOVIA NORA RAQUEL 12190340
SEJAS ANTONIO GERONIMO 13056785
SERRA CARLOS ANTONIO 12698454
SILVA DANIEL FRANCISCO 12698431
STOFFEL SOFIA INES 13377008
STRATTA RAQUEL GUADALUPE 13205703
TIONE DANIEL EDGARDO 13029476
TOSONE MARÍA CRISTINA 12368326
VALLONE SOFÍA 1530582
VICCO DANIEL CARLOS 10430347
WALTER NÉSTOR JUAN 11954905
WASINGER HUGO ROBERTO 12541775
ZANUTTINI JOSE LUIS 12541770
ZEITER EDUARDO ARGENTINO 6220453
ZENCLUSEN VALERIO ARIEL 12512467