Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este martes 11 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA MARÍA ANGÉLICA 11970629
ALBERA MARIA JORGELINA 11589959
ALBERTO ROBERTO DANIEL 11922980
ALBRECHT HECTOR LUIS 10191598
AVALOS DELIA NOEMI 11838644
BARSANTI PEDRO ALBERTO 12757077
BAY MARIA CRISTINA BASILIA 11655001
BELLINI JUAN BAUTISTA 11405617
BELTRAN ROBERTO 12368342
BENVENUTTO MARIA CRISTINA 11658410
BERTINAT ALCIDES RENE 11899950
BERTINAT NORBERTO RENATO 12368311
BERTOSSI STELLA MARIS 11405645
BERTOSSI SONIA BEATRIZ 12698443
BESSONE MARÍA SUSANA 12512452
BIANCUCCI GRACIELA LIDIA 12368338
BLANC VICTOR HUGO 11405639
BRUSAURO EMILIO ANGEL 11790821
BRUSSA LUIS JOSÉ 11405604
BRUTTI MARIA TERESA 11555315
BUGDAHL MARIA DEL CARMEN 12368352
BUZZOLARO HILDA MARÍA 12273385
CABRERA MARTÍN 12348743
CARLINI RAQUEL GUADALUPE 12368367
CARRIZO NIDIA GUADALUPE 11510866
CAVAGLIATTO MABEL NOEMI 11899992
CAVALERO LILIANA GENOVEVA 11711499
CEJAS LIDIA JOSEFINA 11608914
CHAN OSCAR ALBERTO 11528496
CHAVARINI CARMEN BEATRIZ 11405635
COCCIADIFERRO ALFONSINA GRACIELA 13554042
CORDOBA JORGE LUIS 12621903
DE PAULA GRACIELA ROSA 11711474
DEBENEDETTO NORMA BEATRIZ 11900102
DIAZ EMILIA HILDA 11405625
DOLFO ADRIANA SUSANA 12098450
DOMINGUEZ MARIA DEL LUJAN 12064561
D'OSUALDO RITA ELDA 11711459
DUGINI ALICIA BEATRIZ 11377797
DUPUY ALICIA ANITA 11711455
EBERHARDT DELIO RICARDO 11899919
ESCOBAR AURORA DEL CARMEN 11711495
FASSETTA MARIA ESTER 11899931
FAVRE NIDIA MARIA 11608906
FAVRE DARIO ROMAN 11608920
FAVRE IMELDA MARIA 11899989
FENETZ VICTOR ALBERTO 12212039
FILLIA MARTA ESTER 11899994
GAMINARA GRACIELA 12368358
GARBOLINO JORGE ALBERTO 12698407
GENTINETTA ALCIDES RAUL 11899978
GIACOMINO MIRTA GRACIELA 11899908
GIACOMINO CARLOS ALBERTO 12098447
GIACOMINO ESTER GUADALUPE 12698434
GIAY STELLA MARIS 11800685
GIMENEZ ALICIA TERESA 11899909
GIMENEZ DELIA GUADALUPE 12698415
GIMENEZ RAQUEL LILIANA 12098446
GIONES ANA LUCIA 11899972
GODANO STELLA MARIS 12020163
GODDIO LILIAN BEATRIZ 11674348
GODOY RUBÉN ALCIDES 11608919
GOMEZ RAUL ALFREDO 11796787
GUINDON RICARDO JUAN 12273382
GUNZIGER ANA MARIA 10057757
HAMMERLY JORGE RUBÉN 11800682
IMVINKELRIED RAÚL LUCINDO 11800678
ISA SERGIO EUCLIDES 11899943
KELLER MARÍA BEATRIZ 11674310
KLEIN OSCAR LORENZO 12431556
KLOSTER ELVIO ROBERTO 11510862
KRENZ HUMBERTO EVARISTO 13576864
LAHOURNERE MONICA AMELIA 13232242
LANFRANCO ELVIO OSCAR 12098439
LASSO ADRIANA MARIA CRISTINA 11899985
LEGUIZA SANTA ANTONIA 11719154
LEIKER ELIO CIPRIANO 12043084
LEIVA RAMÓN ANDRÉS 11391550
LHERITIER LILIANA BEATRIZ 11899907
LOPEZ TERESA ANTONIA 13459950
LOPEZ LUCIA EUGENIA 12272938
LUNA OCTAVIO SEBASTIAN 11711472
LUQUE ALICIA CRISTINA 11711451
LUQUE NORMA BEATRIZ 12368322
MARCHISIO MARTHA ROSA 11405596
MARIANO MARIO CELESTINO 11698236
MARIN NORMA BEATRIZ 12368317
MAROZZI OSCAR VICTOR 13123502
MARTINEZ MARCIANO MARCELO 12725132
MARTINEZ ROSA LILIANA 13589904
MASSIMINO RAUL EDUARDO 12698488
MATTER EDUARDO LUIS 12368304
MATTIG NELIDA SIDONIA 12353880
MAZZA MIRTA ESTER 12064880
MEDINA OLIVA 12241408
MEURZET GRACIELA OLGA 11711462
MILONO ARMANDO JOSE 12273389
MONDINO JUAN CARLOS ROBERTO 12055340
MONTERO ANTONIO ENRIQUE 11899904
MULLER AZUCENA MARIA 11899913
NEUMANN JORGE EDUARDO 11405650
NUÑEZ NORMA MABEL 11589973
OCAMPO FAUSTINO CLEMENTINO 12036040
OCAMPO DOLORES 14285807
OITANA MARTA SUSANA 12698490
OLIVERO ANA MARÍA 11544275
PALAVECINO ROSA IDELMA 11711452
PANUNCIO OSCAR ALFREDO 12698473
PASCHETTA OLGA ALICIA 11608921
PASSERINI ESTER LUCIA 12698411
PEDRAZZOLI OLGA AGUSTINA 11405628
PERALTA LIBIA NOEMI 12237964
PERALTA MIGUEL ANGEL 11899969
PERETTI MARTHA ELVIRA 11405619
PEREYRA ELSA NOEMI GUADALUPE 11405608
PEREZ LILIANA ALICIA 12368351
PERREN MARIA DEL CARMEN 11377776
PERREN MARÍA ESTHER 11405590
PERREN MERCEDES LUCIA 11711454
PERREN NESTOR OMAR 12067529
PERREN DELIA NELIDA 12368385
PILLONEL ESTELA HILDA 12020184
PRIMO ANGEL ALBERTO 11899980
PRIMO ANA MARIA 12368357
PRINCIPE RICARDO DANILO 11405644
PROBST LILIANA BEATRIZ 11093920
PROBST BEATRIZ CATALINA 11825794
PROPST HORACIO JOSÉ 11899910
PUCHETTI LIDIA ESTER 13765605
RÉBOLA ALICIA TERESA LUISA 12698414
RODRIGUEZ NOEMI MERCEDES 11899916
ROSTAGNO MARGARITA IMELDA CLARA 11405616
RUIZ LUIS ALFREDO 11556878
RUIZ RAMONA HAYDEE 12241335
SARTORI NORA ESTER 11702319
SARÚ RENÉ ALCIDES 11405626
SCHLAPBACH JUAN MANUEL 13459904
SCHLUEP SULLY SULMA 11902963
SCHNIDRIG RUBEN OMAR 13105051
SERRANO MATILDE ALIDA DEL VALLE 11899939
SILVA MARÍA CEFERINA 11740092
SILVAS MERCEDES MARIA DEL GUADALUPE 12067586
SOTO HÉCTOR RAÚL 12368376
STETTLER SUSANA ELISA 12273380
TEMPO MIGUEL ANGEL 11711500
TERISOTTO ENZO ALBERTO 11711467
TOSONE OSCAR LUIS 13459910
TRUCCO MIRTA ANA 11709560
VERDUN MARIA ROSA 11674316
VIGLIETTI DANIEL RAUL 11993196
YOSSEN RAÚL OMAR 11908930
YOST JOSÉ LUIS 12368379
ZALAZAR LUIS ALBERTO 13105042