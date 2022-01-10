Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este martes 11 de enero en el Suchón

Locales 10 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este martes 11 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    MARÍA ANGÉLICA    11970629
ALBERA    MARIA JORGELINA    11589959
ALBERTO    ROBERTO DANIEL    11922980
ALBRECHT    HECTOR LUIS    10191598
AVALOS    DELIA NOEMI    11838644
BARSANTI    PEDRO ALBERTO    12757077
BAY    MARIA CRISTINA BASILIA    11655001
BELLINI    JUAN BAUTISTA    11405617
BELTRAN    ROBERTO    12368342
BENVENUTTO    MARIA CRISTINA    11658410
BERTINAT    ALCIDES RENE    11899950
BERTINAT    NORBERTO RENATO    12368311
BERTOSSI    STELLA MARIS    11405645
BERTOSSI    SONIA BEATRIZ    12698443
BESSONE    MARÍA SUSANA    12512452
BIANCUCCI    GRACIELA LIDIA    12368338
BLANC    VICTOR HUGO    11405639
BRUSAURO    EMILIO ANGEL    11790821
BRUSSA    LUIS JOSÉ    11405604
BRUTTI    MARIA TERESA    11555315
BUGDAHL    MARIA DEL CARMEN    12368352
BUZZOLARO    HILDA MARÍA    12273385
CABRERA    MARTÍN    12348743
CARLINI    RAQUEL GUADALUPE    12368367
CARRIZO    NIDIA GUADALUPE    11510866
CAVAGLIATTO    MABEL NOEMI    11899992
CAVALERO    LILIANA GENOVEVA    11711499
CEJAS    LIDIA JOSEFINA    11608914
CHAN    OSCAR ALBERTO    11528496
CHAVARINI    CARMEN BEATRIZ    11405635
COCCIADIFERRO    ALFONSINA GRACIELA    13554042
CORDOBA    JORGE LUIS    12621903
DE PAULA    GRACIELA ROSA    11711474
DEBENEDETTO    NORMA BEATRIZ    11900102
DIAZ    EMILIA HILDA    11405625
DOLFO    ADRIANA SUSANA    12098450
DOMINGUEZ    MARIA DEL LUJAN    12064561
D'OSUALDO    RITA ELDA    11711459
DUGINI    ALICIA BEATRIZ    11377797
DUPUY    ALICIA ANITA    11711455
EBERHARDT    DELIO RICARDO    11899919
ESCOBAR    AURORA DEL CARMEN    11711495
FASSETTA    MARIA ESTER    11899931
FAVRE    NIDIA MARIA    11608906
FAVRE    DARIO ROMAN    11608920
FAVRE    IMELDA MARIA    11899989
FENETZ    VICTOR ALBERTO    12212039
FILLIA    MARTA ESTER    11899994
GAMINARA    GRACIELA    12368358
GARBOLINO    JORGE ALBERTO    12698407
GENTINETTA    ALCIDES RAUL    11899978
GIACOMINO    MIRTA GRACIELA    11899908
GIACOMINO    CARLOS ALBERTO    12098447
GIACOMINO    ESTER GUADALUPE    12698434
GIAY    STELLA MARIS    11800685
GIMENEZ    ALICIA TERESA    11899909
GIMENEZ    DELIA GUADALUPE    12698415
GIMENEZ    RAQUEL LILIANA    12098446
GIONES    ANA LUCIA    11899972
GODANO    STELLA MARIS    12020163
GODDIO    LILIAN BEATRIZ    11674348
GODOY    RUBÉN ALCIDES    11608919
GOMEZ    RAUL ALFREDO    11796787
GUINDON    RICARDO JUAN    12273382
GUNZIGER    ANA MARIA    10057757
HAMMERLY    JORGE RUBÉN    11800682
IMVINKELRIED    RAÚL LUCINDO    11800678
ISA    SERGIO EUCLIDES    11899943
KELLER    MARÍA BEATRIZ    11674310
KLEIN    OSCAR LORENZO    12431556
KLOSTER    ELVIO ROBERTO    11510862
KRENZ    HUMBERTO EVARISTO    13576864
LAHOURNERE    MONICA AMELIA    13232242
LANFRANCO    ELVIO OSCAR    12098439
LASSO    ADRIANA MARIA CRISTINA    11899985
LEGUIZA    SANTA ANTONIA    11719154
LEIKER    ELIO CIPRIANO    12043084
LEIVA    RAMÓN ANDRÉS    11391550
LHERITIER    LILIANA BEATRIZ    11899907
LOPEZ    TERESA ANTONIA    13459950
LOPEZ    LUCIA EUGENIA    12272938
LUNA    OCTAVIO SEBASTIAN    11711472
LUQUE    ALICIA CRISTINA    11711451
LUQUE    NORMA BEATRIZ    12368322
MARCHISIO    MARTHA ROSA    11405596
MARIANO    MARIO CELESTINO    11698236
MARIN    NORMA BEATRIZ    12368317
MAROZZI    OSCAR VICTOR    13123502
MARTINEZ    MARCIANO MARCELO    12725132
MARTINEZ    ROSA LILIANA    13589904
MASSIMINO    RAUL EDUARDO    12698488
MATTER    EDUARDO LUIS    12368304
MATTIG    NELIDA SIDONIA    12353880
MAZZA    MIRTA ESTER    12064880
MEDINA    OLIVA    12241408
MEURZET    GRACIELA OLGA    11711462
MILONO    ARMANDO JOSE    12273389
MONDINO    JUAN CARLOS ROBERTO    12055340
MONTERO    ANTONIO ENRIQUE    11899904
MULLER    AZUCENA MARIA    11899913
NEUMANN    JORGE EDUARDO    11405650
NUÑEZ    NORMA MABEL    11589973
OCAMPO    FAUSTINO CLEMENTINO    12036040
OCAMPO    DOLORES    14285807
OITANA    MARTA SUSANA    12698490
OLIVERO    ANA MARÍA    11544275
PALAVECINO    ROSA IDELMA    11711452
PANUNCIO    OSCAR ALFREDO    12698473
PASCHETTA    OLGA ALICIA    11608921
PASSERINI    ESTER LUCIA    12698411
PEDRAZZOLI    OLGA AGUSTINA    11405628
PERALTA    LIBIA NOEMI    12237964
PERALTA    MIGUEL ANGEL    11899969
PERETTI    MARTHA ELVIRA    11405619
PEREYRA    ELSA NOEMI GUADALUPE    11405608
PEREZ    LILIANA ALICIA    12368351
PERREN    MARIA DEL CARMEN    11377776
PERREN    MARÍA ESTHER    11405590
PERREN    MERCEDES LUCIA    11711454
PERREN    NESTOR OMAR    12067529
PERREN    DELIA NELIDA    12368385
PILLONEL    ESTELA HILDA    12020184
PRIMO    ANGEL ALBERTO    11899980
PRIMO    ANA MARIA    12368357
PRINCIPE    RICARDO DANILO    11405644
PROBST    LILIANA BEATRIZ    11093920
PROBST    BEATRIZ CATALINA    11825794
PROPST    HORACIO JOSÉ    11899910
PUCHETTI    LIDIA ESTER    13765605
RÉBOLA    ALICIA TERESA LUISA    12698414
RODRIGUEZ    NOEMI MERCEDES    11899916
ROSTAGNO    MARGARITA IMELDA CLARA    11405616
RUIZ    LUIS ALFREDO    11556878
RUIZ    RAMONA HAYDEE    12241335
SARTORI    NORA ESTER    11702319
SARÚ    RENÉ ALCIDES    11405626
SCHLAPBACH    JUAN MANUEL    13459904
SCHLUEP    SULLY SULMA    11902963
SCHNIDRIG    RUBEN OMAR    13105051
SERRANO    MATILDE ALIDA DEL VALLE    11899939
SILVA    MARÍA CEFERINA    11740092
SILVAS    MERCEDES MARIA DEL GUADALUPE    12067586
SOTO    HÉCTOR RAÚL    12368376
STETTLER    SUSANA ELISA    12273380
TEMPO    MIGUEL ANGEL    11711500
TERISOTTO    ENZO ALBERTO    11711467
TOSONE    OSCAR LUIS    13459910
TRUCCO    MIRTA ANA    11709560
VERDUN    MARIA ROSA    11674316
VIGLIETTI    DANIEL RAUL    11993196
YOSSEN    RAÚL OMAR    11908930
YOST    JOSÉ LUIS    12368379
ZALAZAR    LUIS ALBERTO    13105042

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