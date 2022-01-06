Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este viernes 7 de enero en el Suchón

Locales 06 de enero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este viernes 7 de enero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
07072021-hospital

Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

ACOSTA    OSCAR JUAN    14780877
AIMAR    SUSANA LIDIA    14364606
ALBRECHT    MARTA IMELDA    2967698
ALBRECHT    ELIDA LIDIA ENRIQUETA    2967744
ALZUGARAY    MARIA ALEJANDRA    14343072
AMBORDT    RAQUEL ELENA    13947200
AMHERD    ZUNILDA MARIA    1461980
ANDELIQUE    ROSA GUADALUPE    13951072
ANDEREGGEN    MARIA MAGDALENA    2967756
APUT    CLAUDIO JOSÉ DOMINGO    14743011
BARLATEY    YNELDA ANGELITA    1631784
BERRA    MIGUEL ANGEL    13947146
BERTAINA    DELIA INÉS    5973701
BERTOSSI    RAÚL ERNESTO    10413909
BERTOSSI    MARTA CECILIA    3990348
BETTIG    DAMARIS EVELYN    32218663
BIGLIANI    NISIO ORTELIO    6223501
BLATTER    ALCIRA    2967728
BOCCARDO    ISABEL MARTA    12541758
BOLLA    ANA INÉS    4221306
BONANSEA    RAUL ALCIDES    11641393
BONANSEA    OSCAR LUIS    13772315
BORIN    HUGO ANTONIO    12512384
BORTOLOZZI    DOLIS TERESITA    591186
BORTOLOZZI    DELFOR SILVESTRE    6227234
BOTELLI    ANGELICA GUADALUPE    14418583
BOTTELLI    AVELARDO ANGEL    6223504
BOUHIER    JUAN JOSÉ    14295005
BRUNAS    MARIA LUISA    2765156
BUENO    STELLA MARIS    4648920
CARRANZA    JORGE MIGUEL MARCOS    10714976
CASETTI    MARIA ISABEL    14515064
CHECCACCI    DAVID JUAN    6226971
CIAN    MARIA BERNARDITA    2356851
CIGNETTI    PIERINA FRANCISCA MAGDALENA    1637387
CIGNETTI    PEDRO ANTONIO    6224140
CLAUSEN    ROSA NORMA    2970266
COLOMBA    FELICITA    6116959
COMAN    JUANA LUCRECIA    4640568
CORSINI    GILBERTO RAUL    13947156
EBENEGGER    NELLY CARMEN    14525705
EBERHARD    ROMILO ROBERTO    6223280
EBERHARDT    ELIDA MARIA    12496777
EBERHARDT    LUIS ALBERTO    14538161
EBERHARDT    RICARDO LUIS    6223446
EBERHARDT    MARIA DEL CARMEN    14171248
EGGEL    MELARIA CRECENCIA    2967645
EHRSAM    ARMANDO JUAN    6220429
EHRSAM    ALICIA GUADALUPE    14418570
ENGEL    ALEJANDRO    5921999
ESCOBAR    VERÓNICA INÉS    26409061
ESCOBAR    MARCELO LUIS    13947189
FALCHINI    INES CECILIA    11899956
FERRARIS    MIRTA RITA MAGDALENA    10430242
FERRERO    MIGUEL ANGEL    11505653
FERREYRA    ROSA    6463604
FILARDO HUBERT    OSCAR VICTOR    10302774
FRANCONI    MARÍA ROSA    6025126
FRUTOS    ALICIA BEATRIZ    13947199
GAITAN    INELDA LUISA    10058217
GAMBA    GRACIELA ROSA    11899955
GAUCHAT    MARIA LINA    3990255
GENTINA    ELVA    1712898
GIACOMINO    GRACIELA MARIA    11060489
GODANO    DANTE JOSE MARIA    13951064
GOMEZ    SALVADOR VICTOR    14529857
GUOBIS    FRANCISCO ALBERTO    14354774
IMHOFF    LIDIA ROSA    6116954
IMHOFF    DANILO MIGUEL    6222293
IMHOFF    GRACIELA AURORA    14731682
IMHOFF    OSVALDO JORGE    14743024
IMHOFF    RAUL ELIAS    6253011
IMVINKELRIED    RITA MARIA    14529866
KOHLBRENNER    ALFONSO    4610944
KUCHEN    MARIA DEL CARMEN    2967686
KUCHEN    ISILDO ELIAS    6223206
KUCHEN    VICTOR HUGO    13762453
KUCHEN    DARIO DELMIRO    14811705
KUCHEN    RAUL ANGEL    14853429
KUCHEN    BERNARDO SEGUNDO    6225929
LAGGER    GRACIELA RAQUEL    5997620
LORETAN    JOSE LUIS    12661287
LUCERO    MARGARITA ISABEL    14364605
LUNA    TERESA INÉS    4648929
MAMY    DARCI EPIFANIA    591184
MARTINELLI    CARLOS ALBERTO    14529858
MASIERO    MAURILIA    13915596
MASSINI    RENE JULIAN    6257115
MEGLIA    LILIANA MARTA    14418569
MEYNET    MERCEDES RAQUEL    13762452
MILESI    OSVALDO ELVIO    14514787
MOLINA    NIDIA EVE    3192046
MONTERO    MARIA CRISTINA    14743005
MONTTI    HUGO OSCAR    8501151
MONTTI    EDUARDO AURELIO    10430227
MÜLLER    HORACIO ALEJANDRO    6225935
NANZER    LUIS ALBERTO    6013185
NEFFEN    PABLO ROBERTO    6223632
NIERENBERGER    HECTOR OMAR    14418572
NOBILE    LUIS ALBERTO    14305683
NORIEGA    TEOLINDA MIRTHA    11276359
NOTTA    JOSE CARLOS    12369557
NOTTA    PATRICIA MONICA    13101609
OCAMPO    MARÍA ANGÉLICA    13717875
ODASSO    RUBEN HECTOR    11899936
OGGIER    DELIO CARLOS    6220445
OGGIER    ALCIRA CATALINA    2967679
OLIVA    LIDIA ANA    14418579
PALACIO    MARIA DEL CARMEN    14484975
PANUNCIO    RITA DORIS    14418556
PAOLETTI    SUSANA MIRTA    14743015
PASSERINI    ANA MARIA    5973686
PEREZ    ESTHER GLADIS    3897125
QUINTERO    NOLBERTO ESTEBAN    12368339
RAMOS    SEBASTIAN    6227056
REKOFSKI    JOSÉ MIGUEL    13947078
RIFF    ALCIRA RAQUEL    2967746
RODRIGUEZ    JULIO ALBERTO    11608923
RODRIGUEZ    DANIEL ALBERTO    13947140
RODRIGUEZ    ANTONIO RAMON    12859792
ROLON    ISMAEL OVIDIO    6338955
ROMANO    CARMEN DEL PILAR    2983542
ROSKOFF    CARLOS OSCAR    13947186
RUDOLF    YOLANDA ERMELINDA    1110577
SALZMANN    ROBERTO ANSELMO    13105058
SALZMANN    ELVA INES    2967720
SANTI    MARIA CRISTINA    14529854
SARU    LAURA EMMA    14743014
SATTLER    OFELIA ANITA    2967651
SCHINNER    MARIO ADOLFO    6225919
SCHMIDT    OLGA BEATRIZ    14529879
SERRA    ALEJANDRO OSCAR    33587154
SPADA    ANGEL ORLANDO FABIO    14444981
STALDER    RAFAEL ADOLFO    6222303
STALDER    NESTOR CORNELIO    6225915
STANICH    DORA JUANA LUCIA    4103719
TABORDA    ELDA HURI    963706
TANTERA    DARDO MIGUEL    6253723
TECHTERMANN    HUGO PABLO    13772314
TEJEDA    NORMA GLADIS    3989803
TOMATIS    HUGO ANTONIO    6282254
TRABACHINO    GRACIELA MARIA    14743052
TRICONE    SUSANA NÉLIDA    13947175
ULRICH    ALEXIANA MARIA    4101543
VACHINO    VILMA FRANCISCA    1687341
VIERA    ROSA RAMONA    12368373
VOLKART    NORBERTO RAUL    12273376
WALKER    HUGO ALBERTO    6300540
WALKER    IRMA LINA    2967765
WEPPLER    NORMA SERAFINA    5285483
ZANUTTINI    MIRTA BEATRIZ    10338584
ZANUTTINI    JOSE MARIA    6223989
ZEITER    RAUL EDUARDO    14418582

Te puede interesar

Te puede interesar