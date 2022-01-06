Covid-19: Personas que recibirán la vacuna este viernes 7 de enero en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
ACOSTA OSCAR JUAN 14780877
AIMAR SUSANA LIDIA 14364606
ALBRECHT MARTA IMELDA 2967698
ALBRECHT ELIDA LIDIA ENRIQUETA 2967744
ALZUGARAY MARIA ALEJANDRA 14343072
AMBORDT RAQUEL ELENA 13947200
AMHERD ZUNILDA MARIA 1461980
ANDELIQUE ROSA GUADALUPE 13951072
ANDEREGGEN MARIA MAGDALENA 2967756
APUT CLAUDIO JOSÉ DOMINGO 14743011
BARLATEY YNELDA ANGELITA 1631784
BERRA MIGUEL ANGEL 13947146
BERTAINA DELIA INÉS 5973701
BERTOSSI RAÚL ERNESTO 10413909
BERTOSSI MARTA CECILIA 3990348
BETTIG DAMARIS EVELYN 32218663
BIGLIANI NISIO ORTELIO 6223501
BLATTER ALCIRA 2967728
BOCCARDO ISABEL MARTA 12541758
BOLLA ANA INÉS 4221306
BONANSEA RAUL ALCIDES 11641393
BONANSEA OSCAR LUIS 13772315
BORIN HUGO ANTONIO 12512384
BORTOLOZZI DOLIS TERESITA 591186
BORTOLOZZI DELFOR SILVESTRE 6227234
BOTELLI ANGELICA GUADALUPE 14418583
BOTTELLI AVELARDO ANGEL 6223504
BOUHIER JUAN JOSÉ 14295005
BRUNAS MARIA LUISA 2765156
BUENO STELLA MARIS 4648920
CARRANZA JORGE MIGUEL MARCOS 10714976
CASETTI MARIA ISABEL 14515064
CHECCACCI DAVID JUAN 6226971
CIAN MARIA BERNARDITA 2356851
CIGNETTI PIERINA FRANCISCA MAGDALENA 1637387
CIGNETTI PEDRO ANTONIO 6224140
CLAUSEN ROSA NORMA 2970266
COLOMBA FELICITA 6116959
COMAN JUANA LUCRECIA 4640568
CORSINI GILBERTO RAUL 13947156
EBENEGGER NELLY CARMEN 14525705
EBERHARD ROMILO ROBERTO 6223280
EBERHARDT ELIDA MARIA 12496777
EBERHARDT LUIS ALBERTO 14538161
EBERHARDT RICARDO LUIS 6223446
EBERHARDT MARIA DEL CARMEN 14171248
EGGEL MELARIA CRECENCIA 2967645
EHRSAM ARMANDO JUAN 6220429
EHRSAM ALICIA GUADALUPE 14418570
ENGEL ALEJANDRO 5921999
ESCOBAR VERÓNICA INÉS 26409061
ESCOBAR MARCELO LUIS 13947189
FALCHINI INES CECILIA 11899956
FERRARIS MIRTA RITA MAGDALENA 10430242
FERRERO MIGUEL ANGEL 11505653
FERREYRA ROSA 6463604
FILARDO HUBERT OSCAR VICTOR 10302774
FRANCONI MARÍA ROSA 6025126
FRUTOS ALICIA BEATRIZ 13947199
GAITAN INELDA LUISA 10058217
GAMBA GRACIELA ROSA 11899955
GAUCHAT MARIA LINA 3990255
GENTINA ELVA 1712898
GIACOMINO GRACIELA MARIA 11060489
GODANO DANTE JOSE MARIA 13951064
GOMEZ SALVADOR VICTOR 14529857
GUOBIS FRANCISCO ALBERTO 14354774
IMHOFF LIDIA ROSA 6116954
IMHOFF DANILO MIGUEL 6222293
IMHOFF GRACIELA AURORA 14731682
IMHOFF OSVALDO JORGE 14743024
IMHOFF RAUL ELIAS 6253011
IMVINKELRIED RITA MARIA 14529866
KOHLBRENNER ALFONSO 4610944
KUCHEN MARIA DEL CARMEN 2967686
KUCHEN ISILDO ELIAS 6223206
KUCHEN VICTOR HUGO 13762453
KUCHEN DARIO DELMIRO 14811705
KUCHEN RAUL ANGEL 14853429
KUCHEN BERNARDO SEGUNDO 6225929
LAGGER GRACIELA RAQUEL 5997620
LORETAN JOSE LUIS 12661287
LUCERO MARGARITA ISABEL 14364605
LUNA TERESA INÉS 4648929
MAMY DARCI EPIFANIA 591184
MARTINELLI CARLOS ALBERTO 14529858
MASIERO MAURILIA 13915596
MASSINI RENE JULIAN 6257115
MEGLIA LILIANA MARTA 14418569
MEYNET MERCEDES RAQUEL 13762452
MILESI OSVALDO ELVIO 14514787
MOLINA NIDIA EVE 3192046
MONTERO MARIA CRISTINA 14743005
MONTTI HUGO OSCAR 8501151
MONTTI EDUARDO AURELIO 10430227
MÜLLER HORACIO ALEJANDRO 6225935
NANZER LUIS ALBERTO 6013185
NEFFEN PABLO ROBERTO 6223632
NIERENBERGER HECTOR OMAR 14418572
NOBILE LUIS ALBERTO 14305683
NORIEGA TEOLINDA MIRTHA 11276359
NOTTA JOSE CARLOS 12369557
NOTTA PATRICIA MONICA 13101609
OCAMPO MARÍA ANGÉLICA 13717875
ODASSO RUBEN HECTOR 11899936
OGGIER DELIO CARLOS 6220445
OGGIER ALCIRA CATALINA 2967679
OLIVA LIDIA ANA 14418579
PALACIO MARIA DEL CARMEN 14484975
PANUNCIO RITA DORIS 14418556
PAOLETTI SUSANA MIRTA 14743015
PASSERINI ANA MARIA 5973686
PEREZ ESTHER GLADIS 3897125
QUINTERO NOLBERTO ESTEBAN 12368339
RAMOS SEBASTIAN 6227056
REKOFSKI JOSÉ MIGUEL 13947078
RIFF ALCIRA RAQUEL 2967746
RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 11608923
RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO 13947140
RODRIGUEZ ANTONIO RAMON 12859792
ROLON ISMAEL OVIDIO 6338955
ROMANO CARMEN DEL PILAR 2983542
ROSKOFF CARLOS OSCAR 13947186
RUDOLF YOLANDA ERMELINDA 1110577
SALZMANN ROBERTO ANSELMO 13105058
SALZMANN ELVA INES 2967720
SANTI MARIA CRISTINA 14529854
SARU LAURA EMMA 14743014
SATTLER OFELIA ANITA 2967651
SCHINNER MARIO ADOLFO 6225919
SCHMIDT OLGA BEATRIZ 14529879
SERRA ALEJANDRO OSCAR 33587154
SPADA ANGEL ORLANDO FABIO 14444981
STALDER RAFAEL ADOLFO 6222303
STALDER NESTOR CORNELIO 6225915
STANICH DORA JUANA LUCIA 4103719
TABORDA ELDA HURI 963706
TANTERA DARDO MIGUEL 6253723
TECHTERMANN HUGO PABLO 13772314
TEJEDA NORMA GLADIS 3989803
TOMATIS HUGO ANTONIO 6282254
TRABACHINO GRACIELA MARIA 14743052
TRICONE SUSANA NÉLIDA 13947175
ULRICH ALEXIANA MARIA 4101543
VACHINO VILMA FRANCISCA 1687341
VIERA ROSA RAMONA 12368373
VOLKART NORBERTO RAUL 12273376
WALKER HUGO ALBERTO 6300540
WALKER IRMA LINA 2967765
WEPPLER NORMA SERAFINA 5285483
ZANUTTINI MIRTA BEATRIZ 10338584
ZANUTTINI JOSE MARIA 6223989
ZEITER RAUL EDUARDO 14418582