Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy miércoles 15 de diciembre en el Suchón

Locales 15 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 15 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    TOMÁS AGUSTÍN    47586431
ACQUATTI    LUCA EZEQUIEL    47768072
ADROVER    DIANELA    47291273
ADROVER    HUGO    47769434
AGUIAR    NORMA ANGELA    6127637
AGUIRRE    BIANCA LUJÁN    47769849
AGUIRRE    TOMÁS URIEL    47769850
AKAO Y ORTIZ     MARÍA VILMA    92886100
ALARCON    AZUL SOLANGE    47586440
ALBERA LANDOLT    DELFINA LUCÍA    47586429
ALBRECHT    CÉSAR AUGUSTO    47290702
ALBRECHT    SANTINO MARTIN    47508325
ALBRECHT    FACUNDO ARIEL    47290716
ALVARADO    MAIA ABRIL    47767734
ALVAREZ MORGANS    THOMAS    47840404
AMBORT    CANDELA LUCIA    47769629
ANDEREGGEN    LEONARDO ISMAEL    47290729
ANDREONE    DELFINA ROSARIO    47769842
ANDRIAN FERREYRA    OLIVIA    47290693
ANTONIN    NICOLÁS JUAN    47586449
ARCE PICCOLI    LUCÍA LUZ    47780486
AROLFO    VILMA IRIS    1230488
AVILA    CIRILO RICARDO    6232871
BADARIOTTI    NORMA MARIA    1687389
BALBIN    LUCIANA    3638516
BARRETO    DENÍS FLORENCIA    47782723
BASSI    ANTONELA GUADALUPE    47922661
BENZI    VICTORIA    47586452
BENZO    EDI ESTHER    3340142
BERLINCOURT    ZULEMA BEATRIZ    3785079
BERNARDI    JORGE ALBERTO    8379092
BERTAINA    JOSE ALBERTO    6233809
BERTOLÉ    LUCILA EVANGELINA    47586459
BERTOSSI    HILDA ANITA    591695
BERTOSSI    IDELMA GUADALUPE    3704597
BESSONE    RAQUEL ANGELA VICTORIA    2758291
BESSONE DIP    SOFÍA    47769829
BESSONE MAAS    TOMÁS    47769433
BETTIG    VIOLETA FELINA    6127779
BIANCUCCI    RODOLFO ENRIQUE    6237309
BIGLIANI    ARTURO GERONIMO    6230356
BO    DOLLY GLADYS    3332721
BOCASSI    ESMERALDA ESTHER    996642
BOLIS    NIDIO ENELLO    6228317
BOLLA    NELSO CARLOS    6230379
BOLLA    ZUNILDA MARIA MAGDALENA    3747523
BON    SONIA MABEL    8788035
BONACINA    ROSA JOSEFINA    3780728
BORGE    MANUEL    47584540
BRUSAURO    YARA JADE    47584927
BRUSSINI    NELMO TOMÁS    6225946
BUGDAHL    CARMEN GUILLERMINA    3340117
Bustos    Lautaro fabian    47769823
BUSTOS    ROMINA BELÉN    47769844
CACCIOLATTO    RONAL MARCOS    6230308
CALEGARI    MARIA DEL CARMEN    5997605
CALLERO    IRENE BEATRIZ    2744665
CANOVA    NELLY NORMA    4377263
CAPALDI    EMILIANO    47769838
CASALEGNO    IRMA ESTHER    996640
CASTELLARIN    SANTIAGO ANGEL    47769846
CENIZO    MARIA CELIA    3205447
CERATTO    JULIETA    47208544
CERQUETTI    GLADYS ESTELA    1687320
CETU    ISOLINA TERESA    3559210
CHANTIRI    ANTONIO PABLO    6231095
CHATELEIN    ALEJANDRO DANIEL    47290727
CLAUSSEN ALARCON    IGNACIO    47290701
CLEMENZ    NERINA CELESTE    47208574
COLAUTTI    AGUSTÍN FACUNDO    47769815
CORDOBA    ANGÉLICA SALVADORA    3340122
CORONEL    STEFANIA SOLEDAD    47208569
COSTA MEURZET    JUAN MANUEL    47660472
DALINGER    MARIA DE LOS MILAGROS    47769617
DEL BARCO    FACUNDO    47208542
DESTEFANIS    ABRIL MICAELA    47769804
DIAZ    LUCIANA MARÍA    47290694
DIP    ENRIQUE RODOLFO    6233808
EBERHARDT    ONELIA MARÍA    3635762
EBERHARDT    DALMIRO CARMELINO    6238908
EBERHARDT    MARÍA CELESTE    47769806
EGGEL    EMMA    47769618
EHRSAM    CARLOS ALFREDO    6236947
ENRICO    GUADALUPE    47769636
ESCOBAR    GRACIELA    3464114
ESCOBAR    AVELINO    6236955
ESCOBAR    FEDERICO DANIEL    47769809
ESCUDERO    FRANCISCO LUIS    47330285
FARIAS    MIA RUTH    46879537
FERNANDEZ    JONATHAN ISMAEL    47208571
FERNANDEZ    LUANA MARILÉN    47290721
FERRARI    MARIA ELENA    3340170
FERRARI    JUAN CARLOS    6237294
FERRARIS    VICTORIA    47290712
FERRERO    OFELIA ESMERALDA    3847671
FERRERO    DIONISIO JOSE    6237306
FEULIEN    JAVIER ANDRÉS    48065905
FONTANINI    BAUTISTA    47586437
FRIGIERI    SANTOS    47290692
FUNES    NILDA GLADIS PIERINA    2242272
FUSSI    FABRICIO LAUTARO    47586426
FUSSI    CAMILA NAIR    47769437
GALVAGNO    NELVA IRIS TERESA    2394993
GAMBA    CLARITA INÉS    1738183
GARASINI    CLARA    47769826
GARDIOL    GLADIS NORI    6119432
GARDIOL    CÉSAR ARIEL    47586462
GARIGLIO    JUAN CRUZ    47586450
GARUTI    SANTINO ARIEL    47586453
GAUTERO    EDGAR JOSÉ BAUTISTA    6236946
GAUTERO    OSVALDO RAMON    6237316
GAVAZZI    LEONARDO EZEQUIEL    47769827
GIACOMINO    ELA ELENA    3892750
GIAMPIERI    VALENTINA    47586443
GILOTTI    MIGUEL ANGEL    8379060
GODANO    CIELO ESTEFANÍA    47922663
GODDIO CASAL    FEDERICA    47658807
GODOY    LUCIANO EMANUEL    47769811
GOMEZ    FELIPE NICOLAS    47290715
GONNET    MAURO    47764401
GONZALEZ    NICOL AYELÉN    47290690
Gonzalez    Rodrigo Alejandro    47922703
GONZALEZ    VICTORIA IARA    47586439
GONZALEZ    BRANDON ALEJO    47266259
GOROSITO    AMALIA TERESA    3746062
GRANDOLI    MORENA    47769832
GROSSO    HERIBERTO LUIS    6236374
HÄMMERLY    INES BLANCA    3795761
HEINZEN    RAUL CARLOS    6233812
HISCHIER    ROSALIA ANGELA    2744668
HOLMAN    MERCEDES    3626968
IMHOFF    TOMÁS EDUARDO    47290700
IMHOFF    LORENZO    47769836
IMSAND    DONALDO ALFREDO    6230306
IMSANT    MÉLANI ROCÍO    47290786
INGARAMO    NELI DOMINGA    3677897
INGARAMO    NOEMI MIRTA    3802522
INVINKELRIEDT    CARMEN INES    2744672
IOMMI    EUCLIDES DOMINGO JUAN    6239777
JORGE    RAUL ELVIO    6233816
Jossen    Benjamin    47290788
JULLIER    VALENTINA ABIGAIL    47290147
KELLER    TAMARA DANIELA    47769619
Kestler    Esteban    47290726
KLOSTER    CATALINA AMANDA    3385140
KOGEL    GONZALO ANDRÉS    47586421
KUMMER    MAGALÍ    47290787
LANCE    INGRID ARIANA    47290695
LANDOLT    ESTELLA VILMA    3340173
LEGUIZA    ANA PAULA    47586456
LEIVA    ALEJO ISMAEL    47586448
Leiva    Nair celina    47659177
LEIVA    LORENZO EMANUEL    47586464
LEVRINO    ROSA ELENA    9472282
LOMBARDI    LIDYA    3552242
MAGNIN    ISABELLA    47769801
MAIZA    LUCIANO HERNÁN    47330288
MALDONADO    MARY ESTHER    3340132
MAMY    DANTE AUBERTO    6229380
MANCHAO    MERCEDES ANA    2758294
MANENTE    NILDA CAROLINA    3559145
MANZANARES    GIOVANA DANILA    47660069
MARINONI    NIDIA BELKYS    3775662
MARTINEZ    RAUL HECTOR    7520049
MARTINEZ    SEBASTIÁN AGUSTÍN    47508336
MARTINEZ    ISAÍAS DAVID    47586447
MARTINEZ    MATÌAS ANDRÈS    47587784
MARTINI    DELVA LEDIS    1687397
MARTINI    MORA    47769837
MASINO    CAMILA    47207698
MATTIG    PAULINA    47290725
MAUNA    YLMA NELLI    1529143
MAZZONI    DELFINA CLOTILDE    2954726
MEDINA    PABLO    47330287
MENDOZA DI STEFANO    MARTINA PILAR    47584795
MEYNET    MALENA    47290689
MEYNET    LUCIANO MIGUEL    47586444
MICHLIG    NICOLE    47290714
MONTTI    MARCOS AGUSTÍN    47769841
MOREL    MARTHA TERESITA    3340172
MORETTI    TOMÁS EZEQUIEL    47290685
MORSA    FELIPE ALBERTO    47658967
MÜHN    GIAN LUCA EXEQUIEL    47769805
MULLER    HUGO RUBEN    6208871
NAIMANN    TERESA CATALINA    591692
NEIFF    AGUSTINA BELÉN    47586435
NIERENBERGER    VICTORIA SOFÍA    47769431
NORO    LUCAS TOMÁS    47585605
NOTTA    GLORIS URSULA    3559165
NOVERO    EDUARDO JUAN    6232881
OGGIER MEDINA    AUDA ABU DANIEL    47769627
OITANA    BRUNO    47586463
OLIVO    MARTA ESTELA    5973700
PACE    ROGELIO RAMON    5939877
PANUNCIO    VILMA INÉS    6479646
PAOLETTI    CONRADO JUAN    6236948
PAPORELLO    NORMA EMELDA    6462194
PAREDES BOSCOVICH    BRUNO JERONIMO    46764620
PIANETTI    GIANELLA    47290720
PIETRASANTA    BEATRIZ MARIA    3768849
PILLONEL    DARIO JUAN    6232880
PILLONEL    AMPARO ABIGAIL    47330283
PIOLI    BENJAMIN    47769622
Pizarro    Matias Alexander    47785989
PLACENZOTTI    JUAN CLAUDIO    47586451
POCHETTINO    CECILIA HILARI    47208546
POLITO    JOSE AGUSTIN    3670458
PRIMO    HILDA LUCIA    1687394
PRINCIPE    CAROLINA MARÍA    6106958
PRINCIPE    FACUNDO JESÚS    47922662
QUIROGA    MORENA AYLÉN    47586467
RABELLINO    RENATO JUAN    93855975
RABELLINO    JOSEFINA    93249239
RAMIREZ    JONATHAN GABRIEL    47743965
RAMIREZ    MATÍAS JUNIOR    47767648
RAMONDA    DORALINA GENOVEVA    6101978
RAMONDA    SOFÍA    47207697
RAMONDA    MARIO    47585617
RAMOS    ALDO ANTONIO    6232873
RAMOS    NICANOR CLAUDIO    6232676
RAMOS OLEA    SELENE AGUSTINA    47291274
RAVELLI    JUAN IGNACIO    47290708
REAL TRAVACHINO    MATEO    47586425
REAL TRAVACHINO    TOMÁS    47586424
REDOLFI    LIDIA NORMA LAURA    3732266
REGNER    EZEQUIEL LUIS    47769818
REQUENA    IANELA MAIRA    47769825
REUTLINGER MÜLLER    INGRID    47586470
RIDOLFI    MILAGROS AILEN    47675064
RIGHI    ROSALINA JACINTA    3894433
RODRIGUEZ    DORA NELLY    5973627
RODRIGUEZ    JAZMÍN    47330286
ROLLE    ANELINA ANGELA    2954731
ROMAN    ESTEBAN IGNACIO    47584162
ROMERO    GONZALO SEBASTIAN    47106658
ROSSINI    IGNACIO    47290724
RUBIES    PEDRO FERNANDO    6290497
SACCO    ANAHÍ    47586423
SACCO    VICTORIA    47586422
SALA    VALENTIN CEFERINO    48065609
SALAS    GASPAR SEBASTIAN    47291246
SALCEDO    GRACIELA BEATRIZ    6195134
SALDAÑO    THIAGO TOMÁS    47586458
SALVA    MODESTO MARCOS    6235383
SALZMANN    DELMO EDUARDO    6232875
SALZMANN    NARELA SOFÍA    47586427
SARETTO    JUAN IGNACIO    46934590
SCARAFÍA    CAROLINA BELÉN    47586432
SCHINNER    DIANELA    47587706
SCHNEIDER    LUIS FEDERICO    6232883
SERRAMOGLIA    ELLIE NOLMI    3894095
SILVA    VALENTINA NOEL    47586430
SILVA    LEANDRO NAHUEL    47586461
SOTO    RODRIGO DANIEL    47586436
SOTTINI    PAULINA MILAGROS    47330282
SOULIER    MATEO    47207699
Steinbach    Ana Lucia    47778071
STRAUSS    NICOLÁS FERNANDO    47769816
TABERNA    VALDEMAR LUIS    6235673
TAGLIABUE    MARY ESTHER GUADALUPE    3385138
TERISOTTO    ELVA NORA    2758295
TISCHLER    IRENE MATILDE    4037993
TORRES    MARÍA SOL    47290696
TORRES    AUGUSTO    47769803
TORRES    GIULIANA ANABEL    47769807
TORRES WAIGAND    ANDRES SEBASTIAN    46764616
TOSELLO    ALFREDO JUAN    6239797
TRAVACHINO    LARA    47769432
TRIVISONNO    MATÍAS    47769834
TSCHOPP BERTOSSI    CAMILA LUJAN    47769819
VACHINO    FLORENCIA    47586438
VAIO    AYLEN ABIGAIL    47780467
VARAYOUD    MÁXIMO BAUTISTA    47586441
VERONESI    MANUELA    46764619
VIERA    JOSÉ LUIS    6339591
VILEJI    LEÓN DIEGO    47290687
VOGT    FLORINDO    6230310
WAIGANDT    YOLANDA OFELIA    3687034
WALKER    VICTORIA    47586433
WEIHMÜLLER    PAULINA    47290699
weinzettel    jackeline milagros    47290123
YENNERICH ALOVATTI    MICAELA BELÉN    47505755
YOST    ORFELIA CRISTINA    3747522
YOST    AIDE ANTONIA    2394937
ZABALA HOFER    ERNESTINA LUCIA    47767214
ZAGAYNY    MATEO TOMÁS    47586468
ZAMER    ALISON PATRICIA    47586442
ZANETTA    DORA ROSA    2410996
ZANUTTINI BRUSSA    SANTIAGO TOMÁS    47769831
ZARABIA    ISAÍAS JESÚS    47769814
ZINGERLING    LUCAS    47208575
ZINGERLING    JOSÉ    47290728
ZUCHIATTI    MARÍA VICTORIA    47769802
ZURBRIGGEN    NEREO BENJAMÍN    47290713
ZURSCHMITTEN    LIDIA DELIA    3340144

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