Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy miércoles 15 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA TOMÁS AGUSTÍN 47586431
ACQUATTI LUCA EZEQUIEL 47768072
ADROVER DIANELA 47291273
ADROVER HUGO 47769434
AGUIAR NORMA ANGELA 6127637
AGUIRRE BIANCA LUJÁN 47769849
AGUIRRE TOMÁS URIEL 47769850
AKAO Y ORTIZ MARÍA VILMA 92886100
ALARCON AZUL SOLANGE 47586440
ALBERA LANDOLT DELFINA LUCÍA 47586429
ALBRECHT CÉSAR AUGUSTO 47290702
ALBRECHT SANTINO MARTIN 47508325
ALBRECHT FACUNDO ARIEL 47290716
ALVARADO MAIA ABRIL 47767734
ALVAREZ MORGANS THOMAS 47840404
AMBORT CANDELA LUCIA 47769629
ANDEREGGEN LEONARDO ISMAEL 47290729
ANDREONE DELFINA ROSARIO 47769842
ANDRIAN FERREYRA OLIVIA 47290693
ANTONIN NICOLÁS JUAN 47586449
ARCE PICCOLI LUCÍA LUZ 47780486
AROLFO VILMA IRIS 1230488
AVILA CIRILO RICARDO 6232871
BADARIOTTI NORMA MARIA 1687389
BALBIN LUCIANA 3638516
BARRETO DENÍS FLORENCIA 47782723
BASSI ANTONELA GUADALUPE 47922661
BENZI VICTORIA 47586452
BENZO EDI ESTHER 3340142
BERLINCOURT ZULEMA BEATRIZ 3785079
BERNARDI JORGE ALBERTO 8379092
BERTAINA JOSE ALBERTO 6233809
BERTOLÉ LUCILA EVANGELINA 47586459
BERTOSSI HILDA ANITA 591695
BERTOSSI IDELMA GUADALUPE 3704597
BESSONE RAQUEL ANGELA VICTORIA 2758291
BESSONE DIP SOFÍA 47769829
BESSONE MAAS TOMÁS 47769433
BETTIG VIOLETA FELINA 6127779
BIANCUCCI RODOLFO ENRIQUE 6237309
BIGLIANI ARTURO GERONIMO 6230356
BO DOLLY GLADYS 3332721
BOCASSI ESMERALDA ESTHER 996642
BOLIS NIDIO ENELLO 6228317
BOLLA NELSO CARLOS 6230379
BOLLA ZUNILDA MARIA MAGDALENA 3747523
BON SONIA MABEL 8788035
BONACINA ROSA JOSEFINA 3780728
BORGE MANUEL 47584540
BRUSAURO YARA JADE 47584927
BRUSSINI NELMO TOMÁS 6225946
BUGDAHL CARMEN GUILLERMINA 3340117
Bustos Lautaro fabian 47769823
BUSTOS ROMINA BELÉN 47769844
CACCIOLATTO RONAL MARCOS 6230308
CALEGARI MARIA DEL CARMEN 5997605
CALLERO IRENE BEATRIZ 2744665
CANOVA NELLY NORMA 4377263
CAPALDI EMILIANO 47769838
CASALEGNO IRMA ESTHER 996640
CASTELLARIN SANTIAGO ANGEL 47769846
CENIZO MARIA CELIA 3205447
CERATTO JULIETA 47208544
CERQUETTI GLADYS ESTELA 1687320
CETU ISOLINA TERESA 3559210
CHANTIRI ANTONIO PABLO 6231095
CHATELEIN ALEJANDRO DANIEL 47290727
CLAUSSEN ALARCON IGNACIO 47290701
CLEMENZ NERINA CELESTE 47208574
COLAUTTI AGUSTÍN FACUNDO 47769815
CORDOBA ANGÉLICA SALVADORA 3340122
CORONEL STEFANIA SOLEDAD 47208569
COSTA MEURZET JUAN MANUEL 47660472
DALINGER MARIA DE LOS MILAGROS 47769617
DEL BARCO FACUNDO 47208542
DESTEFANIS ABRIL MICAELA 47769804
DIAZ LUCIANA MARÍA 47290694
DIP ENRIQUE RODOLFO 6233808
EBERHARDT ONELIA MARÍA 3635762
EBERHARDT DALMIRO CARMELINO 6238908
EBERHARDT MARÍA CELESTE 47769806
EGGEL EMMA 47769618
EHRSAM CARLOS ALFREDO 6236947
ENRICO GUADALUPE 47769636
ESCOBAR GRACIELA 3464114
ESCOBAR AVELINO 6236955
ESCOBAR FEDERICO DANIEL 47769809
ESCUDERO FRANCISCO LUIS 47330285
FARIAS MIA RUTH 46879537
FERNANDEZ JONATHAN ISMAEL 47208571
FERNANDEZ LUANA MARILÉN 47290721
FERRARI MARIA ELENA 3340170
FERRARI JUAN CARLOS 6237294
FERRARIS VICTORIA 47290712
FERRERO OFELIA ESMERALDA 3847671
FERRERO DIONISIO JOSE 6237306
FEULIEN JAVIER ANDRÉS 48065905
FONTANINI BAUTISTA 47586437
FRIGIERI SANTOS 47290692
FUNES NILDA GLADIS PIERINA 2242272
FUSSI FABRICIO LAUTARO 47586426
FUSSI CAMILA NAIR 47769437
GALVAGNO NELVA IRIS TERESA 2394993
GAMBA CLARITA INÉS 1738183
GARASINI CLARA 47769826
GARDIOL GLADIS NORI 6119432
GARDIOL CÉSAR ARIEL 47586462
GARIGLIO JUAN CRUZ 47586450
GARUTI SANTINO ARIEL 47586453
GAUTERO EDGAR JOSÉ BAUTISTA 6236946
GAUTERO OSVALDO RAMON 6237316
GAVAZZI LEONARDO EZEQUIEL 47769827
GIACOMINO ELA ELENA 3892750
GIAMPIERI VALENTINA 47586443
GILOTTI MIGUEL ANGEL 8379060
GODANO CIELO ESTEFANÍA 47922663
GODDIO CASAL FEDERICA 47658807
GODOY LUCIANO EMANUEL 47769811
GOMEZ FELIPE NICOLAS 47290715
GONNET MAURO 47764401
GONZALEZ NICOL AYELÉN 47290690
Gonzalez Rodrigo Alejandro 47922703
GONZALEZ VICTORIA IARA 47586439
GONZALEZ BRANDON ALEJO 47266259
GOROSITO AMALIA TERESA 3746062
GRANDOLI MORENA 47769832
GROSSO HERIBERTO LUIS 6236374
HÄMMERLY INES BLANCA 3795761
HEINZEN RAUL CARLOS 6233812
HISCHIER ROSALIA ANGELA 2744668
HOLMAN MERCEDES 3626968
IMHOFF TOMÁS EDUARDO 47290700
IMHOFF LORENZO 47769836
IMSAND DONALDO ALFREDO 6230306
IMSANT MÉLANI ROCÍO 47290786
INGARAMO NELI DOMINGA 3677897
INGARAMO NOEMI MIRTA 3802522
INVINKELRIEDT CARMEN INES 2744672
IOMMI EUCLIDES DOMINGO JUAN 6239777
JORGE RAUL ELVIO 6233816
Jossen Benjamin 47290788
JULLIER VALENTINA ABIGAIL 47290147
KELLER TAMARA DANIELA 47769619
Kestler Esteban 47290726
KLOSTER CATALINA AMANDA 3385140
KOGEL GONZALO ANDRÉS 47586421
KUMMER MAGALÍ 47290787
LANCE INGRID ARIANA 47290695
LANDOLT ESTELLA VILMA 3340173
LEGUIZA ANA PAULA 47586456
LEIVA ALEJO ISMAEL 47586448
Leiva Nair celina 47659177
LEIVA LORENZO EMANUEL 47586464
LEVRINO ROSA ELENA 9472282
LOMBARDI LIDYA 3552242
MAGNIN ISABELLA 47769801
MAIZA LUCIANO HERNÁN 47330288
MALDONADO MARY ESTHER 3340132
MAMY DANTE AUBERTO 6229380
MANCHAO MERCEDES ANA 2758294
MANENTE NILDA CAROLINA 3559145
MANZANARES GIOVANA DANILA 47660069
MARINONI NIDIA BELKYS 3775662
MARTINEZ RAUL HECTOR 7520049
MARTINEZ SEBASTIÁN AGUSTÍN 47508336
MARTINEZ ISAÍAS DAVID 47586447
MARTINEZ MATÌAS ANDRÈS 47587784
MARTINI DELVA LEDIS 1687397
MARTINI MORA 47769837
MASINO CAMILA 47207698
MATTIG PAULINA 47290725
MAUNA YLMA NELLI 1529143
MAZZONI DELFINA CLOTILDE 2954726
MEDINA PABLO 47330287
MENDOZA DI STEFANO MARTINA PILAR 47584795
MEYNET MALENA 47290689
MEYNET LUCIANO MIGUEL 47586444
MICHLIG NICOLE 47290714
MONTTI MARCOS AGUSTÍN 47769841
MOREL MARTHA TERESITA 3340172
MORETTI TOMÁS EZEQUIEL 47290685
MORSA FELIPE ALBERTO 47658967
MÜHN GIAN LUCA EXEQUIEL 47769805
MULLER HUGO RUBEN 6208871
NAIMANN TERESA CATALINA 591692
NEIFF AGUSTINA BELÉN 47586435
NIERENBERGER VICTORIA SOFÍA 47769431
NORO LUCAS TOMÁS 47585605
NOTTA GLORIS URSULA 3559165
NOVERO EDUARDO JUAN 6232881
OGGIER MEDINA AUDA ABU DANIEL 47769627
OITANA BRUNO 47586463
OLIVO MARTA ESTELA 5973700
PACE ROGELIO RAMON 5939877
PANUNCIO VILMA INÉS 6479646
PAOLETTI CONRADO JUAN 6236948
PAPORELLO NORMA EMELDA 6462194
PAREDES BOSCOVICH BRUNO JERONIMO 46764620
PIANETTI GIANELLA 47290720
PIETRASANTA BEATRIZ MARIA 3768849
PILLONEL DARIO JUAN 6232880
PILLONEL AMPARO ABIGAIL 47330283
PIOLI BENJAMIN 47769622
Pizarro Matias Alexander 47785989
PLACENZOTTI JUAN CLAUDIO 47586451
POCHETTINO CECILIA HILARI 47208546
POLITO JOSE AGUSTIN 3670458
PRIMO HILDA LUCIA 1687394
PRINCIPE CAROLINA MARÍA 6106958
PRINCIPE FACUNDO JESÚS 47922662
QUIROGA MORENA AYLÉN 47586467
RABELLINO RENATO JUAN 93855975
RABELLINO JOSEFINA 93249239
RAMIREZ JONATHAN GABRIEL 47743965
RAMIREZ MATÍAS JUNIOR 47767648
RAMONDA DORALINA GENOVEVA 6101978
RAMONDA SOFÍA 47207697
RAMONDA MARIO 47585617
RAMOS ALDO ANTONIO 6232873
RAMOS NICANOR CLAUDIO 6232676
RAMOS OLEA SELENE AGUSTINA 47291274
RAVELLI JUAN IGNACIO 47290708
REAL TRAVACHINO MATEO 47586425
REAL TRAVACHINO TOMÁS 47586424
REDOLFI LIDIA NORMA LAURA 3732266
REGNER EZEQUIEL LUIS 47769818
REQUENA IANELA MAIRA 47769825
REUTLINGER MÜLLER INGRID 47586470
RIDOLFI MILAGROS AILEN 47675064
RIGHI ROSALINA JACINTA 3894433
RODRIGUEZ DORA NELLY 5973627
RODRIGUEZ JAZMÍN 47330286
ROLLE ANELINA ANGELA 2954731
ROMAN ESTEBAN IGNACIO 47584162
ROMERO GONZALO SEBASTIAN 47106658
ROSSINI IGNACIO 47290724
RUBIES PEDRO FERNANDO 6290497
SACCO ANAHÍ 47586423
SACCO VICTORIA 47586422
SALA VALENTIN CEFERINO 48065609
SALAS GASPAR SEBASTIAN 47291246
SALCEDO GRACIELA BEATRIZ 6195134
SALDAÑO THIAGO TOMÁS 47586458
SALVA MODESTO MARCOS 6235383
SALZMANN DELMO EDUARDO 6232875
SALZMANN NARELA SOFÍA 47586427
SARETTO JUAN IGNACIO 46934590
SCARAFÍA CAROLINA BELÉN 47586432
SCHINNER DIANELA 47587706
SCHNEIDER LUIS FEDERICO 6232883
SERRAMOGLIA ELLIE NOLMI 3894095
SILVA VALENTINA NOEL 47586430
SILVA LEANDRO NAHUEL 47586461
SOTO RODRIGO DANIEL 47586436
SOTTINI PAULINA MILAGROS 47330282
SOULIER MATEO 47207699
Steinbach Ana Lucia 47778071
STRAUSS NICOLÁS FERNANDO 47769816
TABERNA VALDEMAR LUIS 6235673
TAGLIABUE MARY ESTHER GUADALUPE 3385138
TERISOTTO ELVA NORA 2758295
TISCHLER IRENE MATILDE 4037993
TORRES MARÍA SOL 47290696
TORRES AUGUSTO 47769803
TORRES GIULIANA ANABEL 47769807
TORRES WAIGAND ANDRES SEBASTIAN 46764616
TOSELLO ALFREDO JUAN 6239797
TRAVACHINO LARA 47769432
TRIVISONNO MATÍAS 47769834
TSCHOPP BERTOSSI CAMILA LUJAN 47769819
VACHINO FLORENCIA 47586438
VAIO AYLEN ABIGAIL 47780467
VARAYOUD MÁXIMO BAUTISTA 47586441
VERONESI MANUELA 46764619
VIERA JOSÉ LUIS 6339591
VILEJI LEÓN DIEGO 47290687
VOGT FLORINDO 6230310
WAIGANDT YOLANDA OFELIA 3687034
WALKER VICTORIA 47586433
WEIHMÜLLER PAULINA 47290699
weinzettel jackeline milagros 47290123
YENNERICH ALOVATTI MICAELA BELÉN 47505755
YOST ORFELIA CRISTINA 3747522
YOST AIDE ANTONIA 2394937
ZABALA HOFER ERNESTINA LUCIA 47767214
ZAGAYNY MATEO TOMÁS 47586468
ZAMER ALISON PATRICIA 47586442
ZANETTA DORA ROSA 2410996
ZANUTTINI BRUSSA SANTIAGO TOMÁS 47769831
ZARABIA ISAÍAS JESÚS 47769814
ZINGERLING LUCAS 47208575
ZINGERLING JOSÉ 47290728
ZUCHIATTI MARÍA VICTORIA 47769802
ZURBRIGGEN NEREO BENJAMÍN 47290713
ZURSCHMITTEN LIDIA DELIA 3340144