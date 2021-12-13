Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy lunes 13 de diciembre en el Suchón

Locales 13 de diciembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 13 de diciembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

AIMARETTI    JUAN CARLOS    6305122
ALBERA    JORGE ANTONIO    12621924
ALBRECHT    LIDIA OFELIA    8581471
ALBRECHT    ALFONSO JOSÉ    6240457
ALBRECHT    CARLOS LUIS    6223631
ALEMANY    MAGALÍ BELÉN    34321690
ALZUGARAY    JORGE ENRIQUE    8071938
AMBORT    JUAN CARLOS    6240478
AMHERD    HAYDÉE CATALINA    3238331
ARBALLO    MARIZA VIVIANA    21804093
AROLFO    LUCIA    42559290
AROLFO    ESTELA LUCIA    591154
ARRIETA    MARIA DEL HUERTO    14906780
BALLARINO    BEATRIZ FABIANA    21510695
BARBERIS    CARLOS ALBERTO    7709575
BELLINI    JOSE LUIS    7708039
BELTRAN    GUILLERMO    30693166
BENDER    MIGUEL ANGEL    8071775
BERGOEN    MICHELE    38815041
BERRA    VIRGINIA BELÉN    40036239
BERTINAT    FLORENCIA    37830671
Bertole    Mónica    25728802
BERTONE    PATRICIA ANA    14743068
BERTONE    ENRIQUE ELEODORO    7891023
BERTOSSI    MICAELA SOLEDAD    37773553
BERTOSSI    RAÚL EDUARDO    6613574
BERTOSSI    MARIA ANGELA    4940148
BESSONE    RAÚL ALBERTO    6613591
BIGLIANI    OTILIO ARNALDO    6237901
BOASSO    EDGARDO GASPAR    7891260
BOERO    LAURA MÓNICA    17612020
BONINO    BETIANA    26055930
BORETTO    VICTOR RAUL    6244556
BORETTO    GUILLERMO DOMINGO    6261143
BORTOLOZZI    ELVIO JUAN RAMÓN    6233757
BOSCH    MYRIAM TERESITA    3892535
BOSCHI    NATALIA GUADALUPE    30232201
BRAÍDA    MARÍA CARMEN    3963967
BRODA    PATRICIA ELENA    17228955
BRUERA    NELI DORA    4275424
BUSEGHIN    DAMILIA JOSEFINA    3991787
CABRAL    ELVIO JOSE    7708043
CALLERO    NILDA ROSA    6618410
CANCLINI    ANA MARIA IRMA    6025136
CAÑETE    NICOLAS OMAR    38240209
CARAVARIO    JUAN ESTEBAN    37830777
CARPIO    INDIRA BELÉN    33664866
CARRANZA    MARIA EVA    5986861
CARRIZO    GEORGINA ITATI    29618592
CASTELLANO    ELVA INÉS    5688671
CASTELNOVO    IMELDA RAMONA    3772791
CAVALLERO    WALDEMAR JOSÉ PELEGRIN    6236321
CECOTTI    RUBEN DARIO    22183478
CENA    MARIA DEL CARMEN    6079338
CENIZO    SARA LEONOR    4920576
CERATTO    NORMA ESTHER    3721487
CHACON    HUGO ALBERTO    6613530
CHAVARINI    DAIANA SOLEDAD    36619164
CHRISTE    ESTEFANIA    36300910
CIGNETTI    LIDIA ELENA    3759515
CIGNETTI    AIDA TERESITA    3963525
CITRONI    NORMA ISABEL    5973631
CLAUSEN    MARICEL MILAGROS    25763800
CLEMENTE    ANA MARÍA    5122175
COCCO    CARLOS FRANCISCO    6245406
COLAUTTI    AMINTA MABEL    5997619
COLLA    ELVA ANA    5973630
COLOMBA    EVELIO LORENZO    6240499
COLOMBERO    ELISA ELEONORA    17612009
COLOMBERO    MARIA DE LOS ANGELES    5973636
CORREA    ROBERTO JACINTO    6295761
CORTINA    MAIRA AYELEN    38849047
CRISTOFOLI    JUAN MANUEL    23738958
CROATTO    MARIA ESTELA    16561028
DALL' ARMI    OSCAR JUAN    7708034
DALLA COSTA    PRISCILA    37773463
DAROS    HECTOR RAFAEL    6233620
DE BIASI    TOMAS    37830615
DEJON    JUAN JOSE    6244542
DELGADO    MILAGROS AGUSTINA    41633545
DENING    CARINA ALICIA    23813791
DIAZ    LUELIA ELIDE    3759516
DOBLER    CARLOS    6253350
DOMINGORENA    ROSANA ALICIA    25728875
DOMINGUEZ    ANTONELA ALEJANDRA    35833642
DONA    MABEL MARGARITA    2954863
EBERHARDT    MARIA BELEN    31503507
EBERHARDT    MARICEL CLAUDIA LIDIA    20254317
EBERHARDT    DIONICIO PEDRO    6233617
EBERHARDT    RAÚL BENITO    6613556
EBERHARDT    EVA IRENE    5809785
EGGEL    GERARDO JOSE    6241183
EGGEL    ABELARDO BENITO    6240484
ERBA    DANIEL HUGO    23350745
ERBA    MARIANO    44181227
ESCOBAR    AMALIA YOLANDA    5973650
ESPINDOLA    MARIO    5408658
ESPITIA    CELINA    96059207
FABRIS APUT    AGUSTINA    45086329
FARIOLI    ROBERTO CARLOS    6261185
FASANO    MARCOS    38288716
FAVRE    MARIA LORENA    24160987
FAVRE    ADRIANA INES    22352801
FERIGER    MARIA DEL CARMEN    5809786
FERNANDEZ    FRANCO FACUNDO    36776846
FERRERO    EVELINA ELISA    3673983
FERRERO    ADELA MARGARITA CATALINA    3963710
FISSORE    MARIA LILIANA    13105011
FRANZEN    TELMO NORBERTO    6240495
FRESCO    RUBENS ROBERTO    6036294
Frey    Carina daniela    23881916
FURRER    RAQUEL    5922039
GALLO    MIRTA CATALINA    5973624
GAUCHAT    HERMINDA    3758929
GAUTERO    ALAN NAHUEL    44810747
GEESE    ERMINDA TERESA    2975926
GEIST    ERICA ESTHER    4523924
GIECO    MARÍA CELESTE    31503693
GIECO    ILDA MARIA CATALINA    4101626
GILOTTI    PATRICIO    31503646
GODOY    MARIA    14445055
GOMEZ    MIRIAM BELKIS    26558993
GRIBAUDO    NORMA MABEL ELVIRA    6414450
GULLINO    ROMINA PAULA    26629798
HAMMERLY    MARTA ELENA    5997607
HÄMMERLY    SAIDA BELÉN    42333117
HELDNER    AMADO LUIS    6237762
HERRERA    GUSTAVO JONATAN    37975081
HOFSTETTER    ROSA ISABEL    6195228
IAVELLI    SUSANA MARIA    3802295
IMHOFF    CELESTINO JOSE    5408896
IMVINKELRIED    NOEMI LUCIA    5973652
IMWINKELRIED    VILMA CATALINA    6606679
JACQUIER    FEDERICO JOSE    28928548
JARA    LUCIO    7923961
JEANDREVIN ZURSCHMITTEN    MICAELA SOLEDAD    35470950
JORGE    ANALIA LORENA    23350732
JORGE    ANDREA NATALIA    27862178
JULLIER    MARIA DEL CARMEN    3693754
KEMMERER    LILA ANA CATALINA    6165829
KESSLER    SOFIA    45058966
KLIPAN    MERCEDES ANTONIA    4920591
KLOSTER    AMALIA OFELIA    4940142
KONIECZKO    NELLI MATILDE    6629661
KUCHEN    MAURO ARIEL    26639815
KUCHEN    ELENA ANITA    3704627
KUCHEN    SELMA JUANA    3892558
KUCHEN    ELBA PAULINA    3960891
LAGGER    CARLOS EMILIO    6242152
LEIKER    LIDIA    5964565
LEIVA    OMAR BENIGNO    6613576
LENCINA    MARCELA MARINA    3848417
LHERITIER    ANA MARIA    5165013
LHERITIER    OLGA ELISA GUADALUPE    828647
LOPEZ    NICOLÁS    39052075
LOPEZ PEREZ    ORIANA ELIZABETH    42926808
MAIDANA    AGUSTINA    30693162
MALLET    NATALIA MELINA    41086097
MANFREDI    MARÍA VIRGINIA    36300923
MARCONI    JUAN LUIS    7708013
MARRO    LIANA CAROLINA    26937280
MARRO    ATILIO DOMINGO AQUILES    6258406
MARTINEZ    NILDA RAQUEL    2987922
MATTIG    EMILIA MARCELINA    1051986
MEIER    MATILDE OTILIA    5954686
MENCHINI    JUAN ALBERTO    32007272
MENCHINI    RODRIGO ULISES LEANDRO    43386078
METTERNICHT    EUDINA DE LAS MERCEDES    3958657
MEYNET    TERESITA DELIA    5973622
MICHLIG    ADELA MERCEDES    8584146
MICOL    NELIDA BEATRIZ    3988263
MINARI    MARIA ESTHER    4973625
MONTTI    MARI ESTELA    5973658
MORALES    ELBA SARA    38727461
MORALES    JULIA EVANGELINA    4457922
MORETTINI    RAQUEL BEATRIZ    3892556
MORI    FERNANDO RICARDO RAMÓN    6240459
MÜLLER    ARMANDO OSCAR    6236248
MUSSI    ANGEL OTTO    6426006
NEFFEN    MARIA ESTHER    2876774
NEFFEN    MARIA DEL CARMEN    8581472
NESSIER    MARIO LUIS    6245368
NICOLLIER    MARIA LUZ    37830727
NIERENBERGER    VALERIA CECILIA    35748078
NOTTA    NORMA ANA    3894985
OCCELLO    CLIDES DEONILDA    2954873
OCELLA    JAVIER FABIÁN    24160956
OCELLA    NATALIA ELENA    27245164
OGGIER    CLAUDIA ANDREA    22308896
OGGIER    EDMUNDO GABRIEL    6230309
OGGIER    ELVIO LUIS    6236380
OSTA    DIALMA NORA    7571501
OTTOLINA    MARIA INES    13105032
PAOLINI    EVANGELINA SOLEDAD    36619063
PEREZ    SERGIO ARMANDO    32274737
PEREZ    CARLOS    6305092
PERIOTTI    CARLA VALERIA    26629772
PERIOTTI    SERGIO EDMUNDO    7708019
PERREN    LILIANA MARIA    12354750
PERREN    MARÍA ESTHER    3958675
PERREN    HECTOR ORTELIO    6613600
PERREN    ISOLINA JUANA    1536484
PERRIG    BEATRIZ ANITA    3727050
PETROCELLI    NELIDA ADELINA MARGARITA    3897493
PIEDRABUENA    JESICA MILENA    28150439
PINCIROLI    CELINA    32274698
PINCIROLI    MIGUEL ANGEL    6261162
PIZARRO    SILVIA CARINA    36539788
PONCIO    ANABELA    36619172
PONZO    GUSTAVO ALFREDO    24249701
PORETTI    MARIA VANESA    25459220
PROPST    ALCIDES JUAN    7708026
QUISPE MEREGILDO    MARITZA ALICIA    95223614
RABELLINO    SILVINA MARIEL    21804057
RAMONDA    AYLEEN VICENTA MARIA    3619817
RAMONDA    ISABEL MARINA    5973651
RAMOS    ALEJO NAHUEL    45215033
REINHARDT    NIDIO NERVI    6613594
REYBET    TERESA MARTINA    5904851
RIBA    ALCIDES OSCAR    6613570
RIBA    NORMA OTILIA    4648957
RICCA    ERIKA GISEL    35833487
RIDOLFI    ANGEL ESTANISLAO    7881575
RIFF    LAUTARO BENITO    39630322
RIGHI    ESTER MARIA    5964575
RINAUDO    CARLOS JOSE    7360637
ROBLEDO    HÉCTOR RUBÉN    6613593
RODRIGUEZ    GABRIEL OMAR    37199101
RODRIGUEZ    VICTORIA BEATRIZ    37830631
ROHR    JACOBA MARÍA    4648903
ROJAS    TRANSITA VICTORIA    8589663
ROSTAGNO    MELINA GUADALUPE    27862118
ROVA    LAURA    27245170
RUBINO    MARIA FERNANDA    18163751
RUIZ    MIGUEL ANGEL    7705976
SABINI    DANA AILEN    35289366
SAIRE    GONZALO ANDRÉS    41217671
SANTILLAN    ADELIA ANITA    3747524
SARETTO    DIEGO RUBÉN    31503551
SARTORELLI    NIDIA ROSA    591153
SATTLER    GLADYS ANITA    3958670
SCHMIDT    GRACIELA BEATRIZ    17416258
SCHMIDT    CLAUDIO RAUL    6236393
SCHMIDT    MATILDE YNES    6095742
SCHNIDRIG    NOELIA MARÍA    29793523
SCHOPFER    LIDIA VICTORINA    5986896
SEDRAN    MARTHA ESTELA    2415566
SERRA    NORBERTO    11711488
SIMONEIT    NÉSTOR VALERIO    7708017
SOBREVILLA    ANDREA CARINA    24267598
SOLA    FERNANDO RICARDO RAMÓN    20563761
SOSA    MARIA    5979618
SOSA    SEGUNDO PASTOR    4997351
SOTO    ROSA JACINTA    3803157
SOVRANO    MELISA SOLEDAD    29370191
SPOTTI    MARIA ESPERANZA    3732054
STALDER    NILDO ALFREDO    6236386
STANICH    JUAN MIGUEL    7708016
STETTLER    MARIA LUCRECIA    31503537
STETTLER    ALICIA ELENA CECILIA    4648973
STORANI    GABRIEL ROBERTO    13333688
SUAREZ    MACARENA    45215049
TANK    ELVIO RENÉ    8071567
TANTERA    RITA OFELIA    4750789
TEJEDA    NELSON RENE    6233577
TELL    MARIA DE LOS ANGELES    4221371
TEMPO    ROCIO BELEN    33924649
THEILER    ELIDE AVELINA    1687306
TIJERA    PLACIDA    4233493
TOSONE    ANTONELA    34466386
TOURN    SANDRA MARÍA    18559446
TOZA    ALEXIA AYELEN    40920684
VARAYOUD    FRANCISCO OLAVO    6206501
VENTURINI    RUBEN DARIO    7676745
VIERA    LUCIANO    44766372
VIERA    SOFIA MILAGROS    45058967
VILLALBA    CELINA BELÉN    45343424
VILLALBA    DANIEL EDUARDO    7708029
VOGT    GRACIELA IRENE    29352868
VOLKART    RAQUEL ELENA    13478719
VOLKEN    RAUL LEOPOLDO    6258472
WALKER    ZULEMA TERESA    2898594
WALKER    JUSTINO ENRIQUE    6236352
WEIDMANN    ELIANA LORENA    23170585
WELSCHEN    VANINA VIRGINIA    30693035
WOLKEN    LUCIANO ROGELIO    7676795
ZINGERLING    FRANCISCO NESTOR    6236399
ZURBRIGGEN    MARIA CELINA    24943982
ZURSCHMITTEN    LIDIA CARMEN    2436660
ZURSCHMITTEN    RICARDO ANSELMO    6236381
ZURSCHMITTEN    VALERIO JOSE    6240453

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