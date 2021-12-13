Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy lunes 13 de diciembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
AIMARETTI JUAN CARLOS 6305122
ALBERA JORGE ANTONIO 12621924
ALBRECHT LIDIA OFELIA 8581471
ALBRECHT ALFONSO JOSÉ 6240457
ALBRECHT CARLOS LUIS 6223631
ALEMANY MAGALÍ BELÉN 34321690
ALZUGARAY JORGE ENRIQUE 8071938
AMBORT JUAN CARLOS 6240478
AMHERD HAYDÉE CATALINA 3238331
ARBALLO MARIZA VIVIANA 21804093
AROLFO LUCIA 42559290
AROLFO ESTELA LUCIA 591154
ARRIETA MARIA DEL HUERTO 14906780
BALLARINO BEATRIZ FABIANA 21510695
BARBERIS CARLOS ALBERTO 7709575
BELLINI JOSE LUIS 7708039
BELTRAN GUILLERMO 30693166
BENDER MIGUEL ANGEL 8071775
BERGOEN MICHELE 38815041
BERRA VIRGINIA BELÉN 40036239
BERTINAT FLORENCIA 37830671
Bertole Mónica 25728802
BERTONE PATRICIA ANA 14743068
BERTONE ENRIQUE ELEODORO 7891023
BERTOSSI MICAELA SOLEDAD 37773553
BERTOSSI RAÚL EDUARDO 6613574
BERTOSSI MARIA ANGELA 4940148
BESSONE RAÚL ALBERTO 6613591
BIGLIANI OTILIO ARNALDO 6237901
BOASSO EDGARDO GASPAR 7891260
BOERO LAURA MÓNICA 17612020
BONINO BETIANA 26055930
BORETTO VICTOR RAUL 6244556
BORETTO GUILLERMO DOMINGO 6261143
BORTOLOZZI ELVIO JUAN RAMÓN 6233757
BOSCH MYRIAM TERESITA 3892535
BOSCHI NATALIA GUADALUPE 30232201
BRAÍDA MARÍA CARMEN 3963967
BRODA PATRICIA ELENA 17228955
BRUERA NELI DORA 4275424
BUSEGHIN DAMILIA JOSEFINA 3991787
CABRAL ELVIO JOSE 7708043
CALLERO NILDA ROSA 6618410
CANCLINI ANA MARIA IRMA 6025136
CAÑETE NICOLAS OMAR 38240209
CARAVARIO JUAN ESTEBAN 37830777
CARPIO INDIRA BELÉN 33664866
CARRANZA MARIA EVA 5986861
CARRIZO GEORGINA ITATI 29618592
CASTELLANO ELVA INÉS 5688671
CASTELNOVO IMELDA RAMONA 3772791
CAVALLERO WALDEMAR JOSÉ PELEGRIN 6236321
CECOTTI RUBEN DARIO 22183478
CENA MARIA DEL CARMEN 6079338
CENIZO SARA LEONOR 4920576
CERATTO NORMA ESTHER 3721487
CHACON HUGO ALBERTO 6613530
CHAVARINI DAIANA SOLEDAD 36619164
CHRISTE ESTEFANIA 36300910
CIGNETTI LIDIA ELENA 3759515
CIGNETTI AIDA TERESITA 3963525
CITRONI NORMA ISABEL 5973631
CLAUSEN MARICEL MILAGROS 25763800
CLEMENTE ANA MARÍA 5122175
COCCO CARLOS FRANCISCO 6245406
COLAUTTI AMINTA MABEL 5997619
COLLA ELVA ANA 5973630
COLOMBA EVELIO LORENZO 6240499
COLOMBERO ELISA ELEONORA 17612009
COLOMBERO MARIA DE LOS ANGELES 5973636
CORREA ROBERTO JACINTO 6295761
CORTINA MAIRA AYELEN 38849047
CRISTOFOLI JUAN MANUEL 23738958
CROATTO MARIA ESTELA 16561028
DALL' ARMI OSCAR JUAN 7708034
DALLA COSTA PRISCILA 37773463
DAROS HECTOR RAFAEL 6233620
DE BIASI TOMAS 37830615
DEJON JUAN JOSE 6244542
DELGADO MILAGROS AGUSTINA 41633545
DENING CARINA ALICIA 23813791
DIAZ LUELIA ELIDE 3759516
DOBLER CARLOS 6253350
DOMINGORENA ROSANA ALICIA 25728875
DOMINGUEZ ANTONELA ALEJANDRA 35833642
DONA MABEL MARGARITA 2954863
EBERHARDT MARIA BELEN 31503507
EBERHARDT MARICEL CLAUDIA LIDIA 20254317
EBERHARDT DIONICIO PEDRO 6233617
EBERHARDT RAÚL BENITO 6613556
EBERHARDT EVA IRENE 5809785
EGGEL GERARDO JOSE 6241183
EGGEL ABELARDO BENITO 6240484
ERBA DANIEL HUGO 23350745
ERBA MARIANO 44181227
ESCOBAR AMALIA YOLANDA 5973650
ESPINDOLA MARIO 5408658
ESPITIA CELINA 96059207
FABRIS APUT AGUSTINA 45086329
FARIOLI ROBERTO CARLOS 6261185
FASANO MARCOS 38288716
FAVRE MARIA LORENA 24160987
FAVRE ADRIANA INES 22352801
FERIGER MARIA DEL CARMEN 5809786
FERNANDEZ FRANCO FACUNDO 36776846
FERRERO EVELINA ELISA 3673983
FERRERO ADELA MARGARITA CATALINA 3963710
FISSORE MARIA LILIANA 13105011
FRANZEN TELMO NORBERTO 6240495
FRESCO RUBENS ROBERTO 6036294
Frey Carina daniela 23881916
FURRER RAQUEL 5922039
GALLO MIRTA CATALINA 5973624
GAUCHAT HERMINDA 3758929
GAUTERO ALAN NAHUEL 44810747
GEESE ERMINDA TERESA 2975926
GEIST ERICA ESTHER 4523924
GIECO MARÍA CELESTE 31503693
GIECO ILDA MARIA CATALINA 4101626
GILOTTI PATRICIO 31503646
GODOY MARIA 14445055
GOMEZ MIRIAM BELKIS 26558993
GRIBAUDO NORMA MABEL ELVIRA 6414450
GULLINO ROMINA PAULA 26629798
HAMMERLY MARTA ELENA 5997607
HÄMMERLY SAIDA BELÉN 42333117
HELDNER AMADO LUIS 6237762
HERRERA GUSTAVO JONATAN 37975081
HOFSTETTER ROSA ISABEL 6195228
IAVELLI SUSANA MARIA 3802295
IMHOFF CELESTINO JOSE 5408896
IMVINKELRIED NOEMI LUCIA 5973652
IMWINKELRIED VILMA CATALINA 6606679
JACQUIER FEDERICO JOSE 28928548
JARA LUCIO 7923961
JEANDREVIN ZURSCHMITTEN MICAELA SOLEDAD 35470950
JORGE ANALIA LORENA 23350732
JORGE ANDREA NATALIA 27862178
JULLIER MARIA DEL CARMEN 3693754
KEMMERER LILA ANA CATALINA 6165829
KESSLER SOFIA 45058966
KLIPAN MERCEDES ANTONIA 4920591
KLOSTER AMALIA OFELIA 4940142
KONIECZKO NELLI MATILDE 6629661
KUCHEN MAURO ARIEL 26639815
KUCHEN ELENA ANITA 3704627
KUCHEN SELMA JUANA 3892558
KUCHEN ELBA PAULINA 3960891
LAGGER CARLOS EMILIO 6242152
LEIKER LIDIA 5964565
LEIVA OMAR BENIGNO 6613576
LENCINA MARCELA MARINA 3848417
LHERITIER ANA MARIA 5165013
LHERITIER OLGA ELISA GUADALUPE 828647
LOPEZ NICOLÁS 39052075
LOPEZ PEREZ ORIANA ELIZABETH 42926808
MAIDANA AGUSTINA 30693162
MALLET NATALIA MELINA 41086097
MANFREDI MARÍA VIRGINIA 36300923
MARCONI JUAN LUIS 7708013
MARRO LIANA CAROLINA 26937280
MARRO ATILIO DOMINGO AQUILES 6258406
MARTINEZ NILDA RAQUEL 2987922
MATTIG EMILIA MARCELINA 1051986
MEIER MATILDE OTILIA 5954686
MENCHINI JUAN ALBERTO 32007272
MENCHINI RODRIGO ULISES LEANDRO 43386078
METTERNICHT EUDINA DE LAS MERCEDES 3958657
MEYNET TERESITA DELIA 5973622
MICHLIG ADELA MERCEDES 8584146
MICOL NELIDA BEATRIZ 3988263
MINARI MARIA ESTHER 4973625
MONTTI MARI ESTELA 5973658
MORALES ELBA SARA 38727461
MORALES JULIA EVANGELINA 4457922
MORETTINI RAQUEL BEATRIZ 3892556
MORI FERNANDO RICARDO RAMÓN 6240459
MÜLLER ARMANDO OSCAR 6236248
MUSSI ANGEL OTTO 6426006
NEFFEN MARIA ESTHER 2876774
NEFFEN MARIA DEL CARMEN 8581472
NESSIER MARIO LUIS 6245368
NICOLLIER MARIA LUZ 37830727
NIERENBERGER VALERIA CECILIA 35748078
NOTTA NORMA ANA 3894985
OCCELLO CLIDES DEONILDA 2954873
OCELLA JAVIER FABIÁN 24160956
OCELLA NATALIA ELENA 27245164
OGGIER CLAUDIA ANDREA 22308896
OGGIER EDMUNDO GABRIEL 6230309
OGGIER ELVIO LUIS 6236380
OSTA DIALMA NORA 7571501
OTTOLINA MARIA INES 13105032
PAOLINI EVANGELINA SOLEDAD 36619063
PEREZ SERGIO ARMANDO 32274737
PEREZ CARLOS 6305092
PERIOTTI CARLA VALERIA 26629772
PERIOTTI SERGIO EDMUNDO 7708019
PERREN LILIANA MARIA 12354750
PERREN MARÍA ESTHER 3958675
PERREN HECTOR ORTELIO 6613600
PERREN ISOLINA JUANA 1536484
PERRIG BEATRIZ ANITA 3727050
PETROCELLI NELIDA ADELINA MARGARITA 3897493
PIEDRABUENA JESICA MILENA 28150439
PINCIROLI CELINA 32274698
PINCIROLI MIGUEL ANGEL 6261162
PIZARRO SILVIA CARINA 36539788
PONCIO ANABELA 36619172
PONZO GUSTAVO ALFREDO 24249701
PORETTI MARIA VANESA 25459220
PROPST ALCIDES JUAN 7708026
QUISPE MEREGILDO MARITZA ALICIA 95223614
RABELLINO SILVINA MARIEL 21804057
RAMONDA AYLEEN VICENTA MARIA 3619817
RAMONDA ISABEL MARINA 5973651
RAMOS ALEJO NAHUEL 45215033
REINHARDT NIDIO NERVI 6613594
REYBET TERESA MARTINA 5904851
RIBA ALCIDES OSCAR 6613570
RIBA NORMA OTILIA 4648957
RICCA ERIKA GISEL 35833487
RIDOLFI ANGEL ESTANISLAO 7881575
RIFF LAUTARO BENITO 39630322
RIGHI ESTER MARIA 5964575
RINAUDO CARLOS JOSE 7360637
ROBLEDO HÉCTOR RUBÉN 6613593
RODRIGUEZ GABRIEL OMAR 37199101
RODRIGUEZ VICTORIA BEATRIZ 37830631
ROHR JACOBA MARÍA 4648903
ROJAS TRANSITA VICTORIA 8589663
ROSTAGNO MELINA GUADALUPE 27862118
ROVA LAURA 27245170
RUBINO MARIA FERNANDA 18163751
RUIZ MIGUEL ANGEL 7705976
SABINI DANA AILEN 35289366
SAIRE GONZALO ANDRÉS 41217671
SANTILLAN ADELIA ANITA 3747524
SARETTO DIEGO RUBÉN 31503551
SARTORELLI NIDIA ROSA 591153
SATTLER GLADYS ANITA 3958670
SCHMIDT GRACIELA BEATRIZ 17416258
SCHMIDT CLAUDIO RAUL 6236393
SCHMIDT MATILDE YNES 6095742
SCHNIDRIG NOELIA MARÍA 29793523
SCHOPFER LIDIA VICTORINA 5986896
SEDRAN MARTHA ESTELA 2415566
SERRA NORBERTO 11711488
SIMONEIT NÉSTOR VALERIO 7708017
SOBREVILLA ANDREA CARINA 24267598
SOLA FERNANDO RICARDO RAMÓN 20563761
SOSA MARIA 5979618
SOSA SEGUNDO PASTOR 4997351
SOTO ROSA JACINTA 3803157
SOVRANO MELISA SOLEDAD 29370191
SPOTTI MARIA ESPERANZA 3732054
STALDER NILDO ALFREDO 6236386
STANICH JUAN MIGUEL 7708016
STETTLER MARIA LUCRECIA 31503537
STETTLER ALICIA ELENA CECILIA 4648973
STORANI GABRIEL ROBERTO 13333688
SUAREZ MACARENA 45215049
TANK ELVIO RENÉ 8071567
TANTERA RITA OFELIA 4750789
TEJEDA NELSON RENE 6233577
TELL MARIA DE LOS ANGELES 4221371
TEMPO ROCIO BELEN 33924649
THEILER ELIDE AVELINA 1687306
TIJERA PLACIDA 4233493
TOSONE ANTONELA 34466386
TOURN SANDRA MARÍA 18559446
TOZA ALEXIA AYELEN 40920684
VARAYOUD FRANCISCO OLAVO 6206501
VENTURINI RUBEN DARIO 7676745
VIERA LUCIANO 44766372
VIERA SOFIA MILAGROS 45058967
VILLALBA CELINA BELÉN 45343424
VILLALBA DANIEL EDUARDO 7708029
VOGT GRACIELA IRENE 29352868
VOLKART RAQUEL ELENA 13478719
VOLKEN RAUL LEOPOLDO 6258472
WALKER ZULEMA TERESA 2898594
WALKER JUSTINO ENRIQUE 6236352
WEIDMANN ELIANA LORENA 23170585
WELSCHEN VANINA VIRGINIA 30693035
WOLKEN LUCIANO ROGELIO 7676795
ZINGERLING FRANCISCO NESTOR 6236399
ZURBRIGGEN MARIA CELINA 24943982
ZURSCHMITTEN LIDIA CARMEN 2436660
ZURSCHMITTEN RICARDO ANSELMO 6236381
ZURSCHMITTEN VALERIO JOSE 6240453