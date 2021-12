La provincia evalúa la implementación del Pase Sanitario

La ministra de Salud, Sonia Martorano, y el secretario del área, Jorge Prieto, brindaron detalles sobe los acuerdos a los que se arribó en el último encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), y de las medidas que se analizan ante la posible presencia de la nueva cepa Ómicron.

Durante una conferencia en la ciudad de Rosario, Martorano se refirió a la implementación del Pase Sanitario y explicó que “estamos trabajando en los lineamientos provinciales pero, los que vienen a nivel nacional, es decir, los de mínima sobre los que avanza cada jurisdicción, son que se requerirá a mayores de 13 años, porque están todos en condiciones de contar con las dos dosis”, a quienes les recomendó que “si le falta alguna dosis que se acerquen al vacunatorio, porque si no se han inoculado quedan unos días para poder completar el esquema”.

Además, la ministra indicó que según se estableció en el Cofesa el pase sanitario "se solicitará para eventos masivos, es decir, aquellos que tengan mil personas o más, tanto en ambientes cerrados como abiertos y para viajes grupales”.

Asimismo, Martorano detalló que en la provincia se están “evaluando dos o tres casos más para ver hasta donde se avanza, como por ejemplo cines y teatros”; al tiempo que indicó que “en principio, para bares y restaurantes, se esperará un tiempo más a nivel provincial”.

Control

En relación al control, la ministra explicó que “se está reuniendo el ministro de Trabajo, Pusineri, con las distintas cámaras de eventos, boliches y gastronomía”, y ejemplificó que “cuando se venda la entrada para un recital, se va a tener que comprobar con la compra el QR, y luego en la puerta de modo aleatorio”.

Consultada por los lugares de trabajo, la funcionaria explicó que “no está presente en la norma general a nivel nacional, pero vemos qué hay lugares en donde se implementa, como Tucumán, el motivo allí es que tenía un nivel bajo de vacunación y esto incentivó para que la gente se inocule”, y señaló que “en Buenos Aires comienza a regir el 21; y Santa Fe está estudiando esa posibilidad, pero aún no está definido”.

¿Cómo se obtiene el Pase Sanitario?

Por su parte, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe, el secretario de Salud, Jorge Prieto, explicó que “el pase sanitario se obtiene desde la aplicación Mi Argentina. El detalle que tiene es que, a partir de los 14 días de aplicada la segunda dosis, le va a figurar el esquema completo de vacunación, inclusive si alguien ha tenido alguna determinación de PCR positivo o negativo, que va a invalidar el tránsito que pueda tener la persona en caso de que esté cursando un aislamiento”.

Este “pase sanitario sirve para que aumentemos los niveles de vacunación, venimos hablando de que el grupo que va entre los 18 años y los 39 se colocó su primera dosis sin problemas pero no están asistiendo a su turno para la segunda dosis, esto tiene que ver con que, inicialmente se solicitaba en boliches 1 dosis al igual que en las canchas. A partir de la implementación de este Pase Sanitario se van a solicitar las dos dosis para vender las entradas. De este modo se va a incentivar a este grupo que no tiene problemas pero no acudieron. Tienen este período para completar el esquema: desde hoy 7 de diciembre hasta el 20 o 21 de diciembre donde probablemente ya estarán vigentes los decretos”., detalló Pietro.

Variante Ómicron

Asimismo, la ministra de Salud confirmó que “en el país se detectó un caso que es un paciente de Villa Mercedes, en San Luis, que según explica, ingresó por Reino Unido pero estuvo en Sudáfrica, se hace la PCR, da positivo y la provincia de San Luis, por un tema de cercanía, nos la envía a Venado Tuerto la muestra. Allí se detectó que era Ómicron e inmediatamente se la envía al Malbrán”.

“De este modo y ya confirmado el caso queremos llevar tranquilidad de que en la provincia tenemos la secuenciación para detectar rápidamente este genoma; en Rafaela, Rosario y en Santa Fe tenemos secuenciadores de manera tal que podemos secuenciar todas las PCR positivas y ver de esta manera a que variante pertenece”, explicó Martorano; y precisó que “hoy no tenemos ningún caso más pero hay fuertes operativos de quienes ingresan al país para corroborar que tenga las dos dosis, la PCR negativo y si es positivo va a aislamiento”.

Toda aquella persona que venga de África, que haya estado durante los últimos 14 días, debe hacer el aislamiento de 14 días y todo aquel que ingrese al país con dos dosis si o si debe hacerse una PCR en la provincia del 3er al 5to día, para ello garantizamos los insumos en los hospitales.

“Esto es importante porque en la medida de que detectemos un caso, al ir a aislamiento en forma inmediata podemos hacer que esto no se disperse o tarde un poco más”, agregó Pietro.

Operativo de Vacunación

El secretario de Salud expresó que “tenemos vacunas disponibles, estamos a la espera de cumplimentar los tiempos. Algo importante a destacar es que se acortó el plazo de la colocación de la vacuna de refuerzo de 6 meses a 5 desde la colocación de la segunda dosis; y toda aquella persona que tenga algún factor de riesgo o inmunocompromiso y que hayan sido vacunadas con Sinopharm mayores a 50 años, ya han sido citados para la tercera dosis”.

“Hoy Santa Fe tiene el 75% de esquemas completos, un porcentaje superador a lo que estimábamos que íbamos a tener para diciembre y un 86% de la población con una dosis. Los importante es continuar apostando a la vacunación, la pandemia no terminó, tenemos que seguir cuidándonos, hay vacunas disponibles y este pase sanitario va a favorecer para que muchas de la personas adhieran a esto y puedan completar sus esquemas”, concluyó Jorge Prieto.