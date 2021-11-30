Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy martes 30 de noviembre en el Suchón

Locales 30 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 30 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO CEBALLOS    LUNA PÍA    52362529
AGUILERA    VALENTINO    52362533
AGUIRRE    CAMILA ESTEFANÍA    52369890
AIMARETTI    VICTOR DANIEL    24688634
ALONSO    ANA LAURA    26055947
ALVAREZ    DAIANA DE LOS MILAGROS    45217493
AMBORT    ALEJO PATRICIO    49143376
AMHERD    MAGDALENA    52359915
AMHERD    AGUSTÍN MARCELO    56162053
AMHERDT    JUAN CARLOS    22832458
AMHERDT    MARTIN LUIS    30693034
ANDEREGGEN    CARINA ISABEL    44576284
ANDINO    JAQUELINA MARICEL    34780829
ARANDA    NAHIARA ABRIL    49143365
ARIAS LINARES    VICTOR    35660155
AYALA    JOSÉ OSVALDO    20321072
BADARIOTTI    ROXANA CLAUDIA    23350778
BALLATORE    ANGELINA    52566667
Balmaceda    Enzo Nicolas    49142329
BARBERO    VIVIANA GUADALUPE    22155080
Becerra    Noah    57070172
BERNAOLA    NÉSTOR ANGEL    22107159
BERRA    MARTIN MIGUEL    23890840
BERTOLÉ    GONSALO MANUEL    23350750
BESSONE    SEBASTIAN RODRIGO    26055907
BESSONE    JEREMIAS JOSÉ    26773272
bettig    emma victoria    52371433
BRIGGILER    LEANDRO AGUSTIN    24943990
BUGDAHL    BAUTISTA MANUEL    49143370
BULZAK    GABRIELA GUADALUPE    22526383
CANE    HUGO MARTIN    21413354
CAPELLINO    ELISABET SOLEDAD    25280044
CHALITA    VANINA FERNANDA    22764534
CHIAVON    MARTINA    52362543
CONTRERAS    JOSEFINA    52362522
COULON    JUAN    52370153
Croatto    Antonio    52362537
DEJON    JULIO ADRIAN    22422229
DEJON    ANDREA GUADALUPE    26055936
DEJÓN    ALEJANDRA VERÓNICA    25280086
DIAZ    CAMILA NOELIA    40036287
DIAZ    MARCOS RAUL    26785201
DILLON    JULIAN JESUS    40036278
DIP    MARIA LUCIA    25728899
DUARTE    OMAR GUILLERMO    24688687
DUARTE DIAZ    DEICY COROMOTO    95856571
DURDOS    LAUTARO EMILIO    42330341
EBERHARDT    JUAN MARTÍN    52632915
EBERHARDT    ADRIÁN MARCELO    24249780
EBERHARDT    MAXIMILIANO    27334845
ESCALANTE    BIANCA FIORELLA    52369869
ESCOBAR    RITA AURORA    23872529
FALCHINI    GUSTAVO NESTOR    22511981
FAVRE    CARLOS ALBERTO    27862161
FERNANDEZ    YAHIR ABDIAS    49107884
FERNÁNDEZ    JULIETA    49108595
Ferrero    Josefina    48469791
FERRERO    ADRIAN ROBERTO    23610452
FERREYRA    ELIANA ROMINA    28513722
FLORES JONAS    RENATA    52362525
Franzen    Sofía BELEN    52362548
FRIGIERI    RENZO    49042395
FUNES    ISMAEL ABSALON    42481777
GALVAN PAPORELLO    ANTONIO    49042392
GASPOZ    JESUS GASPAR    33990453
Gigena    Thiago    49042388
GOMEZ    VALENTINO    48973433
GONZALEZ    FABRICIO RAMÓN    27864141
GOROSITO    VIVIANA JAQUELINA    24105782
GRIMI    FRANCO IGNACIO    49042399
GUARDIA    RUBEN EDUARDO    22193319
Hischier    VALENTÍN manuel    52362512
HISCHIER    VALERIA    44292921
HOYO    SANDRA PATRICIA    27292458
Huck    TOMAS LORENZO    46654370
IMVINKELRIED    NIDIA MARIA    14320681
INGARAMO    NATALIA INÉS    27830408
KLOS    GRISELDA EMILIA    25616818
KOHLI    MARIA EUGENIA    33382774
KRATKY    GERALDINE    49268336
KUCHEN    DELFINA    48965022
LENCINA    PABLO DANIEL    26343396
LOBO    ROXANA CRISTELA    23042938
LOPEZ    LUCÍA FERNANDA    49143367
LÓPEZ    GUSTAVO NICOLÁS    45954087
LÓPEZ SOTO    ORIANA AILÍN    52566691
MAAS    VANESA CINTIA    27733570
MACHADO SANDEZ    ALEXANDER TIXIANO    49382845
Mangold    Néstor Juan    49108373
MANZANARES    CORINA ERIKA    25283469
MARTINELLI    MARIELA LAURA    21804148
MASINO    SANDRA GUADALUPE    22205292
MATHIEU    MARIA LUCIANA    28976660
MAURINO ZWEIFEL    CLARITA    52560548
Menchini    Juan Pablo    46628674
MERCADO RIVERO    AGUSTIN    40617355
MERLO    CARINA ESTELA    21804158
MOREYRA    MIRTA ALICIA    28583156
Morsa    Franco Daniel    52562000
MÜHN    VALENTÍN TIZIANO    49143364
Nierenberger    Santiago    47586460
NOIRGEAN    ONEGLIO HERNÁN    21804127
NOVERO    ARIEL MARIO    21804136
ORTIZ    HUMBERTO ANGEL GABRIEL    43233780
PALACIOS    VIVIANA CLAUDIA    22165824
PAOLONI    LAURA ALEJANDRA    28183120
PERREN    AGUSTINA    52369240
PINCIROLI    CANDELA    49042397
PROPST    PAULINA ELENA    52362541
PROPST    TIZIANO    49143362
RAMAYON    ELIAS MARTIN    52359949
RAMIREZ    CLAUDIO DANIEL    26763902
RAMONDA    CESAR DAMIAN    26055927
REGALDO    MATEO    49042393
RIOS    ESTEBAN FABIAN    20140769
RIVAS    MARCELA GUADALUPE    21830804
RODRIGUEZ    MÁXIMO JAVIER    24965982
ROSALEZ    DORA MABEL    28022855
RUFINO    MARINA PAULA    21804133
SAID    LILIANA NOEMÍ    22821838
Schaub Paoloni    Joaquina paz    56965435
SCHMIDT    MICAELA LILIA    52362535
SCHNEIDER    CAROLINA VICTORIA    52362515
SCHUK    PILAR    41515774
SEJAS    JESICA VANINA    36759438
SEPERTINO    MARIA TERESA    23081817
SIBONA    LILIAN DEL VALLE    21689207
SILVA    GISELA ELISABET    31385361
SILVA    ANDREA CECILIA    26334734
SOBREVILLA    MÁXIMO TOBÍAS    49042389
STETTLER    MARIANA    26459315
STOFFEL    PAULINA    49107882
STRATTA    LOURDES GIMENA    49143363
TINNIRELLO    GUSTAVO MARIO    26240733
TISOCCO    MARIA ENRIQUETA    26781456
TORELLI    CRISTIAN MARTÍN    24688660
TORRES    JUAN MANUEL    25244191
TOSELLO    MARÍA DE LOS ANGELES    24160936
TRONCOSO    LUCIANA ROSA DE LOS MILAGROS    27717045
TSCHIEDER    PAULA    42330365
VAGNONI    LAURA VERONICA    23382826
VIERA PIAGGIO    MÁXIMO    52362518
VILLARREAL    FERNANDA    21412441
VITELLI    FABIANA ALEJANDRA    24132985
WAIGAND    ANDREA VERONICA    26855529
WAIGAND    LORENA ROSANA    28571859
WALKER    BENJAMÍN GABRIEL    52362194
WALTER    MARISELA JAQUELINA    24943924
WOLLEMBERG    PATRICIA VIVIANA    24488200
YOST    MARIA LAURA    26208020
ZAPATA    THIAGO GABRIEL CRISTIANO    49107888
ZENCLUSEN IOVALDI    ANA CLARA    49042398
ZINGERLING FRANZEN    JUANA    50108332

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