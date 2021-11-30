Covid-19: Personas que recibirán la vacuna hoy martes 30 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO CEBALLOS LUNA PÍA 52362529
AGUILERA VALENTINO 52362533
AGUIRRE CAMILA ESTEFANÍA 52369890
AIMARETTI VICTOR DANIEL 24688634
ALONSO ANA LAURA 26055947
ALVAREZ DAIANA DE LOS MILAGROS 45217493
AMBORT ALEJO PATRICIO 49143376
AMHERD MAGDALENA 52359915
AMHERD AGUSTÍN MARCELO 56162053
AMHERDT JUAN CARLOS 22832458
AMHERDT MARTIN LUIS 30693034
ANDEREGGEN CARINA ISABEL 44576284
ANDINO JAQUELINA MARICEL 34780829
ARANDA NAHIARA ABRIL 49143365
ARIAS LINARES VICTOR 35660155
AYALA JOSÉ OSVALDO 20321072
BADARIOTTI ROXANA CLAUDIA 23350778
BALLATORE ANGELINA 52566667
Balmaceda Enzo Nicolas 49142329
BARBERO VIVIANA GUADALUPE 22155080
Becerra Noah 57070172
BERNAOLA NÉSTOR ANGEL 22107159
BERRA MARTIN MIGUEL 23890840
BERTOLÉ GONSALO MANUEL 23350750
BESSONE SEBASTIAN RODRIGO 26055907
BESSONE JEREMIAS JOSÉ 26773272
bettig emma victoria 52371433
BRIGGILER LEANDRO AGUSTIN 24943990
BUGDAHL BAUTISTA MANUEL 49143370
BULZAK GABRIELA GUADALUPE 22526383
CANE HUGO MARTIN 21413354
CAPELLINO ELISABET SOLEDAD 25280044
CHALITA VANINA FERNANDA 22764534
CHIAVON MARTINA 52362543
CONTRERAS JOSEFINA 52362522
COULON JUAN 52370153
Croatto Antonio 52362537
DEJON JULIO ADRIAN 22422229
DEJON ANDREA GUADALUPE 26055936
DEJÓN ALEJANDRA VERÓNICA 25280086
DIAZ CAMILA NOELIA 40036287
DIAZ MARCOS RAUL 26785201
DILLON JULIAN JESUS 40036278
DIP MARIA LUCIA 25728899
DUARTE OMAR GUILLERMO 24688687
DUARTE DIAZ DEICY COROMOTO 95856571
DURDOS LAUTARO EMILIO 42330341
EBERHARDT JUAN MARTÍN 52632915
EBERHARDT ADRIÁN MARCELO 24249780
EBERHARDT MAXIMILIANO 27334845
ESCALANTE BIANCA FIORELLA 52369869
ESCOBAR RITA AURORA 23872529
FALCHINI GUSTAVO NESTOR 22511981
FAVRE CARLOS ALBERTO 27862161
FERNANDEZ YAHIR ABDIAS 49107884
FERNÁNDEZ JULIETA 49108595
Ferrero Josefina 48469791
FERRERO ADRIAN ROBERTO 23610452
FERREYRA ELIANA ROMINA 28513722
FLORES JONAS RENATA 52362525
Franzen Sofía BELEN 52362548
FRIGIERI RENZO 49042395
FUNES ISMAEL ABSALON 42481777
GALVAN PAPORELLO ANTONIO 49042392
GASPOZ JESUS GASPAR 33990453
Gigena Thiago 49042388
GOMEZ VALENTINO 48973433
GONZALEZ FABRICIO RAMÓN 27864141
GOROSITO VIVIANA JAQUELINA 24105782
GRIMI FRANCO IGNACIO 49042399
GUARDIA RUBEN EDUARDO 22193319
Hischier VALENTÍN manuel 52362512
HISCHIER VALERIA 44292921
HOYO SANDRA PATRICIA 27292458
Huck TOMAS LORENZO 46654370
IMVINKELRIED NIDIA MARIA 14320681
INGARAMO NATALIA INÉS 27830408
KLOS GRISELDA EMILIA 25616818
KOHLI MARIA EUGENIA 33382774
KRATKY GERALDINE 49268336
KUCHEN DELFINA 48965022
LENCINA PABLO DANIEL 26343396
LOBO ROXANA CRISTELA 23042938
LOPEZ LUCÍA FERNANDA 49143367
LÓPEZ GUSTAVO NICOLÁS 45954087
LÓPEZ SOTO ORIANA AILÍN 52566691
MAAS VANESA CINTIA 27733570
MACHADO SANDEZ ALEXANDER TIXIANO 49382845
Mangold Néstor Juan 49108373
MANZANARES CORINA ERIKA 25283469
MARTINELLI MARIELA LAURA 21804148
MASINO SANDRA GUADALUPE 22205292
MATHIEU MARIA LUCIANA 28976660
MAURINO ZWEIFEL CLARITA 52560548
Menchini Juan Pablo 46628674
MERCADO RIVERO AGUSTIN 40617355
MERLO CARINA ESTELA 21804158
MOREYRA MIRTA ALICIA 28583156
Morsa Franco Daniel 52562000
MÜHN VALENTÍN TIZIANO 49143364
Nierenberger Santiago 47586460
NOIRGEAN ONEGLIO HERNÁN 21804127
NOVERO ARIEL MARIO 21804136
ORTIZ HUMBERTO ANGEL GABRIEL 43233780
PALACIOS VIVIANA CLAUDIA 22165824
PAOLONI LAURA ALEJANDRA 28183120
PERREN AGUSTINA 52369240
PINCIROLI CANDELA 49042397
PROPST PAULINA ELENA 52362541
PROPST TIZIANO 49143362
RAMAYON ELIAS MARTIN 52359949
RAMIREZ CLAUDIO DANIEL 26763902
RAMONDA CESAR DAMIAN 26055927
REGALDO MATEO 49042393
RIOS ESTEBAN FABIAN 20140769
RIVAS MARCELA GUADALUPE 21830804
RODRIGUEZ MÁXIMO JAVIER 24965982
ROSALEZ DORA MABEL 28022855
RUFINO MARINA PAULA 21804133
SAID LILIANA NOEMÍ 22821838
Schaub Paoloni Joaquina paz 56965435
SCHMIDT MICAELA LILIA 52362535
SCHNEIDER CAROLINA VICTORIA 52362515
SCHUK PILAR 41515774
SEJAS JESICA VANINA 36759438
SEPERTINO MARIA TERESA 23081817
SIBONA LILIAN DEL VALLE 21689207
SILVA GISELA ELISABET 31385361
SILVA ANDREA CECILIA 26334734
SOBREVILLA MÁXIMO TOBÍAS 49042389
STETTLER MARIANA 26459315
STOFFEL PAULINA 49107882
STRATTA LOURDES GIMENA 49143363
TINNIRELLO GUSTAVO MARIO 26240733
TISOCCO MARIA ENRIQUETA 26781456
TORELLI CRISTIAN MARTÍN 24688660
TORRES JUAN MANUEL 25244191
TOSELLO MARÍA DE LOS ANGELES 24160936
TRONCOSO LUCIANA ROSA DE LOS MILAGROS 27717045
TSCHIEDER PAULA 42330365
VAGNONI LAURA VERONICA 23382826
VIERA PIAGGIO MÁXIMO 52362518
VILLARREAL FERNANDA 21412441
VITELLI FABIANA ALEJANDRA 24132985
WAIGAND ANDREA VERONICA 26855529
WAIGAND LORENA ROSANA 28571859
WALKER BENJAMÍN GABRIEL 52362194
WALTER MARISELA JAQUELINA 24943924
WOLLEMBERG PATRICIA VIVIANA 24488200
YOST MARIA LAURA 26208020
ZAPATA THIAGO GABRIEL CRISTIANO 49107888
ZENCLUSEN IOVALDI ANA CLARA 49042398
ZINGERLING FRANZEN JUANA 50108332