Alumnos de la Escuela Nº 213 realizaron el proyecto "Bombardeo Verde"

Los alumnos de 2º Año de las divisiones A, B, C y D de la Escuela Manuel Belgrano N° 213 de la ciudad de San Carlos Centro fueron partícipes de un proyecto llamado "Bombardeo Verde".

En el área de Lengua se encargaron de escribir textos periodísticos para dar a conocer el gran trabajo que realizaron durante el ciclo lectivo 2021.

1- “CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES VALORAR LA VIDA”

Los alumnos de segundo año de la E.E.S.O. Nro. 213 tienen un proyecto en común llamado BOMBARDEO VERDE, cuyo fin es realizar un calendario de siembra con papel reciclado. La base para llevar a cabo esto es saber lo importante que es reciclar. Hicieron investigaciones respecto a las técnicas y el proceso de elaboración del papel reciclable, como así también sobre qué son y cómo se hacen las bombas de semillas. Por curso se votó entre varios bocetos de calendarios para unificar el mismo diseño. Todos los estudiantes de segundo realizaron su propio producto. Para lograr el objetivo, a lo largo del año, el alumnado fue abasteciéndose de papeles que ya no se utilizaban para comenzar la primera etapa: cortado. Profesoras de este mismo proyecto destinaron partes de sus horas cátedras para llevar adelante dicha tarea. Una vez que se obtuvo la cantidad necesaria de papel cortado, se realizaron bastidores junto con la profesora de Educación Tecnológica. Luego comenzó la producción del papel reciclado siguiendo estos pasos:

1-Triturar los pedacitos de papel con agua hasta que se logre una pasta media líquida.

2-Colocar la mezcla en un recipiente grande para poder introducir el bastidor ahí, agregándole las semillas.

3- Con rectángulos de tela de algodón cubrir el bastidor, apoyarlo en una mesada limpia y seca.

4-Estrujar el agua sobrante y dejar secar.

5-Ya teniendo los papeles secos, comenzar con la elaboración de los calendarios.

2- ESTUDIANTES RECICLAN PAPEL POR UN PROYECTO ESCOLAR

Los alumnos de 2º B de la escuela Nº 213 formaron parte de un proyecto llamado “Bombardeo Verde” desde principios del ciclo lectivo 2021 hasta fines del mes de noviembre. El fin de este proyecto es colaborar con el medio ambiente a través del reciclado de papel.

Dentro del proyecto Bombardeo Verde se trabaja interdisciplinariamente entre las materias: Físico-Química, Tecnología, Taller de Economía y Lengua. Todos los docentes planifican sus actividades pensando en la problemática planteada por el ABP(Aprendizaje Basado en Proyectos) antes mencionado.

Iniciado el año se investigó sobre las propiedades y el reciclado del papel. El alumnado comenzó a juntar diferentes tipos y gramajes, aptos para aplicar la técnica y así lograr el objetivo propuesto.

El producto final es la elaboración de “calendarios plantables” 2022. Estos contienen semillas en su interior que podrán ser sembrados luego de finalizar el año.

Una docente nos comentó que es muy importante que el corte de papel se realice a mano, y no con tijera, para que las fibras del mismo se sellen. A lo que la alumna Florencia, agregó: “cortar el papel a mano fue agotador, requiere de mucha paciencia, pero como dijo la profe es una parte muy importante del proceso” y sus compañeros asintieron ante el comentario.

Los estudiantes fueron desarrollando distintas habilidades a lo largo de todo el año mediante este proyecto: trabajo en equipo, creatividad, trabajo manual, conocimiento

Desde el diseño del calendario 2022 hasta la realización del bastidor permitieron la participación de cada estudiante, en lo que se sintiera màs cómodo. Ante la pregunta de nuestro cronista sobre la importancia de integrar proyectos, los estudiantes de 2º año manifestaron que valoran el trabajo en equipo y que a medida que se genera conocimiento desde las distintas áreas, se realizan actividades manuales, lo que hacen más entretenida la jornada escolar, mantenerse activos y también distenderse un poco en las clases.

3-DIARIO EL PICARON

El proyecto Bombardeo Verde se llevó a cabo desde el inicio del ciclo lectivo 2021en la escuela Sancarlina Nº 213.Participaron los alumnos de segundo año y los docentes de las materias: Lengua, Físico química, Taller de economía y Tecnología con el objetivo de realizar un aporte ante la problemática que causan los residuos que generamos constantemente, teniendo un impacto negativo en el medio ambiente. Pero el proyecto no sólo fue llevado a cabo con un fin ecológico, sino también creativo y didáctico para los alumnos, obteniendo como producto final un calendario plantable con papel reciclado.

Todos los alumnos de segundo año de la escuela Manuel Belgrano Nº 213 de San Carlos Centro participaron del proyecto Bombardeo Verde, el cual lleva ese nombre porque pretende generar un impacto positivo en los espacios naturales deforestados.

La producción de calendarios con papel reciclado y la incorporación de semillas en ellos logró que estos puedan ser plantables luego de ser utilizados.

Josefina, una alumna de 2ºA dijo a nuestros medios: “los calendarios son una buena oportunidad para reciclar papeles que creíamos inutilizados; no es un proceso sencillo, requiere de muchas instancias”.

La docente de Plástica que, si bien no forma parte de este ABP, aportó información sobre el proceso de reciclado. Claudia sugirió que el papel se cortara a mano, en pequeños trozos, y no con tijera, para que la fibra no se selle.

En varias oportunidades los estudiantes manifestaron que el cortado de papel es lo que resulta tedioso y lleva mucho tiempo. “Deberíamos de haber comenzado a cortar papel desde principio de año o buscar una alternativa a este momento del proceso” sugiere un alumno. Camila, integrante del proyecto, nos cuenta que si bien sentía fastidio por el cortado de papel, confeccionar los bastidores fue divertido, pensar en el diseño del calendario mucho más y ver el producto final, una verdadera satisfacción. Ojalá todos nos podamos llevar nuestro calendario plantable”.

4- 213 COMUNICA

RECICLANDO PAPEL EN LA 213

ESTE AÑO LOS ALUMNOS DE 2DO D DE LA ESCUELA EESO N° 213 ” MANUEL BELGRANO” ESTUVIERON REALIZANDO PAPEL RECICLADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO BOMBARDEO VERDE QUE CONSISTE EN CREAR CONCIENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL RECICLAJE. CON EL PAPAEL RECICLADO SE ELABORARON CALENDARIOS.

ES NECESARIO DESTACAR QUE EL PROYECTO SE DESARROLLA DE MANERA INTERDISCIPLINARIA Y EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES COLABORAR CON EL MEDIO AMBIENTE MINIMIZANDO LOS IMPACTOS SOBRE EL MISMO, POR TAL MOTIVO, EL RECICLADO DE PAPEL. LA IDEA DE ESTE PROCEDIMIENTO ERA DARLE UN USO AL PAPEL QUE SE ENCUENTRA EN LOS HOGARES Y REUTILIZARLO. DE ESTA MANERA, Y COMO PARTE DE LA ORGANIZACIÓN, LOS ALUMNOS DE 2° D SE DIVIDIERON EN DIFERENTES GRUPOS Y SE PUSIERON DE ACUERDO PARA RECOLECTAR Y TRAER PAPEL A LA ESCUELA. ALGUNOS SE ENCARGARON DE NARRAR EL PROCEDIMIENTO EN UN DOCUMENTO DE DRIVE, MIENTRAS QUE OTROS COMENZARON CON LA REALIZACIÓN DEL PAPEL EN LA SALA DE MICROEMPRENDIMIENNTO.

¿CÓMO FUE EL PROCEDIMEINTO?

EL PRIMER PASO PARA QUE ESTO SE LLEVARA A CABO FUE LA INVESTIGACIÓN Y LA RECOLECCIÓN DE DATOS, PARA ESTO LOS ESTUDIANTES SE ENCARGARON DE LEER ARTICULOS Y VER TUTORIALES EN YOUTUBE. EL PASO NUMERO DOS FUE LA RECOLECCION DE PAPEL, Y ELEGIR LOS PAPELES APTOS PARA ESTE TRABAJO QUE FUERON: PAPEL BLANCO O DE COLOR, SOBRES, FOLLETOS, REVISTAS, GUIAS TELEFONICAS, ENTRE OTROS. LUEGO DE LA RECOLECCIÓN DE PAPELES SE PROCEDIÓ AL PICADO, QUE SE LLEVÓ A CABO DE MANERA MANUAL PARA QUE NO SE ELIMINEN LA FIBRAS Y SEA MÁS SENCILLO DE LICUAR POSTERIORMENTE.

EL TERCER PASO FUE LA REALIZACIÓN DE BASTIDORES. PARA PODER HACERLOS SE NECESITÓ DOS MADERAS DE 18 CM Y OTRAS DOS DE 28CM. Y AMBAS DE 3CM DE ESPESOR. TAMBIÉN SE NECESITÓ TELA METÁLICA, CLAVOS, MARTILLOS Y COLA DE CARPINTERO.

EL CUARTO PASO FUE LA ELECCION DE DISEÑO DE CALENDARIO.

EN EL CASO DE LOS ALUMNOS DE 2° AÑO “D”, CADA ESTUDIANTE REALIZÓ UN BOCETO Y FINALMENTE SE HIZO UNA VOTACIÓN ENEL CUAL QUEDÓ EL DISEÑO GANADOR.

EL PROYECTO BOMBARDEO VERDE TUVO COMO OBJETIVO CONCIENTIZAR SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL CONCEPTO DE LAS TRES “R”: RECICLAR, REDUCIR Y REIUTILIZAR.