Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 11 de noviembre en el Suchón

Locales 10 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 11 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
18052021-suchon
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    GRACIELA ELDA    14207778
ACUÑA    JUAN MELANIO    13504593
ADALID    TERESA ISABEL    11425016
ALBERTO    HUGO EDILIO    8280534
ALBORNOZ    MARIA ELSA RAMONA    5579076
ALBRECHT    JUAN CARLOS    8485531
AMHERDT    ZULEMA LUCÍA    5122146
AMHERDT    MARIA DEL ROSARIO    12496785
ANDRIAN    OFELIA CECILIA    5710737
ANDRIAN    ANGEL MARIO    10571579
ANTONIN    MARIA EVA    4750784
ARDELIAN    AURORA    5435869
AVILA    TERESA FATIMA    12695492
AYALA    AVEL MARIO    10058148
BANCHIO    ADRIANA MARIA    13705643
BAÑOS    MIRTHA REGINA    10413580
BARRIOS    ZULEMA ELODIA    6155944
BASSI    MIRTA LEONOR    5122062
BASTINO    TERESA MERCEDES    10064717
BASTINO    JUAN ANDRES    11800681
BELLINI    VICTOR JULIO CESAR    13105098
BELTRAMINO    ROMEO ALFREDO    8501153
BENASSI    DIOLY GRISELDA ANTONIA    4973621
BENAVIDEZ    RAQUEL MARIA    5733554
BENZO    IRMA ISABEL    5122099
BERBERICH    MARÍA ESTER    4940131
BERNARDI    RICARDO JOSE    6305119
BERNHARDT    GRACIELA ALICIA    14124242
BERTOLE    DELIA ERSILDA    4648972
BERTOSSI    RICARDO CELESTINO    8501159
BERTOSSI    AVELINO ANTONIO    5068907
BERTOSSI    RICARDO ALBERTO    5408660
BERTOSSI    ENZO CARLOS    5408679
BERTOSSI    ATILIO JOSE    7649813
BERUTTI    OSCAR JOSÉ    7708023
BESSONE    JUAN CARLOS    8501199
BESSONE    AIDA ROSA    5973609
BETTICK    RITA MARIA    4874929
BEVILACQUA    JORGE ARMANDO    10302765
BIANCOTTI    NORMA INES    12694644
BOCASSI    ELSA ESTER    4648977
BOCASSI    ENRIQUE OSCAR    6305138
BOCASSI    ELISEO ARMANDO    6308896
BOLIS    ANGELA ELENA    5122102
BONACINA    MIGUEL ANGEL    5408871
BONETTO    MARÍA TERESA    5964598
BORETTO    OSVALDO DOMINGO    8501177
BORTOLOZZI    ALICIA VICTORIA    4750785
BOUHIER    ABEL ANGEL    6261194
BRUN    RAUL ALFREDO    5408667
BULCHI    AMANDA ROSA    5256795
BURGENER    JUAN CARLOS    7708041
CABRAL    RAQUEL NOEMI    5122059
CALVO    MARIA DEL CARMEN    5115823
CAMUZZI    JUAN BAUTISTA    7881475
CAPELLO    JUAN DOMINGO    5068911
CARLINI    DORITA IDELMA    5122193
CASTILLO    MIRNA GRACIELA    5811859
CASTILLO    OSCAR IRINEO    12020152
CAVAGLIATTO    MARIA DEL CARMEN    5165024
CAVALERO    MARIA ELENA    5122093
CAVALLERO    MIRTA MERCEDES    4973611
CAVALLERO    ANA MARIA    5122184
CEAGLIO    ALBERTO JOSÉ    14418581
CENA    GLADIS STELLA MARIS    11011146
CENTURIÓN    CATALINA    4551076
CERATTO    MARTA MARIA    4750769
CERDA    LUIS ALBERTO    7708031
CHAVARINI    CARLOS JOSE    13105045
CHIVILO    ELENA CELIA    4878614
CLAUSEN    NILDA TERESITA    5285447
CLAUSEN    MARIA CRISTINA    5285448
CLAUSEN    UNILCE EMA    5809783
CLAUSEN    BEATRIZ ANGELA    13052992
CLEMENTI    EVITA JOSEFA VICTORIA    4920575
COCCO    ESTER DEL CARMEN    5973603
COGGIOLA    RAÚL ELBIO    13762344
COLAUTTI    REINALDO ROBERTO    6308893
COMAR    OSCAR ENRIQUE    13123509
CORNAGLIA    HECTOR CARLOS    8501188
CORONEL    RAQUEL MANUELA    5598181
CORTES    GRACIELA LILIANA    13873032
COSTABEL    MARGARITA LUISA    4648999
CULASSO    DELIA ALICIA    5997614
DEGLI ESPOSTI    OSCAR ALFONSO    8379056
DEJON    EVA CLARA    5914513
DEL BARCO    ALBERTO ANTONIO    6261177
DEL BARCO    ZUNILDA MARIA GUADALUPE    5122172
DENIPOTTI    MARIA ROSA    5973601
DI TEODORO    ANA MARIA    6368199
DI TEODORO    MIGUEL ANGEL    7709990
DIAZ    MIRTA CLAUDINA    12362312
DIP    ERNESTO PEDRO    5408663
DOMINGORENA    NORMA TERESA    5122159
DONNET    RAUL SILVANO    6305109
DONNET    JOSE LUIS    6305135
DORSCH    DELIA LEA    5690618
EBERHARDT    SARA ROSA    5165009
EBERHARDT    REMIGIO JOSE    6253278
EHRSAM    MARTA CELIA    4648996
ENRICO    RITA ESTER    5285498
ERBA    MARTA EDITA    5122147
ERBES    MARTA    13274883
ESCOBAR    RAMON ANGEL    5224755
ESCOBAR    ANA MARÍA    5122188
FARIAS    MIGUEL ANGEL    11608903
FAVRE    RENÉ RUBÉN    6253279
FAVRE    RUBEN RICARDO    6308902
FAVRE    SERGIO ELISEO    6308883
FERNANDEZ CORIA    ROBERTO JULIO    5408671
FERRERO    MARTA ANA    6529396
FRANCONE    RAUL ORESTE    10061723
FRANZEN    ABEL ANGEL    6307439
FUSSE    CELIA JUSTINA    4940140
GALLO    ELDA MARIA    5122110
GALVAN    ELDA LIDA    4920600
GARBOLINO    STELLA MARIS    5122181
GARCIA    BLANCA ZULEMA    5704087
GASSER    MARIA CRISTINA    5809728
GERSTNER    LEANDRO OSVALDO    6261197
GIACOSA    BARTOLOME LUIS    6306231
GIACOSA    JULIO HECTOR    5408688
GIMENEZ    EVA    5632301
GIMENEZ    ELIDA OTILIA    5122119
GIMENEZ    ISABEL GUADALUPE    12541782
GNOCCHI    ANA MARIA ELIDA    14320696
GODANO    LILIANA TERESITA    13377023
GODINO    STELLA MARIS    5122120
GODOY    RUBEN OSCAR EUDES    14107086
GOLOSETTI    ROBERTO CONSTANCIO    5408669
GOMEZ    LUIS RODOLFO    8306154
GOMEZ    LUCIA SUSANA    4648993
GOMEZ    ELSA BEATRIZ    11608950
GÓMEZ    JUAN ALFREDO    6187368
GONZALEZ    RAMILCIA NORA    5424542
GONZALEZ    LUIS EDUARDO    8501763
GONZALEZ    GRACIELA ISABEL    12661286
GOROSITO    ANA VIOLETA MARIA    13947093
GRANDOLIO    MIGUEL ANGEL    11711479
GRIMI    DOMINGO ANGEL    8501182
GSCHWIND    DELIA ALICIA    5122060
GSCHWIND    ESTELA IRENE    5122194
GURI    MARTA TERESITA    5122085
GUSSMAN    JOSE LUIS    6308879
HAMMERLY    OLGA ROSA    5997601
HÄMMERLY    BEATRIZ EMA    4648978
HANG    IRENE MARIA    4649671
HEINZEN    RITA LUCIA    12067539
HILD    MARGARITA MARIA EVA    5640552
HOFFMANN    ALBERTO JOSE    6253357
IBAÑEZ    MARIA LUISA    4920482
IGLESIAS    NORBERTO ALDO    6262270
IGLESIAS    ELENA PATRICIA    13947018
IMHOFF    ZULEMA CRISTINA    5122091
IMHOFF    CARLITOS CELESTINO    6308892
IMVINKELRIED    MARTA ANGELA    5599342
INGARAMO    HECTOR ANTONIO    6305132
INGARAMO    JOSEFINA OLGA    5122135
INGARAMO    AMALIA ESTER    5973649
JEANDREVIN    JORGE AUGUSTO    14320660
JOSSEN    RUBEN ROQUE    13709213
KESTLER    PEDRO ANTONIO    13658796
KLEIN    ORTELIO ORDIS    6263786
KLEIN    EDUARDO JOSE    8501164
KLOSTER    ROSA ADELA    4940132
LASSO    RENE IRINEO    6308916
LEIKER    ROGELIO JOSE    7891031
LONGONI    EMILIO MIGUEL    13053201
LOPEZ    JULIA MAGDALENA    12452457
LOPEZ    ROBUSTIANO JUAN    14019379
MALETTI    STELLA MARIS ROSA    5122044
MALETTI    ELBA MARÍA    5122094
MANZANARES    STELLA MARIS    4648982
MANZOTTI    MIRTA INES CATALINA    5122108
MARIANI    MIGUEL ANGEL JUAN    10847709
MARTINA    JUAN ANGEL    8501202
MARTINELLI    MARTA ESTER    5122190
MARTINEZ    MARTA SUSANA    5122173
MARTINEZ    ISIDRO    6613559
MASINO    OMAR PEDRO    8501749
MASINO    MARCELO LUIS GABRIEL    5068111
MATTIG    CARLOS EMILIO    6307424
MAZZIA    ELENA ELISA    13459954
MAZZONI    OMAR JUAN    7891035
MAZZUCHELLI    MARIA CRISTINA    5604991
MEINARDI    MARÍA ROSA    11093904
MERLO    ALICIA MARTA    5122118
MEURZET    CARLOS ALBERTO    5408668
MINARI    MARTA RITA    4973610
MOLINA    JUAN CARLOS    8508561
MOLINA    DELFINA    11440281
MONFERRATO    JULIO CESAR JOSE    12512343
MONNEY    MIRTA ISABEL    5809748
MOREL    CLORINDA ALBERTINA    4648981
MORENO    EMILIA DE JESUS    5893223
MORO    NELVIS ELIDA    5122067
MOSQUEDA    HORACIO ALEJANDRO    12369564
MUJICA    JOSEFA MARGARITA    5122089
MULLER    MARIA ESTER    5122069
MULLER    HECTOR LUIS    6308881
MULLER    BELKIS CATALINA    5165022
MÜLLER    RAUL JULIO    6308912
NANZER    MARIA DEL CARMEN    12512302
NARDONI    TERESA NOEMI    14131679
NAVARRETE    ISIDRO FLORENCIO    6307813
NEFFEN    ELSA TERESITA    4940130
NEFFEN    MARÍA GUADALUPE    5285477
NIERENBERGER    CARLOS ALBINO    14299211
NORIEGA    YOLANDA ISABEL    10915181
NORIEGA    MARIA TERESA    12978376
NORO    JULIO OSCAR    5956102
NOTTA    ANTONIO JOSÉ    8501160
NUÑEZ    DANTE JUAN    7891019
OGGIER    GLADIS JOSEFINA    5285491
OGGIER    MARIA DEL CARMEN    12512382
OJEDA    NORMA EVA    5153114
OLIVA    NÉLIDA ROSA    5973628
OLIVO    ANA MARIA    5122084
ORTIZ    RICARDO MARCELO    12884600
OYARZABAL    RUBEN ALFREDO    6254297
PACHECO    RUFINO    8281756
PALACIOS    PETRONA MARTINA    5716433
PANIGGI    SILVIA MARGARITA    5733564
PAPORELLO    DANIEL ERNESTO    6309031
PASCUTTI    MIRTHA LUISA ANTONIA    4920539
PAYVA    PETRONA    11899975
PERALTA    MIRTA ESTER    5122053
PEREZ    MARÍA CRISTINA    5122064
PEREZ    ADEMAR OSCAR    6261187
PEREZ    JULIO ALBERTO    10246386
PEREZ    MARIA ESTELA    13717812
PERREN    MARTA DELIA    5122156
PERREN    DINA ANA DEL HUERTO    5973639
PERREN    HECTOR ANTONIO    12067575
PERRIG    RITA ESTER    14320653
PETTINARI    STELLA MARIS    5705034
PEVERELLI    ALCIRA ONELIA    4940138
PIAGGIO    RAÚL HUMBERTO    5068901
PINCIROLI    ITALO RENÉ    6308880
PINTOS    WALTER JORGE    12393179
POLONIO    MARIA DEL CARMEN    5122180
POZZO    ESTHER AMALIA    5122134
PRADO    RITA PASCUALINA    4889678
PRATTO    ENZO OSCAR    6308917
PRIMO    DORA BEATRIZ    5122078
PRIMO    RAQUEL MARIA    5122191
QUIJANO    GRACIELA SUSANA    12882505
QUIROGA    DELICIA TERESA    4874919
RACCIATTI    VICENTA SOFIA    5436755
RAMONDA    EDUARDO DOMINGO UNALDO    6308878
RAMONDA    NORMA LUCIA    5973617
RAMOS    OSCAR ANGEL    13377480
REICHEL    DIEGO ALBERTO    12362880
REUTEMANN    OSCAR ALBERTO    5408693
RIOS    EDELMIRO RICARDO    8500183
RISSO    MARIA DEL CARMEN    5105618
ROBINET    RUBÉN ENRIQUE    13105009
ROBLEDO    RAMÓN DOMINGO    13649776
ROMERO    ISABEL    4648983
ROMERO    TERESA ISABEL    12720801
ROSSETTI    ANGELA MARIA    5733555
RUIZ    JOSE MANUEL    8031036
RUIZ    MARIA HAYDEE    11381190
SAC    MIGUEL ANGEL    6308901
SALE    PEDRO LUIS    13450628
SALVA CABRAL    GRACIELA INES    10847720
SALZMANN    RICARDO JUAN    5408680
SANCHEZ    GLADIS NORMA    5628071
SANDOVAL    NÉLIDA    5122196
SARETTO    MIGUEL ANGEL    6261161
SARETTO    RAÚL ALBERTO    6308908
SATTLER    ANA MARIA    12496796
SCANDOLO    BEATRIZ MERCEDES    5122164
SCHMIDHALTER    CARLOS ALBERTO    8501172
SCHMIDT    ANA MARÍA    13947054
SCHREIBER    CARLOS ALBERTO    13947173
SCHWINDT    NORMA DOMINGA    5122056
SEJAS    NORMA ROSA    5122070
SERRA    MIGUEL ANGEL    8501190
SERRANO    RAÚL ALFREDO    8467605
SOKOLOWSKY    IRMA MARGARITA    5460494
STANICH    ELVA SANTINA    4648963
STANICH    JUAN DOMINGO    12273388
STEGMAYER    BELKIS GUADALUPE    14019397
STOFFEL    RUBEN DARIO    13658759
TAIVO    GERONIMO EMILIANO    13052944
TELL    VILMA ELENA    5122088
TELLO    LILIANA GUADALUPE    11919715
TELLO    ANALÍA    13459951
TOSELLO    ELDA MARGARITA    5122168
TRAVACHINO    MIGUEL ANGEL    6261186
TSCHOPP    RAUL GUILLERMO    6308905
UBAIT    RAÚL ANTONIO    6305107
UVIEDO    LINA RAMONA    5682412
VIERA    MARTA OFELIA    5122061
VILCHE    GRACIELA BEATRIZ    5973711
VILLALBA    MIGUEL ANGEL    6445233
VILLARRUEL    RAMONA IRENE    4750779
VOGT    ELIDA MARIA    4874925
WAGNER    PEDRO HECTOR    6264796
WALKER    OSCAR EDUARDO ANTONIO    5408655
WELSCHEN    GLADIS ELVIRA    5809705
WITTMANN    LIDIA MARIA    4794025
YUSCHAK    ALICIA SUSANA GUADALUPE    5802080
ZABALA    BEATRIZ MARÍA    4874936
ZAPATA    MARIA ESTHER    5165032
ZARATE    MARIA ELENA    5165017
ZAUGG    BEATRIZ LUISA    4794038
ZEITER    FIDELA JOSEFINA    5122083
ZUCHIATTI    RAUL DOMINGO    6308884
ZURBRIGGEN    EDUARDO IGNACIO    6307416
ZURBRIGGEN    MARIA ELENA    14320697
ZURSCHMITTEN    ELDO ANGEL    6264859
ZURSCHMITTEN    DORA MABEL    5285476
ZURSCHMITTEN    ALICIA DELIA    5122131

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