Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 11 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA GRACIELA ELDA 14207778
ACUÑA JUAN MELANIO 13504593
ADALID TERESA ISABEL 11425016
ALBERTO HUGO EDILIO 8280534
ALBORNOZ MARIA ELSA RAMONA 5579076
ALBRECHT JUAN CARLOS 8485531
AMHERDT ZULEMA LUCÍA 5122146
AMHERDT MARIA DEL ROSARIO 12496785
ANDRIAN OFELIA CECILIA 5710737
ANDRIAN ANGEL MARIO 10571579
ANTONIN MARIA EVA 4750784
ARDELIAN AURORA 5435869
AVILA TERESA FATIMA 12695492
AYALA AVEL MARIO 10058148
BANCHIO ADRIANA MARIA 13705643
BAÑOS MIRTHA REGINA 10413580
BARRIOS ZULEMA ELODIA 6155944
BASSI MIRTA LEONOR 5122062
BASTINO TERESA MERCEDES 10064717
BASTINO JUAN ANDRES 11800681
BELLINI VICTOR JULIO CESAR 13105098
BELTRAMINO ROMEO ALFREDO 8501153
BENASSI DIOLY GRISELDA ANTONIA 4973621
BENAVIDEZ RAQUEL MARIA 5733554
BENZO IRMA ISABEL 5122099
BERBERICH MARÍA ESTER 4940131
BERNARDI RICARDO JOSE 6305119
BERNHARDT GRACIELA ALICIA 14124242
BERTOLE DELIA ERSILDA 4648972
BERTOSSI RICARDO CELESTINO 8501159
BERTOSSI AVELINO ANTONIO 5068907
BERTOSSI RICARDO ALBERTO 5408660
BERTOSSI ENZO CARLOS 5408679
BERTOSSI ATILIO JOSE 7649813
BERUTTI OSCAR JOSÉ 7708023
BESSONE JUAN CARLOS 8501199
BESSONE AIDA ROSA 5973609
BETTICK RITA MARIA 4874929
BEVILACQUA JORGE ARMANDO 10302765
BIANCOTTI NORMA INES 12694644
BOCASSI ELSA ESTER 4648977
BOCASSI ENRIQUE OSCAR 6305138
BOCASSI ELISEO ARMANDO 6308896
BOLIS ANGELA ELENA 5122102
BONACINA MIGUEL ANGEL 5408871
BONETTO MARÍA TERESA 5964598
BORETTO OSVALDO DOMINGO 8501177
BORTOLOZZI ALICIA VICTORIA 4750785
BOUHIER ABEL ANGEL 6261194
BRUN RAUL ALFREDO 5408667
BULCHI AMANDA ROSA 5256795
BURGENER JUAN CARLOS 7708041
CABRAL RAQUEL NOEMI 5122059
CALVO MARIA DEL CARMEN 5115823
CAMUZZI JUAN BAUTISTA 7881475
CAPELLO JUAN DOMINGO 5068911
CARLINI DORITA IDELMA 5122193
CASTILLO MIRNA GRACIELA 5811859
CASTILLO OSCAR IRINEO 12020152
CAVAGLIATTO MARIA DEL CARMEN 5165024
CAVALERO MARIA ELENA 5122093
CAVALLERO MIRTA MERCEDES 4973611
CAVALLERO ANA MARIA 5122184
CEAGLIO ALBERTO JOSÉ 14418581
CENA GLADIS STELLA MARIS 11011146
CENTURIÓN CATALINA 4551076
CERATTO MARTA MARIA 4750769
CERDA LUIS ALBERTO 7708031
CHAVARINI CARLOS JOSE 13105045
CHIVILO ELENA CELIA 4878614
CLAUSEN NILDA TERESITA 5285447
CLAUSEN MARIA CRISTINA 5285448
CLAUSEN UNILCE EMA 5809783
CLAUSEN BEATRIZ ANGELA 13052992
CLEMENTI EVITA JOSEFA VICTORIA 4920575
COCCO ESTER DEL CARMEN 5973603
COGGIOLA RAÚL ELBIO 13762344
COLAUTTI REINALDO ROBERTO 6308893
COMAR OSCAR ENRIQUE 13123509
CORNAGLIA HECTOR CARLOS 8501188
CORONEL RAQUEL MANUELA 5598181
CORTES GRACIELA LILIANA 13873032
COSTABEL MARGARITA LUISA 4648999
CULASSO DELIA ALICIA 5997614
DEGLI ESPOSTI OSCAR ALFONSO 8379056
DEJON EVA CLARA 5914513
DEL BARCO ALBERTO ANTONIO 6261177
DEL BARCO ZUNILDA MARIA GUADALUPE 5122172
DENIPOTTI MARIA ROSA 5973601
DI TEODORO ANA MARIA 6368199
DI TEODORO MIGUEL ANGEL 7709990
DIAZ MIRTA CLAUDINA 12362312
DIP ERNESTO PEDRO 5408663
DOMINGORENA NORMA TERESA 5122159
DONNET RAUL SILVANO 6305109
DONNET JOSE LUIS 6305135
DORSCH DELIA LEA 5690618
EBERHARDT SARA ROSA 5165009
EBERHARDT REMIGIO JOSE 6253278
EHRSAM MARTA CELIA 4648996
ENRICO RITA ESTER 5285498
ERBA MARTA EDITA 5122147
ERBES MARTA 13274883
ESCOBAR RAMON ANGEL 5224755
ESCOBAR ANA MARÍA 5122188
FARIAS MIGUEL ANGEL 11608903
FAVRE RENÉ RUBÉN 6253279
FAVRE RUBEN RICARDO 6308902
FAVRE SERGIO ELISEO 6308883
FERNANDEZ CORIA ROBERTO JULIO 5408671
FERRERO MARTA ANA 6529396
FRANCONE RAUL ORESTE 10061723
FRANZEN ABEL ANGEL 6307439
FUSSE CELIA JUSTINA 4940140
GALLO ELDA MARIA 5122110
GALVAN ELDA LIDA 4920600
GARBOLINO STELLA MARIS 5122181
GARCIA BLANCA ZULEMA 5704087
GASSER MARIA CRISTINA 5809728
GERSTNER LEANDRO OSVALDO 6261197
GIACOSA BARTOLOME LUIS 6306231
GIACOSA JULIO HECTOR 5408688
GIMENEZ EVA 5632301
GIMENEZ ELIDA OTILIA 5122119
GIMENEZ ISABEL GUADALUPE 12541782
GNOCCHI ANA MARIA ELIDA 14320696
GODANO LILIANA TERESITA 13377023
GODINO STELLA MARIS 5122120
GODOY RUBEN OSCAR EUDES 14107086
GOLOSETTI ROBERTO CONSTANCIO 5408669
GOMEZ LUIS RODOLFO 8306154
GOMEZ LUCIA SUSANA 4648993
GOMEZ ELSA BEATRIZ 11608950
GÓMEZ JUAN ALFREDO 6187368
GONZALEZ RAMILCIA NORA 5424542
GONZALEZ LUIS EDUARDO 8501763
GONZALEZ GRACIELA ISABEL 12661286
GOROSITO ANA VIOLETA MARIA 13947093
GRANDOLIO MIGUEL ANGEL 11711479
GRIMI DOMINGO ANGEL 8501182
GSCHWIND DELIA ALICIA 5122060
GSCHWIND ESTELA IRENE 5122194
GURI MARTA TERESITA 5122085
GUSSMAN JOSE LUIS 6308879
HAMMERLY OLGA ROSA 5997601
HÄMMERLY BEATRIZ EMA 4648978
HANG IRENE MARIA 4649671
HEINZEN RITA LUCIA 12067539
HILD MARGARITA MARIA EVA 5640552
HOFFMANN ALBERTO JOSE 6253357
IBAÑEZ MARIA LUISA 4920482
IGLESIAS NORBERTO ALDO 6262270
IGLESIAS ELENA PATRICIA 13947018
IMHOFF ZULEMA CRISTINA 5122091
IMHOFF CARLITOS CELESTINO 6308892
IMVINKELRIED MARTA ANGELA 5599342
INGARAMO HECTOR ANTONIO 6305132
INGARAMO JOSEFINA OLGA 5122135
INGARAMO AMALIA ESTER 5973649
JEANDREVIN JORGE AUGUSTO 14320660
JOSSEN RUBEN ROQUE 13709213
KESTLER PEDRO ANTONIO 13658796
KLEIN ORTELIO ORDIS 6263786
KLEIN EDUARDO JOSE 8501164
KLOSTER ROSA ADELA 4940132
LASSO RENE IRINEO 6308916
LEIKER ROGELIO JOSE 7891031
LONGONI EMILIO MIGUEL 13053201
LOPEZ JULIA MAGDALENA 12452457
LOPEZ ROBUSTIANO JUAN 14019379
MALETTI STELLA MARIS ROSA 5122044
MALETTI ELBA MARÍA 5122094
MANZANARES STELLA MARIS 4648982
MANZOTTI MIRTA INES CATALINA 5122108
MARIANI MIGUEL ANGEL JUAN 10847709
MARTINA JUAN ANGEL 8501202
MARTINELLI MARTA ESTER 5122190
MARTINEZ MARTA SUSANA 5122173
MARTINEZ ISIDRO 6613559
MASINO OMAR PEDRO 8501749
MASINO MARCELO LUIS GABRIEL 5068111
MATTIG CARLOS EMILIO 6307424
MAZZIA ELENA ELISA 13459954
MAZZONI OMAR JUAN 7891035
MAZZUCHELLI MARIA CRISTINA 5604991
MEINARDI MARÍA ROSA 11093904
MERLO ALICIA MARTA 5122118
MEURZET CARLOS ALBERTO 5408668
MINARI MARTA RITA 4973610
MOLINA JUAN CARLOS 8508561
MOLINA DELFINA 11440281
MONFERRATO JULIO CESAR JOSE 12512343
MONNEY MIRTA ISABEL 5809748
MOREL CLORINDA ALBERTINA 4648981
MORENO EMILIA DE JESUS 5893223
MORO NELVIS ELIDA 5122067
MOSQUEDA HORACIO ALEJANDRO 12369564
MUJICA JOSEFA MARGARITA 5122089
MULLER MARIA ESTER 5122069
MULLER HECTOR LUIS 6308881
MULLER BELKIS CATALINA 5165022
MÜLLER RAUL JULIO 6308912
NANZER MARIA DEL CARMEN 12512302
NARDONI TERESA NOEMI 14131679
NAVARRETE ISIDRO FLORENCIO 6307813
NEFFEN ELSA TERESITA 4940130
NEFFEN MARÍA GUADALUPE 5285477
NIERENBERGER CARLOS ALBINO 14299211
NORIEGA YOLANDA ISABEL 10915181
NORIEGA MARIA TERESA 12978376
NORO JULIO OSCAR 5956102
NOTTA ANTONIO JOSÉ 8501160
NUÑEZ DANTE JUAN 7891019
OGGIER GLADIS JOSEFINA 5285491
OGGIER MARIA DEL CARMEN 12512382
OJEDA NORMA EVA 5153114
OLIVA NÉLIDA ROSA 5973628
OLIVO ANA MARIA 5122084
ORTIZ RICARDO MARCELO 12884600
OYARZABAL RUBEN ALFREDO 6254297
PACHECO RUFINO 8281756
PALACIOS PETRONA MARTINA 5716433
PANIGGI SILVIA MARGARITA 5733564
PAPORELLO DANIEL ERNESTO 6309031
PASCUTTI MIRTHA LUISA ANTONIA 4920539
PAYVA PETRONA 11899975
PERALTA MIRTA ESTER 5122053
PEREZ MARÍA CRISTINA 5122064
PEREZ ADEMAR OSCAR 6261187
PEREZ JULIO ALBERTO 10246386
PEREZ MARIA ESTELA 13717812
PERREN MARTA DELIA 5122156
PERREN DINA ANA DEL HUERTO 5973639
PERREN HECTOR ANTONIO 12067575
PERRIG RITA ESTER 14320653
PETTINARI STELLA MARIS 5705034
PEVERELLI ALCIRA ONELIA 4940138
PIAGGIO RAÚL HUMBERTO 5068901
PINCIROLI ITALO RENÉ 6308880
PINTOS WALTER JORGE 12393179
POLONIO MARIA DEL CARMEN 5122180
POZZO ESTHER AMALIA 5122134
PRADO RITA PASCUALINA 4889678
PRATTO ENZO OSCAR 6308917
PRIMO DORA BEATRIZ 5122078
PRIMO RAQUEL MARIA 5122191
QUIJANO GRACIELA SUSANA 12882505
QUIROGA DELICIA TERESA 4874919
RACCIATTI VICENTA SOFIA 5436755
RAMONDA EDUARDO DOMINGO UNALDO 6308878
RAMONDA NORMA LUCIA 5973617
RAMOS OSCAR ANGEL 13377480
REICHEL DIEGO ALBERTO 12362880
REUTEMANN OSCAR ALBERTO 5408693
RIOS EDELMIRO RICARDO 8500183
RISSO MARIA DEL CARMEN 5105618
ROBINET RUBÉN ENRIQUE 13105009
ROBLEDO RAMÓN DOMINGO 13649776
ROMERO ISABEL 4648983
ROMERO TERESA ISABEL 12720801
ROSSETTI ANGELA MARIA 5733555
RUIZ JOSE MANUEL 8031036
RUIZ MARIA HAYDEE 11381190
SAC MIGUEL ANGEL 6308901
SALE PEDRO LUIS 13450628
SALVA CABRAL GRACIELA INES 10847720
SALZMANN RICARDO JUAN 5408680
SANCHEZ GLADIS NORMA 5628071
SANDOVAL NÉLIDA 5122196
SARETTO MIGUEL ANGEL 6261161
SARETTO RAÚL ALBERTO 6308908
SATTLER ANA MARIA 12496796
SCANDOLO BEATRIZ MERCEDES 5122164
SCHMIDHALTER CARLOS ALBERTO 8501172
SCHMIDT ANA MARÍA 13947054
SCHREIBER CARLOS ALBERTO 13947173
SCHWINDT NORMA DOMINGA 5122056
SEJAS NORMA ROSA 5122070
SERRA MIGUEL ANGEL 8501190
SERRANO RAÚL ALFREDO 8467605
SOKOLOWSKY IRMA MARGARITA 5460494
STANICH ELVA SANTINA 4648963
STANICH JUAN DOMINGO 12273388
STEGMAYER BELKIS GUADALUPE 14019397
STOFFEL RUBEN DARIO 13658759
TAIVO GERONIMO EMILIANO 13052944
TELL VILMA ELENA 5122088
TELLO LILIANA GUADALUPE 11919715
TELLO ANALÍA 13459951
TOSELLO ELDA MARGARITA 5122168
TRAVACHINO MIGUEL ANGEL 6261186
TSCHOPP RAUL GUILLERMO 6308905
UBAIT RAÚL ANTONIO 6305107
UVIEDO LINA RAMONA 5682412
VIERA MARTA OFELIA 5122061
VILCHE GRACIELA BEATRIZ 5973711
VILLALBA MIGUEL ANGEL 6445233
VILLARRUEL RAMONA IRENE 4750779
VOGT ELIDA MARIA 4874925
WAGNER PEDRO HECTOR 6264796
WALKER OSCAR EDUARDO ANTONIO 5408655
WELSCHEN GLADIS ELVIRA 5809705
WITTMANN LIDIA MARIA 4794025
YUSCHAK ALICIA SUSANA GUADALUPE 5802080
ZABALA BEATRIZ MARÍA 4874936
ZAPATA MARIA ESTHER 5165032
ZARATE MARIA ELENA 5165017
ZAUGG BEATRIZ LUISA 4794038
ZEITER FIDELA JOSEFINA 5122083
ZUCHIATTI RAUL DOMINGO 6308884
ZURBRIGGEN EDUARDO IGNACIO 6307416
ZURBRIGGEN MARIA ELENA 14320697
ZURSCHMITTEN ELDO ANGEL 6264859
ZURSCHMITTEN DORA MABEL 5285476
ZURSCHMITTEN ALICIA DELIA 5122131