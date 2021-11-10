Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 10 de noviembre en el Suchón

Locales 10 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 10 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABATE    LEONARDO JULIAN    45829170
ABATE    BRIAN TOMÁS    45829169
AGUILERA    JOSE HECTOR    6252513
ALBERA    JESICA YANINA    34466480
ALBRECHT    LETICIA CATALINA    3990254
ALBRECHT    LUCINDO REINALDO    6245379
ALMADA    MARIA DE LOS ANGELES    46550430
ALVARES    RODRIGO EDUARDO    42561684
ALVAREZ    AYELEN RITA    35250038
ALVAREZ    CELESTE NOEL    45269197
AMBORT    LERIS BLANCA ELISA    3892536
AMBORT    ONELIA CLORINDA    4755978
AMHERD    JULIO PABLO    6240470
AMHERDT    NATALIA JÉSICA    45093833
AMHERDT    REINALDO FLORENTINO    6244954
ANDREOLI    MARIA ESTHER    5122039
ARALLA    JUAN CARLOS    6250132
AROLFO    RICARDO JOSÉ RAÚL    6261695
AVILA    ELVIO CONRADO    6261163
BACHINSKI    ARIEL    37260580
BACHMANN    MARTHA OFELIA    4412667
BARGAS    MARIA VICTORIA    34466412
BARLATEY    BELKIS ROSITA    3990161
BARLETTA    MARIA TERESA ALEJANDRINA    5435689
BASSI    NORMA TERECITA    3893084
BEARZOT    OLGA ESTHER    4221223
BEDINI    ORFELIA MANDA    6101165
BENASSI    EMILIA ROSA GUADALUPE    5122035
BENZO    HUGO TOMAS    45240184
BERARDO    JORGE ALBERTO    6261117
BERRA    OSVALDO JOSÉ    6206500
BERTOLE    DENIS GIANFRANCO    37260689
BERTOLE    RUBÉN ROBERTO    6261119
BERTOSSI    FACUNDO    44848581
BERTOSSI    IDERMO EDUARDO    6261104
BERTOSSI    ALCIDES ONELIO    6261134
BERTOSSI    NELSON ANACLETO    6261164
BESSONE    MIGUEL ANGEL    6261116
BIANCOTTI    MARIA DEL CARMEN    3958652
BILLOUD    CEFERINO JESUS    35250023
BOGAO    REINALDO RAMÓN    6195570
BOILEAU    MARIA DEL CARMEN    4233403
BOLLA    JUAN CARLOS    6253285
BORDON    ELADIO RUBÉN    7877183
BORGHETTI    MARIA ESTHER CATALINA    3340150
BORGHETTO    MERIBEL ANAHI    45030076
BORGOGNO    EDUARDO LUIS    6300755
BOVO    CARLOS ESTEBAN    6259723
BRAVIN    MARIA CRISTINA    4954806
BRAVO    DIEGO JAVIER    27781934
BROTZMAN    MARIA ELVIRA    2346458
BRUN    MÁXIMO    43493324
BUGDAHL    FRANCISCO FABIO    43378274
BUSTOS    LORENA NOEMI    27538305
CABRERA    ERNESTO AMBROSIO    6261148
CALEGARI    JOAQUÍN ARIEL    45215030
CANDELERO BECKLEY    MICAELA    44761563
CANDIA    CANDELA    45215026
CAPOVILLA    ELVIO ANGEL    6258418
CARIBAUX    CAMILA LEONOR    41637290
CARRIZO    CAMILO SEBASTIAN    33916263
CARRIZO KUCHEN    CRISTOBAL    44810739
CASAL    RODOLFO GABRIEL    39051926
CASALEGNO    HILDA NELIDA    3624440
CASALEGNO    MARTA ESTER    5122017
CASTILLO    JULIA MIRTA    44574888
CHAVARINI    MICAELA    40844805
CHIARELLI    BEATRIZ CRISTINA    5206430
CHUARD    MICAELA DEL ROSARIO    42330328
CINQUINI    ALBERTO MANUEL    5941223
CITRONI    WALDEMAR FERNANDO    6253225
CLAUSEN    RAUL EDGAR    6249229
COLLA    FACUNDO    45215044
COLLA    NORMA LUCÍA    5122048
COLOMBA    OLGA    5165002
COLOMBO    TERESA JULIA    908047
COLOMBO    ADIA EDEL    1687298
COLOMBO    DORA TERESA ROSA    4882508
COLUSSI    RICARDO MARINO    6257124
CORTES    MIRTA TERESITA    4874911
CRAVERO    SOFÍA ANGELINA    45215039
DE LOS MILAGROS    ANA DELIA TERESITA    3989697
DEJON    JONATÁN GABRIEL    40891926
DEJON    LOURDES BRISA    45343403
DENIS    JACINTA JOSEFA    1687329
DENIS    ELSA    4221214
DENIS    MARIO    6258427
DI BERNARDINI    JORGE ENRIQUE    6261362
DIAZ    SANTIAGO VALENTÍN    43128441
DIAZ    ROSARIO GUADALUPE    44995409
DIAZ    MARTHA ROSA    3340157
DOMINGORENA    LUIS ANGEL    6261140
DONNET    JOAQUIN SILVANO    45058170
DUARTE    MARCELO ALEJANDRO    43128414
EBERHARDT    ALEXIS LUIS    42330378
EBERHARDT    ELENA MARIA    3895256
EBERHARDT    ALCIRA PAULINA    4233430
EBERHARDT    RUBEN LUIS    6258432
EGGEL    CAMILA PAOLA    40554913
EGGEL    CANDELA MARIA    41733351
EHRSAM    DORA BERTA    4750760
EIER    HECTOR IGNACIO    6258170
ENGEL    EMILIANO    45215042
ENGEL    PABLO SANTIAGO    6238847
ENRIQUEZ    MILAGROS BELÉN    44822646
ERBA    HUGO NELSON    6253761
ESPINDOLA    JOAQUIN THOMAS    45215035
ETELECHEA    JORGELINA ZENAIDA    5206965
EYMANN    GUILLERMO    5918169
FAVRE    AYLÉN    44292908
FENETZ    PAOLA ANALIA DE LOS MILAGROS    42330364
FERNANDEZ    BRIAN EMANUEL    44810743
FERRERO    NELLY ROSA LUISA    5122021
FERREYRA    JOSE MARIA    6257155
FRANCO    SILVIA VIVIANA    34745714
FRANZEN    NATALIO ADOLFO    6244495
FRANZEN    ELENA    3988044
FREIJO    MARTA DEL CARMEN    4940116
FUNES    GUSTAVO MAXIMILIANO    26931320
GALARZA    MARTÍN ABEL    45058963
GALIANO    SEBASTIAN ARIEL    37260562
GALLARDO    DIEGO JESÚS    41637167
GENEVOIS    MARIA MELANIA    4482688
GEREZ    LUCAS ALBERTO    39454418
GIMENEZ    EXEQUIEL    45215029
GIMENEZ    ISOLINA RAMONA    1530575
GIROD    HUGO AGUSTÍN    6253302
GOMEZ    GONZALO GABRIEL    36877565
GONZALEZ    ARACELI VERÓNICA    43009667
GONZALEZ    ADELA    3591040
GOSSO    CARLOS ALBERTO    6261149
GUNDI    RAQUEL CELINA    2876773
HECK    DIONISIO ALFREDO    5940993
HEINZEN    GLADYS EDIT    3990515
HISCHIER    MIRTA JUANA    5122013
HUCK    RODRIGO DANIEL    34885136
IBARRA    MARIA ESTELA    3959985
IMHOFF    ROCIO MAGALI    44810741
IMHOFF    DELMIRO CORNELIO    6244974
IMHOFF    ANGEL JUAN    6258452
IMVINKELRIED    MARTA ANGELITA    3990175
IMWINKELRIED    ESTER LUCIA    3340119
JACOBI    ANITA BEATRIZ    3990291
JULLIER    ALICIA EUFROSINA    4233410
KLENZI    ELADIO CARLOS    6230366
KLOSTER    MARÍA ELVIRA    4103715
KLUCZKIEWICZ    JUAN ANTONIO    6062290
KRÜGER    MARCELINO ANTONIO    6192151
KUCHEN    GRACIELA ADELINA MARIA    3989696
KUCHEN    RICARDO RUBEN    6253276
KUÑICHEK    JUAN RAUL    6240491
KURIGER    ESTER CARMEN    4874920
LAMELAS    VICTOR ALEJANDRO    44917036
LANDOLT    TOMAS JESUS    40036243
LEDESMA    PEDRO MERCED    20764909
LEDESMA    MARÍA DEL CARMEN    5431050
LEIKER    BENITO    6258531
LEIVA    LUCÍA CRISOSTA    10475191
LENCINA    FACUNDO EZEQUIEL    43843372
LESCANO    VICTOR RUBEN    19040133
LOPEZ    MARTÍN EXEQUIEL    41109831
LOPEZ    SANDRO DAVID    45058962
LUQUE    ISABEL MERCEDES    3990259
MAGLIA    JUAN LEONIDAS    6253269
MANCHAO    ANGEL NICOLAS    6232869
MARTINELLI    MILENA MAGALÍ    43378286
MARTINETTO    LIDIA ALICIA    3963436
MARTINEZ    ALEJO DAMIÁN    44289449
MATHIER    MIRTHA ORLINDA    3989960
MAZZIA    LUCIA MARIA    4221266
MENENDEZ    RODRIGO CARLOS    37337494
MEYNET    LEONILDA ELENA    1687374
MEYNET    IRMA TERESA    2744671
MIGNOLA    ELBIO FEDERICO    6249360
MINARI    FEDERICO ARIEL    45058178
MONTERO    NICOLÁS MIGUEL    41637254
MONZON    ELBA ELISA    4221399
MORO    GLADIS ESTHER    4221247
MOSQUEDA    ALBERTO RUFINO    6240921
MÜLLER    ELDA MARIA    4920525
NEFFEN    AMELIA LETICIA    2967731
NIERENBERGER    MILAGROS ANAHÍ    44731796
NIERENBERGER    MACARENA ROCÍO    44731797
NOIRGEAN    OSVALDO ENRIQUE JOSE    6261136
NUÑEZ    ROMINA MAGALI    38902367
OCELLO    DILMER NEBER MANUEL    6238842
OGGIER    IVÁN MATÍAS    44181207
OLIVIERI    NICOLÁS OMAR    44766371
OLOCCO    LUCIA DEL CARMEN    4221376
ORONA    JUAN CARLOS    6253255
PAGLIERO    RICARDO JULIO    6261147
PASCHETTA    IRIS ROSA    3990173
PAUTASSO    MICAELA    44995408
PAYVA    FRANCISCO LUIS    41217612
PERETTI    VALENTÍN    45215041
PEREZ    ROMINA AYELÉN    41637222
PEREZ    ALBERTA    12943916
PEREZ    GENARA    4221235
PERIOTTI    DARIO MODESTO    6258416
PERREN    ESTEBAN JAVIER    34081850
PERREN    MARIANA    6124643
PERREN    OLGA BEATRIZ    4755983
PERREN    LUCIANO LEONARDO    6258443
PERREN    ONELIA NIDIA    5285410
PILLONEL    JUAN DOMINGO    6261165
PINCIROLI    GIANNI XUAN    42559283
PINI    RICARDO ANGEL JOSÉ    6261145
PINTO    CELIA HAYDEÉ    3938206
PIOLI    ARMANDO DANIEL DÁMASO    6253315
PORTIGLIATTI    EDUARDO CEFERINO    6261113
POURRERE    LUCÍA BELÉN    40363716
POZZO    FRANCISCO IGNACIO    6235680
PRIMO    ELDO MIGUEL    6258421
PROPST    LUIS ANTONIO    6253266
PUZ    MARIA ESTER    5122006
QUEVEDO    YULIANA AYMARA    45215651
RAMIREZ    JUAN FRANCISCO    45058167
RAMIREZ    AGUEDA DOMICIANA    4614703
RAMSEYER    IRIS NORMA    4648951
RIBEIRO GROETAERS VIEIRA    JANA    95992564
RIGO    IGNACIO    44810736
RIVA    GRACIELA MARÍA    3990174
RODA    ADELMA GLADIS    4203236
RODRIGUEZ    CAROLINA ESTEFANIA    37461281
RODRIGUEZ    LEANDRO JOSE    40036263
RODRIGUEZ    MICAELA BELÉN    43378228
RODRIGUEZ    BAUTISTA TOMAS    44917035
RODRIGUEZ    JONATAN EZEQUIEL    37801987
ROJAS    ELENA ELISA    5145312
ROMERO    MYRTHA ROSA    4233457
ROSTAGNO    ANA TERESA    5122037
ROZAS    MARIA LUISA    4951967
RUPPEN    OFELIA MARÍA    3989680
SAIRE    MATIAS SEBASTIAN    36055094
SALVA    BLANCA ESTHER    3892532
SALVA    NELLY LEONOR    3990135
SALZMAN    ANCELMO RAÚL    6225939
SALZMANN    MAXIMO    45058400
SALZMANN    NAIARA    45215032
SANDOVAL    ADRIANA NOEMI    36243285
SATTLER    DELIA MARIA    2967774
SATTLER    AGUSTÍN ADOLFO    6258448
SCÁNDOLO    OLINDA LUCÍA    3963537
SCARAFIA    JUAN BARTOLOMÉ    6299928
SCHMITHALTER    LUISA ANA    3958651
SCOTTA    GRACIELA ELBA    5122022
SEJAS    ABIGAIL ESTEFANIA    37260530
SEJAS    YOANA ROCÍO    43284099
SIVERA    JUAN CARLOS    6249251
SOBREVILLA    ANDREA LORENA    31753890
SORIA    IVÁN PEDRO    8501746
SOSA    NÉLIDA BEATRIZ    43378256
SOSA    ARNALDO ANDRES    45058162
SOTTINI    CRISTIAN GABRIEL    38817658
STANICH    MARTA BEATRIZ    4648943
STEMPHLET    JULIANA ANTONELLA    43380815
STRATTA    GASTÓN DIEGO    45215028
SUAREZ    AILEN SILVINA    41733305
SUAREZ    MARIA DEL CARMEN    3989950
THEILER    BETY ESTHER    4221241
TORRES    MARINA ISABEL    41848286
TORRES    ANTONIA    4756017
TOSELLO    MARÍA TERESA    4221394
TRAVACHINO    JUAN CARLOS    6261123
UBAIT    FRANCO    45215034
ULRICH    JOSÉ OSCAR    6253051
VERWIMP    RITA TERESA    4221304
VICENTIN    REGINA ANTONIA    4270562
VILEJI    FIDEL JOSÉ    43378275
VILLALBA    FERNANDO GABRIEL    39124528
VILLALBA    JONATAN EXEQUIEL    40314454
VILLALBA    ROSANA ROCÍO    41637155
VILLALBA    FRANCO JOAQUÍN    44731124
VILLALBA    JOSÉ LORENZO    6257989
VILLAN    EMA    5381657
VOGT    NICOLÁS JOSÉ    42330319
VOLKART    GERTRUDIS ADELA    2394916
VUAGNOUX    JORGE ALBERTO    6249210
WEGGENER    ADOLFO SERAFIN    6245363
YACOB    NESTOR PEDRO    6249237
YAGGI    CARMEN MARINA    4412676
YOST    NORMA CATALINA    4755989
ZALAZAR    FLORENCIO EVACIO    6216758
ZANUTTINI    GERARDO RUFINO    6219091
ZAPATA    CANDELA MILAGROS    41605567
ZEITER    JULIETA BELÉN    41733325
ZEITER    MIGUEL ANGEL    6244646
ZINGERLING    JUAN DIONICIO    6240498
ZINGERLING    MARGARITA MARIA    4233499
ZUCHIATTI    FLORENCIA    45215031
ZURBRIGGEN    GUILLERMO JOSE    41341943
ZURBRIGGEN    JUAN SEBASTIAN    30671305

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