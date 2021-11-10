Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy miércoles 10 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ABATE LEONARDO JULIAN 45829170
ABATE BRIAN TOMÁS 45829169
AGUILERA JOSE HECTOR 6252513
ALBERA JESICA YANINA 34466480
ALBRECHT LETICIA CATALINA 3990254
ALBRECHT LUCINDO REINALDO 6245379
ALMADA MARIA DE LOS ANGELES 46550430
ALVARES RODRIGO EDUARDO 42561684
ALVAREZ AYELEN RITA 35250038
ALVAREZ CELESTE NOEL 45269197
AMBORT LERIS BLANCA ELISA 3892536
AMBORT ONELIA CLORINDA 4755978
AMHERD JULIO PABLO 6240470
AMHERDT NATALIA JÉSICA 45093833
AMHERDT REINALDO FLORENTINO 6244954
ANDREOLI MARIA ESTHER 5122039
ARALLA JUAN CARLOS 6250132
AROLFO RICARDO JOSÉ RAÚL 6261695
AVILA ELVIO CONRADO 6261163
BACHINSKI ARIEL 37260580
BACHMANN MARTHA OFELIA 4412667
BARGAS MARIA VICTORIA 34466412
BARLATEY BELKIS ROSITA 3990161
BARLETTA MARIA TERESA ALEJANDRINA 5435689
BASSI NORMA TERECITA 3893084
BEARZOT OLGA ESTHER 4221223
BEDINI ORFELIA MANDA 6101165
BENASSI EMILIA ROSA GUADALUPE 5122035
BENZO HUGO TOMAS 45240184
BERARDO JORGE ALBERTO 6261117
BERRA OSVALDO JOSÉ 6206500
BERTOLE DENIS GIANFRANCO 37260689
BERTOLE RUBÉN ROBERTO 6261119
BERTOSSI FACUNDO 44848581
BERTOSSI IDERMO EDUARDO 6261104
BERTOSSI ALCIDES ONELIO 6261134
BERTOSSI NELSON ANACLETO 6261164
BESSONE MIGUEL ANGEL 6261116
BIANCOTTI MARIA DEL CARMEN 3958652
BILLOUD CEFERINO JESUS 35250023
BOGAO REINALDO RAMÓN 6195570
BOILEAU MARIA DEL CARMEN 4233403
BOLLA JUAN CARLOS 6253285
BORDON ELADIO RUBÉN 7877183
BORGHETTI MARIA ESTHER CATALINA 3340150
BORGHETTO MERIBEL ANAHI 45030076
BORGOGNO EDUARDO LUIS 6300755
BOVO CARLOS ESTEBAN 6259723
BRAVIN MARIA CRISTINA 4954806
BRAVO DIEGO JAVIER 27781934
BROTZMAN MARIA ELVIRA 2346458
BRUN MÁXIMO 43493324
BUGDAHL FRANCISCO FABIO 43378274
BUSTOS LORENA NOEMI 27538305
CABRERA ERNESTO AMBROSIO 6261148
CALEGARI JOAQUÍN ARIEL 45215030
CANDELERO BECKLEY MICAELA 44761563
CANDIA CANDELA 45215026
CAPOVILLA ELVIO ANGEL 6258418
CARIBAUX CAMILA LEONOR 41637290
CARRIZO CAMILO SEBASTIAN 33916263
CARRIZO KUCHEN CRISTOBAL 44810739
CASAL RODOLFO GABRIEL 39051926
CASALEGNO HILDA NELIDA 3624440
CASALEGNO MARTA ESTER 5122017
CASTILLO JULIA MIRTA 44574888
CHAVARINI MICAELA 40844805
CHIARELLI BEATRIZ CRISTINA 5206430
CHUARD MICAELA DEL ROSARIO 42330328
CINQUINI ALBERTO MANUEL 5941223
CITRONI WALDEMAR FERNANDO 6253225
CLAUSEN RAUL EDGAR 6249229
COLLA FACUNDO 45215044
COLLA NORMA LUCÍA 5122048
COLOMBA OLGA 5165002
COLOMBO TERESA JULIA 908047
COLOMBO ADIA EDEL 1687298
COLOMBO DORA TERESA ROSA 4882508
COLUSSI RICARDO MARINO 6257124
CORTES MIRTA TERESITA 4874911
CRAVERO SOFÍA ANGELINA 45215039
DE LOS MILAGROS ANA DELIA TERESITA 3989697
DEJON JONATÁN GABRIEL 40891926
DEJON LOURDES BRISA 45343403
DENIS JACINTA JOSEFA 1687329
DENIS ELSA 4221214
DENIS MARIO 6258427
DI BERNARDINI JORGE ENRIQUE 6261362
DIAZ SANTIAGO VALENTÍN 43128441
DIAZ ROSARIO GUADALUPE 44995409
DIAZ MARTHA ROSA 3340157
DOMINGORENA LUIS ANGEL 6261140
DONNET JOAQUIN SILVANO 45058170
DUARTE MARCELO ALEJANDRO 43128414
EBERHARDT ALEXIS LUIS 42330378
EBERHARDT ELENA MARIA 3895256
EBERHARDT ALCIRA PAULINA 4233430
EBERHARDT RUBEN LUIS 6258432
EGGEL CAMILA PAOLA 40554913
EGGEL CANDELA MARIA 41733351
EHRSAM DORA BERTA 4750760
EIER HECTOR IGNACIO 6258170
ENGEL EMILIANO 45215042
ENGEL PABLO SANTIAGO 6238847
ENRIQUEZ MILAGROS BELÉN 44822646
ERBA HUGO NELSON 6253761
ESPINDOLA JOAQUIN THOMAS 45215035
ETELECHEA JORGELINA ZENAIDA 5206965
EYMANN GUILLERMO 5918169
FAVRE AYLÉN 44292908
FENETZ PAOLA ANALIA DE LOS MILAGROS 42330364
FERNANDEZ BRIAN EMANUEL 44810743
FERRERO NELLY ROSA LUISA 5122021
FERREYRA JOSE MARIA 6257155
FRANCO SILVIA VIVIANA 34745714
FRANZEN NATALIO ADOLFO 6244495
FRANZEN ELENA 3988044
FREIJO MARTA DEL CARMEN 4940116
FUNES GUSTAVO MAXIMILIANO 26931320
GALARZA MARTÍN ABEL 45058963
GALIANO SEBASTIAN ARIEL 37260562
GALLARDO DIEGO JESÚS 41637167
GENEVOIS MARIA MELANIA 4482688
GEREZ LUCAS ALBERTO 39454418
GIMENEZ EXEQUIEL 45215029
GIMENEZ ISOLINA RAMONA 1530575
GIROD HUGO AGUSTÍN 6253302
GOMEZ GONZALO GABRIEL 36877565
GONZALEZ ARACELI VERÓNICA 43009667
GONZALEZ ADELA 3591040
GOSSO CARLOS ALBERTO 6261149
GUNDI RAQUEL CELINA 2876773
HECK DIONISIO ALFREDO 5940993
HEINZEN GLADYS EDIT 3990515
HISCHIER MIRTA JUANA 5122013
HUCK RODRIGO DANIEL 34885136
IBARRA MARIA ESTELA 3959985
IMHOFF ROCIO MAGALI 44810741
IMHOFF DELMIRO CORNELIO 6244974
IMHOFF ANGEL JUAN 6258452
IMVINKELRIED MARTA ANGELITA 3990175
IMWINKELRIED ESTER LUCIA 3340119
JACOBI ANITA BEATRIZ 3990291
JULLIER ALICIA EUFROSINA 4233410
KLENZI ELADIO CARLOS 6230366
KLOSTER MARÍA ELVIRA 4103715
KLUCZKIEWICZ JUAN ANTONIO 6062290
KRÜGER MARCELINO ANTONIO 6192151
KUCHEN GRACIELA ADELINA MARIA 3989696
KUCHEN RICARDO RUBEN 6253276
KUÑICHEK JUAN RAUL 6240491
KURIGER ESTER CARMEN 4874920
LAMELAS VICTOR ALEJANDRO 44917036
LANDOLT TOMAS JESUS 40036243
LEDESMA PEDRO MERCED 20764909
LEDESMA MARÍA DEL CARMEN 5431050
LEIKER BENITO 6258531
LEIVA LUCÍA CRISOSTA 10475191
LENCINA FACUNDO EZEQUIEL 43843372
LESCANO VICTOR RUBEN 19040133
LOPEZ MARTÍN EXEQUIEL 41109831
LOPEZ SANDRO DAVID 45058962
LUQUE ISABEL MERCEDES 3990259
MAGLIA JUAN LEONIDAS 6253269
MANCHAO ANGEL NICOLAS 6232869
MARTINELLI MILENA MAGALÍ 43378286
MARTINETTO LIDIA ALICIA 3963436
MARTINEZ ALEJO DAMIÁN 44289449
MATHIER MIRTHA ORLINDA 3989960
MAZZIA LUCIA MARIA 4221266
MENENDEZ RODRIGO CARLOS 37337494
MEYNET LEONILDA ELENA 1687374
MEYNET IRMA TERESA 2744671
MIGNOLA ELBIO FEDERICO 6249360
MINARI FEDERICO ARIEL 45058178
MONTERO NICOLÁS MIGUEL 41637254
MONZON ELBA ELISA 4221399
MORO GLADIS ESTHER 4221247
MOSQUEDA ALBERTO RUFINO 6240921
MÜLLER ELDA MARIA 4920525
NEFFEN AMELIA LETICIA 2967731
NIERENBERGER MILAGROS ANAHÍ 44731796
NIERENBERGER MACARENA ROCÍO 44731797
NOIRGEAN OSVALDO ENRIQUE JOSE 6261136
NUÑEZ ROMINA MAGALI 38902367
OCELLO DILMER NEBER MANUEL 6238842
OGGIER IVÁN MATÍAS 44181207
OLIVIERI NICOLÁS OMAR 44766371
OLOCCO LUCIA DEL CARMEN 4221376
ORONA JUAN CARLOS 6253255
PAGLIERO RICARDO JULIO 6261147
PASCHETTA IRIS ROSA 3990173
PAUTASSO MICAELA 44995408
PAYVA FRANCISCO LUIS 41217612
PERETTI VALENTÍN 45215041
PEREZ ROMINA AYELÉN 41637222
PEREZ ALBERTA 12943916
PEREZ GENARA 4221235
PERIOTTI DARIO MODESTO 6258416
PERREN ESTEBAN JAVIER 34081850
PERREN MARIANA 6124643
PERREN OLGA BEATRIZ 4755983
PERREN LUCIANO LEONARDO 6258443
PERREN ONELIA NIDIA 5285410
PILLONEL JUAN DOMINGO 6261165
PINCIROLI GIANNI XUAN 42559283
PINI RICARDO ANGEL JOSÉ 6261145
PINTO CELIA HAYDEÉ 3938206
PIOLI ARMANDO DANIEL DÁMASO 6253315
PORTIGLIATTI EDUARDO CEFERINO 6261113
POURRERE LUCÍA BELÉN 40363716
POZZO FRANCISCO IGNACIO 6235680
PRIMO ELDO MIGUEL 6258421
PROPST LUIS ANTONIO 6253266
PUZ MARIA ESTER 5122006
QUEVEDO YULIANA AYMARA 45215651
RAMIREZ JUAN FRANCISCO 45058167
RAMIREZ AGUEDA DOMICIANA 4614703
RAMSEYER IRIS NORMA 4648951
RIBEIRO GROETAERS VIEIRA JANA 95992564
RIGO IGNACIO 44810736
RIVA GRACIELA MARÍA 3990174
RODA ADELMA GLADIS 4203236
RODRIGUEZ CAROLINA ESTEFANIA 37461281
RODRIGUEZ LEANDRO JOSE 40036263
RODRIGUEZ MICAELA BELÉN 43378228
RODRIGUEZ BAUTISTA TOMAS 44917035
RODRIGUEZ JONATAN EZEQUIEL 37801987
ROJAS ELENA ELISA 5145312
ROMERO MYRTHA ROSA 4233457
ROSTAGNO ANA TERESA 5122037
ROZAS MARIA LUISA 4951967
RUPPEN OFELIA MARÍA 3989680
SAIRE MATIAS SEBASTIAN 36055094
SALVA BLANCA ESTHER 3892532
SALVA NELLY LEONOR 3990135
SALZMAN ANCELMO RAÚL 6225939
SALZMANN MAXIMO 45058400
SALZMANN NAIARA 45215032
SANDOVAL ADRIANA NOEMI 36243285
SATTLER DELIA MARIA 2967774
SATTLER AGUSTÍN ADOLFO 6258448
SCÁNDOLO OLINDA LUCÍA 3963537
SCARAFIA JUAN BARTOLOMÉ 6299928
SCHMITHALTER LUISA ANA 3958651
SCOTTA GRACIELA ELBA 5122022
SEJAS ABIGAIL ESTEFANIA 37260530
SEJAS YOANA ROCÍO 43284099
SIVERA JUAN CARLOS 6249251
SOBREVILLA ANDREA LORENA 31753890
SORIA IVÁN PEDRO 8501746
SOSA NÉLIDA BEATRIZ 43378256
SOSA ARNALDO ANDRES 45058162
SOTTINI CRISTIAN GABRIEL 38817658
STANICH MARTA BEATRIZ 4648943
STEMPHLET JULIANA ANTONELLA 43380815
STRATTA GASTÓN DIEGO 45215028
SUAREZ AILEN SILVINA 41733305
SUAREZ MARIA DEL CARMEN 3989950
THEILER BETY ESTHER 4221241
TORRES MARINA ISABEL 41848286
TORRES ANTONIA 4756017
TOSELLO MARÍA TERESA 4221394
TRAVACHINO JUAN CARLOS 6261123
UBAIT FRANCO 45215034
ULRICH JOSÉ OSCAR 6253051
VERWIMP RITA TERESA 4221304
VICENTIN REGINA ANTONIA 4270562
VILEJI FIDEL JOSÉ 43378275
VILLALBA FERNANDO GABRIEL 39124528
VILLALBA JONATAN EXEQUIEL 40314454
VILLALBA ROSANA ROCÍO 41637155
VILLALBA FRANCO JOAQUÍN 44731124
VILLALBA JOSÉ LORENZO 6257989
VILLAN EMA 5381657
VOGT NICOLÁS JOSÉ 42330319
VOLKART GERTRUDIS ADELA 2394916
VUAGNOUX JORGE ALBERTO 6249210
WEGGENER ADOLFO SERAFIN 6245363
YACOB NESTOR PEDRO 6249237
YAGGI CARMEN MARINA 4412676
YOST NORMA CATALINA 4755989
ZALAZAR FLORENCIO EVACIO 6216758
ZANUTTINI GERARDO RUFINO 6219091
ZAPATA CANDELA MILAGROS 41605567
ZEITER JULIETA BELÉN 41733325
ZEITER MIGUEL ANGEL 6244646
ZINGERLING JUAN DIONICIO 6240498
ZINGERLING MARGARITA MARIA 4233499
ZUCHIATTI FLORENCIA 45215031
ZURBRIGGEN GUILLERMO JOSE 41341943
ZURBRIGGEN JUAN SEBASTIAN 30671305