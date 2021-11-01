Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 1 de noviembre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO ELIAS NICOLAS 50788368
ACEVEDO CEBALLOS LUNA PÍA 52362529
Acosta LuZmila 50349856
ACOSTA VALENTIN 52086235
ACQUATTI ROCIO BELEN 51279903
ACUÑA BENJAMÍN NICOLÁS 51280874
ADROVER YULIANA 50556601
AGUILERA VALENTINO 52362533
AGUIRRE CAMILA ESTEFANÍA 52369890
AIMARETTI MORENA AYELÉN 50556661
ALBERINI LUCIANA 51020784
ALBORNOZ RODRIGUEZ LORENZO DAVID 51404009
Albrecht Bautista uriel 50605283
ALBRECHT DALMA 51502829
ALLIONI ZAIRA MARTINA 50449248
ALVAREZ LUCAS DANIEL 50312878
ALVAREZ ERIK ANDRÉ 51191661
AMBORT JULIAN ANDRES 51230015
AMHERD MAGDALENA 52359915
AMHERDT MIA 50923492
Amherdt pilar 52135788
ANDINO EMILIANO IÑAKI 50556629
ANGELINI TIZIANO 50242146
ANTHIENI BERNARDI VALENTINO 50923002
ANTHIENI DEVESA IRINA MILAGROS 50556682
ARALLA THAÍS 51404036
ARCE MORENA MARTINA 50556603
ARTAZA MATÍAS JESÚS 52362542
AYALA BENJAMIN EDUARDO 50312033
AYALA RAMIRO MARCELO 50923022
AYALA UMA 50788391
AYALA SANTIAGO FACUNDO 52145282
AYALA GIMENEZ THIAGO CESAR 51378904
Ayub Paula Vanina 49924695
BAEZ MATIAS GERMAN 50830015
BALBINO IMSAND NARELA DENIS 51190533
BALLATORE ANGELINA 52566667
BARBERIS LONG MARTIN 50406738
BARRETO ALMA MARTINA 51322909
BARRETO TAMARA JUDITH 52135784
BARRIENTOS LUCIANA JAZMIN 50758100
BARTOLE GASPAR 50556525
Becerra Noah 57070172
BELLON MACEDO ANDRÉS GABRIEL 51230193
BELSITO MORENA 50923479
BENEDETTO MIRELA DE DIOS 52135787
BERONE MARIANO LORENZO MATEO 50755339
BERTINAT PAULA 50242226
BERTOSSI VALENTINO 48711344
Bertossi Maximo 51191172
Berutti Zaira Guadalupe 49638196
BESSONE GONZALEZ ALMA MIA 51322859
BETTIG AARON ELIAS 50608024
Bettig benjamin 51010585
bettig emma victoria 52371433
BLANCO MELODY MICAELA 52134261
BORTOLOZZI SANTIAGO PAULO 50349886
Boxler pulidori Zoe joselin 50732424
BRIZZIO ROVA IGNACIO 50923495
Brusauro Eunice Pía 50122111
BURROTTI JOSEFINA MARÍA 51010336
CABRERA BRUNO EXEQUIEL 51323236
CALEGARI CAMILO SAMUEL 50556624
CALEGARI ROMERO BAUTISTA ANDRÉS 50311991
CALEGARI ROMERO MIA AZUL 51280204
CAMPANA SOFIA 50349292
CARAMELLINO NAGEL MATEO 49979019
CARRIZO GIANELA ABIGAIL 50608810
Castillo Ian Emanuel 50923477
CEAGLIO ILEANA NEREA 50922176
CECCHINI BAUTISTA GUSTAVO 50699322
CENCI JOAQUÍN ANTONIO 52072062
CESARINI ISABELLA MARÍA 51096516
CHIAVON MARTINA 52362543
CHISARI AGUSTINA BELEN 52018094
Cisneros Brandon 52101768
CLAUSEN LUCIO 51078659
COCERES INDIRA MELANY 50451696
COLAUTTI IGNACIO NICOLÁS 51078696
COLAUTTI VALENTÍN ANDRÉS 50923481
COLOMBO CELINA 50556646
Condori Inés 49924676
CONTRERAS JOSEFINA 52362522
COOKE TOSI JUANA 51191667
CORIA CHRISTIAN KAIN 51404274
CORIA HOFSTETTER JOCCELINE 51403398
COSTANZO COLOMBA SANTINO 50788364
COTICHINI ROSALEZ LOURDES SOLEDAD 51191681
COULON JUAN 52370153
Croatto Francisco 50349854
Croatto Antonio 52362537
DEJON LUCIANO FABIÁN 51323943
DIAZ MARTÍN 50609388
DIB SOLA SIMÓN 51404270
Dip FACUNDO manuel 51504457
DOMINICI CANDELARIA JORGELINA 50349870
DONADIO VALENTINO 51355945
DONNET MARÍA SOL 50556608
DONNET AGOSTINA 50609498
EBERHARDT AMANDA 50405996
EBERHARDT JOAQUIN 51404012
EBERHARDT JUAN MARTÍN 52632915
EGGEL JUAN CRUZ 49979002
ENCINA JAZMÍN ABIGAIL 52359535
ESCALANTE BIANCA FIORELLA 52369869
ESCOBAR GONZALO JAVIER 50923475
ESCOBAR BENJAMIN ANGEL 51404030
ESCOBAR EMILIA 51404031
FAVRE IARA MICAELA 51280475
FAVRE ABRIL 52134076
FAVRE ESCALANTE RENZO ALEXANDRO CARLOS 50788376
FERNANDEZ MAILÉN LETICIA 50923494
FERRARI THIAGO ANDRÉS 51191695
FERRARIS THOMÁS AGUSTÍN 52362509
FERREYRA VIOLETA 51404002
Feulien Benjamín 50788387
FIGUEROA ELIAS BENJAMIN 50757872
Flores Thiago 50604534
FLORES JONAS RENATA 52362525
FONTANINI FELIPE 50788394
FORASTIERI AGOSTINA BELÉN 51280865
FORASTIERI ORIATTI GIOVANNI ALESSIO 50923464
Franzen Sofía BELEN 52362548
FRIGIERI HELENA VICTORIA 51323278
FROMONT LOURDES LISBETH 51099376
Fun Celeste lara 50349159
GAITÁN WEIHMÜLLER PAULINA MILAGROS 51010374
GALARZA MAURICIO 50922133
GALVAN JULIETA 50922035
GALVAN EUGENIA 51191657
GALVAN PAPORELLO VALENTINA 50608797
García Pérez Emilia maría 50016042
GARNERO CATALINA 50923472
Garuti Tiziano 49924784
Gerstner Ian 52087883
GIACOMINO MARCOS 51190615
GILLIARD IRINA 50349246
GIMENEZ PRISCILA ABIGAIL 50122149
Godoy williams 50788363
GOMEZ MARCOS ANDRÉS 52087847
GONDA CAMILA ALEJANDRA 50923461
gonzales morena guadalupe 49924685
GONZALEZ JEREMIAS RAUL 50371961
GONZALEZ JAZMIN SOLEDAD 50556664
GONZALEZ SORAYA ANABEL 51191678
Gonzalez Agustina 51504034
GORGO GREGORIO NAHUEL 50556654
GORGO FRANCISCO ARIEL 51191673
GRANDOLI JONÁS 50556680
Grandolio Pablo 51622319
HAMMERLY BENJAMÍN TOMÁS 52086861
HANG AREVALO CESAR ARIEL 51190522
HERMANN AGUSTINA MILAGROS 52134442
Hischier VALENTÍN manuel 52362512
HOFFMANN ABRIL 50449295
HOYOS BAUTISTA LEONEL 51191672
HUG AROLFO JAZMÍN 50349878
HUG AROLFO BAUTISTA 50349877
IBARRA HANG GIMENA BEATRIZ 51191660
IMHOFF LUCAS LEO 51100781
IMHOFF MATEO MIGUEL 51407580
IMHOFF LISANDRO JOSÉ 52135782
Imsant Axel 50756650
INGARAMO ISABELLA 50349859
KLING PRISCILA 50556362
KLING EMMA 52134079
KLOS CAMILA ROCÍO 51120185
KLOTZ MATÍAS 52134343
KUCHEN ULISES BENJAMIN 50788395
Kuchen Virginia 51450379
Lalanda Dionisio rufino 52144645
lallana dana 53270009
LANFRANCO BENJAMIN OSCAR 50556647
LENCINA THIAGO VALENTIN 50788359
LHERITIER MAIA 51191680
Lisandro Martin Imhoff 50756647
LLANOS JOAQUIN EZEQUIEL 50407684
LOPEZ VALENTINA SELENE 50757420
Lopez Gianfranco 51404022
Lopez Gianfranco 51404022
LOPEZ SEJAS PEDRO 51404024
LÓPEZ SOTO ORIANA AILÍN 52566691
LUDUEÑA MILENA ALEJANDRA 51078619
LUQUE JULIA PILAR 50556607
Luque Luna Gabriela 51404026
MADERA VALENTINA BELÉN 51096782
MAISA AYELEN ABIGAIL 51404029
MANNI VALENTINO 52359783
MARCONI SANTINO 52362985
MARESCA MICAELA GUADALUPE 51404034
MARIANI GIACOMINO LAUTARO 50349891
MARTIN LARA 50556626
MARTINEZ DAMARIS JULISA 50348968
MARTINEZ SANTIAGO BENJAMÍN 50349875
MARTINEZ LEANDRO 50923491
Martínez Bautista 50604537
MASSERA IMVINKELRIED KEVIN NICOLAS 51314758
MATHIEU RAMOS ALEJANDRO AGUSTIN 50349858
MAURINO ZWEIFEL MATEO 50556332
MAURINO ZWEIFEL CLARITA 52560548
MEDINA AILIN 50449247
mejail Matías luciano 50416667
MELANO JOAQUÍN 50242227
MEYNET SOFÍA 52135800
MICHLIG KIMEY IANARA 49979003
MIGONI EDGAR LUCIANO 51231341
MINOTTI LUDMILA NOELIA 51503903
miño berra sofia 50556614
MOLINA VULLO MÁXIMO STEFANO 49979018
MOLINA VULLO CRISTOBAL SALVADOR 50923499
MONTERO ARÍSTIDES 50556641
MONZON FUSSI MIQUEAS MARIANO 52087849
MORETTI NICOLÁS FRANCISCO 50122150
MORETTI VICTORIO IGNACIO 51191690
MORO AMBAR ROCIO 51191130
Morsa Franco Daniel 52562000
MOSQUEDA CATRIEL EDUARDO 52359195
Mottura Ingrid melody 50242190
MOYANO SANTINO LUCIANO 50755085
MÜHN ANTONELLA BELÉN 50349833
MÜHN ESTEFANÍA MARICEL 52135781
NEIFF MICAELA ROCIO 50556633
NIERENBERGER DARA SOFÍA 50788353
NIERES DELFINA 50314004
NIEVA THIAGO VALENTÍN 50556606
NOTTA TEO JOAQUIN 50788393
NOVAK DON CONSTANZA 52073037
OJEDa Jazmin 51191659
OJEDA THIAGO RAÚL 51191699
Oronao Aldana soledad 50788361
OROPEL MORENA ALEJANDRA 50127700
OROPEL MAXIMO EMANUEL 52076432
OSORIA MÍA AYLÉN 50556670
OSORIO MIA MILAGROS 50788369
OTTONELLI OCTAVIO 51403588
PALACIOS PAULINA 50609428
PASCHETTA LUCIANO 52087978
PERALTA ANA CLARA 50556630
PERALTA BENJAMIN 50556687
PEREZ SABRINA GUADALUPE 51190524
PERLENDER IGNACIO SEBASTIÁN 50311961
PERREN AGUSTINA 52369240
PIAGGIO BAUTISTA 50923489
PIEROTTI CATALINA MARIA 50789095
PIGHIN BRUNO LEANDRO 50122141
PINCIROLI THIAGO VALENTIN 50605434
PORTILLO TALIA DENISE 50350055
POZZO IGNACIO 51404028
PRENDES OCTAVIO 51502891
PROPST VALENTINA 50556666
PROPST PAULINA ELENA 52362541
PUNTIN CIRO ADRIÁN 50249185
QUESADA JOSEFINA 51355688
QUEVEDO PERREN ZOE 50556631
QUIROGA SANTIAGO JOSÉ 50122133
RAMAYON ELIAS MARTIN 52359949
RAMIREZ MANUEL BENJAMÍN 50348913
RAMIREZ MAIA NARELA 50349884
RAMIREZ MIA YOSELIN 51323981
RAMOS OLEA BIANCA MACARENA 51420348
REGGIARDO SOFÍA GUADALUPE 50556636
RÍOS LUDMILA DEL ROSARIO 50605285
Roca Charo 51279249
rodriguez luciano german 51404001
ROGGERO LUCIA EMA 50405937
ROGGERO VALENTINA PAULA 51355609
Roman Jazmín 51322940
ROMAN THIAGO 51322940
ROMERO VALENTINA 50556642
ROMERO ROSALEZ MATEO JESÚS 52370665
RUIZ BURGADT DYLAN OSCAR 48711345
SALAS LEONEL CRISPIN 51279904
SALZMANN EMILIANO DARIO 50556652
SAMBIDO VALENTINA 51506096
SARÚ JOSEFINA SOLEDAD 48711348
SATTLER SOFIA SOLEDAD 49979010
SAUCEDO NAIARA MARIA 50733507
SCARAFÍA LEILÉN LUCILA 50122138
Schaub Paoloni Joaquina paz 56965435
SCHINNER PABLO 50605286
SCHMIDT MICAELA LILIA 52362535
SCHNEIDER CAROLINA VICTORIA 52362515
Schnider Dip Felipe 51404004
SCHONFELD VIRGINIA 50789005
SCOTTA LUIS EMILIO 51503908
SCOTTA VACHINO SARA 50556375
SEGOVIA JAZMIN AYELEN 50555893
SILVA LUCIANO SAMUEL 50556673
SIMIONATTO FRANCO 51404033
SIMÓN ALAVAR MICAELA DEL VALLE 52359064
SIMÓN ALAVAR MORENA DEL VALLE 52359063
Soto Jazmin 50556627
SOTO AGUSTIN 50923482
SPAHR SANTINO 51191081
STANICH MORENA 50788378
Suarez Ian Benjamin Ivan 52371574
TORRES ANGELINA 51191664
TORRES GUILLERMINA LUJAN 51191692
Tschieder Pablo juan 51098179
URRUTIA DYLAN 50788399
VALLEJOS EMILIANO BENJAMÍN 50349062
Vera Paoloni Jonas ibrahin 50556672
VERGARA GASTON URIEL 51405743
VIERA PIAGGIO MÁXIMO 52362518
VIVALDA VALENTINA MICAELA 52359024
VUAGNOUX BULLON JUAN PABLO 50609115
WALKER BENJAMÍN GABRIEL 52362194
ZANUTTINI CATALINA 50122145
Zanuttini Valentino 50556632
ZANUTTINI BRUSSA LUDMILA 50349876
ZEITER BAUTISTA 50406074
ZINGERLING FRANZEN JUANA 50108332
ZUCHIATTI SOFÍA 50788360
ZUCHIATTI AYELÉN 52135793
ZURBRIGGEN IVO DARIO 50788379