Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 1 de noviembre en el Suchón

Locales 01 de noviembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy lunes 1 de noviembre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    ELIAS NICOLAS    50788368
ACEVEDO CEBALLOS    LUNA PÍA    52362529
Acosta    LuZmila    50349856
ACOSTA    VALENTIN    52086235
ACQUATTI    ROCIO BELEN    51279903
ACUÑA    BENJAMÍN NICOLÁS    51280874
ADROVER    YULIANA    50556601
AGUILERA    VALENTINO    52362533
AGUIRRE    CAMILA ESTEFANÍA    52369890
AIMARETTI    MORENA AYELÉN    50556661
ALBERINI    LUCIANA    51020784
ALBORNOZ RODRIGUEZ    LORENZO DAVID    51404009
Albrecht    Bautista uriel    50605283
ALBRECHT    DALMA    51502829
ALLIONI    ZAIRA MARTINA    50449248
ALVAREZ    LUCAS DANIEL    50312878
ALVAREZ    ERIK ANDRÉ    51191661
AMBORT    JULIAN ANDRES    51230015
AMHERD    MAGDALENA    52359915
AMHERDT    MIA    50923492
Amherdt    pilar    52135788
ANDINO    EMILIANO IÑAKI    50556629
ANGELINI    TIZIANO    50242146
ANTHIENI BERNARDI    VALENTINO    50923002
ANTHIENI DEVESA    IRINA MILAGROS    50556682
ARALLA    THAÍS    51404036
ARCE    MORENA MARTINA    50556603
ARTAZA    MATÍAS JESÚS    52362542
AYALA    BENJAMIN EDUARDO    50312033
AYALA    RAMIRO MARCELO    50923022
AYALA    UMA    50788391
AYALA    SANTIAGO FACUNDO    52145282
AYALA GIMENEZ    THIAGO CESAR    51378904
Ayub    Paula Vanina    49924695
BAEZ    MATIAS GERMAN    50830015
BALBINO IMSAND    NARELA DENIS    51190533
BALLATORE    ANGELINA    52566667
BARBERIS LONG    MARTIN    50406738
BARRETO    ALMA MARTINA    51322909
BARRETO    TAMARA JUDITH    52135784
BARRIENTOS    LUCIANA JAZMIN    50758100
BARTOLE    GASPAR    50556525
Becerra    Noah    57070172
BELLON MACEDO    ANDRÉS GABRIEL    51230193
BELSITO    MORENA    50923479
BENEDETTO    MIRELA DE DIOS    52135787
BERONE MARIANO    LORENZO MATEO    50755339
BERTINAT    PAULA    50242226
BERTOSSI    VALENTINO    48711344
Bertossi    Maximo    51191172
Berutti    Zaira Guadalupe    49638196
BESSONE GONZALEZ    ALMA MIA    51322859
BETTIG    AARON ELIAS    50608024
Bettig    benjamin    51010585
bettig    emma victoria    52371433
BLANCO    MELODY MICAELA    52134261
BORTOLOZZI    SANTIAGO PAULO    50349886
Boxler pulidori    Zoe joselin    50732424
BRIZZIO ROVA    IGNACIO    50923495
Brusauro    Eunice Pía    50122111
BURROTTI    JOSEFINA MARÍA    51010336
CABRERA    BRUNO EXEQUIEL    51323236
CALEGARI    CAMILO SAMUEL    50556624
CALEGARI ROMERO    BAUTISTA ANDRÉS    50311991
CALEGARI ROMERO    MIA AZUL    51280204
CAMPANA    SOFIA    50349292
CARAMELLINO NAGEL    MATEO    49979019
CARRIZO    GIANELA ABIGAIL    50608810
Castillo    Ian Emanuel    50923477
CEAGLIO    ILEANA NEREA    50922176
CECCHINI    BAUTISTA GUSTAVO    50699322
CENCI    JOAQUÍN ANTONIO    52072062
CESARINI    ISABELLA MARÍA    51096516
CHIAVON    MARTINA    52362543
CHISARI    AGUSTINA BELEN    52018094
Cisneros    Brandon    52101768
CLAUSEN    LUCIO    51078659
COCERES    INDIRA MELANY    50451696
COLAUTTI    IGNACIO NICOLÁS    51078696
COLAUTTI    VALENTÍN ANDRÉS    50923481
COLOMBO    CELINA    50556646
Condori    Inés    49924676
CONTRERAS    JOSEFINA    52362522
COOKE TOSI    JUANA    51191667
CORIA    CHRISTIAN KAIN    51404274
CORIA HOFSTETTER    JOCCELINE    51403398
COSTANZO COLOMBA    SANTINO    50788364
COTICHINI ROSALEZ    LOURDES SOLEDAD    51191681
COULON    JUAN    52370153
Croatto    Francisco    50349854
Croatto    Antonio    52362537
DEJON    LUCIANO FABIÁN    51323943
DIAZ    MARTÍN    50609388
DIB SOLA    SIMÓN    51404270
Dip    FACUNDO manuel    51504457
DOMINICI    CANDELARIA JORGELINA    50349870
DONADIO    VALENTINO    51355945
DONNET    MARÍA SOL    50556608
DONNET    AGOSTINA    50609498
EBERHARDT    AMANDA    50405996
EBERHARDT    JOAQUIN    51404012
EBERHARDT    JUAN MARTÍN    52632915
EGGEL    JUAN CRUZ    49979002
ENCINA    JAZMÍN ABIGAIL    52359535
ESCALANTE    BIANCA FIORELLA    52369869
ESCOBAR    GONZALO JAVIER    50923475
ESCOBAR    BENJAMIN ANGEL    51404030
ESCOBAR    EMILIA    51404031
FAVRE    IARA MICAELA    51280475
FAVRE    ABRIL    52134076
FAVRE ESCALANTE    RENZO ALEXANDRO CARLOS    50788376
FERNANDEZ    MAILÉN LETICIA    50923494
FERRARI    THIAGO ANDRÉS    51191695
FERRARIS    THOMÁS AGUSTÍN    52362509
FERREYRA    VIOLETA    51404002
Feulien    Benjamín    50788387
FIGUEROA    ELIAS BENJAMIN    50757872
Flores    Thiago    50604534
FLORES JONAS    RENATA    52362525
FONTANINI    FELIPE    50788394
FORASTIERI    AGOSTINA BELÉN    51280865
FORASTIERI ORIATTI    GIOVANNI ALESSIO    50923464
Franzen    Sofía BELEN    52362548
FRIGIERI    HELENA VICTORIA    51323278
FROMONT    LOURDES LISBETH    51099376
Fun    Celeste lara    50349159
GAITÁN WEIHMÜLLER    PAULINA MILAGROS    51010374
GALARZA    MAURICIO    50922133
GALVAN    JULIETA    50922035
GALVAN    EUGENIA    51191657
GALVAN PAPORELLO    VALENTINA    50608797
García Pérez    Emilia maría    50016042
GARNERO    CATALINA    50923472
Garuti    Tiziano    49924784
Gerstner    Ian    52087883
GIACOMINO    MARCOS    51190615
GILLIARD    IRINA    50349246
GIMENEZ    PRISCILA ABIGAIL    50122149
Godoy    williams    50788363
GOMEZ    MARCOS ANDRÉS    52087847
GONDA    CAMILA ALEJANDRA    50923461
gonzales    morena guadalupe    49924685
GONZALEZ    JEREMIAS RAUL    50371961
GONZALEZ    JAZMIN SOLEDAD    50556664
GONZALEZ    SORAYA ANABEL    51191678
Gonzalez    Agustina    51504034
GORGO    GREGORIO NAHUEL    50556654
GORGO    FRANCISCO ARIEL    51191673
GRANDOLI    JONÁS    50556680
Grandolio    Pablo    51622319
HAMMERLY    BENJAMÍN TOMÁS    52086861
HANG AREVALO    CESAR ARIEL    51190522
HERMANN    AGUSTINA MILAGROS    52134442
Hischier    VALENTÍN manuel    52362512
HOFFMANN    ABRIL    50449295
HOYOS    BAUTISTA LEONEL    51191672
HUG AROLFO    JAZMÍN    50349878
HUG AROLFO    BAUTISTA    50349877
IBARRA HANG    GIMENA BEATRIZ    51191660
IMHOFF    LUCAS LEO    51100781
IMHOFF    MATEO MIGUEL    51407580
IMHOFF    LISANDRO JOSÉ    52135782
Imsant    Axel    50756650
INGARAMO    ISABELLA    50349859
KLING    PRISCILA    50556362
KLING    EMMA    52134079
KLOS    CAMILA ROCÍO    51120185
KLOTZ    MATÍAS    52134343
KUCHEN    ULISES BENJAMIN    50788395
Kuchen    Virginia    51450379
Lalanda    Dionisio rufino    52144645
lallana    dana    53270009
LANFRANCO    BENJAMIN OSCAR    50556647
LENCINA    THIAGO VALENTIN    50788359
LHERITIER    MAIA    51191680
Lisandro Martin    Imhoff    50756647
LLANOS    JOAQUIN EZEQUIEL    50407684
LOPEZ    VALENTINA SELENE    50757420
Lopez    Gianfranco    51404022
Lopez    Gianfranco    51404022
LOPEZ SEJAS    PEDRO    51404024
LÓPEZ SOTO    ORIANA AILÍN    52566691
LUDUEÑA    MILENA ALEJANDRA    51078619
LUQUE    JULIA PILAR    50556607
Luque    Luna Gabriela    51404026
MADERA    VALENTINA BELÉN    51096782
MAISA    AYELEN ABIGAIL    51404029
MANNI    VALENTINO    52359783
MARCONI    SANTINO    52362985
MARESCA    MICAELA GUADALUPE    51404034
MARIANI GIACOMINO    LAUTARO    50349891
MARTIN    LARA    50556626
MARTINEZ    DAMARIS JULISA    50348968
MARTINEZ    SANTIAGO BENJAMÍN    50349875
MARTINEZ    LEANDRO    50923491
Martínez    Bautista    50604537
MASSERA IMVINKELRIED    KEVIN NICOLAS    51314758
MATHIEU RAMOS    ALEJANDRO AGUSTIN    50349858
MAURINO ZWEIFEL    MATEO    50556332
MAURINO ZWEIFEL    CLARITA    52560548
MEDINA    AILIN    50449247
mejail    Matías luciano    50416667
MELANO    JOAQUÍN    50242227
MEYNET    SOFÍA    52135800
MICHLIG    KIMEY IANARA    49979003
MIGONI    EDGAR LUCIANO    51231341
MINOTTI    LUDMILA NOELIA    51503903
miño berra    sofia    50556614
MOLINA VULLO    MÁXIMO STEFANO    49979018
MOLINA VULLO    CRISTOBAL SALVADOR    50923499
MONTERO    ARÍSTIDES    50556641
MONZON FUSSI    MIQUEAS MARIANO    52087849
MORETTI    NICOLÁS FRANCISCO    50122150
MORETTI    VICTORIO IGNACIO    51191690
MORO    AMBAR ROCIO    51191130
Morsa    Franco Daniel    52562000
MOSQUEDA    CATRIEL EDUARDO    52359195
Mottura    Ingrid melody    50242190
MOYANO    SANTINO LUCIANO    50755085
MÜHN    ANTONELLA BELÉN    50349833
MÜHN    ESTEFANÍA MARICEL    52135781
NEIFF    MICAELA ROCIO    50556633
NIERENBERGER    DARA SOFÍA    50788353
NIERES    DELFINA    50314004
NIEVA    THIAGO VALENTÍN    50556606
NOTTA    TEO JOAQUIN    50788393
NOVAK DON    CONSTANZA    52073037
OJEDa    Jazmin    51191659
OJEDA    THIAGO RAÚL    51191699
Oronao    Aldana soledad    50788361
OROPEL    MORENA ALEJANDRA    50127700
OROPEL    MAXIMO EMANUEL    52076432
OSORIA    MÍA AYLÉN    50556670
OSORIO    MIA MILAGROS    50788369
OTTONELLI    OCTAVIO    51403588
PALACIOS    PAULINA    50609428
PASCHETTA    LUCIANO    52087978
PERALTA    ANA CLARA    50556630
PERALTA    BENJAMIN    50556687
PEREZ    SABRINA GUADALUPE    51190524
PERLENDER    IGNACIO SEBASTIÁN    50311961
PERREN    AGUSTINA    52369240
PIAGGIO    BAUTISTA    50923489
PIEROTTI    CATALINA MARIA    50789095
PIGHIN    BRUNO LEANDRO    50122141
PINCIROLI    THIAGO VALENTIN    50605434
PORTILLO    TALIA DENISE    50350055
POZZO    IGNACIO    51404028
PRENDES    OCTAVIO    51502891
PROPST    VALENTINA    50556666
PROPST    PAULINA ELENA    52362541
PUNTIN    CIRO ADRIÁN    50249185
QUESADA    JOSEFINA    51355688
QUEVEDO PERREN    ZOE    50556631
QUIROGA    SANTIAGO JOSÉ    50122133
RAMAYON    ELIAS MARTIN    52359949
RAMIREZ    MANUEL BENJAMÍN    50348913
RAMIREZ    MAIA NARELA    50349884
RAMIREZ    MIA YOSELIN    51323981
RAMOS OLEA    BIANCA MACARENA    51420348
REGGIARDO    SOFÍA GUADALUPE    50556636
RÍOS    LUDMILA DEL ROSARIO    50605285
Roca    Charo    51279249
rodriguez    luciano german    51404001
ROGGERO    LUCIA EMA    50405937
ROGGERO    VALENTINA PAULA    51355609
Roman    Jazmín    51322940
ROMAN    THIAGO    51322940
ROMERO    VALENTINA    50556642
ROMERO ROSALEZ    MATEO JESÚS    52370665
RUIZ BURGADT    DYLAN OSCAR    48711345
SALAS    LEONEL CRISPIN    51279904
SALZMANN    EMILIANO DARIO    50556652
SAMBIDO    VALENTINA    51506096
SARÚ    JOSEFINA SOLEDAD    48711348
SATTLER    SOFIA SOLEDAD    49979010
SAUCEDO    NAIARA MARIA    50733507
SCARAFÍA    LEILÉN LUCILA    50122138
Schaub Paoloni    Joaquina paz    56965435
SCHINNER    PABLO    50605286
SCHMIDT    MICAELA LILIA    52362535
SCHNEIDER    CAROLINA VICTORIA    52362515
Schnider Dip    Felipe    51404004
SCHONFELD    VIRGINIA    50789005
SCOTTA    LUIS EMILIO    51503908
SCOTTA VACHINO    SARA    50556375
SEGOVIA    JAZMIN AYELEN    50555893
SILVA    LUCIANO SAMUEL    50556673
SIMIONATTO    FRANCO    51404033
SIMÓN ALAVAR    MICAELA DEL VALLE    52359064
SIMÓN ALAVAR    MORENA DEL VALLE    52359063
Soto    Jazmin    50556627
SOTO    AGUSTIN    50923482
SPAHR    SANTINO    51191081
STANICH    MORENA    50788378
Suarez    Ian Benjamin Ivan    52371574
TORRES    ANGELINA    51191664
TORRES    GUILLERMINA LUJAN    51191692
Tschieder    Pablo juan    51098179
URRUTIA    DYLAN    50788399
VALLEJOS    EMILIANO BENJAMÍN    50349062
Vera Paoloni    Jonas ibrahin    50556672
VERGARA    GASTON URIEL    51405743
VIERA PIAGGIO    MÁXIMO    52362518
VIVALDA    VALENTINA MICAELA    52359024
VUAGNOUX BULLON    JUAN PABLO    50609115
WALKER    BENJAMÍN GABRIEL    52362194
ZANUTTINI    CATALINA    50122145
Zanuttini    Valentino    50556632
ZANUTTINI BRUSSA    LUDMILA    50349876
ZEITER    BAUTISTA    50406074
ZINGERLING FRANZEN    JUANA    50108332
ZUCHIATTI    SOFÍA    50788360
ZUCHIATTI    AYELÉN    52135793
ZURBRIGGEN    IVO DARIO    50788379

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