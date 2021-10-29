Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana sábado 30 de octubre en el Suchón

Locales 29 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana sábado 30 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABAN    VIRGINIA DE LOS ANGELES    42754356
ACOSTA    WALTER EMANUEL    41605566
ACUÑA    JOEL ALBERTO    42331005
AGUIRRE    AXEL NAHUEL    41905963
AGUIRRE    JONATHAN WILFREDO    42486257
AIMAR    FRANCO AGUSTÍN    41637149
ALAGUIVE    DARIO IGNACIO    42332130
ALBELO    CARLOS MANUEL    41637119
ALBERA    LAUTARO HERNAN    41216634
ALBERA    DAVID OSCAR    42243420
ALBERTO    JUAN LUIS    43009028
ALBRECHT    YÉSICA ALEJANDRA    40554963
ALBRECHT    NAHUEL CARLOS    41733355
ALBRECHT    MARTINA CLARA    42330391
ALEGRE    FLORENCIA    41637114
ALMADA    MILAGROS SOLEDAD    41637151
AMBORT    MARÍA CIELO    41637173
AMBORT    JOAQUÍN    42559275
AMHERDT    ULISES ROBERTO    41733336
AMHERDT    SERAFÍN BENITO    42923533
ANDELIQUE    DANIEL ARMANDO    41637137
ANDINO    FACUNDO JAVIER    41216637
ANDRIAN    LAUTARO MARTÍN    41637238
ARALLA    THOMÁS    44181205
ARREGUI    MAURICIO GABRIEL    42333096
ARROYO    MARÍA CECILIA    44181208
AYALA    AGUSTÍN NICOLÁS    41848152
BAEZ    ALEJANDRO MARCELO    44067936
BAIOCCHI    AGUSTIN ALEJANDRO    42559266
BALBINO    PATRICIA ANAHÍ    23434136
BALBINO    YANINA VALERIA    31223197
BARRIOS    ENZO NAHUEL    41637124
BATTAUZ    GUIDO EZEQUIEL    41733342
BECKER    MILAGROS SOLEDAD    41637292
BELLÓN    CAMILA ABIGAIL    40920686
BELSITO    MATIAS FRANCO    42333137
BELTRAN    ESTER VERÓNICA    43124515
BENASSI    LORENZO    41637129
BENITEZ    MACARENA SOLEDAD    43381464
BERG    IVANA    31895937
BERNARDI    SOFIA    41011370
BERNARDI    JULIETA    43766296
BERTONE    JULIÁN ARMANDO    42332108
BERTOSSI    AGUSTINA    41637140
BERTOSSI    GONZALO FABIÁN    42923502
BERTOSSI    MILAGROS BELÉN    42332140
BESSONE    LUCÍA DENISE    42559253
BETIQUE    AGUSTINA    42558829
BETTIG    BRISA EVELIN    41637194
BETTIG    ANAHÍ ROCÍO    41637215
BETTIG    AGUSTÍN NICOLÁS    41637248
BETTIG    ADRIEL PEDRO    42559202
BETTIG    NAHUEL ALEJO    44062796
BIANCHI    FRANCISCO LEANDRO    41287770
BIANCHI    ROCÍO MARÍA    41849475
BIELER    AZUL    40554996
BIGLIANI    RUBÉN ALCÍDES    35748084
BISIGNANO    CLARISA    41637198
BOERO    FRANCO MATÍAS    41942987
BOFFELLI    MARÍA VICTORIA    41732684
BONINO    ANA PAULA    42559232
BORETTO    MARÍA JOSEFINA    42559262
BORIN    MARIA SOL    40554922
BORTOLOZZI    SHARON ANABEL    43009024
BRODBECK    ARIANA MARÍA    42333093
BRODBECK    AGUSTINA TATIANA    42333123
BUGDAHL    PRISCILA LOANA    42559219
BURROTTI    PATRICIO HERNÁN    41637258
CABRERA    KEVIN LEONEL    44025497
CACCIOLATTO    FRANCO MATIAS    40554984
CALEGARI    NICOLÁS WALTER    41637219
CANÉ    LUCILA    41637287
CAPALDI    FABRICIO    42267590
CAPROLI    IGNACIO CESAR    42333106
CASALEGNO    CAROL    41637164
CASANOVA    BRIAN NICOLAS    42555684
CAVALLERO    JOAQUÍN NAZARENO    41637268
CAVALLERO    RODRIGO ANDRÉS    41637267
CEBALLOS    BRISA ELIZABETH    41942989
CEBALLOS    YOEL ANGEL    41865080
CECOTTI    SEBASTIÁN ARIEL    42333107
CECOTTI    ROCIO PALOMA    44062791
CEJAS    LAUTARO NICOLAS    42534472
CENCI    VALENTINA    41733338
CESPEDES    EDUARDO EXEQUIEL    42559240
CHAPELET    BRIAN EZEQUIEL    44290573
CHATELEIN    CARINA GUADALUPE    41733358
CHAVEZ    GONZALO GABRIEL    41637148
CHAZ    AXEL CARLOS    41733334
CIANFLONE    CHIARA    41733314
CIGNETTI    ANGELES    42559278
CINQUINI    FACUNDO NICOLÁS    44181216
CISNEROS    CINTIA SOLEDAD    43960526
CLAUSEN    MATEO    40554940
COCCO    ABRIL VALENTINA    41637294
COLOMBA    LAUTARO    40554986
COLUSSI    ALEJANDRO RUBÉN    44062773
CONSTANTINI    MELANY AILEN    41312039
COOKE    LOURDES    42558821
CORNAGLIA    LUISINA    42333126
CORONEL    PAMELA AYELÉN    44181202
CORREA    IVÁN JOAQUÍN    41637153
CORSINI    GONZALO    41637116
CORSINI    NOELIA ISABEL    31503695
CORTESE    MAGALÍ    44062798
COTICHINI    FABRIZIO DANIEL    42333136
COURTALON    LUCAS NICOLÁS    42870601
CRAICHIC    BRISA ANDREA    41605570
CRESPI    ARIEL OMAR    42559279
D' ANGELO    LUCAS    41637223
DALLA COSTA    LISANDRO MARCELO    41637203
DANELON    ROMINA ALEJANDRA    43958857
DEL FANTE    ALINA    42559231
DENIS    VALENTINA    41637181
DEVESA    ESTEBAN RUBÉN    41637269
DIAZ    AGUSTINA GUADALUPE    41637234
DIAZ    JULIETA DE LOS MILAGROS    41941658
DIAZ    ROGELIA MARGARITA    3592436
DIAZ    ROBERTO CEFERINO    20274047
DIAZ    AUGUSTO MARIANO    42925064
DILDA    IANARA ANALIA    40554944
DOMINICCI    MARCOS JESÚS    42559298
DONA    LUCIANO    42333110
DONADIO    MARÍA GRACIA    44153464
DONNET    LUCAS JAVIER    41637102
DONNET    MARÍA SOL    41637195
DONNET    LUCILA BELÉN    41637276
DURÉ    GERARDO NICOLAS    41847854
EBERHARDT    JULIA ROCÍO    41637128
EBERHARDT    MELINA ITATÍ    40554965
EBERHARDT    PILAR BELÉN    41637281
EMMERT    LAUTARO LUIS    41733340
ENCINA    FÉLIX JESUÁN    42704468
ENRIA    FACUNDO    41637256
ERMÁCORA    FRANCO    41637213
ESTIGARRIBIA    SEBASTIAN    41476705
EXNER    ANDRES CARLOS    41637105
FABRE    LEANDRO JOSÉ    42333131
FACTTOR    LUCAS IGNACIO    41637221
FALCHINI    ALDANA    40554936
FARIAS    KIMEY LILIANA    41492231
FARIAS    ESTEBAN EZEQUIEL    42559223
FAVRE    LUISINA    41637262
FAVRE    ORIANA    43843400
FAVRE PERES    VICTORIA ABRIL    41733331
FERNANDEZ    FACUNDO JAVIER    41729764
FERNANDEZ    AXEL MISAEL    42768030
FERNANDEZ    YULIANA NICOL    42330400
FERRERO    FRANCISCO    40277934
FERRERO    MARÍA SOL    44181229
FERRERO    ROCÌO BELÈN    42559276
FERREYRA    KEVIN NAHUEL    44177773
FEULIEN    MARIO RAÚL    42333134
FEULIEN    CAROLINA MILAGROS    42558824
FLEITAS    JULIO ATILIO    42613547
FRANCO    CATHERINE MILAGROS    42923501
FRANZEN    NICOLAS DAVID    41733313
FRAU    AXEL    40920687
FRUTOS    FIAMA BELÉN    41637270
FRUTOS    LUCÍA BELÉN    42559201
FRUTOS    CATERINA SOFÍA    42559280
FUSSI    ALEJANDRO AGUSTÍN    41515780
FUSSI    CLARIVEL ROCIO    41941661
GABRIEL    FABRICIO NAHUEL    41848158
GALIZZI    ARIÁN EMANUEL    41605670
GALLARDO    MARCELO GABRIEL    42559281
GARIGLIO    SANTIAGO ARIEL    44181233
GARNERO    TAMARA BELÉN    41637284
GARNICA    NADINE GIULIANA    43580296
GAUCHAT    CATALINA SOFÍA    41637265
GEREZ    MAIRA ISABEL    41941663
GERSTNER    VALENTÍN    42333094
GERSTNER KUCHEN    EUGENIO    44181217
GIACOMINO    ALBERTINA    41637252
GIACOMINO    AGUSTÍN LEONEL    42333139
GIACOSA    CANDELA    42333113
GIGENA    MATÍAS    41976168
GIMENEZ DONADIO    LEONARDO ESTEBAN    42333121
GIROD    LUCAS EZEQUIEL    40554926
GIROD    IGNACIO    41733346
GODANO    ALEXIS MARIO    41637251
GODOY    MILAGROS    41216629
GODOY    STELLA MARÍA ROSA    41976399
GODOY    ALEJANDRA AYELÉN    42332169
GODOY    VALENTIN IGNACIO    42558826
GOMEZ    BRISA GUADALUPE    39660742
GOMEZ    FLORENCIA AGUSTINA    42127531
GOMEZ    MARTINA LOURDES    42330382
GÓMEZ    BRUNO IVÁN    41637163
GONZALEZ    EXEQUIEL ALBERTO    41637166
GONZALEZ    BRIAN NICOLAS    42070759
GONZALEZ    ADRIAN RODRIGO    42182625
GONZALEZ    MARCOS ARIEL    42559249
GONZALEZ    KEVIN DAVID    42704049
GONZALEZ    DALISA BELÉN    42559273
GONZALEZ    IANELA AGUSTINA    44179856
GORGO    ELIZABETH MÉLODY    41637186
GRANDOLIO    VANESA DENISE    44062891
GREGGIO    MAURICIO DAVID    44181211
GUDIÑO    MARIO NAHUEL    42581432
GUEVARA    BRISA MICAELA    41975440
HAMMERLY    SABRINA    44181213
HANG    MATIAS NICOLAS    40554937
HANG    DARIO SEBASTIAN    41733356
HERNANDEZ    LUCAS HERNAN    40554988
HERRERO    JUAN PABLO    42561179
HERRERO AIRALDI    MARIA VICTORIA    43580295
HISCHIER    SANTIAGO    42559252
HOFFMANN    CAMILA VIRGINIA    41637228
HUCK    JOSÉ MARÍA    41605693
HUCK    ULISES ALFREDO    42332200
HUG AROLFO    NAHUEL NICOLÁS    42559208
IMHOFF    GENARO MARTÍN    41637193
IMHOFF    BELÉN    41637280
IMHOFF    MELINA    42333112
IMHOFF    DAVID GUSTAVO    42559217
IMHOFF    SANTIAGO DANIEL    42559269
IMHOFF    MAIA VERÓNICA    44181206
IMHOFF    ÁLVARO    44181225
IMSAND    ALEJANDRA LORENA    41637122
INGARAMO    TOMÁS JESÚS    42333100
JORGE    YAMILA NAARA    41637293
KERN    BRIAN    41733309
KERN    JIMENA MICAELA    42558831
KHEM    CAMILA BELÉN    42559270
KIEFFER MARGARIA    CAMILA    41217698
KIEFFER MARGARIA    LUCAS    42559251
KLUG    VALENTÍN    42559207
KRENZ    KEVIN    41637211
KUCHEN    ROCIO BELEN    41605634
KUCHEN    VALENTÍN BAUTISTA    40277937
KUCHEN    PABLO JAVIER    40554955
KUCHEN    MICHAEL BRIAN    44427083
LANDOLT    VALENTINA MARÍA    41848153
LAROVERE BRUSSA    MARÍA DEL ROSARIO    41637123
LASSO    PATRICIO    40554938
LEDESMA KUCHEN    BERNARDO    40554923
LEGUIZAMÓN    MARCELO ALEJANDRO    41405671
LEIVA    NAZARENA MARÍA LUZ    41637235
LEIVA    LUCIANO NICOLÁS    42559235
LEIVA    SANTIAGO    43009029
LENCINA    CLAUDIO JAVIER    41637109
LENCINA    AGUSTINA MARÍA    41637272
LENCINA    CELESTE LUCÍA    44062786
LEVRINO    NADIA    42559239
LEYENDEKER    FATIMA NATALI    42183139
LOPEZ    MAIRA AYELÉN    41637150
LOPEZ    LAUTARO DARIO    42259903
LOPEZ    MAURO EZEQUIEL    42272086
LOPEZ    REMIGIO LUIS    43377789
LOSTUZZI    DANA YOANA    41605643
LUNA    DAIANA PAOLA    41637242
MACEDO    FLORENCIA YUQUERÍ MARÍA    41637214
MACIEL    CORA SABRINA    40554934
MACIEL    FLORENCIA INÉS    40554983
MAIDANA    AGUSTÍN TOMÁS    41637176
MAIDANA    NICOLÁS JESÚS    41637274
MAINETTI    ROCIO ANDREA    41906833
MANFREDI    LORENZO    41637141
MANSILLA    PATRICIA MARIA ELVIRA    44602663
MANSILLA    ESTEBAN OSCAR    42923531
MARRERO    FACUNDO ARIEL    41514809
MARTINEZ    CAMILA    41217699
MARTINEZ    AXEL TADEO    41637191
MARTINEZ    DAMIÁN EZEQUIEL    40554975
MARTINEZ    LUISINA GUADALUPE    42333092
MARTINEZ    FRANCISCO GUILLERMO    42534474
MARTINEZ    AGOSTINA    41733343
MARTINEZ    CELINA BELÉN    42559260
MARTINEZ    AGUSTINA BELÉN    44062774
MARTINEZ    AGUSTIN    44181223
MARUCCO    MARTINA    43766298
MASSIMINO    LOURDES    41637183
MATTIG    JOSEFINA    41733322
MATUKYNAS    NAHUEL HERNÁN    42481837
MAUNA    IRINA MICAELA    41637125
MEDINA    MICAELA ROMINA    42333651
MEDINA    ALUMINE    41941666
MENDOZA    YAMIL HORACIO    42923444
MENGATTO    MATEO    43844390
MEURZET    MILENA    40554957
MEURZET    FRANCO DANIEL    41637278
MEURZET    PRISCILA MAGALÍ    44731120
MICHLIG    KEVIN JOEL    38727464
MIGLIETTO    LUCILA INÉS    41906834
MILESI    FLORENCIA LUCIA    41605648
MOGICA    DAIANA BELÉN    42330389
MOINE    VALENTINA SOLEDAD    44181232
MOLINA    LORENA ROCIO    27422668
MONTERO    FLORENCIA VANESA    41637111
MONTERO    LUCIANA BELÉN    41637229
MONTERO    MILAGROS BELEN    44181237
MONTEROS    SELENE MILAGROS    42609739
MONUTTI    EZEQUIEL IVAN    40554956
MORCILLO    JULIÁN NAHUEL    42333095
MORE    MARTIN    42611490
MOREL    VICTORIA ANDREA    42333114
MÜHN    AGUSTÍN MATÍAS    41605575
MULLER    GASTON    40554972
MÜLLER    KAREN    40277932
MÜLLER    SIMÓN    41637202
MURATORE    DAIANA AYELÉN    41605576
NADAL KLIPHAN    LAUTARO    41117025
NAVARRETE    JUAN PABLO    44181201
NAVARRO    MARIANELA LUCÍA    42559268
NESSIER    DAMIÁN DARÍO    41637192
NIERENBERGER    CATALINA LOURDES    41637171
NIERENBERGER    ROCÍO DEL ROSARIO    41637220
NIERENBERGER    FRANCISCO    41941067
NIERENBERGER    LARISA CARINA    42559222
NIERENBERGER    GUSTAVO TOMÁS    42558825
NIERENBERGER    RODRIGO ALEJANDRO    44062775
NIEVA    BRISA DANIELA    41637162
NOTTA    MAURO JOSÉ    41515778
NOTTA    SOFÍA    44231522
NUÑEZ    JEREMÍAS    42924074
OBREGON    MATÍAS MANUEL    41941653
OBREGON    JUAN PABLO    43377790
OGGIER    EUGENIA    41733308
OGGIER    ALFREDO JOEL    41733332
OGGIER    EMILIO JOSE    42559227
OJEDA    JAVIER IGNACIO    41637236
OLDANI    NAHUEL NICOLAS    41605623
OLDANI    MÉLANI    41848197
OLIVERA    BRISA CANDELA    42558823
OLMEDO    AGUSTÍN JORGE    44062772
ORTIZ    BRIAN MATIAS    42204999
ORTIZ    RODRIGO LEONEL    44064610
OYARZABAL    MICAELA MARISELA    41945397
PAEZ    ERIKA PAOLA    41747167
PANUNCIO    SOFÍA EDITH    41637127
PAPORELLO    LUCÍA INÉS    41637174
PAZ    JOANA AYELÉN    41605667
PERALTA    IGNACIO GABRIEL    41216639
PERALTA    TAMARA BELÉN    42558832
PEREYRA    HERNAN PATRICIO    41753443
PÉREZ    BRIAN JOSÉ    41637170
PERNUZZI    RODRIGO SEBASTIÁN    42559300
PERNUZZI    BIANCA GUADALUPE    42559220
PERREN    MALENA    41637169
PERREN    RICARDO ALCIDES    41733303
PETROSELLI    LAUREANO ROBERTO    42923504
PIAGGIO    LUIS ALBERTO    41637273
PICCOLI    REGINA ROSARIO    40277933
PIEDRABUENA    CAROLINA ROCIO    44233939
PINCIROLI    RAMIRO    42559277
PINCIROLI    LISETTE JANA    42559282
PINTOS    ANDRES FABIAN    43437648
PODDA    GINA    40617358
PONCE    TOMÁS ANGEL    41637212
PONCIO    AYRTON    42561186
PORTERO    VALENTINA    44181222
POZO CORREA    SOFÍA    42559526
PRETTO    LOANA    41637261
PRIMO    FLORENCIA ALDANA    41637216
PRINA    PAOLA GUADALUPE    41637120
PROFETI    LORENZO    44181234
PRONE    HÉCTOR SANTIAGO    42559255
PUIG    ROCÍO CELESTE    42333138
QUESADA    DAIANA AYELEN    41729919
QUISPE RAMIREZ    YENIT SOLEDAD    42330990
RAMONDA    BRISA    41514822
RAMONDA    MILAGROS    42559210
RAMSEYER    DANILO GERMÁN    42559233
RAMSEYER    JUAN EMILIANO    42559234
REGGIARDO    HERNÁN RAÚL    42333101
REGNER    EMANUEL TOMÁS    42333097
REGNER    PRISCILA ESTEFANÍA    44181209
RENK    MARÍA CELESTE    41637205
REUTEMANN    KARINA ALEJANDRA    24572635
REY    AGUSTÍN    41637197
REY    LISANDRO    41637286
REY    FEDERICO    42559214
RIGO    VICTORIA    41733323
RIOS    SOFÍA AYELÉN    42559247
RIOS FORMIA    DELFINA    42773541
RISSO    CONSTANZA MELANI YANEL    42272070
RIVA    VALENTINA LUDMILA    42704132
ROBLES    MARÍA SOL    42333133
RODRIGUEZ    SOFIA ROSA MARGARITA    41656394
RODRIGUEZ    MARIANA SOLEDAD    42033110
RODRIGUEZ    MARÍA SOL    40277938
RODRIGUEZ    MAIRA ESTEFANIA    42190273
RODRIGUEZ    HUGO ARSENIO    42242006
RODRIGUEZ    LARA FLORENCIA    42559254
ROHR    TOMÁS HERNÁN    42242668
ROJAS    NÉLIDA FLORENCIA    41637103
ROMAN    ALDANA ANDREA    41733311
ROMERO    LUCIANA DAIANA    41864972
RONCHINO    CAMILA MARIA    42767124
ROSADO    CAMILA MILAGROS    42053240
ROSALEZ    MILAGROS BELÉN    42333118
ROSALEZ    NICOLÁS ANDRÉS    44181221
ROSSI    FEDERICO RAFAEL    41637156
ROSSI    MAURO EZEQUIEL    41932886
ROSSI    CANDELA NICOLE    42333119
RUFINO    CELESTE    42559256
RUIZ    MICAELA SOLEDAD    41637161
RUIZ    FACUNDO    43003417
RUPPEN    ELIGIO JOSE    6240455
SACCO    PAMELA YANINA    34466493
SALGUERO BRITOS    EUGENIA VALENTINA    42869073
SALLIK    ALDANA MELINA    41637147
SALVA    JOANA MICAELA    41637297
SALZMAN    NORMA BEATRIZ    16612671
SANABRIA    SANTIAGO ARIEL    42406644
SAUCEDO    SANTOS SALVADOR    42559225
SCHAUFLER    CARLOS ALBERTO    6613552
SCHMIDHALTER    FRANCISCO AGUSTÍN    41637178
SCHMIDHALTER    VALENTÍN RUBÉN    41637210
SCHMIDHALTER    BRIAN GABRIEL    41637279
SCHMIDT    ROBERTO CARLOS    41637275
SCHMUNK    ARLÉN YANET    42559216
SCHNEIDER    VERÓNICA GUADALUPE    41637146
SCHNELL    LOANA BELEN    42332116
SCHWICK    NICOLAS AGUSTIN    42333124
SEGAL    VALENTINA GUADALUPE    41515779
SEGAL    BRUNO    42923503
SEGOVIA    RAMÓN ARIEL    42559250
SEJAS    KAREN MARISOL    41864889
SERENO ALLOA    PEDRO    40277939
SERRAMOGLIA    AURELIA MARCELINA    3989818
SERRANO    CELINA MARÍA    41637246
SILVA    MATÍAS IVÁN    41605572
SILVA    ROCIO BELEN    42559261
SIMONEIT    MAIRA GUADALUPE    42333128
SOLA    MARTÍN RICARDO    42559237
SORIA    MARTINA    41637260
SOSA    NAZARENO EZEQUIEL    42702699
SOSA CRISTOFALO    MARIA BELEN    96053531
SOTO    FACUNDO    41637296
SOTTINI    NATALIA SOFÍA    41941656
SPIZZAMIGLIO    MARCOS DANIEL    42559211
SPOTTI    LUCAS    31503606
STALDER    LEO NAHUEL    43428026
STALDER    ALEXIS RENÉ    43428025
STANICH    AGUSTÍN    41637132
STRADA    ADRIEL    44181218
SUAREZ    FLORENCIA JIMENA    40554921
SUAREZ    DIEGO NAHUEL    41637206
SUAREZ    ROCÍO BELÉN    36942107
SUAREZ    FRANCISCO    41637283
SUAREZ    GONZALO EZEQUIEL    42559244
SUAREZ    ANDREA CAROLINA    44429665
TANTERA    CANDELA    41637245
TEJEDA    KAREN BELÉN    44062776
TELL    MANUEL RODRIGO    42559263
TERRAGNI    SANTIAGO NAHUEL    42559257
THELER    JULIANA    40554958
TISLER    LUCIA GUADALUPE    41941665
TOANI    CAMILA AGOSTINA    42559213
TOMBA    JUANA TERESA    12241402
TORRES    CATALINA XIOMARA    41848155
TORRES    MILAGROS MELANI    41637266
TORRES    JOSELINA    42784192
TOSELLO    FACUNDO    41403589
TOSELLO    JULIAN    44062797
TRAVACHINO    JUÁN SEBASTIÁN    41637271
TROSSERO    MANUEL    42333103
TRUSTALI    MAURO MANUEL    44177712
TSCHOPP    ALEJO    44181228
ULRICH    BIANCA GUADALUPE    44181214
VACHINO    CAMILA LUCIA    42559229
VALLEJOS    JOAQUÍN    41941652
VALLEJOS    MILAGROS GUADALUPE    41941657
VALLEJOS    MELODY    41941660
VALLI    ADELINA ELISABET    40365926
VARAYOUD    JOAQUIN ALEJO    44181224
VEGA    LUNA MILAGROS    41906645
VERGE    AZUL ROCIO    41216640
VERON LAGGER    FRANCO EMANUEL    41773045
VICENTE    LARA GUADALUPE    41637255
VICTOR    LUANA AYELÉN    41637157
VIERA    LAUTARO DANIEL    42558827
VIGLIETTI    TOMÁS VALENTÍN    42032913
VILLALBA    PABLO DAVID    41637257
VILLARROEL    SOFÍA BELÉN    42333130
VOLKART    ADRIEL    41637110
VOLKART    ALLIANA    42559271
WALKER    FLORENCIA JUDITH    40554943
WALKER    MARA SOFIA    42330348
WALTER    YAMILA GUADALUPE    41647499
WEDER    MARÍA DEL ROSARIO    43580922
WEGGENER    KAREN BELÉN    41637159
WEIHMÜLLER    AGUSTINA    42926819
WEIHMÜLLER    CATALINA    42559238
WELSCHEN    KEVIN HORACIO    40554959
WELSCHEN    GASTÓN NICOLÁS    41932847
YBARRA    AGUSTINA MELANI    41637225
YBARRA    BRUNO DAMIÁN    43770060
YEDRO    NAHUEL IGNACIO    42559267
YUAN    FRANCO DANIEL    41637207
ZABALA    RAUL ANTONIO    41605561
ZAMORA    LUNA SOLEDAD    42329258
ZANUTTINI    CELINA ELVIRA    41637158
ZEBALLOS    ARIANA LISET    41637208
ZEBALLOS    IARA MARÍA DE LOS ANGELES    41637259
ZEBALLOS    LOURDES FABIANA MARIEL    41403425
ZEBALLOS    LUDMILA AGUSTINA    42923448
ZINGERLING    CECILIA ROSA    5809735
ZURBRIGGEN    SEBASTIAN ANDRES    40554960
ZURSCHMITTEN    AYELÉN BRISA    40554954
ZURSCHMITTEN    GISEL ELENA    40554970
ZURSCHMITTEN    LUCAS MARCELO    41733353

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