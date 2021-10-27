Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 28 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ABATE ANDREA MARCELA 37153298
ACCASTELLI MAXIMILIANO 37450847
ACOSTA LUCIANA CECILIA 37955320
ACQUATTI FERNANDO EMANUEL 37199173
ADROVER BELEN SILVANA 37773433
ADROVER FRANCO ERIC 37773451
AGUIRRE BRIAN MAXIMILIANO 36197987
ALARCON MARTIN EDUARDO 37921826
ALBERA ELIZABETH ESTEFANIA 37199135
ALBERA DAIANA ESTEFANIA 37199107
ALEGRE JULIETA JOANA 36658221
AMBORDT EZEQUIEL EDUARDO 37773586
AMBORT BRUNO 37773402
AMBORT SOFIA BELEN 37773580
AMHERDT LUCIA MARIA 37686315
AMHERDT CORINA GUADALUPE 37773565
AMHERDT FRANCO CESAR 37830601
ANGELINI TAMARA GISELA 37773502
ARAUJO JESICA ANAHI 37199193
ARCE VANESA SOLEDAD 36796895
ARMUA DIAMELA DANIELA 37765623
ARRIONDO MARISOL GUADALUPE 37773421
ARROYO NICOLAS DANIEL 37452319
ASOLI FRANCO JOSE 40363231
AVALOS ALEXIS NAHUEL 38446442
BAEZ NOELIA ALDANA 37773466
BAIOCCHI JOSE IGNACIO 38447127
BALBINO MATIAS ARIEL 37077235
BARRETO MARCOS ALBERTO DAVID 37765860
BARRIOS ANGEL EMANUEL 37546150
BARRIOS BRUNO EDUARDO MICHEL 34274177
BASSINO ROCIO BELEN 37773439
BECKER JUAN CARLOS 37199100
BELLON XAVIER ALFREDO 37686370
BENITEZ NATACHA SOLEDAD 37285057
BENITEZ MARIA SOLEDAD 37472389
BENZO LUCAS 37773522
BENZO FEDERICO IVAN 37830605
BERNUCIO GISELA PAOLA 37830880
BERTINAT LUCAS DANIEL 37773582
BERTOSSI DAIANA SOLEDAD 37199145
BERTOSSI MARCOS JAVIER 37199136
BERTOSSI AGUSTIN JESUS 37774594
BESSON FACUNDO ADRIAN 37773412
BESSONE FABRICIO OMAR 37571932
BETTIG MATIAS EXEQUIEL 37773498
BETTIG RENZO LEONARDO 38446443
BOASSO JULIANA VIRGINIA 37773599
BRODBECK ERIKA ANDREA 36952390
BRODBECK ALBERTO RAÚL 38447026
BULCHI RENZO FRANCO 37263934
BUSQUET ALEJANDRO NAHUEL 37696067
BUSTOS GISELA MACARENA 38814976
BYSTEDT JOHANA GABRIELA 37127157
CALVO DAMARIS ROCIO 35882993
CANE ALEJANDRO DAMIAN 37773422
CANE MATIAS FERNANDO 37830645
CAPPA LUCAS ALBERTO 37774260
CAPROLI GERMAN MATIAS 38259585
CARBALLO JONATHAN EMANUEL 37567474
CASCO YULIAN GUSTAVO 37686337
CASSINI JONATAN GABRIEL 38240333
CASTRO CLAUDIO EMANUEL 37830613
CEBALLOS LORENZO 37773564
CELAYES EMANUEL ADRIAN 37445891
CERRUDO JENARO VICTOR MAXIMILIANO 37562157
CHAVE DANIELA ALEJANDRA 37329608
CHAZ FLORENCIA 37686362
CIGNETTI YANINA BELEN 37773511
CISNEROS WALDEMAR EZEQUIEL 36978924
CLAUSEN NICOLAS 37472382
CLAUSSEN MATIAS EZEQUIEL 37260547
CLEMENTE MARINA SOLEDAD 37773501
COLOMBERO KLOS NICOLAS SAMUEL 37773532
COLUSSI MARIANA SOLEDAD 37199112
COLUSSI MARIANA VERÓNICA 37461286
CONTRERAS NATALI 36776833
CORREA ANGEL DARIO 38135581
CORTESE MAXIMILIANO DANIEL 37822641
COSTAMAGNA MARIANO ROBERTO 37773409
CRAICHIC NADIA SOLEDAD 37571830
CROATTO PAZ EMILIANO 37773525
CUARANTA ROXANA MARÍA 37260555
DEJON NICOLAS ALEJANDRO 37199110
DEJON DANTE SANTIAGO 37773515
DEL BARCO VIRGINIA 37773424
DEL BARCO VALENTINA 37774796
DELLAVITTA HERNAN JAVIER 38450416
DENIS MARIANO CARLOS 37199170
DENIS ELIZABETH GRISELDA 37774951
DENTE ANTONELA 37773905
DIAZ LUCIANA AYELEN 37630390
DIAZ IGNACIO 37421159
DILLON FLORENCIA LETICIA 37773539
DONADIO SOFIA ALDANA 37199176
DONNET JOSE IGNACIO 37260582
DONNET LUCIA ROMINA 37686317
DONNET MARIA BELEN 37686319
EBERHARDT JUAN MANUEL 37773437
EGGEL YANINA BEATRIZ 37260576
EGGEL MAURICIO 37260596
EHRSAM GABRIELA SOLEDAD 37774592
ERNI IVANA ELIZABETH 37774964
ESCOBAR AYELÉN ANAHÍ 37773458
ESCUDERO MARIA JOSE 37284560
ESPINOSA MARIA FLORENCIA 37445838
ESTRADA ELIZABETH JUDITH DEL VALLE 37199164
FAVRE EZEQUIEL ALEJANDRO 37773410
FEDERICHI CARLOS OMAR 37260552
FERNANDEZ FLORENCIA EVELYN 37773431
FERRARIS EVELYN GUADALUPE 37774595
FERREYRA ARIANA CELINA 37461296
FIGUEROA JOSÉ MARÍA 37078547
FLADUNG ANDREA GLADIS 37395978
FOFFANI CECILIA INES 37774793
FRANZEN PIERINA 37686314
FRUTOS MARIA VIRGINIA 37830609
FUX ANA LORENA 37686345
GAITAN LEANDRO ENRIQUE 37773486
GALARZA GRECIA GABRIELA 37461285
GAMINARA CLARA 38151412
GARBOSO EZEQUIEL DAMIAN 37254574
GARCIA NOELIA TAMARA 36776842
GAREIS LORENA BEATRIZ 37773569
GARONI LUCAS GABRIEL 37199183
GARONI DIEGO MATIAS 37773441
GARUTI RONALD CLAUDIO 37773495
GASSER PABLO NORBERTO 37260551
GATTI ELIAS JOSE 37774552
GAUCHAT CLAUDIA LEONOR 37773549
GAUNA EMANUEL FRANCO 37773434
GIACOMINO PAULINA 37199156
GIACOMINO XIMENA ESTEFANIA 37461282
GIACOSA BRENDA BELEN 37773457
GIACOSA MARIANELA 37773517
GIMENEZ FLORENCIA 37773520
GIROD JOSE EMILIANO 37686330
GIROD LUCAS MATIAS 37773567
GODOY TAMARA BEATRIZ 37773435
GOMEZ PATRICIA NOELIA 37453711
GOMEZ ALDANA ESTEFANIA 36837461
GONDA MELINA GUADALUPE 35748097
GORGO JOEL MAXIMILIANO 36837458
GORGO LAUTARO JESUS 37773597
GRILL NICOLAS DANIEL 37199118
GRILL IGNACIO CARLOS 37773578
GUEVARA JONATAN JESUS 37260550
GUNTREN CAROLINA NOEMI 37830788
GURI SOFIA MACARENA 37569890
GUTIERREZ JUAN JOSE 37199103
HAMMERLY EZEQUIEL DAVID 37773505
HANG DAIANA MARÍA DE LUJAN 35748095
HANG LUCIANA GIMENA 37686350
HEINEN GISELA NATALI 37260577
HERRERA RODRIGO JESUS 37260694
HILGERT FABRIZIO DANIEL 37199117
HILGERT ELIZABET NOEMI 37078544
HILLMANN FLORENCIA 37199139
HUMELER MACARENA AYELEN 37260558
IMHOFF GABRIELA SOLEDAD 37773496
IMVINKELRIEDT ESTEFANÍA 37686301
IMWINKELRIED ROMINA SOLEDAD 37686373
INGARAMO BARBARA SAMANTA 37774788
JULLIER LEANDRO 37686321
KLEIN PABLO NICOLÁS 37773530
KLIPHAN VERONICA NATALIA 37773538
KLOSTER LEANDRO ANDRES 37199192
KOUKAS GERMAN 38288818
KUCHEN CAMILA EUGENIA 37260553
KUCHEN WALTER REMIGIO 37773446
KUNZ FEDERICO ALEJANDRO 36776828
KUÑICHEK SILVANA BEATRIZ 37260546
KUXHAUS MARIA EUGENIA 37686377
LAGGER BRENDA MARICEL 37260549
LANDRA CARLOS EMANUEL 37451275
LEDESMA MARIA MERCEDES 38226168
LEGUIZAMÓN GABRIEL JESÚS 36613858
LEIKER MARIANELA 37773483
LENCINA INGRID DAIANA 37773470
LENCINA ALEXIS MAXIMILIANO 38240442
LERIN YANINA ESTEFANIA 37183445
LEZCANO MATIAS OMAR 37773459
LOPEZ MACARENA 37938828
LOPEZ AMHERD EMILIANO 37773537
LORETAN ESTEBAN ALEJANDRO 37199114
LOSTUZZI LUCAS MANUEL 37337210
MAGLIA EMILIANO DAVID 37199163
MANFREDI FRANCISCO TOMÀS 37773475
MANFREDI SANTIAGO JOSE 37773590
MARELLI GIANLUCA 37210024
MARIN JESICA LARA 37773554
MARTINEZ FABRIZIO 37773418
MARTINEZ ALAN EMANUEL 37329354
MARTINEZ VIRGINIA DANIELA 37773534
MASSE JONATAN EDUARDO 37199120
MASSIMINO FLORENCIA 37199138
MATHIEU CRISTIAN ALEJANDRO 38447709
MEDINA JULIO CESAR 36776834
MEDINA MARCOS EMANUEL 37773500
MEINARDI JAVIER RAÚL 37199096
MENDOZA JESICA MARIBEL 37421164
MESA ANDRES REGINO 37210340
MEURZET ERICA DAIANA 37199124
MICHLIG KAREN JOANA 37765865
MICHLIG DAIANA 37686351
MILONO ANDREA BELEN 37199195
MINARI CAROLINA BELEN 37773477
MIOLA DANIEL ALEJANDRO 36738396
MOLINA FRANCISCO OSCAR 37183466
MONZON JORGE MAXIMILIANO 37285127
MONZON JENNIFER ELIANA 39312014
MOREYRA JOAQUIN EXEQUIEL 37774954
MUÑOZ ROSA DE LOS ANGELES 37685349
NANI LUCAS MAXIMILIANO 38053318
NEIF LUCIA ANTONELLA 37686328
NIERENBERGER FRANCO GASTÓN 37199186
NIETO FLORENCIA SOFIA 37078548
NORIEGA GABRIEL NICOLAS 37773589
NUÑEZ FACUNDO 37830614
ODASSO MARTIN ARIEL 37773444
ODASSO RODRIGO JESUS 37773482
ODASSO GABRIEL 37773519
OGGIER RODRIGO 37199189
OSTRALEGA KEVIN JOSÉ 37773423
PALACIOS LARA ANABELLA 37337324
PALAVECINO GERARDO ALFONSO 37761903
PAVIOLO FABRICIO ANDRES 37830633
PERALTA MARIA DEL VALLE 37830603
PERASSI MARIA TERESA 37713895
PEREZ FACUNDO CAYETANO 37263937
PEREZ MELINA CLAUDINA SOL 37798881
PEREZLINDO VALENTIN ANTONIO 37773563
PERREN MAXIMILIANO EZEQUIEL 37199166
PERREN MARTIN 37773408
PERREN GASPAR EUSEBIO 37774599
PEYRONEL STEFANIA MARINES 37337184
PIERUCCIONI YESICA PAMELA 36776850
PIETRASANTA GUILLERMO DARIO 37774785
PIÑERO MACARENA BELÉN 37774957
POCHETTINO LEONARDO EZEQUIEL 35748099
POLIMENA ANTONELLA 37686311
PRATTO JULIETA ALDANA 37686323
PRATTO ESTEBAN EXEQUIEL 37686341
PRETTO MICAELA ANDREA 37199187
PRETTO ALDANA ANAHI 37773510
PRIMO MARCELA 37773544
PUZZOLO VALENTIN 37773506
RAMIREZ PABLO 37199158
RAMONDA ROCIO AILEN 37773568
RAMOS TAMARA 37773561
RENNA LUCAS EMANUEL 37685630
REQUENA LEONARDO GABRIEL 37802342
RIVA IVANA AGOSTINA 37263930
ROBINET MAURICIO NICOLAS 37773540
ROBLES ABEL FELIPE 37199197
ROBLES MATIAS OSCAR 37830627
RODRIGUEZ HORACIO FABIÁN 37461297
RODRIGUEZ LEONARDO GERONIMO 36776847
RODRIGUEZ MIGUEL JESUS 38133506
ROGGERO AGUSTIN NICOLAS 36776837
ROLON ANDREA RAQUEL 37329946
ROLON FRANCO 37830624
ROMERO SEBASTIAN MIGUEL 37773494
ROMERO PABLO ANDRES 37686325
RONCHINO LAUREANO RAUL 37421160
RUBIES SOFIA 37153762
RUIZ FRANCO DANIEL 41637300
SALAMITO MELODY ANABEL 37773403
SALZMANN ELIANA MARLEN 37773593
SANTILLAN NATALIA SOLEDAD 36868098
SARCO FRANCO MAXIMILIANO 37199168
SARETTO ANTONELLA DANA 37773464
SATTLER DAIANA BELKIS 37260592
SATTLER MAURICIO MIGUEL 37686357
SCHEHTEL FERNANDO JULIO 37199152
SCHMIDT EMILIA 37686320
SCHNEIDER GUILLERMO EZEQUIEL 37773405
SCHUERI MAXIMILIANO ANDRES 37300705
SCOTTA LEONARDO DANIEL 37773572
SILVA GUSTAVO JESUS 37199132
SOLA FEDERICO 37830623
SOSA MARIANELA GUADALUPE 37711783
SOSA EMANUEL MATIAS 37773507
SOSTRE YAMILA NOELIA 37802629
SOTO FRANCO LEONEL 37773465
SPADA TIZIANA 19063935
STEPFER TATIANA BELÉN 37199106
SUERO DANIELA ALEJANDRA 37254529
TAPARELLO LUCAS DARIO 38373950
TECHTERMANN MARTIN 37260556
TORRES AGUSTINA 37263920
TOSONE JULIETA 37773449
TRENTINO EMILIANO RAUL 37773407
VALDEZ GRACIELA NOEMÍ 41373273
VALENTINI NATALIA SOL 37830607
VALLEJOS CARLA BELEN 37199113
VALLEJOS INDIANA MARCIA 37830619
VELAZQUEZ NESTOR FABIAN 37472370
VIGLIETTI WALTER JAVIER 37199184
VIGLIETTI VALERIA GUADALUPE 37830612
VILLARROEL EBERHARDT KEVIN AMADEO 37774962
WASINGER DAMIÁN EZEQUIEL 35748091
WELSCHEN ERIKA 36776838
YOSSEN CLAUDIO GABRIEL 37686359
YOST LAUTARO 37199161
ZABALA CRISTIAN ALEJANDRO 37260584
ZABALA MIRIAN GUADALUPE 37686361
ZALVA JESICA EVELYN 37284286
ZANUTTINI ALEJANDRO DANIEL 37260572
ZANUTTINI DANIELA GUADALUPE 37773531
ZARI ABRAHAM 37263919
ZEBALLOS LAUTARO RAFAEL 36776848
ZEITER DIEGO HERNÁN 35748093
ZURSCHMITTEN KLAUS ALFREDO 37686308
ZURSCHMITTEN FLORENCIA ANELEY 37711915