Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 28 de octubre en el Suchón

Locales 27 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana jueves 28 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABATE    ANDREA MARCELA    37153298
ACCASTELLI    MAXIMILIANO    37450847
ACOSTA    LUCIANA CECILIA    37955320
ACQUATTI    FERNANDO EMANUEL    37199173
ADROVER    BELEN SILVANA    37773433
ADROVER    FRANCO ERIC    37773451
AGUIRRE    BRIAN MAXIMILIANO    36197987
ALARCON    MARTIN EDUARDO    37921826
ALBERA    ELIZABETH ESTEFANIA    37199135
ALBERA    DAIANA ESTEFANIA    37199107
ALEGRE    JULIETA JOANA    36658221
AMBORDT    EZEQUIEL EDUARDO    37773586
AMBORT    BRUNO    37773402
AMBORT    SOFIA BELEN    37773580
AMHERDT    LUCIA MARIA    37686315
AMHERDT    CORINA GUADALUPE    37773565
AMHERDT    FRANCO CESAR    37830601
ANGELINI    TAMARA GISELA    37773502
ARAUJO    JESICA ANAHI    37199193
ARCE    VANESA SOLEDAD    36796895
ARMUA    DIAMELA DANIELA    37765623
ARRIONDO    MARISOL GUADALUPE    37773421
ARROYO    NICOLAS DANIEL    37452319
ASOLI    FRANCO JOSE    40363231
AVALOS    ALEXIS NAHUEL    38446442
BAEZ    NOELIA ALDANA    37773466
BAIOCCHI    JOSE IGNACIO    38447127
BALBINO    MATIAS ARIEL    37077235
BARRETO    MARCOS ALBERTO DAVID    37765860
BARRIOS    ANGEL EMANUEL    37546150
BARRIOS    BRUNO EDUARDO MICHEL    34274177
BASSINO    ROCIO BELEN    37773439
BECKER    JUAN CARLOS    37199100
BELLON    XAVIER ALFREDO    37686370
BENITEZ    NATACHA SOLEDAD    37285057
BENITEZ    MARIA SOLEDAD    37472389
BENZO    LUCAS    37773522
BENZO    FEDERICO IVAN    37830605
BERNUCIO    GISELA PAOLA    37830880
BERTINAT    LUCAS DANIEL    37773582
BERTOSSI    DAIANA SOLEDAD    37199145
BERTOSSI    MARCOS JAVIER    37199136
BERTOSSI    AGUSTIN JESUS    37774594
BESSON    FACUNDO ADRIAN    37773412
BESSONE    FABRICIO OMAR    37571932
BETTIG    MATIAS EXEQUIEL    37773498
BETTIG    RENZO LEONARDO    38446443
BOASSO    JULIANA VIRGINIA    37773599
BRODBECK    ERIKA ANDREA    36952390
BRODBECK    ALBERTO RAÚL    38447026
BULCHI    RENZO FRANCO    37263934
BUSQUET    ALEJANDRO NAHUEL    37696067
BUSTOS    GISELA MACARENA    38814976
BYSTEDT    JOHANA GABRIELA    37127157
CALVO    DAMARIS ROCIO    35882993
CANE    ALEJANDRO DAMIAN    37773422
CANE    MATIAS FERNANDO    37830645
CAPPA    LUCAS ALBERTO    37774260
CAPROLI    GERMAN MATIAS    38259585
CARBALLO    JONATHAN EMANUEL    37567474
CASCO    YULIAN GUSTAVO    37686337
CASSINI    JONATAN GABRIEL    38240333
CASTRO    CLAUDIO EMANUEL    37830613
CEBALLOS    LORENZO    37773564
CELAYES    EMANUEL ADRIAN    37445891
CERRUDO    JENARO VICTOR MAXIMILIANO    37562157
CHAVE    DANIELA ALEJANDRA    37329608
CHAZ    FLORENCIA    37686362
CIGNETTI    YANINA BELEN    37773511
CISNEROS    WALDEMAR EZEQUIEL    36978924
CLAUSEN    NICOLAS    37472382
CLAUSSEN    MATIAS EZEQUIEL    37260547
CLEMENTE    MARINA SOLEDAD    37773501
COLOMBERO KLOS    NICOLAS SAMUEL    37773532
COLUSSI    MARIANA SOLEDAD    37199112
COLUSSI    MARIANA VERÓNICA    37461286
CONTRERAS    NATALI    36776833
CORREA    ANGEL DARIO    38135581
CORTESE    MAXIMILIANO DANIEL    37822641
COSTAMAGNA    MARIANO ROBERTO    37773409
CRAICHIC    NADIA SOLEDAD    37571830
CROATTO PAZ    EMILIANO    37773525
CUARANTA    ROXANA MARÍA    37260555
DEJON    NICOLAS ALEJANDRO    37199110
DEJON    DANTE SANTIAGO    37773515
DEL BARCO    VIRGINIA    37773424
DEL BARCO    VALENTINA    37774796
DELLAVITTA    HERNAN JAVIER    38450416
DENIS    MARIANO CARLOS    37199170
DENIS    ELIZABETH GRISELDA    37774951
DENTE    ANTONELA    37773905
DIAZ    LUCIANA AYELEN    37630390
DIAZ    IGNACIO    37421159
DILLON    FLORENCIA LETICIA    37773539
DONADIO    SOFIA ALDANA    37199176
DONNET    JOSE IGNACIO    37260582
DONNET    LUCIA ROMINA    37686317
DONNET    MARIA BELEN    37686319
EBERHARDT    JUAN MANUEL    37773437
EGGEL    YANINA BEATRIZ    37260576
EGGEL    MAURICIO    37260596
EHRSAM    GABRIELA SOLEDAD    37774592
ERNI    IVANA ELIZABETH    37774964
ESCOBAR    AYELÉN ANAHÍ    37773458
ESCUDERO    MARIA JOSE    37284560
ESPINOSA    MARIA FLORENCIA    37445838
ESTRADA    ELIZABETH JUDITH DEL VALLE    37199164
FAVRE    EZEQUIEL ALEJANDRO    37773410
FEDERICHI    CARLOS OMAR    37260552
FERNANDEZ    FLORENCIA EVELYN    37773431
FERRARIS    EVELYN GUADALUPE    37774595
FERREYRA    ARIANA CELINA    37461296
FIGUEROA    JOSÉ MARÍA    37078547
FLADUNG    ANDREA GLADIS    37395978
FOFFANI    CECILIA INES    37774793
FRANZEN    PIERINA    37686314
FRUTOS    MARIA VIRGINIA    37830609
FUX    ANA LORENA    37686345
GAITAN    LEANDRO ENRIQUE    37773486
GALARZA    GRECIA GABRIELA    37461285
GAMINARA    CLARA    38151412
GARBOSO    EZEQUIEL DAMIAN    37254574
GARCIA    NOELIA TAMARA    36776842
GAREIS    LORENA BEATRIZ    37773569
GARONI    LUCAS GABRIEL    37199183
GARONI    DIEGO MATIAS    37773441
GARUTI    RONALD CLAUDIO    37773495
GASSER    PABLO NORBERTO    37260551
GATTI    ELIAS JOSE    37774552
GAUCHAT    CLAUDIA LEONOR    37773549
GAUNA    EMANUEL FRANCO    37773434
GIACOMINO    PAULINA    37199156
GIACOMINO    XIMENA ESTEFANIA    37461282
GIACOSA    BRENDA BELEN    37773457
GIACOSA    MARIANELA    37773517
GIMENEZ    FLORENCIA    37773520
GIROD    JOSE EMILIANO    37686330
GIROD    LUCAS MATIAS    37773567
GODOY    TAMARA BEATRIZ    37773435
GOMEZ    PATRICIA NOELIA    37453711
GOMEZ    ALDANA ESTEFANIA    36837461
GONDA    MELINA GUADALUPE    35748097
GORGO    JOEL MAXIMILIANO    36837458
GORGO    LAUTARO JESUS    37773597
GRILL    NICOLAS DANIEL    37199118
GRILL    IGNACIO CARLOS    37773578
GUEVARA    JONATAN JESUS    37260550
GUNTREN    CAROLINA NOEMI    37830788
GURI    SOFIA MACARENA    37569890
GUTIERREZ    JUAN JOSE    37199103
HAMMERLY    EZEQUIEL DAVID    37773505
HANG    DAIANA MARÍA DE LUJAN    35748095
HANG    LUCIANA GIMENA    37686350
HEINEN    GISELA NATALI    37260577
HERRERA    RODRIGO JESUS    37260694
HILGERT    FABRIZIO DANIEL    37199117
HILGERT    ELIZABET NOEMI    37078544
HILLMANN    FLORENCIA    37199139
HUMELER    MACARENA AYELEN    37260558
IMHOFF    GABRIELA SOLEDAD    37773496
IMVINKELRIEDT    ESTEFANÍA    37686301
IMWINKELRIED    ROMINA SOLEDAD    37686373
INGARAMO    BARBARA SAMANTA    37774788
JULLIER    LEANDRO    37686321
KLEIN    PABLO NICOLÁS    37773530
KLIPHAN    VERONICA NATALIA    37773538
KLOSTER    LEANDRO ANDRES    37199192
KOUKAS    GERMAN    38288818
KUCHEN    CAMILA EUGENIA    37260553
KUCHEN    WALTER REMIGIO    37773446
KUNZ    FEDERICO ALEJANDRO    36776828
KUÑICHEK    SILVANA BEATRIZ    37260546
KUXHAUS    MARIA EUGENIA    37686377
LAGGER    BRENDA MARICEL    37260549
LANDRA    CARLOS EMANUEL    37451275
LEDESMA    MARIA MERCEDES    38226168
LEGUIZAMÓN    GABRIEL JESÚS    36613858
LEIKER    MARIANELA    37773483
LENCINA    INGRID DAIANA    37773470
LENCINA    ALEXIS MAXIMILIANO    38240442
LERIN    YANINA ESTEFANIA    37183445
LEZCANO    MATIAS OMAR    37773459
LOPEZ    MACARENA    37938828
LOPEZ AMHERD    EMILIANO    37773537
LORETAN    ESTEBAN ALEJANDRO    37199114
LOSTUZZI    LUCAS MANUEL    37337210
MAGLIA    EMILIANO DAVID    37199163
MANFREDI    FRANCISCO TOMÀS    37773475
MANFREDI    SANTIAGO JOSE    37773590
MARELLI    GIANLUCA    37210024
MARIN    JESICA LARA    37773554
MARTINEZ    FABRIZIO    37773418
MARTINEZ    ALAN EMANUEL    37329354
MARTINEZ    VIRGINIA DANIELA    37773534
MASSE    JONATAN EDUARDO    37199120
MASSIMINO    FLORENCIA    37199138
MATHIEU    CRISTIAN ALEJANDRO    38447709
MEDINA    JULIO CESAR    36776834
MEDINA    MARCOS EMANUEL    37773500
MEINARDI    JAVIER RAÚL    37199096
MENDOZA    JESICA MARIBEL    37421164
MESA    ANDRES REGINO    37210340
MEURZET    ERICA DAIANA    37199124
MICHLIG    KAREN JOANA    37765865
MICHLIG    DAIANA    37686351
MILONO    ANDREA BELEN    37199195
MINARI    CAROLINA BELEN    37773477
MIOLA    DANIEL ALEJANDRO    36738396
MOLINA    FRANCISCO OSCAR    37183466
MONZON    JORGE MAXIMILIANO    37285127
MONZON    JENNIFER ELIANA    39312014
MOREYRA    JOAQUIN EXEQUIEL    37774954
MUÑOZ    ROSA DE LOS ANGELES    37685349
NANI    LUCAS MAXIMILIANO    38053318
NEIF    LUCIA ANTONELLA    37686328
NIERENBERGER    FRANCO GASTÓN    37199186
NIETO    FLORENCIA SOFIA    37078548
NORIEGA    GABRIEL NICOLAS    37773589
NUÑEZ    FACUNDO    37830614
ODASSO    MARTIN ARIEL    37773444
ODASSO    RODRIGO JESUS    37773482
ODASSO    GABRIEL    37773519
OGGIER    RODRIGO    37199189
OSTRALEGA    KEVIN JOSÉ    37773423
PALACIOS    LARA ANABELLA    37337324
PALAVECINO    GERARDO ALFONSO    37761903
PAVIOLO    FABRICIO ANDRES    37830633
PERALTA    MARIA DEL VALLE    37830603
PERASSI    MARIA TERESA    37713895
PEREZ    FACUNDO CAYETANO    37263937
PEREZ    MELINA CLAUDINA SOL    37798881
PEREZLINDO    VALENTIN ANTONIO    37773563
PERREN    MAXIMILIANO EZEQUIEL    37199166
PERREN    MARTIN    37773408
PERREN    GASPAR EUSEBIO    37774599
PEYRONEL    STEFANIA MARINES    37337184
PIERUCCIONI    YESICA PAMELA    36776850
PIETRASANTA    GUILLERMO DARIO    37774785
PIÑERO    MACARENA BELÉN    37774957
POCHETTINO    LEONARDO EZEQUIEL    35748099
POLIMENA    ANTONELLA    37686311
PRATTO    JULIETA ALDANA    37686323
PRATTO    ESTEBAN EXEQUIEL    37686341
PRETTO    MICAELA ANDREA    37199187
PRETTO    ALDANA ANAHI    37773510
PRIMO    MARCELA    37773544
PUZZOLO    VALENTIN    37773506
RAMIREZ    PABLO    37199158
RAMONDA    ROCIO AILEN    37773568
RAMOS    TAMARA    37773561
RENNA    LUCAS EMANUEL    37685630
REQUENA    LEONARDO GABRIEL    37802342
RIVA    IVANA AGOSTINA    37263930
ROBINET    MAURICIO NICOLAS    37773540
ROBLES    ABEL FELIPE    37199197
ROBLES    MATIAS OSCAR    37830627
RODRIGUEZ    HORACIO FABIÁN    37461297
RODRIGUEZ    LEONARDO GERONIMO    36776847
RODRIGUEZ    MIGUEL JESUS    38133506
ROGGERO    AGUSTIN NICOLAS    36776837
ROLON    ANDREA RAQUEL    37329946
ROLON    FRANCO    37830624
ROMERO    SEBASTIAN MIGUEL    37773494
ROMERO    PABLO ANDRES    37686325
RONCHINO    LAUREANO RAUL    37421160
RUBIES    SOFIA    37153762
RUIZ    FRANCO DANIEL    41637300
SALAMITO    MELODY ANABEL    37773403
SALZMANN    ELIANA MARLEN    37773593
SANTILLAN    NATALIA SOLEDAD    36868098
SARCO    FRANCO MAXIMILIANO    37199168
SARETTO    ANTONELLA DANA    37773464
SATTLER    DAIANA BELKIS    37260592
SATTLER    MAURICIO MIGUEL    37686357
SCHEHTEL    FERNANDO JULIO    37199152
SCHMIDT    EMILIA    37686320
SCHNEIDER    GUILLERMO EZEQUIEL    37773405
SCHUERI    MAXIMILIANO ANDRES    37300705
SCOTTA    LEONARDO DANIEL    37773572
SILVA    GUSTAVO JESUS    37199132
SOLA    FEDERICO    37830623
SOSA    MARIANELA GUADALUPE    37711783
SOSA    EMANUEL MATIAS    37773507
SOSTRE    YAMILA NOELIA    37802629
SOTO    FRANCO LEONEL    37773465
SPADA    TIZIANA    19063935
STEPFER    TATIANA BELÉN    37199106
SUERO    DANIELA ALEJANDRA    37254529
TAPARELLO    LUCAS DARIO    38373950
TECHTERMANN    MARTIN    37260556
TORRES    AGUSTINA    37263920
TOSONE    JULIETA    37773449
TRENTINO    EMILIANO RAUL    37773407
VALDEZ    GRACIELA NOEMÍ    41373273
VALENTINI    NATALIA SOL    37830607
VALLEJOS    CARLA BELEN    37199113
VALLEJOS    INDIANA MARCIA    37830619
VELAZQUEZ    NESTOR FABIAN    37472370
VIGLIETTI    WALTER JAVIER    37199184
VIGLIETTI    VALERIA GUADALUPE    37830612
VILLARROEL EBERHARDT    KEVIN AMADEO    37774962
WASINGER    DAMIÁN EZEQUIEL    35748091
WELSCHEN    ERIKA    36776838
YOSSEN    CLAUDIO GABRIEL    37686359
YOST    LAUTARO    37199161
ZABALA    CRISTIAN ALEJANDRO    37260584
ZABALA    MIRIAN GUADALUPE    37686361
ZALVA    JESICA EVELYN    37284286
ZANUTTINI    ALEJANDRO DANIEL    37260572
ZANUTTINI    DANIELA GUADALUPE    37773531
ZARI    ABRAHAM    37263919
ZEBALLOS    LAUTARO RAFAEL    36776848
ZEITER    DIEGO HERNÁN    35748093
ZURSCHMITTEN    KLAUS ALFREDO    37686308
ZURSCHMITTEN    FLORENCIA ANELEY    37711915

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