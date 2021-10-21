Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 22 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ADROVER NARELA 45954086
AIMARETTI VIRGINIA 46653196
ALBELO CARLOS MANUEL 45954079
ALBERA JOSEFINA 46577594
ALBERINI MARTÍN 46494166
ALBRECHT LUDMILA 46136160
ALBRECHT IGNACIO 46136161
AMBORDT LEANDRO SERGIO 46763594
AMHERDT NICOLÁS FACUNDO 46577597
ANDRIAN LISANDRO MATEO 46497539
ARAGON LUCIO FACUNDO 46540922
ARALLA VALENTINO 45954056
ARCANDO MARIÁNGELES 45954077
BAEZ DAVID NICOLÁS 45642169
BARBERO MATÍAS 46497534
BARTOLÉ MATEO 46497533
BECKER ADRIANA AGUSTINA 46465822
BELLÓN PAMELA NELVIS 46136146
BENZI VALENTINA 46497543
BERTOSSI ALEJANDRO HUGO 45954083
BESSONE MARTÍN 46577595
BESSONE MATÍAS 46577596
BETTIG MATEO ANDRÉS 46577564
BETTIG ABIGAIL KATERINA 46764625
BIANCIOTTO PAULINA 46653195
BIELER MORA 46369922
BORETTO BAUTISTA 45954033
BORETTO TOMÁS AMÉRICO 45954059
BOUHIER MARTÍN JAVIER 45954043
BOVO BALLY JUAN IGNACIO 45954084
BRACAMONTE URIEL DAMIÁN 45954049
BRAVO CRUZ REBECA MAGALÍ 46660539
BRUSCHI MÁXIMO MARCELO 46762759
BURGI GUILLERMINA 46136166
CACERES DIOSNEL ALEJANDRO 46539912
CALCATERRA JUAN 45954076
CANDIA JAVIER 46369924
CANDIA MARTINA ANAHÍ 46497422
CAPELLO FRANCISCO SERGIO 46577582
CAPOVILLA PRISCILA 45954051
CARRIZO CAROLINA MARÍA 46369907
CASTELLARIN FRANCO DAVID 45954052
CASTRO CHIECHER URIEL TOMÁS 46577566
CAVALLERO BRUNO 45954066
CELIS EVELIN MICAELA 46764762
CHAVARINI LAUTARO JOSÉ 46577586
CICOTTI MÁXIMO THOMAS 46763271
CLAUSEN GRETA 46136172
COLOMBA VALENTINA 46839906
COLOMBO MATÍAS 45954082
COLUSSI NICOLÀS LEOPOLDO 45953939
CORTES FLORENCIA 46136177
CORVI ULISES 46577599
DALINGER CATALINA SOLEDAD 46136175
DAROS TOMAS MATIAS 46369927
DEBRUYNE SANTIAGO 46369909
DEJON DYLAN ADRIÁN 45954031
DEJÓN LÁZARO EZEQUIEL 46879714
DERITO ANA PAULA 46654304
DIAZ CINTIA ANTONELA 46369905
DONNET PAOLA LUCIA 46763583
DONNET SANTIAGO 46764622
DUGINI IVON MACARENA 46136169
EBENEGGER AYELÉN MARÍA 46042415
EBERHARDT AGUSTÍN JAVIER 46136165
EBERHARDT MARTIN ALFREDO 46136178
EBERHARDT ESTEFANÍA 46497421
EBERHARDT KAREN MARÍA 46763581
EBERHARDT LAUTARO 46653194
ECHAGÜE VALENTÍN 45954036
EGGEL PAULINA 46369923
ENCINA NAIARA LUDMILA 46366594
FELKER NAZARENO MIGUEL ANGEL 46465819
FERNANDEZ ROMINA VALERIA 46492127
FERNANDEZ TAMARA VANINA 46497425
FERNANDEZ KEVIN NAHUEL 46650694
FERREIRA LARIZA GUADALUPE 46539084
FERREYRA ABRIL 46653200
FOTI VALENTINO JOSÉ 46653198
FRANCO GABRIELA SOLEDAD 45954053
FRUTOS TOMÁS ALEJANDRO 46577591
FUNES SANTIAGO ANDRES 46839908
GAITÁN GINO 45954062
GALARZA AGUSTINA MAGALI 46650682
GARIGLIO LUCÍA BELÉN 46577562
GASPOZ JAZMIN TRINIDAD 46366605
GILLI JULIETA DE LOS MILAGROS 46764642
GIMENEZ JUAN EZEQUIEL 46577558
GOMEZ LUCAS EMANUEL 46640374
GOMEZ LUCIANA ALEJANDRA 45642170
GOMEZ MILAGROS 46839907
GOMEZ NARA GISEL 46539074
GONZALEZ FACUNDO ARIEL 46367098
GONZALEZ JOAN JOSÉ GABRIEL 46464445
GORGO LUDMILA MAILÉN 46764626
GRANDOLIO PAULA AGUSTINA 45954080
GROSI JUAN MANUEL 46497535
GUDIÑO MILAGROS NERINA 46577565
GULLINO PILAR 46577575
GUSSMAN KIMEY GUADALUPE 46577579
HAMMERLY MORENA 45954048
HAMMERLY LORENZO 46497545
HEIM JOAQUÍN URIEL 45954088
HISCHIER NAHUEL MATÍAS 45954060
HISCHIER AGUSTINA LOURDES 46653191
HISCHIER GERÓNIMO 46653199
IMHOFF ALEXIA ISABEL 45954054
IMHOFF MARCOS NICOLÁS 46369926
IMHOFF LETICIA 46653186
IMSANT MICAELA SOFÍA 46654366
INVINKELRIED SANTIAGO JOSÉ 46497540
JUAREZ JEREMÍAS EZEQUIEL 46577563
JUNGES MARCOS 46577553
KEHEN ALEJANDRINA 45954058
KELLER ALAN TOMAS 46839902
KERN JUDITH 46136164
KLING GUILLERMO JAVIER 45657963
KLING CELINA ANGELA 46042413
KLIPAN LUCIANA ORIANA 46764629
KOGEL LUDMILA 46654301
LAGGER PABLO 46497531
LEGUIZA LUCIANA LUCÍA 46577572
LEIKER FRANCISCO 46654303
LEIVA LAUTARO GUILLERMO 46577577
LELLI JOSEFINA SOLEDAD 46577560
LENCINA CATHERINE CAMILA 46449123
LOPEZ MIRKO EMANUEL 46763591
LÓPEZ ESTEBAN DARÍO 45954045
LÓPEZ URIEL ANGEL 45954081
MAIZA LUANA MARÍA 46372008
MANGEAUD LUCIANO ALEJO 46499881
MANSILLA GUADALUPE LUJÁN 46577584
MARECO MARCOS EMANUEL 46495869
MARRERO SOFÍA 45953938
MARTINEZ JEREMÍAS RUBÉN 45954041
MARTINEZ FACUNDO NICOLÁS 45954071
MARTINEZ MORENA 46497538
MARTINEZ TOMÁS 46577576
MASSERA IMVINKELRIED ALEXIS EZEQUIEL 46459202
MASSINI ESTEBAN 46577581
MEURZET VALENTÍN TIZIANO 46042412
MOGICA ANTONELA SOLEDAD 46763585
MOGICA ANAHÍ 46763592
MOLINARI TOMÁS SANTIAGO 46136149
MORO FRANCISCO TOMÁS 46577590
MOTTIER IGNACIO DANIEL 46577587
MUÑOZ SANTINO NICOLAS 46837902
MUZZOPAPPA SOFIA ISABEL 46495289
NAUSNERIZ VALENTÍN 45954032
NIERES TOMAS GABRIEL 45595868
NIERES NAHUEL EZEQUIEL 46367762
NORIEGA CERATTO GABRIEL DAVID 46764621
OGGIER IRINA 46497430
OLMEDO ESTEBAN GASTÓN 45954073
OVANDO ELENA 45954034
PALACIOS AMPARO 46839904
PANIAGUA EMILCE MARTINA 46576694
PANZANI JOSEFINA 46372007
PAOLETTI JULIA 45954074
PEDROZZA CAMILA AYLÉN 46577552
PERALTA SHARON MAGALI 46650379
PERALTA FLORENCIA BELÉN 46577556
PERETTI MARCOS 46577588
PEREZ RAFAEL BRANDON 46136180
PERREN FRANCO NAHUEL 46136158
PERREN NICOLÁS FERNANDO 46136157
PERREN VALENTÍN 46136174
PERREN BRENDA ERICA 46577580
PINCIROLI GUILLERMINA 45954065
PINCIROLI ALEJANDRO SEBASTIÁN 46577573
PLACENZOTTI MICAELA 46577559
PONCE MAURO DAVID 46449260
PRINCIPE BRIAN LEÓN 45954078
RACCA LUCAS 46577585
RAMAYON ELIANA NOEMI 46652531
RAMIREZ MARIA ANTONELLA 46435704
REYNAUDO TOMÁS ROBERTO 46539954
RIGALDO CAMILA ANTONELLA 46367607
RODRIGUEZ RODRIGO IGNACIO 45954046
RODRIGUEZ NAHUEL VALENTÍN 46650037
RODRIGUEZ ERWIN GABRIEL 46540099
RODRIGUEZ MARÍA SOLANA 46542802
RODRIGUEZ MILAGROS IRINA 46577592
ROMERO MILAGROS AGUSTINA 45343870
RUFINO AGOSTINA 46764633
RUIZ ANAHÍ GUADALUPE 45954064
RUIZ JEREMIAS 46372010
SAMANIEGO BRUNO 46764052
SANTANA NAIR ARIANA 46878546
SARRIA XIMENA GUADALUPE 46577578
SATTLER PABLO ALEJANDRO 46136171
SCHMIDT CAMILA RUTH 46764623
SCHNEIDER JUAN PABLO 45954070
SCHREIBER JULIETA 46369935
SEGOBIA ESTEBAN JESUS 46762765
SEJAS PAULINA MAYTÉ 46577568
SILVA LAUREANA VIRGINIA 45954075
SPOTTI LAUTARO 46497424
STALDER AGOSTINA 46369917
STANICH CELESTE ROCÍO 46577570
STANICH MIRKO CATRIEL 46537344
STEBER FEDERICO 46577574
TAIVO URIEL FABIÁN 46764103
TANTERA PILAR 45657384
TANTERA LUDMILA AILEN 46576492
THEILER LUCÍA GUADALUPE 45954068
TISLER MILAGROS ABIGAIL 46367010
TISLER JIMENA ALEJANDRA 46367011
TORANZO ARACELI 46136150
URRUTIA VALENTÍN 45954089
VICTOR MARILÍN TATIANA 46577583
VIERA BRENDA AYELÉN 45657962
VILLANUEVA SANTIAGO JOSÉ 46968649
VINCENTI OJEDA JUAN BAUTISTA 46654376
WALKER FACUNDO TOMÁS 45954044
WALKER LUCIANO NICOLÁS 45657965
WALKER MELANY 46839905
WEGGENER KIARA NAREL 46577593
WEISSEN LUDMILA 46136159
WIDDER KIMEY NERINA 46369932
YBARRA CAMILA AYELÉN 46653188
YENSEN ALAN BAUTISTA 46653189
ZEBALLOS TAIEL ADRIÁN 46577554
ZEITER BRUNO ARIEL 46763593
ZURBRIGGEN MELISA BELÉN 46763586