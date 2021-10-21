Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 22 de octubre en el Suchón

Locales 21 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 mañana viernes 22 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ADROVER    NARELA    45954086
AIMARETTI    VIRGINIA    46653196
ALBELO    CARLOS MANUEL    45954079
ALBERA    JOSEFINA    46577594
ALBERINI    MARTÍN    46494166
ALBRECHT    LUDMILA    46136160
ALBRECHT    IGNACIO    46136161
AMBORDT    LEANDRO SERGIO    46763594
AMHERDT    NICOLÁS FACUNDO    46577597
ANDRIAN    LISANDRO MATEO    46497539
ARAGON    LUCIO FACUNDO    46540922
ARALLA    VALENTINO    45954056
ARCANDO    MARIÁNGELES    45954077
BAEZ    DAVID NICOLÁS    45642169
BARBERO    MATÍAS    46497534
BARTOLÉ    MATEO    46497533
BECKER    ADRIANA AGUSTINA    46465822
BELLÓN    PAMELA NELVIS    46136146
BENZI    VALENTINA    46497543
BERTOSSI    ALEJANDRO HUGO    45954083
BESSONE    MARTÍN    46577595
BESSONE    MATÍAS    46577596
BETTIG    MATEO ANDRÉS    46577564
BETTIG    ABIGAIL KATERINA    46764625
BIANCIOTTO    PAULINA    46653195
BIELER    MORA    46369922
BORETTO    BAUTISTA    45954033
BORETTO    TOMÁS AMÉRICO    45954059
BOUHIER    MARTÍN JAVIER    45954043
BOVO BALLY    JUAN IGNACIO    45954084
BRACAMONTE    URIEL DAMIÁN    45954049
BRAVO CRUZ    REBECA MAGALÍ    46660539
BRUSCHI    MÁXIMO MARCELO    46762759
BURGI    GUILLERMINA    46136166
CACERES    DIOSNEL ALEJANDRO    46539912
CALCATERRA    JUAN    45954076
CANDIA    JAVIER    46369924
CANDIA    MARTINA ANAHÍ    46497422
CAPELLO    FRANCISCO SERGIO    46577582
CAPOVILLA    PRISCILA    45954051
CARRIZO    CAROLINA MARÍA    46369907
CASTELLARIN    FRANCO DAVID    45954052
CASTRO CHIECHER    URIEL TOMÁS    46577566
CAVALLERO    BRUNO    45954066
CELIS    EVELIN MICAELA    46764762
CHAVARINI    LAUTARO JOSÉ    46577586
CICOTTI    MÁXIMO THOMAS    46763271
CLAUSEN    GRETA    46136172
COLOMBA    VALENTINA    46839906
COLOMBO    MATÍAS    45954082
COLUSSI    NICOLÀS LEOPOLDO    45953939
CORTES    FLORENCIA    46136177
CORVI    ULISES    46577599
DALINGER    CATALINA SOLEDAD    46136175
DAROS    TOMAS MATIAS    46369927
DEBRUYNE    SANTIAGO    46369909
DEJON    DYLAN ADRIÁN    45954031
DEJÓN    LÁZARO EZEQUIEL    46879714
DERITO    ANA PAULA    46654304
DIAZ    CINTIA ANTONELA    46369905
DONNET    PAOLA LUCIA    46763583
DONNET    SANTIAGO    46764622
DUGINI    IVON MACARENA    46136169
EBENEGGER    AYELÉN MARÍA    46042415
EBERHARDT    AGUSTÍN JAVIER    46136165
EBERHARDT    MARTIN ALFREDO    46136178
EBERHARDT    ESTEFANÍA    46497421
EBERHARDT    KAREN MARÍA    46763581
EBERHARDT    LAUTARO    46653194
ECHAGÜE    VALENTÍN    45954036
EGGEL    PAULINA    46369923
ENCINA    NAIARA LUDMILA    46366594
FELKER    NAZARENO MIGUEL ANGEL    46465819
FERNANDEZ    ROMINA VALERIA    46492127
FERNANDEZ    TAMARA VANINA    46497425
FERNANDEZ    KEVIN NAHUEL    46650694
FERREIRA    LARIZA GUADALUPE    46539084
FERREYRA    ABRIL    46653200
FOTI    VALENTINO JOSÉ    46653198
FRANCO    GABRIELA SOLEDAD    45954053
FRUTOS    TOMÁS ALEJANDRO    46577591
FUNES    SANTIAGO ANDRES    46839908
GAITÁN    GINO    45954062
GALARZA    AGUSTINA MAGALI    46650682
GARIGLIO    LUCÍA BELÉN    46577562
GASPOZ    JAZMIN TRINIDAD    46366605
GILLI    JULIETA DE LOS MILAGROS    46764642
GIMENEZ    JUAN EZEQUIEL    46577558
GOMEZ    LUCAS EMANUEL    46640374
GOMEZ    LUCIANA ALEJANDRA    45642170
GOMEZ    MILAGROS    46839907
GOMEZ    NARA GISEL    46539074
GONZALEZ    FACUNDO ARIEL    46367098
GONZALEZ    JOAN JOSÉ GABRIEL    46464445
GORGO    LUDMILA MAILÉN    46764626
GRANDOLIO    PAULA AGUSTINA    45954080
GROSI    JUAN MANUEL    46497535
GUDIÑO    MILAGROS NERINA    46577565
GULLINO    PILAR    46577575
GUSSMAN    KIMEY GUADALUPE    46577579
HAMMERLY    MORENA    45954048
HAMMERLY    LORENZO    46497545
HEIM    JOAQUÍN URIEL    45954088
HISCHIER    NAHUEL MATÍAS    45954060
HISCHIER    AGUSTINA LOURDES    46653191
HISCHIER    GERÓNIMO    46653199
IMHOFF    ALEXIA ISABEL    45954054
IMHOFF    MARCOS NICOLÁS    46369926
IMHOFF    LETICIA    46653186
IMSANT    MICAELA SOFÍA    46654366
INVINKELRIED    SANTIAGO JOSÉ    46497540
JUAREZ    JEREMÍAS EZEQUIEL    46577563
JUNGES    MARCOS    46577553
KEHEN    ALEJANDRINA    45954058
KELLER    ALAN TOMAS    46839902
KERN    JUDITH    46136164
KLING    GUILLERMO JAVIER    45657963
KLING    CELINA ANGELA    46042413
KLIPAN    LUCIANA ORIANA    46764629
KOGEL    LUDMILA    46654301
LAGGER    PABLO    46497531
LEGUIZA    LUCIANA LUCÍA    46577572
LEIKER    FRANCISCO    46654303
LEIVA    LAUTARO GUILLERMO    46577577
LELLI    JOSEFINA SOLEDAD    46577560
LENCINA    CATHERINE CAMILA    46449123
LOPEZ    MIRKO EMANUEL    46763591
LÓPEZ    ESTEBAN DARÍO    45954045
LÓPEZ    URIEL ANGEL    45954081
MAIZA    LUANA MARÍA    46372008
MANGEAUD    LUCIANO ALEJO    46499881
MANSILLA    GUADALUPE LUJÁN    46577584
MARECO    MARCOS EMANUEL    46495869
MARRERO    SOFÍA    45953938
MARTINEZ    JEREMÍAS RUBÉN    45954041
MARTINEZ    FACUNDO NICOLÁS    45954071
MARTINEZ    MORENA    46497538
MARTINEZ    TOMÁS    46577576
MASSERA IMVINKELRIED    ALEXIS EZEQUIEL    46459202
MASSINI    ESTEBAN    46577581
MEURZET    VALENTÍN TIZIANO    46042412
MOGICA    ANTONELA SOLEDAD    46763585
MOGICA    ANAHÍ    46763592
MOLINARI    TOMÁS SANTIAGO    46136149
MORO    FRANCISCO TOMÁS    46577590
MOTTIER    IGNACIO DANIEL    46577587
MUÑOZ    SANTINO NICOLAS    46837902
MUZZOPAPPA    SOFIA ISABEL    46495289
NAUSNERIZ    VALENTÍN    45954032
NIERES    TOMAS GABRIEL    45595868
NIERES    NAHUEL EZEQUIEL    46367762
NORIEGA CERATTO    GABRIEL DAVID    46764621
OGGIER    IRINA    46497430
OLMEDO    ESTEBAN GASTÓN    45954073
OVANDO    ELENA    45954034
PALACIOS    AMPARO    46839904
PANIAGUA    EMILCE MARTINA    46576694
PANZANI    JOSEFINA    46372007
PAOLETTI    JULIA    45954074
PEDROZZA    CAMILA AYLÉN    46577552
PERALTA    SHARON MAGALI    46650379
PERALTA    FLORENCIA BELÉN    46577556
PERETTI    MARCOS    46577588
PEREZ    RAFAEL BRANDON    46136180
PERREN    FRANCO NAHUEL    46136158
PERREN    NICOLÁS FERNANDO    46136157
PERREN    VALENTÍN    46136174
PERREN    BRENDA ERICA    46577580
PINCIROLI    GUILLERMINA    45954065
PINCIROLI    ALEJANDRO SEBASTIÁN    46577573
PLACENZOTTI    MICAELA    46577559
PONCE    MAURO DAVID    46449260
PRINCIPE    BRIAN LEÓN    45954078
RACCA    LUCAS    46577585
RAMAYON    ELIANA NOEMI    46652531
RAMIREZ    MARIA ANTONELLA    46435704
REYNAUDO    TOMÁS ROBERTO    46539954
RIGALDO    CAMILA ANTONELLA    46367607
RODRIGUEZ    RODRIGO IGNACIO    45954046
RODRIGUEZ    NAHUEL VALENTÍN    46650037
RODRIGUEZ    ERWIN GABRIEL    46540099
RODRIGUEZ    MARÍA SOLANA    46542802
RODRIGUEZ    MILAGROS IRINA    46577592
ROMERO    MILAGROS AGUSTINA    45343870
RUFINO    AGOSTINA    46764633
RUIZ    ANAHÍ GUADALUPE    45954064
RUIZ    JEREMIAS    46372010
SAMANIEGO    BRUNO    46764052
SANTANA    NAIR ARIANA    46878546
SARRIA    XIMENA GUADALUPE    46577578
SATTLER    PABLO ALEJANDRO    46136171
SCHMIDT    CAMILA RUTH    46764623
SCHNEIDER    JUAN PABLO    45954070
SCHREIBER    JULIETA    46369935
SEGOBIA    ESTEBAN JESUS    46762765
SEJAS    PAULINA MAYTÉ    46577568
SILVA    LAUREANA VIRGINIA    45954075
SPOTTI    LAUTARO    46497424
STALDER    AGOSTINA    46369917
STANICH    CELESTE ROCÍO    46577570
STANICH    MIRKO CATRIEL    46537344
STEBER    FEDERICO    46577574
TAIVO    URIEL FABIÁN    46764103
TANTERA    PILAR    45657384
TANTERA    LUDMILA AILEN    46576492
THEILER    LUCÍA GUADALUPE    45954068
TISLER    MILAGROS ABIGAIL    46367010
TISLER    JIMENA ALEJANDRA    46367011
TORANZO    ARACELI    46136150
URRUTIA    VALENTÍN    45954089
VICTOR    MARILÍN TATIANA    46577583
VIERA    BRENDA AYELÉN    45657962
VILLANUEVA    SANTIAGO JOSÉ    46968649
VINCENTI OJEDA    JUAN BAUTISTA    46654376
WALKER    FACUNDO TOMÁS    45954044
WALKER    LUCIANO NICOLÁS    45657965
WALKER    MELANY    46839905
WEGGENER    KIARA NAREL    46577593
WEISSEN    LUDMILA    46136159
WIDDER    KIMEY NERINA    46369932
YBARRA    CAMILA AYELÉN    46653188
YENSEN    ALAN BAUTISTA    46653189
ZEBALLOS    TAIEL ADRIÁN    46577554
ZEITER    BRUNO ARIEL    46763593
ZURBRIGGEN    MELISA BELÉN    46763586

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