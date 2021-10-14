Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy jueves 14 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO ARAMIS SANTINO 56379870
AGUIRRE JUAN FRANCISCO 31386839
AGUIRRE BETIANA PAOLA 31945315
AIMARETTI RAFAEL VALENTIN 32456206
ALBERA LUCIANA SOLEDAD 32274635
ALBERA LANDOLT JOSEFINA BELÉN 54027858
ALBRECHT VANINA ALEJANDRA 32068970
ALEM MIGUEL ANGEL 32256602
AMBORT MONTTI NAZARENO JUAN 50122144
ANDEREGGEN DIEGO ALCIDES 32274751
ANTONIN AYLEN GABRIELA 31978423
ARANDA MELISA GISELA 32274681
AROLFO JONATAN ALEXIS 49924274
AROLFO ANA MARIA 34780804
BACCHI FLORENCIA 32274736
BADINO CARINA MONICA 32068981
BAEZ ADRIANA SOLEDAD 32274692
BARBAGLIA MARTINA 53033959
BARBERIS AMBORDT MATEO LEONEL 53401105
BARGAS CINQUINI MARIANELA 32274650
BARRETO JAVIER ALEJANDRO 32511686
BARRIONUEVO ALAN JOSUE 32370672
BEDINI JOEL DARIO 32068956
BENTEO LORENA LUJAN 32262395
BERTOLE AQUILES OSCAR 32274633
BERTOSSI CLARA 53778478
BERTOSSI MATEO 56851862
BERTOSSI MAXIMILIANO ENRIQUE 32274634
BERTOSSI ROMINA MARISOL 32274684
BIANCHI MAGGI EMILIO 32445836
BORETTO JOEL 53270020
BORETTO VALENTINO 56162314
BOSCOVICH CAREN MARIA 32068839
BOSKOVIC LUCAS MATEO 52635708
BOSKOVIC ALEX BAUTISTA 55795200
BRUNKHORST MATIAS 31960668
BUGDAHL LEANDRO MARTÍN 32274709
CAGNINO ANDRÉS MIGUEL 31386759
CALEGARI SEBASTIAN JORGE 32274663
CARIBAUX MELINA SOLEDAD 31960688
CARLINI ANGEL GUILLERMO 32456213
CARPIO CARLA DAIANA 32206057
CARRARA JUAN ESTEBAN 32096789
CASSINI GUILLERMO CLAUDIO 32456201
CATTALIN SEBASTIAN PABLO 32185332
CEAGLIO MARCELA JORGELINA 31386840
CECOTTI DANIELA INES 32274755
CHARLES WALTER RUBÉN 32274625
CHAVARINI MARTINA 56162332
CHAVEZ YÉSICA ROMINA 32763204
CHERVAT LUISINA PAOLA 32068823
CHUARD FABIÁN EZEQUIEL 32648211
CLEMENTZ CLAUDIA RAQUEL 32098345
CLEMENZ NATALIA BELEN 32214099
COLOMBERO JOANA ANDREA 32274639
COLOMBERO NOELIA 32274693
COSTA MEURZET MILAGROS ABRIL 50758054
COSTANZO EZEQUIEL ALEJANDRO 32274690
CROATTO FIORELA 32068804
CUARANTA NATALIA ANDREA 31960645
CUEVA MIGUEL ANGEL 32230664
CURIONI EDUARDO FRANCISCO 32179494
DECHANT MARIA FERNANDA 32580725
DEJON ENZO GASTÓN 32274700
DELFINO ROMINA PAOLA 32481987
DENIS EZEQUIEL DANIEL 32068812
DEVESA CAROLINA SOLEDAD 32274717
DIAZ MARTINA BELÉN 56525454
DUARTE MAURO LEONEL 31386765
EBERHARDT EMILIO 51191693
EBERHARDT DAVID ALEXIS 32274614
EBERHARDT GASTÓN ANDRÉS 32068836
EGGEL JULIETA SOLEDAD 32274756
ESCUDERO LUIS ANDRES 31978385
FACTTOR DAVID JOSÉ 32860921
FARIAS BRANDI LÍA 54448103
FARIAS LALI LIZ 56298558
FARIOLI VANESA CECILIA 32274686
FELKER JUANA 56162381
FERIGER YANINA MARIA 31960671
FERRARIS SIMÓN AGUSTÍN 32870980
FERRERO NICOLÁS 49924655
FERREYRA CARLOS MARIA 32274673
FRABOTTA LUCAS MAXIMILIANO 32733015
FRANCUCCI SIXTO EMILIANO 32839460
FRANZEN LEANDRO DANILO 32068822
FRUTOS SOFÍA BELÉN 50210310
FUN OMAR LUCIANO 32371456
FUSSI MIGUEL MATEO 31386837
GAMARRA MIGUEL NICOLAS 32521400
GAMBA BELÉN 54505892
GAMBA AGUSTÍN 53778483
GARBARINI EMILIA 56853979
GARBARINI FEDERICO SEBASTIAN 31978428
GARCIA VIRGINIA 31978422
GARCIA CLAUDIO ALBERTO 32290331
GARDIOL CAROLINA ELISABET 32274613
GARROTE DIP MILENA ALICIA 49924663
GERSTNER PAOLA CARINA 32274658
GIACOMINO ALEJANDRO RUBÉN 32290337
GIACOSA YANINA SOLEDAD 32290336
GIGENA FLAVIA NATALI 32886120
GIROD LUCIANA LAURA 31960646
GODANO JUAN PABLO 32274754
GOMEZ RAÚL EMILIO 32816930
GONZALEZ SHIREL LUJÁN 50923487
GONZALEZ ALEXIA XIOMARA 55651872
GONZALEZ LIAM GABRIEL 49638187
GONZALEZ ALICIA MARINA 32485942
GORGO EDGARDO SEBASTIAN 32274664
GROSSO MARCELO NÉSTOR 32274640
GUALDONI BENICIO ANTONIO 53921862
GUEDES MARIA CELESTE 32644809
GUNTREN ROMANO FELIPE 56162306
HEINZEN PUZ AGUSTINA 51378542
HERMANN ROSANA PATRICIA 32839461
HERRERA GONZALO JESÚS 31945313
HILGERT RAFAEL LEONARDO 32274730
IMHOFF MATÍAS 32068818
IMHOFF JAVIER NICOLAS 32068825
IMSAND SILVANA SOLEDAD 32274649
IMSAND LEANDRO SERGIO 32274676
JUAREZ MARICEL GUADALUPE 32006996
KHEM MELISA MARIANA 32274746
KLEIN NICOLAS EMANUEL 32068959
KLING FEDERICO ALEJANDRO 32068967
KLING ANALÍA ALICIA 32290342
KOGEL NAYLA 54985436
KUCHEN EMILIANO RENE 32274729
LAGGER ALEJANDRO GASTÓN 32702698
LANFRANCO MARCELO ALEJANDRO 32332320
LEIVA JONATAN AGUSTIN 32274702
LEVRAND NOIRGEAN BAUTISTA 50756748
LOPEZ KARINA ELIZABETH 32346151
LÓPEZ MARCOS DAVID 32711144
MACIEL FRANCO DANIEL 32274712
MAIDANA SILVANA INES 32068816
MARTINEZ MAXIMILIANO JONÁS 54027742
MARTINEZ ESTEBAN GERARDO 32274642
MARTINEZ MARCOS GABRIEL 32274721
MAURER JONATAN LEONEL 31978429
MEDINA ALEXIS ERNESTO 32733170
MENA JORGE OSMAR 32074286
MIORI BRENDA SOLEDAD 32274699
MIRANDA HORACIO DAMIÁN 32430093
MONTINA MADOERY ANABELA SOLEDAD 31753900
MORALES HUGO RAÚL 32068966
MULLER MATIAS DAMIAN 32274666
NAGEL DAVID LUIS FERNANDO 32068835
NEUMANN MARCELO 32711135
NEUMANN RAÚL 32711136
NICOLA ALEJANDRO JAVIER 32274624
NINI VERONICA LOURDES 32648228
NOCELLI LUCIANO VALENTÍN 52752827
NORO LÁZARO OSCAR 54763986
NORO ELEAZAR MATIAS 53183169
NUÑEZ MARIA BELEN 32068968
ODASSO FORTUNA GISELA SOLEDAD 32274648
ORDOÑEZ JOSÉ ADRIÁN 32404736
PAOLONI FRANCO GERMAN 32259953
PAPORELLO GUILLERMO RUBEN 32274753
PAPORELLO MARCELO ALEJANDRO 32274757
PASCUAL CRISTIAN JOSE 32327140
PEÑA MIRTA GUADALUPE 32511742
PERALTA JUAN CRUZ 52750989
PERALTA CRISTIAN DANIEL 31978421
PERASSI MARIA FERNANDA 32327236
PEREZLINDO FRANCISCO EZEQUIEL 32274727
PERREN VIOLETTA NATIVIDAD 53269251
PERREN RODRIGO GABRIEL 32185242
PERREN FERNANDO ARIEL 31960663
PETROSELLI LARA 32711131
PIEROTTI MAURO ANDRES 32839454
PLACENZOTTI NATALIA SOLEDAD 32274628
PRATTO ERICA GUADALUPE 32274627
PROPST FEDERICO RENE 32274696
QUESADA CELESTE MICAELA 50755003
RAMOS MELISA ISABEL 32274745
RIBA GERMÁN OSCAR 32274726
RODRIGUEZ JONATAN VALENTIN 50349845
RODRIGUEZ MICAELA GUADALUPE 48711346
RODRIGUEZ AUGUSTO 56525270
RODRIGUEZ MATEO NICOLÁS 55404251
RODRIGUEZ NARELA ABIGAIL 55096119
ROJAS PAOLA LILIANA 32330502
ROMERO ALICIA BEATRIZ 32733301
RUPPEN LUZ MARÍA 52362517
SALZMAN LORENA BEATRIZ 32274752
SALZMANN FEDERICO HUGO 31960658
SALZMANN MELINA ANAHI 32456210
SALZMANN ALEJANDRO NORBERTO 32939454
SANDOVAL LUCIANO ENRIQUE 32424568
SCHMIDT BERENICE 50922008
SCHMIDT LEONARDO JOSÉ 32274409
SERRUDO ANGELICA ROSANA 32871475
SOSA ALBERA MELODY AYNELÉN 56382516
SOTO DANIEL EDUARDO 32274685
STALDER CRISTIAN MARTIN 32648202
STANGAFERRO EZEQUIEL 32274710
STINSON SERGIO GASTÓN 32274607
STRATTA GUILLERMO LUCIANO 32274645
TABERNIG ALEXIS FABIÁN 32274410
TEMPO MATIAS MIGUEL 32274644
THEILER JOSÉ MARTÍN 32330490
TOURN JOSE RAMON 51403587
TRAVACHINO MARIA EMILIA 32274701
TROMBERT GERALDINE 32660101
TRONCOSO MARIANA LAURA 32274665
URRUTIA LUIS ROBERTO 32274669
VEGA MARIA LAURA 32330557
VERNERI ELIANA 32176211
VIERA ROMINA ANTONELA 32274677
VOGT MARIA LAURA 32068821
WALKER NICOLAS MARTIN 32456214
WELSCHEN HUGO DAVID 31960647
WELSCHEN CELINA CECILIA 31960657
WÜRGLER JUAN LEONARDO 32370479
YOSSEN FABIAN ANDRES 32068802
ZANUTTINI ANDRES SEGUNDO 32274714
ZEITER LIONEL LEANDRO 54338683
ZERBOWSKY JORGE CARLOS 32274724
ZUBLER VERONICA ANA 32274486
ZUCHIATTI SERGIO DANIEL 32274720
ZURSCHMITTEN ARIEL MAXIMILIANO 31960699
ZURSCHMITTEN JESICA PAOLA 32068834