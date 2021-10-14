Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy jueves 14 de octubre en el Suchón

Locales 14 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy jueves 14 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
18052021-suchon
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACEVEDO    ARAMIS SANTINO    56379870
AGUIRRE    JUAN FRANCISCO    31386839
AGUIRRE    BETIANA PAOLA    31945315
AIMARETTI    RAFAEL VALENTIN    32456206
ALBERA    LUCIANA SOLEDAD    32274635
ALBERA LANDOLT    JOSEFINA BELÉN    54027858
ALBRECHT    VANINA ALEJANDRA    32068970
ALEM    MIGUEL ANGEL    32256602
AMBORT MONTTI    NAZARENO JUAN    50122144
ANDEREGGEN    DIEGO ALCIDES    32274751
ANTONIN    AYLEN GABRIELA    31978423
ARANDA    MELISA GISELA    32274681
AROLFO    JONATAN ALEXIS    49924274
AROLFO    ANA MARIA    34780804
BACCHI    FLORENCIA    32274736
BADINO    CARINA MONICA    32068981
BAEZ    ADRIANA SOLEDAD    32274692
BARBAGLIA    MARTINA    53033959
BARBERIS AMBORDT    MATEO LEONEL    53401105
BARGAS CINQUINI    MARIANELA    32274650
BARRETO    JAVIER ALEJANDRO    32511686
BARRIONUEVO    ALAN JOSUE    32370672
BEDINI    JOEL DARIO    32068956
BENTEO    LORENA LUJAN    32262395
BERTOLE    AQUILES OSCAR    32274633
BERTOSSI    CLARA    53778478
BERTOSSI    MATEO    56851862
BERTOSSI    MAXIMILIANO ENRIQUE    32274634
BERTOSSI    ROMINA MARISOL    32274684
BIANCHI MAGGI    EMILIO    32445836
BORETTO    JOEL    53270020
BORETTO    VALENTINO    56162314
BOSCOVICH    CAREN MARIA    32068839
BOSKOVIC    LUCAS MATEO    52635708
BOSKOVIC    ALEX BAUTISTA    55795200
BRUNKHORST    MATIAS    31960668
BUGDAHL    LEANDRO MARTÍN    32274709
CAGNINO    ANDRÉS MIGUEL    31386759
CALEGARI    SEBASTIAN JORGE    32274663
CARIBAUX    MELINA SOLEDAD    31960688
CARLINI    ANGEL GUILLERMO    32456213
CARPIO    CARLA DAIANA    32206057
CARRARA    JUAN ESTEBAN    32096789
CASSINI    GUILLERMO CLAUDIO    32456201
CATTALIN    SEBASTIAN PABLO    32185332
CEAGLIO    MARCELA JORGELINA    31386840
CECOTTI    DANIELA INES    32274755
CHARLES    WALTER RUBÉN    32274625
CHAVARINI    MARTINA    56162332
CHAVEZ    YÉSICA ROMINA    32763204
CHERVAT    LUISINA PAOLA    32068823
CHUARD    FABIÁN EZEQUIEL    32648211
CLEMENTZ    CLAUDIA RAQUEL    32098345
CLEMENZ    NATALIA BELEN    32214099
COLOMBERO    JOANA ANDREA    32274639
COLOMBERO    NOELIA    32274693
COSTA MEURZET    MILAGROS ABRIL    50758054
COSTANZO    EZEQUIEL ALEJANDRO    32274690
CROATTO    FIORELA    32068804
CUARANTA    NATALIA ANDREA    31960645
CUEVA    MIGUEL ANGEL    32230664
CURIONI    EDUARDO FRANCISCO    32179494
DECHANT    MARIA FERNANDA    32580725
DEJON    ENZO GASTÓN    32274700
DELFINO    ROMINA PAOLA    32481987
DENIS    EZEQUIEL DANIEL    32068812
DEVESA    CAROLINA SOLEDAD    32274717
DIAZ    MARTINA BELÉN    56525454
DUARTE    MAURO LEONEL    31386765
EBERHARDT    EMILIO    51191693
EBERHARDT    DAVID ALEXIS    32274614
EBERHARDT    GASTÓN ANDRÉS    32068836
EGGEL    JULIETA SOLEDAD    32274756
ESCUDERO    LUIS ANDRES    31978385
FACTTOR    DAVID JOSÉ    32860921
FARIAS    BRANDI LÍA    54448103
FARIAS    LALI LIZ    56298558
FARIOLI    VANESA CECILIA    32274686
FELKER    JUANA    56162381
FERIGER    YANINA MARIA    31960671
FERRARIS    SIMÓN AGUSTÍN    32870980
FERRERO    NICOLÁS    49924655
FERREYRA    CARLOS MARIA    32274673
FRABOTTA    LUCAS MAXIMILIANO    32733015
FRANCUCCI    SIXTO EMILIANO    32839460
FRANZEN    LEANDRO DANILO    32068822
FRUTOS    SOFÍA BELÉN    50210310
FUN    OMAR LUCIANO    32371456
FUSSI    MIGUEL MATEO    31386837
GAMARRA    MIGUEL NICOLAS    32521400
GAMBA    BELÉN    54505892
GAMBA    AGUSTÍN    53778483
GARBARINI    EMILIA    56853979
GARBARINI    FEDERICO SEBASTIAN    31978428
GARCIA    VIRGINIA    31978422
GARCIA    CLAUDIO ALBERTO    32290331
GARDIOL    CAROLINA ELISABET    32274613
GARROTE DIP    MILENA ALICIA    49924663
GERSTNER    PAOLA CARINA    32274658
GIACOMINO    ALEJANDRO RUBÉN    32290337
GIACOSA    YANINA SOLEDAD    32290336
GIGENA    FLAVIA NATALI    32886120
GIROD    LUCIANA LAURA    31960646
GODANO    JUAN PABLO    32274754
GOMEZ    RAÚL EMILIO    32816930
GONZALEZ    SHIREL LUJÁN    50923487
GONZALEZ    ALEXIA XIOMARA    55651872
GONZALEZ    LIAM GABRIEL    49638187
GONZALEZ    ALICIA MARINA    32485942
GORGO    EDGARDO SEBASTIAN    32274664
GROSSO    MARCELO NÉSTOR    32274640
GUALDONI    BENICIO ANTONIO    53921862
GUEDES    MARIA CELESTE    32644809
GUNTREN ROMANO    FELIPE    56162306
HEINZEN PUZ    AGUSTINA    51378542
HERMANN    ROSANA PATRICIA    32839461
HERRERA    GONZALO JESÚS    31945313
HILGERT    RAFAEL LEONARDO    32274730
IMHOFF    MATÍAS    32068818
IMHOFF    JAVIER NICOLAS    32068825
IMSAND    SILVANA SOLEDAD    32274649
IMSAND    LEANDRO SERGIO    32274676
JUAREZ    MARICEL GUADALUPE    32006996
KHEM    MELISA MARIANA    32274746
KLEIN    NICOLAS EMANUEL    32068959
KLING    FEDERICO ALEJANDRO    32068967
KLING    ANALÍA ALICIA    32290342
KOGEL    NAYLA    54985436
KUCHEN    EMILIANO RENE    32274729
LAGGER    ALEJANDRO GASTÓN    32702698
LANFRANCO    MARCELO ALEJANDRO    32332320
LEIVA    JONATAN AGUSTIN    32274702
LEVRAND NOIRGEAN    BAUTISTA    50756748
LOPEZ    KARINA ELIZABETH    32346151
LÓPEZ    MARCOS DAVID    32711144
MACIEL    FRANCO DANIEL    32274712
MAIDANA    SILVANA INES    32068816
MARTINEZ    MAXIMILIANO JONÁS    54027742
MARTINEZ    ESTEBAN GERARDO    32274642
MARTINEZ    MARCOS GABRIEL    32274721
MAURER    JONATAN LEONEL    31978429
MEDINA    ALEXIS ERNESTO    32733170
MENA    JORGE OSMAR    32074286
MIORI    BRENDA SOLEDAD    32274699
MIRANDA    HORACIO DAMIÁN    32430093
MONTINA MADOERY    ANABELA SOLEDAD    31753900
MORALES    HUGO RAÚL    32068966
MULLER    MATIAS DAMIAN    32274666
NAGEL    DAVID LUIS FERNANDO    32068835
NEUMANN    MARCELO    32711135
NEUMANN    RAÚL    32711136
NICOLA    ALEJANDRO JAVIER    32274624
NINI    VERONICA LOURDES    32648228
NOCELLI    LUCIANO VALENTÍN    52752827
NORO    LÁZARO OSCAR    54763986
NORO    ELEAZAR MATIAS    53183169
NUÑEZ    MARIA BELEN    32068968
ODASSO FORTUNA    GISELA SOLEDAD    32274648
ORDOÑEZ    JOSÉ ADRIÁN    32404736
PAOLONI    FRANCO GERMAN    32259953
PAPORELLO    GUILLERMO RUBEN    32274753
PAPORELLO    MARCELO ALEJANDRO    32274757
PASCUAL    CRISTIAN JOSE    32327140
PEÑA    MIRTA GUADALUPE    32511742
PERALTA    JUAN CRUZ    52750989
PERALTA    CRISTIAN DANIEL    31978421
PERASSI    MARIA FERNANDA    32327236
PEREZLINDO    FRANCISCO EZEQUIEL    32274727
PERREN    VIOLETTA NATIVIDAD    53269251
PERREN    RODRIGO GABRIEL    32185242
PERREN    FERNANDO ARIEL    31960663
PETROSELLI    LARA    32711131
PIEROTTI    MAURO ANDRES    32839454
PLACENZOTTI    NATALIA SOLEDAD    32274628
PRATTO    ERICA GUADALUPE    32274627
PROPST    FEDERICO RENE    32274696
QUESADA    CELESTE MICAELA    50755003
RAMOS    MELISA ISABEL    32274745
RIBA    GERMÁN OSCAR    32274726
RODRIGUEZ    JONATAN VALENTIN    50349845
RODRIGUEZ    MICAELA GUADALUPE    48711346
RODRIGUEZ    AUGUSTO    56525270
RODRIGUEZ    MATEO NICOLÁS    55404251
RODRIGUEZ    NARELA ABIGAIL    55096119
ROJAS    PAOLA LILIANA    32330502
ROMERO    ALICIA BEATRIZ    32733301
RUPPEN    LUZ MARÍA    52362517
SALZMAN    LORENA BEATRIZ    32274752
SALZMANN    FEDERICO HUGO    31960658
SALZMANN    MELINA ANAHI    32456210
SALZMANN    ALEJANDRO NORBERTO    32939454
SANDOVAL    LUCIANO ENRIQUE    32424568
SCHMIDT    BERENICE    50922008
SCHMIDT    LEONARDO JOSÉ    32274409
SERRUDO    ANGELICA ROSANA    32871475
SOSA ALBERA    MELODY AYNELÉN    56382516
SOTO    DANIEL EDUARDO    32274685
STALDER    CRISTIAN MARTIN    32648202
STANGAFERRO    EZEQUIEL    32274710
STINSON    SERGIO GASTÓN    32274607
STRATTA    GUILLERMO LUCIANO    32274645
TABERNIG    ALEXIS FABIÁN    32274410
TEMPO    MATIAS MIGUEL    32274644
THEILER    JOSÉ MARTÍN    32330490
TOURN    JOSE RAMON    51403587
TRAVACHINO    MARIA EMILIA    32274701
TROMBERT    GERALDINE    32660101
TRONCOSO    MARIANA LAURA    32274665
URRUTIA    LUIS ROBERTO    32274669
VEGA    MARIA LAURA    32330557
VERNERI    ELIANA    32176211
VIERA    ROMINA ANTONELA    32274677
VOGT    MARIA LAURA    32068821
WALKER    NICOLAS MARTIN    32456214
WELSCHEN    HUGO DAVID    31960647
WELSCHEN    CELINA CECILIA    31960657
WÜRGLER    JUAN LEONARDO    32370479
YOSSEN    FABIAN ANDRES    32068802
ZANUTTINI    ANDRES SEGUNDO    32274714
ZEITER    LIONEL LEANDRO    54338683
ZERBOWSKY    JORGE CARLOS    32274724
ZUBLER    VERONICA ANA    32274486
ZUCHIATTI    SERGIO DANIEL    32274720
ZURSCHMITTEN    ARIEL MAXIMILIANO    31960699
ZURSCHMITTEN    JESICA PAOLA    32068834

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