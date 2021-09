En el acto del 163° Aniversario de la Colonia San Carlos se inauguró un monolito con la imagen de San José Obrero tallada en madera

La ceremonia contó con la entonación del Himno Nacional Argentino y además se escucharon fragmentos de los himnos de Suiza, Francia, Italia, Siria y el Líbano, países de donde provinieron los ancestros de la Colonia San Carlos.

También, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe declaró de interés estos festejos por el 163° Aniversario de la Colonia San Carlos.

En esta oportunidad se inauguró un monolito que cuenta con una imagen de San José Obrero, santo patrono de todos los trabajadores, tallada por Carlos Tempo en madera de algarrobo colorado y se realizó un homenaje a Ebelio Perren de la Asociación Suiza, quien falleció hace un tiempo atrás.

El Presidente Comunal de San Carlos Sud Santiago Walker pronunció unas palabras referidas al acontecimiento, Héctor Cotichini en representación de la Iglesia Evangélica Valdense se refirió a un salmo y realizó una reflexión y el Cura Párroco Fabián Gatti bendijo la imagen del santo y dejó su mensaje.

Estaban presentes, el Senador Provincial por el Departamento Las Colonias Rubén Pirola, el Intendente Juan José Placenzotti, Concejales, ex Presidente Comunal Juan Carlos Vivalda, ex Presidente Comunal Albino Pons y ex Presidente Comunal Mauricio Colombo.